Открываем Америку. Происхождение чемпионов мира

Бывший тренер сборной Хорватии подчеркнул африканские корни игроков сборной Франции. «Соккер.ру» разбирается в будоражащем умы вопросе.

Штимац совсем не знает биографии легенд

Хорват перечислил страны, откуда родом предки игроков сборной Франции, а также спросил: «С кем сыграем?» Вспомнил только Африку, а испанца Эрнандеса и немецкого португальца Гризманна в его списке не было. Хорватский тренер – профан в вопросе. Крошечные мононациональные страны редко в финалах, ни разу такие битвы не выигрывали. А вот величайшие футболисты планеты редко играли за сборные, откуда их ближайшие предки. В любом топ-10 будет мало Кройфов с бабушками и дедушками строго из одной страны.

Йохана раньше пробовали записать в евреи, но спутали из-за жены с родней в Израиле и прозвища фанатов «Аякса». Впрочем, евреи по всей Европе брали местные фамилии – как предки Высоцкого, например, да и немцы в Голландии давно жили. Кройф легко мог быть немного немцем или евреем. А вот Марадона точно испано-итальянский хорват. Да, хорват! Диего в основном галисиец, но у бабушки девичья фамилия Кариолич. Прадеда звали Матеем и родился он на территории Хорватии.

А Лионель почти на 100 % итальянец, его предок с фамилией Месси переехал в Аргентину в 1893 году. Только прапрабабушка из Каталонии, хотя мог играть именно за Испанию, будучи аргентинцем по рождению и итальянцем по происхождению. А великий Ди Стефано – итало-аргентинец, как раз за Испанию и играл. У Криштиану Роналду прапрабабушка из Кабо-Верде. Нет точных данных, что была чернокожей (вдруг португалку занесло в Африку), но и Криштиану, и его сын смуглые ребята с темными волосами.

Про Эйсебио понятно - родился в Мозамбике. Платини – чистокровный итальянец, папа Альдо и мама Анна с полуострова. У звезды сборной Франции Раймона Копа настоящая фамилия Копашевский, Зидан – алжирский араб. Да что там Франция? Георге Хаджи оказался македонцем по корням, а его фамилия – арабское слово. Пушкаш на самом деле Пурцельд, величайший венгр футбола Ференц - по предкам дунайский немец.

Натурализация в сборных – старая сеньора

Даже по новым российским законам натурализация в сборных давно вышла на пенсию! Муссолини, чтобы Италия взяла первый кубок, натурализовал аргентинцев Димарию, Гуаиту, Монти и Орси, а также бразильца Гауризи. Пять человек во времена, когда замен в футболе не было. Трое сыграли в финале, один забил. А сразу после финала 2006 года срезали волосы «ориунди» Каморанези, аргентинец Мауро проиграл пари напарникам-итальянцам.

А чемпионские уругвайцы – первые в истории турнира, откуда? В основном итальянцы с испанцами, но главной звездой мирового футбола 1930 года был африканец. Хосе Андраде родился после романа матери аргентинки и африканского колдуна, который умудрился заделать ребенка в 97 лет. Шаман оказался беглым рабом из Бразилии. А когда Уругвай обыграл хозяев турнира в Рио в 1950 году, капитаном победителя был именно бразилец Варела, а рядом играл Виктор Андраде – племянник Хосе, тоже темнокожий.

Ничего нового в расовом многообразии мира сборных нет и уже не будет. За Уругвай ведь не могут играть коренные индейцы чарруа, их истребили колонизаторы. Хотя речь не только о Южной Америке. Возьмите первую чемпионскую Германию. Вратарем там был Антон Турек – строго немецкие имя и фамилия. Сменщиком Антона являлся голкипер Квятковски, в защите играл Позипаль – румын. А ведь это была еще команда с бывшими солдатами вермахта на поле.

Албанец Мустафи, турок Озил или ганец Боатенг в 2014 году не изобрели велосипед. Первая чемпионская Германия тоже играла с детьми иммигрантов. Просто тогда к немцам приезжали из бедных европейских стран, а в 21 веке чемпионы мира с польскими корнями Подольски и Клозе никого уже не удивляют. Как не удивляли никого ирландец и еврей в основе Англии на победном ЧМ-66. Но теперь вспомнили о расе, приписав Франции «первую победу Африки» на мундиалях.

Сборные Африки давно побеждают на ЧМ

Мбаппе прав, о цвете кожи и корнях европейских футболистов вспоминают только в случае неудач. В Озиле увидели турка после провала в России. После поражения в финале Евро-2016 французы в комментариях писали о Сиссоко и компании. Не могли не писать, ведь правая популистка Ле Пен набрала в прошлом году на выборах президента треть голосов во втором туре.

Неужели все забыли состав Франции 1998 года? Настоящее имя Марселя Десайи - Оденке Аббей, уроженец столицы Ганы. Без голов Тюрама не прошли бы Хорватию в 1998 году. Лилиан родился в Карибском море. Карамбе - на острове в Тихом Океане, совсем в другом конце света. Родина предков Зидана – Северная Африка, Хорхе Трезеге – отец Давида, был аргентинцем по паспорту.

Анри – антилец, с папой из Гваделупы и мамой из Мартиники. Хотя сам Тьерри родился в трущобах во Франции. Джоркаефф и Богоссян – чемпионы мира с армянской кровью, хотя не только армянской. Патрик Виейра родился в Сенегале, выходец из Кабо-Верде. Дешам и Лизаразю – баски. Лама и Диомед – еще два чернокожих чемпиона мира. Чернокожих парней в команде Эме Жаке было много.

И в той сборной Франции было куда больше людей, родившихся за пределами Европы, чем в составе Дешама, который по происхождению является испанцем! Но Франция 1998 года была такой же сборной мира, как и Франция-2018. Результат глобализации, бедные приезжие не только осваивают рабочие профессии, которыми брезгуют коренные жители, не только идут в криминал, но и здорово играют в футбол, пока коренные жители сидят с геймпадами в руках.

Происхождение - это не аргумент для сборных

В мире сборных корни никогда не были определяющими. Странно слышать именно о цвете кожи французов. Африканцы - коренное население Бразилии? Но именно внуки рабов, завезенных на плантации белых колонизаторов из Европы, завоевали для Бразилии первый Кубок мира и четыре следом. Диди называли «эфиопским принцем». А прабабушка и прадедушка Пеле были рабами из Африки, как и у Вава, а также у других.

В Бразилии рабство отменили в 1888 году, на тридцать с гаком лет позже, чем в Российской империи и США. Знаете, откуда предки Пеле родом? Скорее всего, из Анголы. Эдсон – анголец по крови. Но может быть и немного нигерийцем. А у Гарринчи родственники были индейцами из племени фулнио, но нашлись и африканские корни. Из 11 человек в основе Бразилии на финал со Швецией в 1958 году минимум пять игроков с африканскими предками.

А знаете, почему у Пеле фамилия Насименту? Владельца плантации, где его прадеды были рабами, так звали. Официальный Король футбола – внук рабов. И в 1962 году даже травма Пеле не помешала «сборной Африки» еще раз стать чемпионами мира, заменил форварда тоже чернокожий парень. В 2002 году африканские корни у всех в основе, за исключением, быть может, вратаря. Но на скамейке сидел Дида – «папа» Мбаппе.

Поэтому выделять именно Францию смешно. У Бразилии 1970 и 2002 года было не меньше внуков африканцев на поле. Континент переселенцев подарил девять чемпионских сборных из двадцати одной! Как отмотать историю назад? Как Канте отменит факт рождения в Париже? Нголо к Мали имеет такое же слабое отношение, как Александр Сергеевич из Москвы, игравший за пять столичных клубов, к Азербайджану. У Александра Сергеевича фамилия не Пушкин, а Самедов.

В сборной Франции почти все из Европы

Из новых чемпионов мира только Умтити и Манданда родились в Африке. Остальные – французы по месту рождения, не только по паспортам. Ничем не хуже внуков африканцев поколений Пеле, Ромарио или Роналдо! Штимац вообще смотрел финал Евро-2016? Из 22 человек в основах минимум 12 были с африканскими бабушками и дедушками. А кто не был, так родился не в Португалии, за которую играл, а во Франции - как Геррейру и Адриен Силва, или Германии – как Соареш.

Решающий гол на Евро-2016 забил форвард «Локомотива», появившийся на свет в Гвинее-Бисау, как и Данилу Перейра. Нани нашелся в Кабо-Верде, Жоау Мариу и Элизеу оттуда же. Вильям Карвалью родился в Анголе, родители Санчеша из Сан-Томе и Принсипи, а ведь без его неожиданного прорыва могли не пройти Польшу и Хорватию. О чем тут вообще разговор? Грузины стали чемпионами Европы быстрее немцев, испанцев, итальянцев и французов – в составе команды СССР 1960 года!

Называющие именно эту сборную Франции уникальной «командой Африки», подчеркивают полное незнание предмета. Указание на происхождение плохо сочетается с классикой футбола сборных, ведь в составе первых, вторых и третьих чемпионов мира были дети иммигрантов. А у четвертых африканских корней было столько же, как европейских. В истории футбола редкие чемпионы мира обходились одной национальностью. Даже у Испании в заявке Давид Сильва с мамой из Японии.

Пеле можно быть ангольцем. Зидану – алжирцем по крови. Марадоне – испанцем и немножко хорватом. Платини и Месси – итальянцами, но играть за совершенно другие сборные. А новым чемпионам мира из Франции нельзя? «Сборная Африки» впервые выиграла ЧМ в 1958-м, хотя в 1930-м и 1950-м тоже были чернокожие чемпионы. Второй раз в 1962-м, третий – в 1970-м, четвертый – в 1994-м, пятый – в 1998-м, шестой - в 2002-м, а седьмой сейчас.

Недоумение Штимаца и странные отзывы на тему не актуальны лет шестьдесят, а то и больше. Родитель не тот, кто поделился генами, а тот, кто воспитал. Футбольная Франция готовила каждого из 23 чемпионов мира, теперь радуется их победе. Бразилия вырастила пять составов. Обе сборные в равной степени сборные Африки, если использовать недалекий намек Штимаца.

Тенденции шестьдесят лет, а глупым комментариям – пару дней. Чемпионаты мира придумали для старания, а не рисования границ, в этом смысле Америку в футболе открыли задолго до Штимаца.