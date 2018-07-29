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Будет круто! Топ интриг нового сезона РПЛ

29 июля 2018, 12:30

Кто станет чемпионом? Чемпионат мира повлияет на Российскую Премьер-Лигу? Молодые футболисты поверят в себя? «Соккер.ру» отыскал интригующие вопросы. 

Как чемпионат мира скажется на лиге?

Сразу две интриги. Первая – о посещаемости. Приятно видеть, сколько людей собралось на Суперкубке России, хотя в Нижнем Новгороде нет клубов РПЛ, а играли между собой не «Зенит» и «Спартак», а молодежь армейцев и «Локомотив». Не исключено, что эффект ЧМ скажется на посещаемости во всех городах. Вторая интрига после ЧМ – о голах. На мундиале матчи были результативными, а РПЛ теряет мячи. В прошлом году ожили после провального сезона 2016/17, но пока не добрались до 2.5 голов за игру в среднем, как раньше – голевой яркости мало. 

«Зенит» теперь не провалит чемпионат?

Такое ощущение, что в прошлом году «Спартак» за упущенные титулы ругали сильнее, чем «Зенит». А зачем было нападать на команду Манчини, когда с самого начала все было ясно? Нет игры, идей, есть ненависть к игрокам, нет желания работать в России, хотелось уйти. Сейчас тренерский подход другой, но состав тот же, что был у Луческу и Манчини. Причем для Семака провалом будет не пятое место, как у Манчини, а отсутствие титула. Соскучились в Санкт-Петербурге по золотым медалям, так что здесь пан или пропал. 

Сколько новых талантов откроет сезон?

Головин уехал в «Монако» и обеспечил ЦСКА финансами. Если «Ростов» воспитает игрока даже в три раза дешевле – легко смогут спланировать целый трансферный сезон. Популистские заявления, что можно поднять отчисления от телеправ в десятки раз - неверные, каналы ведь не частные, а народ не настолько богат, чтобы платить за просмотр РПЛ миллиарды рублей. Так что очень важно, чтобы появлялись новые имена и кормили клубы. Хорошо, что Каррера, Ганчаренко, Мусаев и остальные понимают важность открытия и развития молодых игроков. Но кто именно выстрелит? Узнаем в ближайшие месяцы. 

Ждем сюрпризов в гонке снайперов?

Скромная результативность центральной фигуры в атаке – привычная картина для РПЛ. А поскольку глобально меняется подход к использованию центральных нападающих, причем не первый год, то неудивительно, что крайнему форварду Промесу хватило 15 мячей, чтобы выиграть приз лучшему бомбардиру. Смолов сейчас должен прийти в себя после ЧМ, Халка и Думбия в РПЛ нет, похожих форвардов – тоже. Так что ждем возвращение Кокорина, голов Дзюбы и появления нового, хотя и знакомого имени в списке. Может, Луис Адриано проснется? Фарфан, Эдер? Или Абель Эрнандес перейдет в ЦСКА и выстрелит? 

«Спартак» повторит ошибки прошлого?

Если не попадут в группу ЛЧ – путь представителей лиг сложный, да и на кону всего две путевки, то сразу надо делать ставку на чемпионат. Лигу Европы не выиграют, а в плей-офф могут выйти без траты всех сил. Ставить еще раз на победу в Кубке России опасно – надо играть достойно, но стоит помнить весенний полуфинал. Так что этот сезон ответит на два важных вопроса о «Спартаке». Насколько их футболисты классные, готовы ли они вернуться к стандартам 2017 года? И как Каррера сработается с Рианчо? Ведь главный трансфер лета у «Спартака» - подписание тренера.  

Магия Бердыева сработает еще раз?

Курбан Бекиевич сделал ряд заявлений, над которыми болельщики посмеиваются. Но если подумать, то даже чемпионство «Зенита» с большим отрывом не исключено – если «Спартак» и компания «помогут», а Семак сработает идеально. Но скорее Бердыев снова суеверно «шаманил». Говорил то, что не должно сбыться. «Рубин» вряд ли ставит на тройку, но надеется на пятерку. Сезон готовились к этому. У нас специальный опрос для потенциальных участников топ-5 – помогите сформировать коллективное мнение читателей «Соккер.ру».

«Локомотив» откатится в зону ЛЕ?

Проверка команды Юрия Павловича на прочность интригует. Если выпадут из тройки или вообще пятерки, многие ехидно заявят – прошлый сезон был случайным. Но обратите внимание, что десять лет в чемпионатах России триумфатор прошлого сезона ниже второго места в год защиты титула не нырял. Причем у «Зенита» после первого чемпионства в 2008 году случилось несколько финалов еврокубков, оба они выиграли, хотя и стали пятыми в лиге. Так что у «Локомотива» уникальная задача – не стать первым за много лет чемпионом, скатившимся на пятое место или даже ниже.  

Приемные дети Романцева стрельнут?

Черчесов – главный тренер сборной России, играл и тренировал «Спартак». Ледяхов, Карпин, Тихонов, Аленичев и Парфенов выступали за «красно-белых», а некоторые уже и тренировали москвичей. При этом как наставники они не ученики Романцева, а также не его наследники. Но какой тактически получится лига, где 15 из 16 наставников говорят на русском как на родном и где только у двух нет российских паспортов? У Бердыева и Кононова есть, так что Ганчаренко и Каррера – единственные иностранцы по документам среди тренеров. И на треть команда наставников РПЛ спартаковская. К чему это приведет? 

«Краснодар» заслужит путевку в ЛЧ?

Лучшего шанса может не быть. «Локомотив» ставит на удачное выступление в Лиге чемпионов. В лиге готовятся принять место в пятерке. ЦСКА резко обновил состав – рывок будет со всех сил, но опыта у ребят мало. «Спартак» и «Зенит» - большие клубы, но их главные команды умеют насмешить. Так что этот сезон еще и о «быках» во многом. Команда Мусаева должна ставить одну задачу – быть как можно выше. Второе место «зелено-черных» в таком сезоне не будет шокировать сильнее, чем удивил тот же титул «Локомотива». 

В новый ЦСКА влюбится вся Россия?

Забавно, но у этого ЦСКА – потерявшего кучу основных игроков и рискующего до конца лета остаться без Фернандеса, больше шансов обрести народную любовь, чем у чемпионского. Там были скелеты в шкафах Гинера, а этот девственно чист перед футбольной историей. Уже добыл победу в Суперкубке 2018. Уже сыграют в ЛЧ. И будут рубиться за место в тройке РПЛ. Ганчаренко дают время, ведь Чалов, Хосонов, Бистрович, Кучаев, Жамалетдинов, Ахметов и Гордюшенко моложе Головина. Но всех вдохновил успех Александра. Или будет больно, или получится милая команда, если найдут форварда с голами. 

Кто станет чемпионом РПЛ 2018/19?

Четыре сезона подряд разные чемпионы, интрига всегда на месте. Да и защита «Локомотивом» титула маловероятная. А сюрпризы бывали. Каррера в первом сезоне взял «золото». Семин победил после большого перерыва с командой из восьмого места. Бердыев был в шаге от титула с «Ростовом» - хватило бы победы над «Мордовией» вместо поражения в том сезоне. Сейчас реально пять претендентов на титул, а кто сильнее верит в победу, тот поставит именно на РПЛ и отдаст все силы в каждой игре – победит. «Спартак», «Зенит» или ЦСКА? «Локомотив» или «Краснодар»? Да хоть «Рубин» или «Ростов», раз Карпин в шутку поставил задачу после первой же победы.

Главное, чтобы выиграл самый достойный из большого количества претендентов. А у вас какие ожидания от российского сезона? 

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
30 июля в 23:46
Если коням что-то не нравится в чужих словах,то сказавший их становится спартаковцем.Это забавно. Только вот и спартачи не считают Багрова своим.Парадокс.
cska plus
cska plus
30 июля в 13:19
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    30 июля в 10:55
    будет интересно
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
    30 июля в 06:53
    tims:
    Какой-то двусмысленный комментарий. Имею в виду абзац после многоточия. А слова об адекватных и вполне профессиональных статьях "проснувшегося спартача" просто удивляют. Ни в одном опусе вышеназванного околофутбольного специалиста лично я никакого профессионализма не встречал. Слегка закамуфлированные помои и ложь о неугодных клубах и игроках, прежде всего ЦСКА. Про адекватность автора уже и не говорю...
    Да нет, были у Вадима вполне качественные разборы игр. Одно время даже тарасовские его обвиняли Багрова в приверженности к ЦСКА либо Зениту после критики игр Спартака. Как и Горина. Но вот "дух спартаковский" так вот просто не выветривается.😉
    scikuni
    scikuni
    30 июля в 00:24
    не будет другого шанса, опять клуб закрывается? господи да играйте в своей московии уже, а уж если ресурсы научитесь добывать под сити, то и россия обуза не нужна вам будет...
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    29 июля в 23:20
    Как это чемпион в год защиты титула ниже второго места не нырял?
    Спартак был 1 стал 3
    Рубин был 1 стал 3
    Зенит 1 стал 5
    tims
    tims
    29 июля в 22:22
    ОлегаТэ:
    "Забавно, но у этого ЦСКА – потерявшего кучу основных игроков и рискующего до конца лета остаться без Фернандеса, больше шансов обрести народную любовь, чем у чемпионского. Там были скелеты в шкафах Гинера, а этот девственно чист перед футбольной историей. " ================== В Вадиме опять "спартач" проснулся? Вроде бы в последнее время вполне адекватные и вполне профессиональные в плане аналитики статьи писал, и вот "прошу любить и жаловать"... Разумеется, каждому кб-фану с пелёнок известно, что все достижения ЦСКА с начала века, включая Кубок УЕФА, проплачены, а шестнадцатилетний провал Спартака - это исключительно происки всемогущего Гинера. Вот только с какого перепуга люди вдруг начнут больше любить ЦСКА с уходом братьев Березуцких и Сергея Игнашевича? И Сани Головина? Первые трое внесли неоценимый вклад в успехи не только ЦСКА, но и Сборной России. Головин был и, я надеюсь, будет мотором оной в центре поля. Вот честно, смешно.
    Какой-то двусмысленный комментарий. Имею в виду абзац после многоточия. А слова об адекватных и вполне профессиональных статьях "проснувшегося спартача" просто удивляют. Ни в одном опусе вышеназванного околофутбольного специалиста лично я никакого профессионализма не встречал. Слегка закамуфлированные помои и ложь о неугодных клубах и игроках, прежде всего ЦСКА. Про адекватность автора уже и не говорю...
    tims
    tims
    29 июля в 22:08
    Petr Makovenko:
    есть некоторые спорные моменты -главное трансферы еще не закрыты. давайте подождем закрытие окна трансферов и после Нового года вернемся к гаданию....хотя второй круг может все перевернуть -ЦСКА наберет опыт и состав!!!!!
    Все правильно. Однако не хотелось бы, чтобы ЦСКА до Нового года потерял очки в играх с клубами заведомо не лидерами РПЛ, как это произошло в минувшем сезоне. Посему кадровые вопросы надо решать сейчас, а не ко второй половине первенства... Понятно, что команда фактически новая, но не беззащитная. Надо стараться побеждать в каждом матче. Считать ничьи неудовлетворительным результатом. Как минимум с клубами, пришедшими из первого дивизиона и командами типа "Крыльев" и "Анжи". Ну и свовременно анализировать и исправлять ошибки проигрышей. Главное не унывать и тренироваться и совершенствоваться. Успехов и удачи армейцам!
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
    29 июля в 13:47
    Любой чемпион, кроме Зенита-отличный исход.
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    29 июля в 13:33
    Новый чемпионат будет еще интереснее смотреть, кто то строит новую команду, кто то с новым тренером и как получится никому не известно, а у кого то опять интрига, физрук продолжит свое дело 0:7 или обойдется в этот раз!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    29 июля в 13:20
    Гадать на кофейной гуще можно, но не нужно. Любая команда РПЛ может преподнести не мало сюрпризов. В начале сезона определять финалистов даже глупо.
    После первого круга можно будет делать какие либо предположения. ИМХО.
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
    29 июля в 13:01
    "Забавно, но у этого ЦСКА – потерявшего кучу основных игроков и рискующего до конца лета остаться без Фернандеса, больше шансов обрести народную любовь, чем у чемпионского. Там были скелеты в шкафах Гинера, а этот девственно чист перед футбольной историей. "
    ==================
    В Вадиме опять "спартач" проснулся? Вроде бы в последнее время вполне адекватные и вполне профессиональные в плане аналитики статьи писал, и вот "прошу любить и жаловать"...
    Разумеется, каждому кб-фану с пелёнок известно, что все достижения ЦСКА с начала века, включая Кубок УЕФА, проплачены, а шестнадцатилетний провал Спартака - это исключительно происки всемогущего Гинера.
    Вот только с какого перепуга люди вдруг начнут больше любить ЦСКА с уходом братьев Березуцких и Сергея Игнашевича? И Сани Головина? Первые трое внесли неоценимый вклад в успехи не только ЦСКА, но и Сборной России. Головин был и, я надеюсь, будет мотором оной в центре поля.
    Вот честно, смешно.
    yasukuni
    yasukuni
    29 июля в 12:47
    Статья это тонкий намек на то, что бомжи уже НАЗНАЧЕНЫ чемпионами? Их и в прошлом году пытались протащить, но сыграно было так, что никакой админресурс не помог.

    А в целом - первые три матча плюс суперкубок показали: как был наш футбол в глубокой коме, так там и остался.
    cska-78
    cska-78
    29 июля в 12:45
    Но обратите внимание, что десять лет в чемпионатах России триумфатор прошлого сезона ниже второго места в год защиты титула не нырял.
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    А пищевик нырнул, да это еще с учетом долга Аджоева перед Федуном!
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
    29 июля в 12:32
    есть некоторые спорные моменты -главное трансферы еще не закрыты.
    давайте подождем закрытие окна трансферов и после Нового года вернемся к гаданию....хотя второй круг может все перевернуть
    -ЦСКА наберет опыт и состав!!!!!
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