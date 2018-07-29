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«Ливерпуль» - чемпион Англии. Мечты и реальность

29 июля 2018, 15:00

Футбол – спорт чудес и неожиданностей, но титул «Ливерпуля» с небес никак не сваливается. «Соккер.ру» понимает и скепсис, и радужные прогнозы.

Накануне нового сезона АПЛ, пока многие тамошние фавориты готовятся на других континентах, все чаще говорят, что пора бы «Ливерпулю» устроить реальный забег за чемпионством. Проверим фактами основные тезисы в пользу и против набирающей популярность теории.

За чемпионство. Кадровое усиление

МС с Гвардиолой был третьим, а затем стал первым. Жезус, Сане, Стоунз, Уокер и Эдерсон за два года сформировали новую основу, а Менди влиться в старт помешала лишь травма. Впрочем, важны не только громкие трансферы. Важна логика покупок. «Лестер» взял Канте и Мареза – без них титул был невозможен. «Челси» удачно забрал Нголо, вернул Давида Луиса, раскрылся Диего Коста – У Конте получилось. Вот и Клопп изменил мнение о важности дорогих сделок. Ван Дейк, Салах, Окслейд-Чемберлен, Алиссон, Кейта и Фабиньо – многомиллионные новички. Все, кроме бедняги Алекса, сыграют в новом сезоне. 350 млн евро за два сезона – серьезные закупки.

Против титула. Кубковый характер

Скептики правы. «Ливерпуль» структурно как коллектив как был кубковой командой еще при Бенитесе, так и остался, сформировав совершенно другой состав при Клоппе и пережив других наставников. Идут годы, десятилетия, а «красных» хватает лишь для красивых дворовых драк. Причем не всегда победных, проигрывали финалы «Милану», «Севилье» и теперь вот «Реалу». Причем «кубковость» эта скорее к Европе относится, королем внутренних турниров «Ливерпуль» не является, у «Арсенала» и то больше свежих побед. В Англии «красных» никто не боится, и это скорее причина их репутации – не видят в них монолитного чемпиона.

За чемпионство. Гармоничная заявка

Связь с первым пунктом прямая и важная. Приобрели футболистов, которые нужны. Подписание Алиссона запланировали до ошибок Кариуса, и это правда. Ван Дейк – лучший защитник «Ливерпуля» по классу, не просто самый дорогой в истории. Кейта и Фабиньо вместе с Хендерсоном, Милнером и Вейналдумом могут изменить центр поля «красных». Мане, Фирмино и Салах получат поддержку Шакири, Соланке, Старриджа и Лалланы. У Клоппа достаточно вариантов, разве что на флангах защиты могут быть проблемы, ведь молодой Арнольд и шотландец Робертсон могут не повторить футбол прошлого сезона.

Против титула. Суперкомпьютер и МС

Сначала курьезная причина, а потом – серьезная. Поделимся мнением искусственного интеллекта. Суперкомпьютер выдал свой прогноз на сезон в АПЛ 2018/19 и выдал победу «Ливерпуля». Но стоит отметить, что эта железка в футболе не сечет. В прошлом году поставил МЮ первым, дальше МС, «Ливерпуль» и «Челси». За год до этого снова ошибся – «Манчестер Сити» не стал первым. Пока те, на чей титул компьютер выводили факты и цифры, не оправдывали ожиданий. Но от «Ливерпуля» ждут борьбы, хотя у живых прогнозистов команда Гвардиолы вне конкуренции. «Сити» не слабее «Ливерпуля».

За чемпионство. Положение соперников

Сильнее будете смеяться после прогноза за чемпионство «Арсенала» или «Тоттенхэма» или ставки на «Ливерпуль»? У соперников другие задачи. МС нужна Лига чемпионов. Гвардиола понимает, что еще один титул не убедит руководителей. МЮ нужно хотя бы в четвертьфинал европейского турнира. «Ливерпуль» уже был в финалах ЛЕ и ЛЧ, теперь надо ставить на чемпионат. «Тоттенхэм» вряд ли готов к рывку так, как команда Клоппа, а Эмери надо перестроить «Арсенал», как и Сарри – «Челси». «Ливерпуль» объективно выделяется вместе с действующим чемпионом.

Против титула. Тренерская оппозиция АПЛ

Тренеры в АПЛ сильные. Чтобы переиграть Гвардиолу, который спокойно побеждал в Испании, Германии и Англии – и очевидно, что с «Ювентусом» и ПСЖ тоже взял бы титулы, Юргену важно быть хитрее, гибче, спокойнее. Клоппу важно выключать хеви-метал ради скучной классики. Если «Ливерпуль» не научится собирать механические победы, о титуле можно не заикаться. А кроме Гвардиолы в деле Почеттино, Эмери, Сарри и Моуриньо. Клоппу будет сложно стать лучшим тренером сезона, а все последние триумфы в АПЛ – тренерские. 

Мнение читателей. Миллионы фанатов зря надеются?

«Ливерпуль» обожают во всем мире и без чемпионства в АПЛ, и это довольно редкий пример, как любят проигравших. «Милан» десять лет и сейчас по количеству фанатов в мире - разные вещи. А «Ливерпуль» играет в Москве против «Спартака» – на матч прилетают фанаты со всей Восточной Европы. Играют в Мичигане против МЮ – собирают больше 100 тысяч болельщиков, а в Европе такое невозможно из-за правил безопасности стадионов от УЕФА. Моуриньо говорит, что не платил бы деньги за товарищеский матч, даже если это МЮ – «Ливерпуль», но обе «красные» команды дико популярны во всем мире.

Не стоит верить оценке в 600 млн фанатов команды Клоппа в мире – многовато, но под 100 тысяч собирали на стадионах и Австралии, и США. В Англии у них миллионы поклонников, в Азии много. «Ливерпулю», чтобы отработать вложенные в состав деньги, нужна победа именно в АПЛ – чтобы заработать сотни миллионов фунтов стерлингов и привлечь новых поклонников. Задолжали верным фанатам, нельзя допустить 29-й год без чемпионства. Невзирая на играющий в пас «Челси» Сарри, хитрый МЮ Моуриньо, всех остальных и МС во главе списка.

Клопп в свое время побил «Баварию» в Германии, хотя в «Боруссию» не верили. Сейчас он изменил мнение о важности дорогих покупок и набрал солидную заявку для борьбы. Возможно, команде не помешает еще один фланговый защитник приличного уровня, но надежды не беспочвенные – «Ливерпуль» давно не был настолько готов к сражению в АПЛ, ведь никого не потеряли, кроме Коутиньо, но многих в компанию к Салаху приобрели. Новый вратарь, обретающий уверенность ван Дейк, два шикарных приобретенных хавбека, трио в атаке, изучивший возможности состава Клопп. Такая команда должна верить в завершение серии без чемпионств.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
03 августа в 20:20
Zametka:
не понимаю куда смотрят модераторы ресурса, когда такие, откровенно расисткие, выпадки имеют место быть
    Zametka
    Zametka
    03 августа в 12:22
    lobsterdam:
    быстроногая небрито-нечесаная антилопа может не выдержать нагрузок и тогда надеяться будет не на что. Одна антилопа в саванне не воин!
    не понимаю куда смотрят модераторы ресурса, когда такие, откровенно расисткие, выпадки имеют место быть
    lobsterdam
    lobsterdam
    03 августа в 11:35
    Zametka:
    С Клопом Ливерпуль конечно прибавил, но надо отдать должное трансферам...у того же Роджерса и близко не было таких возможностей. Руководство явно поставило цель выиграть чемпионат и это не может не радовать
    быстроногая небрито-нечесаная антилопа может не выдержать нагрузок и тогда надеяться будет не на что. Одна антилопа в саванне не воин!
    Tott_Hot
    Tott_Hot
    31 июля в 06:32
    Если не в этом сезоне, то когда? Слишком крутой состав, чтобы опять все про.рать
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    31 июля в 00:10
    Очень бы хотелось увидеть, как Ливерпуль станет чемпионом,будет бесноваться на бровке Клопп и прослезится тренер Глазго..
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    30 июля в 18:25
    Алла Пятышкина:
    В ближайшие годы борьба в АПЛ будет проходить под знаком противостояния "Моуриньо vs Гвардиола".
    Физрук Мавринья с МЮ будет бороться максимум за 3 место в АПЛ
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
    30 июля в 12:58
    Ливерпуль, действительно, любят и без побед в АПЛ, потому как это особенный клуб с особенной атмосферой!
    Алла Пятышкина
    Алла Пятышкина
    30 июля в 12:42
    В ближайшие годы борьба в АПЛ будет проходить под знаком противостояния "Моуриньо vs Гвардиола".
    Zametka
    Zametka
    30 июля в 10:49
    С Клопом Ливерпуль конечно прибавил, но надо отдать должное трансферам...у того же Роджерса и близко не было таких возможностей. Руководство явно поставило цель выиграть чемпионат и это не может не радовать
    neverwin
    neverwin
    30 июля в 10:28
    Юрген давай ЛЧ! ;-)
    lobsterdam
    lobsterdam
    30 июля в 08:47
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      30 июля в 00:52
      anyway:
      не только апл, ливерпульская машина возьмет и 6 эльче и кубок, главное дождаться выхода fifa 19))
      Моуриньо уже никак не дождется выхода игры, потому что только в ФИФА 19,он все таки сможет выиграть АПЛ с МЮ, а то по другому никак не получается.
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      29 июля в 23:22
      Удачи Ливерпулю!
      El Dassory
      El Dassory
      29 июля в 21:28
      Очень трудно в АПЛ что то прогнозировать, если без травм то покоримся за чемпионство, а кто станет увидим в мае.
      anyway
      anyway
      29 июля в 21:08
      не только апл, ливерпульская машина возьмет и 6 эльче и кубок, главное дождаться выхода fifa 19))
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      29 июля в 17:19
      Удачи. Верим
      bublikyo
      bublikyo
      29 июля в 16:22
      Бернли будет чемпмоном
      Robinson
      Robinson
      29 июля в 16:09
      Арсенал станет чемпионом.
      Brendan Rodgers
      Brendan Rodgers
      29 июля в 15:19
      Очень надеемся.
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