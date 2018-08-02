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Квинси Промес: «Спартак» или мечта?

02 августа 2018, 17:30

Промес не раз уверял, что его мечта – играть в сильном европейском чемпионате, и вот голландцем снова интересуются клубы из Серии A и АПЛ. «Соккер.ру» - о важном выборе.

Промес провел уже четыре полных сезона в России и матчем с «Оренбургом» начал пятую кампанию в составе «Спартака». Квинси не раз повторял, что хочет развиваться, а для этого должен очутиться в одном из сильнейших чемпионатов Старого Света, но всегда подчеркивал, что на данный момент его все устраивает в Москве, говорить пока не о чем. С одной стороны, это мудрая и честная позиция по отношению к нынешнему клубу, которая не может не вызывать уважения, но образ мыслей и действий Промеса уже напоминает типичное поведение российских футболистов, которые тоже не прочь поиграть в Европе, но вечно ждут какое-то «золотое предложение».

Голландец по-прежнему в «Спартаке» не потому, что ему наступили на хвост, заперли в клетке и отобрали ключи, он сам до конца не решился на новый вызов, поэтому и медлит. Люди, которые хотят уехать и обставить все максимально корректно, заранее предупреждают клуб о своих планах, дают команду «фас!» агентам, уважительно рассматривают каждый возникающий вариант и выступают посредниками (лично или через представителей) в интересующих переговорах. Промес не делает этого. Он пассивен в определении своей судьбы. Вероятно, по-настоящему счастлив в «Спартаке». И чертовски здорово, если это так, только тогда не нужно врать, в первую очередь, себе или тем более грезить далекими далями, не делая ничего, чтобы их приблизить.

Почему Промесу следует остаться в «Спартаке»

«Антошка, мы тебя любим!» - кричат болельщики. И ведь действительно любят. Квинси получает истинный кайф от такого народного обожания в силу самолюбивого характера, для него это действительно важно, и он не хочет терять внимание толпы. Чтобы завоевать любовь болельщиков, требуется время, старательность и хороший футбол, а в тех клубах, куда метит Промес, он не станет звездой автоматически. Да и фанаты избалованы сильнее, уровень посвящения в кумиры выше. Финансовая составляющая, как и популярность в массах, удерживают Квинси от резких шагов. В Москве он зарабатывает порядка 4 миллионов евро в год без учета бонусов и премиальных, переезд в Европу, скорее всего, заставит умерить аппетит. Промесу нравится команда и партнеры, он наслаждается статусом главной звезды «Спартака», у которого в последние сезоны появилась возможность выступать в еврокубках, Москва полностью устраивает как место проживания, а деньги падают на счет исправно. У Квинси действительно нет причин бежать без оглядки.

Почему Промес должен покинуть «Спартак»

Но все это мы уже проходили, не первое трансферное окно заводим подобный разговор о Квинси, и если говорить о развитии карьеры, то поводов сменить обстановку с каждым разом все больше. Время уходит – уже 26 лет, а если останется в «Спартаке» еще на год, отметит в Москве 27-й день рождения. Квинси официально переходит из разряда молодых футболистов, от которых еще ждут новых трюков, в категорию зрелых спортсменов с известным набором фокусов. Но главное, на что должен обратить внимание сам голландец: от него постепенно уходит мотивация. Квинси редко играет средне, так чтобы сказать, что он молодец, не был на первых ролях, но в этот день добротно поработал на команду.

У Промеса в основном либо яркие матчи, либо те, где все плохо: режим невидимки или вал безобразных ударов и потерь мяча. Раньше Квинси постоянно мотивировал себя этой морковкой на удочке – уехать играть в Европу. Прогресс, прогресс, прогресс. Достигнув определенного уровня, он успокоился, утратил стабильность, перестал культивировать неугасающий позитив, из которого черпал вдохновение. Теперь сильные матчи у голландца случаются зачастую на волнах критики, когда кто-то задевает самолюбие или Промес сам на себя злится после неудач. Лидер «Спартака» слишком глубоко увяз в зоне комфорта, чтобы сменить пластинку, не меняя команду. Получит новый вызов – сумеет снова себя раззадорить. Либо нужно кардинально менять повестку, вместо мечты, которую не собираешься реализовывать, ставить конкретные планы: забить 30 мячей за сезон, проявить себя в еврокубках.

Почему «Спартак» должен сохранить Промеса

Это очень сильный игрок и состоявшийся лидер, у которого еще много сезонов впереди. Более классного футболиста по номиналу «Спартак» не найдет, к тому же Промес уже свой парень. Просто задумайтесь: если так сложится, что 26-летний Квинси вдруг задержится в «Спартаке» до конца карьеры, то из него получится настоящая легенда клуба. Впрочем, даже не заглядывая в далекое будущее, здесь и сейчас «красно-белые» не хотят терять самого одаренного и результативного игрока, от которого многое зависит в атаке. Возможно, стоит поискать к нему новый подход, вдохновлять или злить, чтобы Квинси всегда был настоящим, но любой Промес – это лидер «Спартака», и его потеря будет существенной.

 Почему «Спартаку» следует отпустить Промеса

Существует опасность, что деградация Квинси продолжится. Вряд ли она получится резкой и необратимой, как у Веллитона в свое время, однако наблюдать угасание сильного игрока – малоприятный процесс. И это плохо для бизнеса. «Спартак» может остаться без условных 25 миллионов евро, которые предлагают сейчас, зато с примой, утратившей искру. Это худший вариант развития событий. С деньгами в кармане на приобретение достойной замены и без Промеса, которого взбудоражит новое приключение, гораздо лучше. Для всех. Поэтому предложения «Ромы» и «Лестера» «Спартаку» нужно рассматривать, интересоваться желаниями самого футболиста и быть готовым к любому повороту.

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Все комментарии
cpartak60
cpartak60
03 августа в 22:21
МКС:
Конявые во всей красе. У Петросяна новая труппа на соккере собралась.
эта труппа литейноолькина78 давно на соккере уже изображая недоэкспертов по спартаку!!!
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
03 августа в 15:14
Почему то отыграв в Спартаке четыре сезона, Квинси начал деградировать, так как засиделся в одной команде. Почему тогда не деградируют игроки ЦСКА, такие как Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие, которые уже больше десятка лет в одной команде. Что то с логикой у писателя не в порядке. Насчёт слабо проведённых игр, так у любого игрока бывают периоды спада. Разговоры о сильнейших европейских чемпионатах, от лукавого. Где и в каком чемпионате, наши игроки росли и повышали своё мастерство? Нет таковых. Надо делать, чтобы наш чемпионат был сильнейшим в Европе, а для этого надо покончить с футбольным криминалом.
SHMEL
SHMEL
03 августа в 08:41
Мечта свинси ПМСа играть в сильном чемпионате сбылась,осталось перебраться в сильную команду.Все знают,что с детства свинси топит за Дагдизель.
Kooks
Kooks
03 августа в 02:42
AmIIIeR89:
Помню месяц другой назад появилась новость, что Промес интересен Интеру и готовы отдать 56 лямов. Источник и тогда и сейчас был сомнительный. Что, впрочем не помешало соккеру порассуждать и выдать пару статей о Промесе в Интере - на какой позиции ему играть, где покупать жилье, как себя вести в Италии и т.п. Местные болельщики Спама, конечно, радостно повизгивали (понятно кто был в первых рядах) - наш Промеска самый лучший, самый сильный им интересуются топы, а ваши Головины (Смоловы, Дзагоевы, Акинфеевы, Фернандесы и т.п) нафиг никому не нужны и за копейку. Прошло время - и единственный, кто проявил реальный интерес к Промеске - полиция Испании. И вот, опять новость (еще раз напомню о "крутом" источнике). Что же теперь нас ждет - очередная утка, а Промеска, чтобы напомнить, что есть такой футболист совершит каминг-аут или еще раз изобьет свою жену? Лицемерные пятачки - ваш выход
Ну и правильно, пусть остаеться и отружает коням голешники в каждом матче, чтоб вы сами взмолились о его уходе.
КАМЮ
КАМЮ
02 августа в 20:38
Мечтатель из Тарасовки

viv
viv
02 августа в 20:31
Слабенький игрок, что и доказали Еврокубки.
КАМЮ
КАМЮ
02 августа в 20:28
antant1:
А разве Квинси деградирует? Да и Веллитон разве деградировал? Просто человека заклевали из-за одного истеричного кадра
Его заклевали из-за его же тупости.
Закрыв глаза и врезаясь в подпрыгнувшего, первого на мяче, игрока, только он и его тренер-болонка, не поймут реальность нанесения травмы
AmIIIeR89
AmIIIeR89
02 августа в 19:21
Рыжая Борода:
Если Антон с ПАОКом покажет феерию, то переход булет оформлен в ввгусте, если как с Оренбургом - в запас и пусть ищет мотивацию
Трансферное окно в Англии закрывается 9 августа. Игра с ПАОКом 8 августа. Либо его сейчас купят, либо он будет догнивать в РПЛ, побивая свою женку
Рыжая Борода
Рыжая Борода
02 августа в 19:13
Если Антон с ПАОКом покажет феерию, то переход булет оформлен в ввгусте, если как с Оренбургом - в запас и пусть ищет мотивацию
МКС
МКС
02 августа в 19:05
Конявые во всей красе. У Петросяна новая труппа на соккере собралась.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
02 августа в 19:02
Пока есть возможность продать за большие бабки ,продавайте .
А взамен покупайте Де Зеува и статую Педро Роши.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
02 августа в 18:58
antant1:
А разве Квинси деградирует? Да и Веллитон разве деградировал? Просто человека заклевали из-за одного истеричного кадра
а чо за кадр, я тоже хочу.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
02 августа в 18:50
antant1:
А разве Квинси деградирует? Да и Веллитон разве деградировал? Просто человека заклевали из-за одного истеричного кадра
А, что он прогрессирует? По моему уже второй год катится вниз по игре
Беланов
Беланов
02 августа в 18:44
    sir-5
    sir-5
    02 августа в 18:29
    antant1:
    А разве Квинси деградирует? Да и Веллитон разве деградировал? Просто человека заклевали из-за одного истеричного кадра
    Нет,они оба достигли выдающихся вершин.Никто и рассмотреть их не может теперь.
    Evgen44
    Evgen44
    02 августа в 18:21
    Roger Young:
    Отпускать надо было еще в прошлом году. Теперь никакого прогресса и только угасание. Промес от года к году будет только хуже и цены на него соответственно будут падать.
    То то он впервые за все четыре года,в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром и по системе гол+пас лучшим))ни в одном сезоне столько не забивал))деградация на лицо,ага))
    Evgen44
    Evgen44
    02 августа в 18:18
    AmIIIeR89:
    Помню месяц другой назад появилась новость, что Промес интересен Интеру и готовы отдать 56 лямов. Источник и тогда и сейчас был сомнительный. Что, впрочем не помешало соккеру порассуждать и выдать пару статей о Промесе в Интере - на какой позиции ему играть, где покупать жилье, как себя вести в Италии и т.п. Местные болельщики Спама, конечно, радостно повизгивали (понятно кто был в первых рядах) - наш Промеска самый лучший, самый сильный им интересуются топы, а ваши Головины (Смоловы, Дзагоевы, Акинфеевы, Фернандесы и т.п) нафиг никому не нужны и за копейку. Прошло время - и единственный, кто проявил реальный интерес к Промеске - полиция Испании. И вот, опять новость (еще раз напомню о "крутом" источнике). Что же теперь нас ждет - очередная утка, а Промеска, чтобы напомнить, что есть такой футболист совершит каминг-аут или еще раз изобьет свою жену? Лицемерные пятачки - ваш выход
    Если бы под твоим ником скрывался Александр Мостовой,то я ничуть бы не удивился))...такой же пустой,напыщенный павлин))

    И ведь действительно,из всех перечисленных тобой игроков кроме Головина никто никому не нужен!))Но опять же,куда только его не сватали,а вы только поддакивали))Тут и Барселона и Челси и Ювентус))и все в очередь за 30-40 лямов))а на деле?))Так что не тебе говорить про лицемерие,у вас у коней всегда переобувка готова))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    02 августа в 18:08
    Уходить то сейчас. А если нравится в Спартаке то не чего и голову морочить. Играть надо и играть добротно без всяких НО.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    02 августа в 17:51
    Помню месяц другой назад появилась новость, что Промес интересен Интеру и готовы отдать 56 лямов. Источник и тогда и сейчас был сомнительный. Что, впрочем не помешало соккеру порассуждать и выдать пару статей о Промесе в Интере - на какой позиции ему играть, где покупать жилье, как себя вести в Италии и т.п. Местные болельщики Спама, конечно, радостно повизгивали (понятно кто был в первых рядах) - наш Промеска самый лучший, самый сильный им интересуются топы, а ваши Головины (Смоловы, Дзагоевы, Акинфеевы, Фернандесы и т.п) нафиг никому не нужны и за копейку. Прошло время - и единственный, кто проявил реальный интерес к Промеске - полиция Испании. И вот, опять новость (еще раз напомню о "крутом" источнике). Что же теперь нас ждет - очередная утка, а Промеска, чтобы напомнить, что есть такой футболист совершит каминг-аут или еще раз изобьет свою жену? Лицемерные пятачки - ваш выход
    Roger Young
    Roger Young
    02 августа в 17:49
    Отпускать надо было еще в прошлом году. Теперь никакого прогресса и только угасание.

    Промес от года к году будет только хуже и цены на него соответственно будут падать.
    antant1
    antant1
    02 августа в 17:46
    А разве Квинси деградирует? Да и Веллитон разве деградировал? Просто человека заклевали из-за одного истеричного кадра
    Беланов
    Беланов
    02 августа в 17:31
    Спартак-2 - Федун паспорт не отдаст
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