Квинси Промес: «Спартак» или мечта?

02 августа 2018, 17:30

Промес не раз уверял, что его мечта – играть в сильном европейском чемпионате, и вот голландцем снова интересуются клубы из Серии A и АПЛ . «Соккер.ру» - о важном выборе.

Промес провел уже четыре полных сезона в России и матчем с «Оренбургом» начал пятую кампанию в составе «Спартака». Квинси не раз повторял, что хочет развиваться, а для этого должен очутиться в одном из сильнейших чемпионатов Старого Света, но всегда подчеркивал, что на данный момент его все устраивает в Москве, говорить пока не о чем. С одной стороны, это мудрая и честная позиция по отношению к нынешнему клубу, которая не может не вызывать уважения, но образ мыслей и действий Промеса уже напоминает типичное поведение российских футболистов, которые тоже не прочь поиграть в Европе, но вечно ждут какое-то «золотое предложение».

Голландец по-прежнему в «Спартаке» не потому, что ему наступили на хвост, заперли в клетке и отобрали ключи, он сам до конца не решился на новый вызов, поэтому и медлит. Люди, которые хотят уехать и обставить все максимально корректно, заранее предупреждают клуб о своих планах, дают команду «фас!» агентам, уважительно рассматривают каждый возникающий вариант и выступают посредниками (лично или через представителей) в интересующих переговорах. Промес не делает этого. Он пассивен в определении своей судьбы. Вероятно, по-настоящему счастлив в «Спартаке». И чертовски здорово, если это так, только тогда не нужно врать, в первую очередь, себе или тем более грезить далекими далями, не делая ничего, чтобы их приблизить.

Почему Промесу следует остаться в «Спартаке»

«Антошка, мы тебя любим!» - кричат болельщики. И ведь действительно любят. Квинси получает истинный кайф от такого народного обожания в силу самолюбивого характера, для него это действительно важно, и он не хочет терять внимание толпы. Чтобы завоевать любовь болельщиков, требуется время, старательность и хороший футбол, а в тех клубах, куда метит Промес, он не станет звездой автоматически. Да и фанаты избалованы сильнее, уровень посвящения в кумиры выше. Финансовая составляющая, как и популярность в массах, удерживают Квинси от резких шагов. В Москве он зарабатывает порядка 4 миллионов евро в год без учета бонусов и премиальных, переезд в Европу, скорее всего, заставит умерить аппетит. Промесу нравится команда и партнеры, он наслаждается статусом главной звезды «Спартака», у которого в последние сезоны появилась возможность выступать в еврокубках, Москва полностью устраивает как место проживания, а деньги падают на счет исправно. У Квинси действительно нет причин бежать без оглядки.

Почему Промес должен покинуть «Спартак»

Но все это мы уже проходили, не первое трансферное окно заводим подобный разговор о Квинси, и если говорить о развитии карьеры, то поводов сменить обстановку с каждым разом все больше. Время уходит – уже 26 лет, а если останется в «Спартаке» еще на год, отметит в Москве 27-й день рождения. Квинси официально переходит из разряда молодых футболистов, от которых еще ждут новых трюков, в категорию зрелых спортсменов с известным набором фокусов. Но главное, на что должен обратить внимание сам голландец: от него постепенно уходит мотивация. Квинси редко играет средне, так чтобы сказать, что он молодец, не был на первых ролях, но в этот день добротно поработал на команду.

У Промеса в основном либо яркие матчи, либо те, где все плохо: режим невидимки или вал безобразных ударов и потерь мяча. Раньше Квинси постоянно мотивировал себя этой морковкой на удочке – уехать играть в Европу. Прогресс, прогресс, прогресс. Достигнув определенного уровня, он успокоился, утратил стабильность, перестал культивировать неугасающий позитив, из которого черпал вдохновение. Теперь сильные матчи у голландца случаются зачастую на волнах критики, когда кто-то задевает самолюбие или Промес сам на себя злится после неудач. Лидер «Спартака» слишком глубоко увяз в зоне комфорта, чтобы сменить пластинку, не меняя команду. Получит новый вызов – сумеет снова себя раззадорить. Либо нужно кардинально менять повестку, вместо мечты, которую не собираешься реализовывать, ставить конкретные планы: забить 30 мячей за сезон, проявить себя в еврокубках.

Почему «Спартак» должен сохранить Промеса

Это очень сильный игрок и состоявшийся лидер, у которого еще много сезонов впереди. Более классного футболиста по номиналу «Спартак» не найдет, к тому же Промес уже свой парень. Просто задумайтесь: если так сложится, что 26-летний Квинси вдруг задержится в «Спартаке» до конца карьеры, то из него получится настоящая легенда клуба. Впрочем, даже не заглядывая в далекое будущее, здесь и сейчас «красно-белые» не хотят терять самого одаренного и результативного игрока, от которого многое зависит в атаке. Возможно, стоит поискать к нему новый подход, вдохновлять или злить, чтобы Квинси всегда был настоящим, но любой Промес – это лидер «Спартака», и его потеря будет существенной.

Почему «Спартаку» следует отпустить Промеса

Существует опасность, что деградация Квинси продолжится. Вряд ли она получится резкой и необратимой, как у Веллитона в свое время, однако наблюдать угасание сильного игрока – малоприятный процесс. И это плохо для бизнеса. «Спартак» может остаться без условных 25 миллионов евро, которые предлагают сейчас, зато с примой, утратившей искру. Это худший вариант развития событий. С деньгами в кармане на приобретение достойной замены и без Промеса, которого взбудоражит новое приключение, гораздо лучше. Для всех. Поэтому предложения «Ромы» и «Лестера» «Спартаку» нужно рассматривать, интересоваться желаниями самого футболиста и быть готовым к любому повороту.