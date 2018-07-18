  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Бразилия. Серия А
  • Копа Судамерикана
Лига Европы 2018/2019, 1-й отборочный раунд1X2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тобол (Костанай)Тобол -:- Логотип футбольный клуб СамтредиаСамтредиа---
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат -:- Логотип футбольный клуб Энгордани (Эскальдес)Энгордани---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Иртыш (Павлодар)Иртыш -:- Логотип футбольный клуб ТракайТракай---
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф---
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вардар (Скопье)Вардар -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник---
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер Б (Баку)Интер Б -:- Логотип футбольный клуб Бальцан (Бальзан)Бальцан---
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй---
Лига чемпионов 2018/2019, 1-й отборочный раунд1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 3:0 Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М---

Открываем Америку. Происхождение чемпионов мира

вчера, 13:00
Открываем Америку. Происхождение чемпионов мира

Бывший тренер сборной Хорватии подчеркнул африканские корни игроков сборной Франции. «Соккер.ру» разбирается в будоражащем умы вопросе. 

Штимац совсем не знает биографии легенд

Хорват перечислил страны, откуда родом предки игроков сборной Франции, а также спросил: «С кем сыграем?» Вспомнил только Африку, а испанца Эрнандеса и немецкого португальца Гризманна в его списке не было. Хорватский тренер – профан в вопросе. Крошечные мононациональные страны редко в финалах, ни разу такие битвы не выигрывали. А вот величайшие футболисты планеты редко играли за сборные, откуда их ближайшие предки. В любом топ-10 будет мало Кройфов с бабушками и дедушками строго из одной страны. 

Йохана раньше пробовали записать в евреи, но спутали из-за жены с родней в Израиле и прозвища фанатов «Аякса». Впрочем, евреи по всей Европе брали местные фамилии – как предки Высоцкого, например, да и немцы в Голландии давно жили. Кройф легко мог быть немного немцем или евреем. А вот Марадона точно испано-итальянский хорват. Да, хорват! Диего в основном галисиец, но у бабушки девичья фамилия Кариолич. Прадеда звали Матеем и родился он на территории Хорватии.

А Лионель почти на 100 % итальянец, его предок с фамилией Месси переехал в Аргентину в 1893 году. Только прапрабабушка из Каталонии, хотя мог играть именно за Испанию, будучи аргентинцем по рождению и итальянцем по происхождению. А великий Ди Стефано – итало-аргентинец, как раз за Испанию и играл. У Криштиану Роналду прапрабабушка из Кабо-Верде. Нет точных данных, что была чернокожей (вдруг португалку занесло в Африку), но и Криштиану, и его сын смуглые ребята с темными волосами. 

Про Эйсебио понятно - родился в Мозамбике. Платини – чистокровный итальянец, папа Альдо и мама Анна с полуострова. У звезды сборной Франции Раймона Копа настоящая фамилия Копашевский, Зидан – алжирский араб. Да что там Франция? Георге Хаджи оказался македонцем по корням, а его фамилия – арабское слово. Пушкаш на самом деле Пурцельд, величайший венгр футбола Ференц - по предкам дунайский немец. 

Натурализация в сборных – старая сеньора

Даже по новым российским законам натурализация в сборных давно вышла на пенсию! Муссолини, чтобы Италия взяла первый кубок, натурализовал аргентинцев Димарию, Гуаиту, Монти и Орси, а также бразильца Гауризи. Пять человек во времена, когда замен в футболе не было. Трое сыграли  в финале, один забил. А сразу после финала 2006 года срезали волосы «ориунди» Каморанези, аргентинец Мауро проиграл пари напарникам-итальянцам. 

А чемпионские уругвайцы – первые в истории турнира, откуда? В основном итальянцы с испанцами, но главной звездой мирового футбола 1930 года был африканец. Хосе Андраде родился после романа матери аргентинки и африканского колдуна, который умудрился заделать ребенка в 97 лет. Шаман оказался беглым рабом из Бразилии. А когда Уругвай обыграл хозяев турнира в Рио в 1950 году, капитаном победителя был именно бразилец Варела, а рядом играл Виктор Андраде – племянник Хосе, тоже темнокожий. 

Ничего нового в расовом многообразии мира сборных нет и уже не будет. За Уругвай ведь не могут играть коренные индейцы чарруа, их истребили колонизаторы. Хотя речь не только о Южной Америке. Возьмите первую чемпионскую Германию. Вратарем там был Антон Турек – строго немецкие имя и фамилия. Сменщиком Антона являлся голкипер Квятковски, в защите играл Позипаль – румын. А ведь это была еще команда с бывшими солдатами вермахта на поле. 

Албанец Мустафи, турок Озил или ганец Боатенг в 2014 году не изобрели велосипед. Первая чемпионская Германия тоже играла с детьми иммигрантов. Просто тогда к немцам приезжали из бедных европейских стран, а в 21 веке чемпионы мира с польскими корнями Подольски и Клозе никого уже не удивляют. Как не удивляли никого ирландец и еврей в основе Англии на победном ЧМ-66. Но теперь вспомнили о расе, приписав Франции «первую победу Африки» на мундиалях.

Сборные Африки давно побеждают на ЧМ

Мбаппе прав, о цвете кожи и корнях европейских футболистов вспоминают только в случае неудач. В Озиле увидели турка после провала в России. После поражения в финале Евро-2016 французы в комментариях писали о Сиссоко и компании. Не могли не писать, ведь правая популистка Ле Пен набрала в прошлом году на выборах президента треть голосов во втором туре. 

Неужели все забыли состав Франции 1998 года? Настоящее имя Марселя Десайи - Оденке Аббей, уроженец столицы Ганы. Без голов Тюрама не прошли бы Хорватию в 1998 году. Лилиан родился в Карибском море. Карамбе - на острове в Тихом Океане, совсем в другом конце света. Родина предков Зидана – Северная Африка, Хорхе Трезеге – отец Давида, был аргентинцем по паспорту.

Анри – антилец, с папой из Гваделупы и мамой из Мартиники. Хотя сам Тьерри родился в трущобах во Франции. Джоркаефф и Богоссян – чемпионы мира с армянской кровью, хотя не только армянской. Патрик Виейра родился в Сенегале, выходец из Кабо-Верде. Дешам и Лизаразю – баски. Лама и Диомед – еще два чернокожих чемпиона мира. Чернокожих парней в команде Эме Жаке было много. 

И в той сборной Франции было куда больше людей, родившихся за пределами Европы, чем в составе Дешама, который по происхождению является испанцем! Но Франция 1998 года была такой же сборной мира, как и Франция-2018. Результат глобализации, бедные приезжие не только осваивают рабочие профессии, которыми брезгуют коренные жители, не только идут в криминал, но и здорово играют в футбол, пока коренные жители сидят с геймпадами в руках.  

Происхождение - это не аргумент для сборных

В мире сборных корни никогда не были определяющими. Странно слышать именно о цвете кожи французов. Африканцы - коренное население Бразилии? Но именно внуки рабов, завезенных на плантации белых колонизаторов из Европы, завоевали для Бразилии первый Кубок мира и четыре следом. Диди называли «эфиопским принцем». А прабабушка и прадедушка Пеле были рабами из Африки, как и у Вава, а также у других. 

В Бразилии рабство отменили в 1888 году, на тридцать с гаком лет позже, чем в Российской империи и США. Знаете, откуда предки Пеле родом? Скорее всего, из Анголы. Эдсон – анголец по крови. Но может быть и немного нигерийцем. А у Гарринчи родственники были индейцами из племени фулнио, но нашлись и африканские корни. Из 11 человек в основе Бразилии на финал со Швецией в 1958 году минимум пять игроков с африканскими предками. 

А знаете, почему у Пеле фамилия Насименту? Владельца плантации, где его прадеды были рабами, так звали. Официальный Король футбола – внук рабов. И в 1962 году даже травма Пеле не помешала «сборной Африки» еще раз стать чемпионами мира, заменил форварда тоже чернокожий парень. В 2002 году африканские корни у всех в основе, за исключением, быть может, вратаря. Но на скамейке сидел Дида – «папа» Мбаппе. 

Поэтому выделять именно Францию смешно. У Бразилии 1970 и 2002 года было не меньше внуков африканцев на поле. Континент переселенцев подарил девять чемпионских сборных из двадцати одной! Как отмотать историю назад? Как Канте отменит факт рождения в Париже? Нголо к Мали имеет такое же слабое отношение, как Александр Сергеевич из Москвы, игравший за пять столичных клубов, к Азербайджану. У Александра Сергеевича фамилия не Пушкин, а Самедов. 

В сборной Франции почти все из Европы

Из новых чемпионов мира только Умтити и Манданда родились в Африке. Остальные – французы по месту рождения, не только по паспортам. Ничем не хуже внуков африканцев поколений Пеле, Ромарио или Роналдо! Штимац вообще смотрел финал Евро-2016? Из 22 человек в основах минимум 12 были с африканскими бабушками и дедушками. А кто не был, так родился не в Португалии, за которую играл, а во Франции  - как Геррейру и Адриен Силва, или Германии – как Соареш. 

Решающий гол на Евро-2016 забил форвард «Локомотива», появившийся на свет в Гвинее-Бисау, как и Данилу Перейра. Нани нашелся в Кабо-Верде, Жоау Мариу и Элизеу оттуда же. Вильям Карвалью родился в Анголе, родители Санчеша из Сан-Томе и Принсипи, а ведь без его неожиданного прорыва могли не пройти Польшу и Хорватию. О чем тут вообще разговор? Грузины стали чемпионами Европы быстрее немцев, испанцев, итальянцев и французов – в составе команды СССР 1960 года! 

Называющие именно эту сборную Франции уникальной «командой Африки», подчеркивают полное незнание предмета. Указание на происхождение плохо сочетается с классикой футбола сборных, ведь в составе первых, вторых и третьих чемпионов мира были дети иммигрантов. А у четвертых африканских корней было столько же, как европейских. В истории футбола редкие чемпионы мира обходились одной национальностью. Даже у Испании в заявке Давид Сильва с мамой из Японии. 

Пеле можно быть ангольцем. Зидану – алжирцем по крови. Марадоне – испанцем и немножко хорватом. Платини и Месси – итальянцами, но играть за совершенно другие сборные. А новым чемпионам мира из Франции нельзя? «Сборная Африки» впервые выиграла ЧМ в 1958-м, хотя в 1930-м и 1950-м тоже были чернокожие чемпионы. Второй раз в 1962-м, третий – в 1970-м, четвертый – в 1994-м, пятый – в 1998-м, шестой - в 2002-м, а седьмой сейчас. 

Недоумение Штимаца и странные отзывы на тему не актуальны лет шестьдесят, а то и больше. Родитель не тот, кто поделился генами, а тот, кто воспитал. Футбольная Франция готовила каждого из 23 чемпионов мира, теперь радуется их победе. Бразилия вырастила пять составов. Обе сборные в равной степени сборные Африки, если использовать недалекий намек Штимаца. 

Тенденции шестьдесят лет, а глупым комментариям – пару дней. Чемпионаты мира придумали для старания, а не рисования границ, в этом смысле Америку в футболе открыли задолго до Штимаца. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Неожиданности и закономерности финалов ЧМ
15 июляАртем Славнов в блоге Футбольная ностальгия3
Хорватия – 13-я! Все финалисты чемпионатов мира
12 июляТот самый Babangida в блоге Футбольная ностальгия6
У чемпионата мира будет новый финал. И это супер!
10 июляDuran Duran в блоге За кого болеть?10
Топ-10 камбэков в плей-офф чемпионатов мира
03 июляDuran Duran в блоге Футбольная ностальгия10
Время первых. Дебютные голы сборных на чемпионатах мира
24 июняDuran Duran в блоге "Соккер" Хронограф2
Россия уже была чемпионом мира по футболу. И станет снова?
23 июняAngry Ded в блоге В игре и вне игры16
Обсудить
Все комментарии
starche
starche
сегодня в 11:42
Деградация ..........Эх, Франция.............
Naimi Nabi
Naimi Nabi ответил france football
сегодня в 07:52
france football:
Гризманн по матери скорее всего португалец, ибо фамилия сама немецкая. Жиру точно не итальянец, написание фамилии транскрипцией никакого отношения к Италии не имеет. Там таких фамилий нет.
вряд ли в 21 веке можно уже судит по именам Матюиди это и ест франкоименый
Сливки общества
Сливки общества ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 00:41
Scuderia Ferrari:
И вообще, Франция - страна-плавильный котёл. Вне футбола: Композиторы и музыканты: * Морис Равель (композитор) - баск, Артур Онеггер (композитор) - родители из Швейцарии, Роберто Аланья (оперный певец) - итальянского происхождения. Спортсмены: * Жан Алези, Жюль Бьянки (пилоты Формулы-1) - итальянского происхождения. Правители Франции с иностранными корнями: Наполеон Бонапарт - итальянского происхождения, Николя Саркози - венгерского. Это только те, кого я знаю и могу сказать навскидку. Если копать - найдём не десятки, сотни фамилий. Так что все разговоры о "сборной Африки" - в пользу бедных. BONUS: Одна из главных звёзд сборной Хорватии, чей тренер Штимац заявил о сборной Африки, Иван Ракитич родился в Швейцарии, воспитанник ФК Базель и имеет гражданство Швейцарии.
Ракитич однако все равно хорват. По крови.
france football
france football ответил Naimi Nabi
вчера в 22:23
Naimi Nabi:
сборная франция победители ЧМ Ллорис-испания Жиру-италия Гризман-португалия Погба-гвинея Конте-гвинея Матюиди-анголия Умтити-камерун Мбапе-камерун Варан-Мартинике и Гваделупе лемар-Мартинике и Гваделупе Павар-франция Нзонзи -кого
Гризманн по матери скорее всего португалец, ибо фамилия сама немецкая.
Жиру точно не итальянец, написание фамилии транскрипцией никакого отношения к Италии не имеет. Там таких фамилий нет.
france football
france football
вчера в 22:18
Ну не правильно говорить, что ЧМ выиграла Африка - это бред.
В основе сборной Франции играют 5 белых французов, да кто-то имеет корни из других европейских стран, но они все европейцы-христиане.
Тренерский состав весь белый.
Да и те же Погба, Канте, Мбапе, Варан, Матюйди - родились во Франции.

Если бы на поле сплошь 11 чёрных бегало, родившихся в Африке, то да - это сборная Африки самая настоящая, но она ничего и не выиграла бы.
Почему? Посмотрите на выступление настоящих сборных из Африки.
Максимум 1/4 по большим праздникам.
Triem
Triem
вчера в 20:50
В любом топ-10 будет мало Кройфов с бабушками и дедушками строго из одной страны.
==========================
У Германии в финале 2014 большинство были строго немцы. Здорово хорват задел автора, я смотрю!
Что тут сопротивляться то?! У французов только из антарктиды не было никого в составе!
laziale
laziale ответил Nazi
вчера в 17:24
Nazi:
Так вот чувачки и чувихи тем хуже для белых раз негры уделали белоснежные команды в пух и прах :) Или это тоже их вина? А в итоге на майке Франции две звезды и майка не черная :)
Лукаку такой белоснежный...
Nazi
Nazi
вчера в 16:48
Так вот чувачки и чувихи тем хуже для белых раз негры уделали белоснежные команды в пух и прах :)

Или это тоже их вина?

А в итоге на майке Франции две звезды и майка не черная :)
laziale
laziale
вчера в 16:21
Это вопрос не к сборным, и не к футболу. А к европейским законам.
В эпоху глобализации, в наше время, право земли ( присвоение гражданства по месту рождения) выродилось в идиотию и прямое замещение титульной национальности пришлыми народностями.
Как говорится, муха родившаяся в печке, не станет пирожком.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 15:10
сборная франция победители ЧМ
Ллорис-испания
Жиру-италия
Гризман-португалия
Погба-гвинея
Конте-гвинея
Матюиди-анголия
Умтити-камерун
Мбапе-камерун
Варан-Мартинике и Гваделупе
лемар-Мартинике и Гваделупе
Павар-франция
Нзонзи -кого
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 15:01
Автор всё смешал в кучу. Латиноамериканские команды по умолчанию из метисных стран, вся их культура складывалась в результате метисации, и смешения рас, при главенстве католической веры поэтому Пеле - бразилец, а не анголец, а вот если какой-то мусульманин-араб, к примеру, приедет выступать за Бразилию, тогда его уже нельзя будет назвать бразильцем, ибо эта культура не сформирована ни мусульманами ни арабами (хотя определенное количество эмигрантов мусульман там есть уже десятилетиями, но оно не определяюще). Про аргентинцев вообще смешно писать, что это не аргентинцы, раз они с Испании и Италии. Аргентинцы это и есть потомки жителей Испании и Италии прежде всего, но они выросли в другой среде, смешались между собой и сформировали аргентинскую нацию. Поэтому наклеивать на иммигрантские страны ярлык того, что в них много иностранцев просто нелепость.

Европейские страны - это совсем другое. Они не были сформированы мигрантами. Европа была сформирована белой христианской цивилизацией. Поэтому да, Гризманн не француз, но он европеец. В отличие от Мбаппе и Погба. И да, Зидан тоже не француз, хоть он и великий игрок, но он алжирец с французским паспортом.

Поэтому статья полная чушь.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 14:51
И вообще, Франция - страна-плавильный котёл. Вне футбола:
Композиторы и музыканты:
* Морис Равель (композитор) - баск, Артур Онеггер (композитор) - родители из Швейцарии, Роберто Аланья (оперный певец) - итальянского происхождения.
Спортсмены:
* Жан Алези, Жюль Бьянки (пилоты Формулы-1) - итальянского происхождения.
Правители Франции с иностранными корнями: Наполеон Бонапарт - итальянского происхождения, Николя Саркози - венгерского.
Это только те, кого я знаю и могу сказать навскидку. Если копать - найдём не десятки, сотни фамилий.
Так что все разговоры о "сборной Африки" - в пользу бедных.
BONUS: Одна из главных звёзд сборной Хорватии, чей тренер Штимац заявил о сборной Африки, Иван Ракитич родился в Швейцарии, воспитанник ФК Базель и имеет гражданство Швейцарии.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 14:47
Нацики и расисты пусть гуляют лесом. Автор красава.
Знатог
Знатог
вчера в 14:05
Автор слишком глубоко полез. Далёкие предки это одно, а близкие это другое. Дошёл до того, что стал выяснять, кто по национальности Марадона, Месси и Пеле. Аргентинец и бразилец таких национальностей вообще нет. Понятно, что это смесь разных национальностей. Если так рассуждать, то сборные США и Канады все состоят из иностранцев, кроме индейцев. Думаю, что ФИФА надо принять правило, ограничивающее количество натурализованных игроков. Например, не больше 3-х. Остальные должны родиться в своей стране.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 13:54
Ещё хотелось бы сказать вот про что. Приезжает, например, алжирец во Францию и у него там рождается ребёнок, который сразу становится французом по паспорту. Вот этот «француз» ещё не оторван от своих корней зачастую, потому что он выращен в среде алжирцев. А вот его дети, рождённые во Франции, уже станут практически настоящими французами. Поэтому смысла нет далеко заглядывать в прошлое и искать в каком колене Марадона был хорватом - у каждого из нас можно найти в далёком роду «чужие» корни. Здесь достаточно того, что если родители футболиста родились во Франции, то он чистокровный француз, без вопросов. Но вот вся штука в том, что у этой сборной Франции всё совсем не так.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 13:41
Хмм. В любой сборной найти можно таких игроков, конечно. Но весь вопрос в том, сколько их у той же Германии или Хорватии и сколько у Франции - цифры слишком разные. Нынешняя Франция почти вся из таких футболистов, а не с единичным «японцем» Сильвой, который автором в пример приведён. Наверное, это и имелось в виду бывшим тренером Хорватии.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100