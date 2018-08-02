Возвращение Леонардо

вчера, 10:30

Бонуччи все ближе к переходу в «Ювентус», который покинул год назад. «Соккер.ру» понимает, почему Леонардо захотел сменить Милан на Турин.

Иногда они возвращаются. Одному из лучших защитников Италии Леонардо Бонуччи не понравилось в «Милане», поэтому он решил вернуться в «Ювентус». Сам смысл вояжа в стан «россонери» для многих остается загадкой, но интереснее то, что будет дальше. Трансфер Бонуччи в «Милан» в прошлом году стал одним из самых громких и странных.

Кто-то связал его с конфликтом между защитником и главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Кто-то посчитал, что Бонуччи соблазнился китайскими денежными и спортивными перспективами в «Милане». Если ставка была на второй пункт, то понятно стремление игрока покинуть «россонери», которое появилось, как говорят итальянские СМИ , уже в январе.

Результата «Милан» не добивался, а бездумная трансферная политика и финансовые манипуляции владельца клуба подвели команду к санкциям и оставили у разбитого корыта. А трансфер Бонуччи за 42 миллиона евро по итогам сезона казался диким провалом. Собрать мощную оборону вокруг классного защитника не получилось.

Миланцы много ошибались в тылу, лично Бонуччи без привычной поддержки, которая ему обеспечивалась в «Ювентусе», заметно сдал. Он провел в Серии А 35 матчей, забив два мяча. Но наглядней количество пропущенных миланцами голов – 42. Тогда как у того же «Ювентуса» 24 пропущенных мяча, у других лидеров чемпионата тоже их не так много.

Купить надежность и грамотную игру в защите приобретением Бонуччи «Милан» не смог. А летняя смена руководства клуба дала понять, что грядет новая перестройка. В клубе появился Леонардо в качестве спортивного директора, призванного навести порядок. Тогда зародился вариант с возвращением Бонуччи. До этого на протяжении всей второй части сезона защитника связывали с интересом из Англии и ПСЖ .

Однако сам он скучал по чемпионским играм в составе «Ювентуса», где, как оказалось, его готовы принять. При этом комментарий хитрейшего Джузеппе Маротты по поводу всей ситуации можно назвать прохладным:

«История с Бонуччи началась после того, как мы встретились с новым спортдиректором „Милана“ Леонардо и изучили некоторые вопросы. Он рассказал нам, о чём сейчас думает Бонуччи. Леонардо [Бонуччи] с теплотой вспоминает время, проведённое в „Ювентусе“. Но это всё, что нам известно из стана „Милана“. На данный момент наш состав укомплектован, особенно это касается линии обороны. Отношения „Юве“ с Бонуччи основаны на взаимном уважении друг к другу, на данный момент я не могу сказать больше».

Он дал понять, что Бонуччи хочет вернуться, намекнул, что «Ювентус» готов к его возвращению. Однако подчеркнул, что в принципе-то линия защиты укомплектована, поэтому самому Леонардо стоит потрудиться, чтобы обеспечить свое возвращение.

Итальянская пресса утверждает, что Бонуччи провел соответствующую работу. Он побеседовал откровенно с главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо, который подтвердил желание игрока уйти, но заметил, что хотел бы его удержать. Более того, старательный Бонуччи даже провел переговоры с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином, убедив того перейти в «Милан».

Так, по крайней мере, говорит сам аргентинец. Интересно, чем Бонуччи убеждал Игуаина, если сам является примером неудачного вояжа к «россонери». Видимо, финансовыми преференциями, а также тем, что в нынешней атаке «Ювентуса» Гонсало места не найдется. Сам Бонуччи также должен будет пойти на финансовый компромисс ради возвращения в «Ювентус».

Его зарплата в «Милане» составляет 7,5 миллиона евро в год. В Турине ему готовы платить 5,5 миллиона. Но, кажется, что он готов на все, лишь бы вернуться в статус лучшего итальянского защитника в лучшей итальянской обороне и в лучшем итальянском клубе последних лет. Ошибку осознал, работу провел, пришел с повинной.

Не до конца понятна схема, по которой будут работать «Милан» и «Ювентус». Итальянские клубы славятся своими хитрыми трансферами, многоступенчатыми обменами и прочими выкрутасами, которые призваны всех обмануть, запутать и принести неожиданную выгоду. Рабочей версией итальянских СМИ является обмен между клубами.

В «Милан» перейдут Гонсало Игуаин и Маттиа Кальдара, а в обратном направлении последует Бонуччи. О каких-то доплатах в любую из сторон речи нет. Хотя Маротта ранее заявлял, что «Ювентус» предлагал обмен Игуаина на Бонуччи, а миланцев это не устроило. Видимо, Кальдара в довесок решил вопрос. Либо же сделки по трансферу Игуаина и Бонуччи с Кальдарой будут отыгрываться как независимые, отдельные, за деньги.

При этом Гонсало ведь не обязательно перейдет в полное распоряжение «Милана». Ожидается, что «россонери» арендуют аргентинца, чтобы не облажаться с трансфером, а уже следующим летом выкупят права на него. В общем, оценить напрямую, выиграл ли финансово «Ювентус» от этого скачка Бонуччи туда-сюда, сложно. Безотносительно того, каким образом будет оформлена сделка, переход Бонуччи в «Ювентус» выглядит сколь странным, столь и интригующим.

Любопытно посмотреть, что за год с человеком сделал «Милан», как изменилась его надежность и качество игры, как «Ювентус» будет встраивать Бонуччи в свой футбол, который в прошлом сезоне прекрасно реализовывался и без него, о чем в принципе заявил Маротта. И Леонардо сделает все, чтобы его странный поступок с переходом в «Милан», забылся.