«Ливерпуль» - чемпион Англии. Мечты и реальность

29 июля 2018, 15:00

Футбол – спорт чудес и неожиданностей, но титул «Ливерпуля» с небес никак не сваливается. «Соккер.ру» понимает и скепсис, и радужные прогнозы.

Накануне нового сезона АПЛ , пока многие тамошние фавориты готовятся на других континентах, все чаще говорят, что пора бы «Ливерпулю» устроить реальный забег за чемпионством. Проверим фактами основные тезисы в пользу и против набирающей популярность теории.

За чемпионство. Кадровое усиление

МС с Гвардиолой был третьим, а затем стал первым. Жезус, Сане, Стоунз, Уокер и Эдерсон за два года сформировали новую основу, а Менди влиться в старт помешала лишь травма. Впрочем, важны не только громкие трансферы. Важна логика покупок. «Лестер» взял Канте и Мареза – без них титул был невозможен. «Челси» удачно забрал Нголо, вернул Давида Луиса, раскрылся Диего Коста – У Конте получилось. Вот и Клопп изменил мнение о важности дорогих сделок. Ван Дейк, Салах, Окслейд-Чемберлен, Алиссон, Кейта и Фабиньо – многомиллионные новички. Все, кроме бедняги Алекса, сыграют в новом сезоне. 350 млн евро за два сезона – серьезные закупки.

Против титула. Кубковый характер

Скептики правы. «Ливерпуль» структурно как коллектив как был кубковой командой еще при Бенитесе, так и остался, сформировав совершенно другой состав при Клоппе и пережив других наставников. Идут годы, десятилетия, а «красных» хватает лишь для красивых дворовых драк. Причем не всегда победных, проигрывали финалы «Милану», «Севилье» и теперь вот «Реалу». Причем «кубковость» эта скорее к Европе относится, королем внутренних турниров «Ливерпуль» не является, у «Арсенала» и то больше свежих побед. В Англии «красных» никто не боится, и это скорее причина их репутации – не видят в них монолитного чемпиона.

За чемпионство. Гармоничная заявка

Связь с первым пунктом прямая и важная. Приобрели футболистов, которые нужны. Подписание Алиссона запланировали до ошибок Кариуса, и это правда. Ван Дейк – лучший защитник «Ливерпуля» по классу, не просто самый дорогой в истории. Кейта и Фабиньо вместе с Хендерсоном, Милнером и Вейналдумом могут изменить центр поля «красных». Мане, Фирмино и Салах получат поддержку Шакири, Соланке, Старриджа и Лалланы. У Клоппа достаточно вариантов, разве что на флангах защиты могут быть проблемы, ведь молодой Арнольд и шотландец Робертсон могут не повторить футбол прошлого сезона.

Против титула. Суперкомпьютер и МС

Сначала курьезная причина, а потом – серьезная. Поделимся мнением искусственного интеллекта. Суперкомпьютер выдал свой прогноз на сезон в АПЛ 2018/19 и выдал победу «Ливерпуля». Но стоит отметить, что эта железка в футболе не сечет. В прошлом году поставил МЮ первым, дальше МС , «Ливерпуль» и «Челси». За год до этого снова ошибся – «Манчестер Сити» не стал первым. Пока те, на чей титул компьютер выводили факты и цифры, не оправдывали ожиданий. Но от «Ливерпуля» ждут борьбы, хотя у живых прогнозистов команда Гвардиолы вне конкуренции. «Сити» не слабее «Ливерпуля».

За чемпионство. Положение соперников

Сильнее будете смеяться после прогноза за чемпионство «Арсенала» или «Тоттенхэма» или ставки на «Ливерпуль»? У соперников другие задачи. МС нужна Лига чемпионов. Гвардиола понимает, что еще один титул не убедит руководителей. МЮ нужно хотя бы в четвертьфинал европейского турнира. «Ливерпуль» уже был в финалах ЛЕ и ЛЧ , теперь надо ставить на чемпионат. «Тоттенхэм» вряд ли готов к рывку так, как команда Клоппа, а Эмери надо перестроить «Арсенал», как и Сарри – «Челси». «Ливерпуль» объективно выделяется вместе с действующим чемпионом.

Против титула. Тренерская оппозиция АПЛ

Тренеры в АПЛ сильные. Чтобы переиграть Гвардиолу, который спокойно побеждал в Испании, Германии и Англии – и очевидно, что с «Ювентусом» и ПСЖ тоже взял бы титулы, Юргену важно быть хитрее, гибче, спокойнее. Клоппу важно выключать хеви-метал ради скучной классики. Если «Ливерпуль» не научится собирать механические победы, о титуле можно не заикаться. А кроме Гвардиолы в деле Почеттино, Эмери, Сарри и Моуриньо. Клоппу будет сложно стать лучшим тренером сезона, а все последние триумфы в АПЛ – тренерские.

Мнение читателей. Миллионы фанатов зря надеются?

«Ливерпуль» обожают во всем мире и без чемпионства в АПЛ , и это довольно редкий пример, как любят проигравших. «Милан» десять лет и сейчас по количеству фанатов в мире - разные вещи. А «Ливерпуль» играет в Москве против «Спартака» – на матч прилетают фанаты со всей Восточной Европы. Играют в Мичигане против МЮ – собирают больше 100 тысяч болельщиков, а в Европе такое невозможно из-за правил безопасности стадионов от УЕФА . Моуриньо говорит, что не платил бы деньги за товарищеский матч, даже если это МЮ – «Ливерпуль», но обе «красные» команды дико популярны во всем мире.

Не стоит верить оценке в 600 млн фанатов команды Клоппа в мире – многовато, но под 100 тысяч собирали на стадионах и Австралии, и США . В Англии у них миллионы поклонников, в Азии много. «Ливерпулю», чтобы отработать вложенные в состав деньги, нужна победа именно в АПЛ – чтобы заработать сотни миллионов фунтов стерлингов и привлечь новых поклонников. Задолжали верным фанатам, нельзя допустить 29-й год без чемпионства. Невзирая на играющий в пас «Челси» Сарри, хитрый МЮ Моуриньо, всех остальных и МС во главе списка.