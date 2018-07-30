«Арсенал» и Эмери: сезон истины

30 июля 2018, 10:10

«Арсенал» разгромил ПСЖ . Но в товарищеском турнире. «Соккер.ру» оценивает первые шаги Унаи Эмери у руля «канониров».

Предстоящий сезон в Англии имеет много интриг и загадок, которые будут находить ответы по ходу чемпионата. Одним из наиболее интригующих явлений станет работа Унаи Эмери на посту главного тренера «Арсенала». «Канониры» настолько прочно ассоциируются с Арсеном Венгером, который 22 года их возглавлял, что многие до сих пор вздрагивают, осознавая, что тренирует «Арсенал» уже не этот француз в стильном пуховике. Другие люди вздрагивают еще сильнее, понимая, что тренирует «Арсенал» Унаи Эмери, над которым в России принято больше потешаться.

В принципе, в мире тоже к нему относятся скорее иронично, однако помнят о заслугах и подвигах в «Севилье» - этот багаж и дает Эмери оставаться востребованным и котируемым специалистом. Но наверняка проба в «Арсенале» станет определяющей. Если в Лондоне у Эмери ничего не получится, то выбить контракт в другом топ-клубе точно не выйдет - придется побираться по «альмериям» и «малагам». Так что работа в «Арсенале» - это ключевое испытание для тренерской карьеры Эмери, который предыдущие попытки блеснуть за пределами «Севильи», мягко говоря, не использовал должным образом.

Но и «Арсенал» в целом находится в подобном же положении. Последний сезон под руководством Венгера получился провальным. Клубу нужно возвращаться на былой уровень, однако велик риск того, что темп, инициатива в безумной гонке в Премьер-Лиге уже упущены. Ведь на фоне «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Ливерпуля», даже кризисного «Челси» готовность «Арсенала» выглядеть акулой на трансферном рынке, выделять солидные средства и бороться за настоящих звезд, чтобы диктовать затем условия на поле, кажется сомнительной. Конкуренция в Англии высока как никогда. И малейшее послабление вышибает тебя из участников розыгрыша Лиги чемпионов и заставляет бороться за место в Лиге Европы со «Сток Сити».

Второй год такого унижения относительно имени «Арсенала» - и клуб начнет скатываться в статусном отношении. А это значительно сократит и финансовые притоки, и привлекательность для звездных игроков. В такой «Арсенал» условный Обамеянг уже не пошел бы. Как Эмери этот сезон важен для репутации, так и клубу.

Что касается предсезонной подготовки, то в уже стартовавшем Международном Кубке чемпионов «Арсенал» успел провести пару поединков. В первом он сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), затем уступив в дежурной серии пенальти. А во втором проявил себя очень ярко, разгромив ПСЖ со счетом 5:1. Кто-то поспешил даже начать нахваливать Эмери и «канониров» на все лады, не взглянув на составы команд. Этой победой Унаи может быть доволен, главным образом, потому, что смог отомстить так эффектно своему бывшему клубу, который его уволил.

В остальном встречу сложно назвать показательной, поскольку ПСЖ практически полным основным составом еще находится в отпуске после чемпионата мира. Так что на поле выходили резервисты, а в некоторых случаях даже далекие от резерва люди. Посудите сами: Буффон (Сибуа, 73), Нсоки, Риман (Загре, 73), Жоржен, Рабьо (Ло Чельсо, 68), Диарра (Фрессанж, 79), Нкунку (Баэбек, 68), Бернед, Туфики, Веа (Постолаки, 79), Мбе Со (Сиссако, 73). Не слишком убедительно. Особенно если сравнить с составом «Арсенала»: Лено (Мартинес, 46), Папастатопулос (Холдинг, 64), Колашинац (Мэйтленд-Найлз, 74), Бельерин, Мустафи (Чемберс, 64), Гандузи (Уиллок, 74), Эль-Ненни (Рэмзи, 46), Озил (Смит-Роу, 64), Мхитарян (Нелсон, 64), Ивоби (Ляказетт, 46), Обамеянг (Нкетиа, 64). Кстати, интересно, что у Томаса Тухеля в ПСЖ будет куда меньше времени на сыгрывание и определение состава. С другой стороны, у него и сложностей таких, как у Эмери в «Арсенале», нет. Моральное удовлетворение от первых предсезонных матчей Унаи имеет. А что насчет игрового?

В матчах с «Атлетико» и ПСЖ Эмери применял расстановку 4-2-3-1, наиболее универсальную и гибкую, основываясь на которой можно рассматривать разные варианты взаимодействия. Если исключить обкатку молодежи, которая вряд ли все же будет в сезоне играть определяющую роль, то можно обратить внимание на несколько зон в составе, вызывающих вопросы Эмери. Во-первых, это центр обороны. Он всегда играл в разных сочетаниях, опираясь при этом в основном на Мустафи. Понятно, что после возвращения Косьельни почти наверняка Лоран и Шкодран составят пару основных. Однако Эмери пробует сочетания, ближайшие резервы, изучает работу Холдинга, Чемберса, Папастатопулоса.

Во-вторых, «Арсенал» ищет оптимальное сочетание в центре поля, где активно используется 19-летний Гендузи, приобретенный летом у «Лорьяна» за 9 миллионов евро. Как видим, Венгер ушел, а замашки по приобретению молодых французов остались. К нему следует присмотреться. Также в центре использовался Рэмзи, Эль-Нени, Уиллок. В атаке у Эмери поиск заключается в оптимальном сочетании под форварда. Очевидно, что Ляказетт и Обамеянг станут главной ударной силой команды при поддержке Озила и Мхитаряна.

Но вопрос в том, как использовать Александра и Пьера-Эмерика. Была попытка поместить их на поле вместе со смещением Обамеянга к флангу. Но есть вариант и с выходом одного из них на замену в качестве джокера, освежающего и усиливающего атаку. В любом варианте важно соблюдать интересы обоих игроков, которые будут болезненно относиться к нехватке игровой практики. В каждой линии Эмери имеет вопросы для определения. Помочь в этом или запутать еще больше могут трансферные сделки «Арсенала».

Помимо уже упомянутого Гендузи «Арсенал» приобрел Лукаса Торрейру из сборной Уругвая, который обошелся в 30 миллионов евро. Это пока крупнейшая покупка «канониров». Но посмотреть его в деле еще не довелось - отдыхает после чемпионата мира. Наверняка Торрейра вольется в основной состав «Арсенала». И очень интересно, кого из уже намечающейся схемы он вытеснит. Также Эмери обещает, что клуб сделает еще значительное приобретение. Это «канонирам» необходимо, поскольку центр обороны и центр полузащиты все-таки кажутся легковесными, особенно на фоне составов конкурентов. Эти зоны и стоит укреплять, но только по-настоящему звездными игроками, которые способны превзойти имеющихся по уровню и усилить команду.