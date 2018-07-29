Будет круто! Топ интриг нового сезона РПЛ

29 июля 2018, 12:30

Кто станет чемпионом? Чемпионат мира повлияет на Российскую Премьер-Лигу? Молодые футболисты поверят в себя? «Соккер.ру» отыскал интригующие вопросы.

Как чемпионат мира скажется на лиге?

Сразу две интриги. Первая – о посещаемости. Приятно видеть, сколько людей собралось на Суперкубке России, хотя в Нижнем Новгороде нет клубов РПЛ , а играли между собой не «Зенит» и «Спартак», а молодежь армейцев и «Локомотив». Не исключено, что эффект ЧМ скажется на посещаемости во всех городах. Вторая интрига после ЧМ – о голах. На мундиале матчи были результативными, а РПЛ теряет мячи. В прошлом году ожили после провального сезона 2016/17, но пока не добрались до 2.5 голов за игру в среднем, как раньше – голевой яркости мало.

«Зенит» теперь не провалит чемпионат?

Такое ощущение, что в прошлом году «Спартак» за упущенные титулы ругали сильнее, чем «Зенит». А зачем было нападать на команду Манчини, когда с самого начала все было ясно? Нет игры, идей, есть ненависть к игрокам, нет желания работать в России, хотелось уйти. Сейчас тренерский подход другой, но состав тот же, что был у Луческу и Манчини. Причем для Семака провалом будет не пятое место, как у Манчини, а отсутствие титула. Соскучились в Санкт-Петербурге по золотым медалям, так что здесь пан или пропал.

Сколько новых талантов откроет сезон?

Головин уехал в «Монако» и обеспечил ЦСКА финансами. Если «Ростов» воспитает игрока даже в три раза дешевле – легко смогут спланировать целый трансферный сезон. Популистские заявления, что можно поднять отчисления от телеправ в десятки раз - неверные, каналы ведь не частные, а народ не настолько богат, чтобы платить за просмотр РПЛ миллиарды рублей. Так что очень важно, чтобы появлялись новые имена и кормили клубы. Хорошо, что Каррера, Ганчаренко, Мусаев и остальные понимают важность открытия и развития молодых игроков. Но кто именно выстрелит? Узнаем в ближайшие месяцы.

Ждем сюрпризов в гонке снайперов?

Скромная результативность центральной фигуры в атаке – привычная картина для РПЛ . А поскольку глобально меняется подход к использованию центральных нападающих, причем не первый год, то неудивительно, что крайнему форварду Промесу хватило 15 мячей, чтобы выиграть приз лучшему бомбардиру. Смолов сейчас должен прийти в себя после ЧМ , Халка и Думбия в РПЛ нет, похожих форвардов – тоже. Так что ждем возвращение Кокорина, голов Дзюбы и появления нового, хотя и знакомого имени в списке. Может, Луис Адриано проснется? Фарфан, Эдер? Или Абель Эрнандес перейдет в ЦСКА и выстрелит?

«Спартак» повторит ошибки прошлого?

Если не попадут в группу ЛЧ – путь представителей лиг сложный, да и на кону всего две путевки, то сразу надо делать ставку на чемпионат. Лигу Европы не выиграют, а в плей-офф могут выйти без траты всех сил. Ставить еще раз на победу в Кубке России опасно – надо играть достойно, но стоит помнить весенний полуфинал. Так что этот сезон ответит на два важных вопроса о «Спартаке». Насколько их футболисты классные, готовы ли они вернуться к стандартам 2017 года? И как Каррера сработается с Рианчо? Ведь главный трансфер лета у «Спартака» - подписание тренера.

Магия Бердыева сработает еще раз?

Курбан Бекиевич сделал ряд заявлений, над которыми болельщики посмеиваются. Но если подумать, то даже чемпионство «Зенита» с большим отрывом не исключено – если «Спартак» и компания «помогут», а Семак сработает идеально. Но скорее Бердыев снова суеверно «шаманил». Говорил то, что не должно сбыться. «Рубин» вряд ли ставит на тройку, но надеется на пятерку. Сезон готовились к этому. У нас специальный опрос для потенциальных участников топ-5 – помогите сформировать коллективное мнение читателей «Соккер.ру».

«Локомотив» откатится в зону ЛЕ ?

Проверка команды Юрия Павловича на прочность интригует. Если выпадут из тройки или вообще пятерки, многие ехидно заявят – прошлый сезон был случайным. Но обратите внимание, что десять лет в чемпионатах России триумфатор прошлого сезона ниже второго места в год защиты титула не нырял. Причем у «Зенита» после первого чемпионства в 2008 году случилось несколько финалов еврокубков, оба они выиграли, хотя и стали пятыми в лиге. Так что у «Локомотива» уникальная задача – не стать первым за много лет чемпионом, скатившимся на пятое место или даже ниже.

Приемные дети Романцева стрельнут?

Черчесов – главный тренер сборной России, играл и тренировал «Спартак». Ледяхов, Карпин, Тихонов, Аленичев и Парфенов выступали за «красно-белых», а некоторые уже и тренировали москвичей. При этом как наставники они не ученики Романцева, а также не его наследники. Но какой тактически получится лига, где 15 из 16 наставников говорят на русском как на родном и где только у двух нет российских паспортов? У Бердыева и Кононова есть, так что Ганчаренко и Каррера – единственные иностранцы по документам среди тренеров. И на треть команда наставников РПЛ спартаковская. К чему это приведет?

«Краснодар» заслужит путевку в ЛЧ ?

Лучшего шанса может не быть. «Локомотив» ставит на удачное выступление в Лиге чемпионов. В лиге готовятся принять место в пятерке. ЦСКА резко обновил состав – рывок будет со всех сил, но опыта у ребят мало. «Спартак» и «Зенит» - большие клубы, но их главные команды умеют насмешить. Так что этот сезон еще и о «быках» во многом. Команда Мусаева должна ставить одну задачу – быть как можно выше. Второе место «зелено-черных» в таком сезоне не будет шокировать сильнее, чем удивил тот же титул «Локомотива».

В новый ЦСКА влюбится вся Россия?

Забавно, но у этого ЦСКА – потерявшего кучу основных игроков и рискующего до конца лета остаться без Фернандеса, больше шансов обрести народную любовь, чем у чемпионского. Там были скелеты в шкафах Гинера, а этот девственно чист перед футбольной историей. Уже добыл победу в Суперкубке 2018. Уже сыграют в ЛЧ . И будут рубиться за место в тройке РПЛ . Ганчаренко дают время, ведь Чалов, Хосонов, Бистрович, Кучаев, Жамалетдинов, Ахметов и Гордюшенко моложе Головина. Но всех вдохновил успех Александра. Или будет больно, или получится милая команда, если найдут форварда с голами.

Кто станет чемпионом РПЛ 2018/19?

Четыре сезона подряд разные чемпионы, интрига всегда на месте. Да и защита «Локомотивом» титула маловероятная. А сюрпризы бывали. Каррера в первом сезоне взял «золото». Семин победил после большого перерыва с командой из восьмого места. Бердыев был в шаге от титула с «Ростовом» - хватило бы победы над «Мордовией» вместо поражения в том сезоне. Сейчас реально пять претендентов на титул, а кто сильнее верит в победу, тот поставит именно на РПЛ и отдаст все силы в каждой игре – победит. «Спартак», «Зенит» или ЦСКА ? «Локомотив» или «Краснодар»? Да хоть «Рубин» или «Ростов», раз Карпин в шутку поставил задачу после первой же победы.

Главное, чтобы выиграл самый достойный из большого количества претендентов. А у вас какие ожидания от российского сезона?