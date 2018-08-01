«Ливерпуль» - каким ты был, таким ты и останешься

01 августа 2018, 17:00

«Ливерпуль» продолжит оставаться главным неудачником АПЛ , считает блогер «Соккер.ру» DXTK.

Каким ты был, таким ты и остался - это поговорка не про «Ливерпуль» случайно?

Можно каждый год говорить о грядущем титуле «красных», но я, например, в футболе реалист, а большинство, видимо, оптимисты, раз верят в чудо. Однако пока не увидишь команду на первом месте в конце сезона, надеяться нет смысла. Многие уже так поверили в «Ливерпуль», в их во всем положительные трансферы, что дали им столько положительных авансов, убеждая нас, что они вот именно сейчас смогут достичь вершины. Мне кажется, что эти ожидания снова не оправдают надежд, ну в общем, как и всегда. А «Ливерпуль» будет ждать в конце сезона не триумф, а сплошное разочарование.

Три раза они были близки к успеху: в 2002-м с Улье, в 2009-м Бенитесом и в 2014-м при Роджерсе. И эти команды были намного ближе к успеху, чем нынешний состав у Клоппа. Даже в 2014 году, когда они победили МС 3-2 в ключевой игре, все думали «Ну вот он шанс, они смогут дойти до конца», но итоге мы все помним: ляпы в заключительных играх не позволили клубу поднять титул над головой.

Я до сих пор считаю, что клуб с трио «Старридж, Суарес и Стерлинг» был куда опаснее, чем с Фирмино, Салахом и Мане. А клуб Роджерса был намного эфективнее нынешнего Клоппа. Грубо говоря, в первых ста матчах команда североирландца имела показатель лучший по количеству процентов побед, больше забитых голов, примерно равный процент поражений и ничьих, ну и к довершению «Ливерпуль» образца 2014 года был куда ближе к титулу, чем образца 2018-го. Многие сейчас говорят, что они должны бросить все силы на АПЛ , пока условный МС бросит все силы на ЛЧ , они так сделали в 2014-м, все ради АПЛ , но у них, как мы помним, и тогда ничего не получилось.

А что должно измениться прямо сейчас?

У них давно исчез менталитет победителей в элите, а их последний успех никто и не помнит, ну, может, люди с возрастом еще и помнят, как это было в конце 80-х прошлого столетия, и сейчас могут молодым рассказывать о непобедимом «Ливерпуле», но сегодня реальность такова - «Ливерпуль» самый главный неудачник в АПЛ из топ-клубов - 28 лет без трофея никто не отменял, даже самые преданные болельщики понимают это. От них можно пока ожидать одного - красивой, атакующей и результативной игры, но даже она не гарантирует со всеми покупками не только титула, но и попадания даже в ТОП-4. Им хотя бы для начала попасть в тройку призеров чемпионата.

В прошлом сезоне, скажем, если бы «Челси» и Конте не страдали ерундой, могли бы спокойно финишировать в четверке, так что четвертое место в прошлом году для «Ливерпуля» это чистое везение, как и сезоном ранее, когда в последней игре переиграли «Мидлсбро» 3-0 и все-таки остались в четверке.

Что может помешать Ливерпулю побеждать

Во-первых, Клопп сделал дорогие трансферы, купив Алиссона, Фабиньо и Кейта, и если честно, такие немалые расходы для тех, кто не видел медалей АПЛ с 2014 года, расходы, которые могут себя в итоге не оправдать, ставят тренера под еще больший удар. В прошлом сезоне после старта в АПЛ многие фанаты в Англии были недовольны философией футбола Клоппа и запускали петицию о его уходе практически в самом начале чемпионата. И если сейчас «Ливерпуль» не будет на первом или на втором месте со старта чемпионата, история повторится.

Кейта недавно получил микротравму в контрольных матчах, а что будет в сезоне, ведь АПЛ славится своей жесткой борьбой. Да и не стоит забывать - африканец может на ровном месте навредить, скажем, получить ненужную карточку. В игре за «Лейпциг» умудрялся получить 3 красные за 8 матчей. А зная специфику АПЛ и горячий нрав футболиста, может получиться бомба замедленного действия.

Говорят, у Бекера практически нету слабых мест и он способен тащить во многих играх, но как показали матчи против клубов АПЛ в ЛЧ , ему не раз приходилось вынимать шар из собственных ворот, даже в матче на ЧМ в игре за Бразилию против Бельгии, где бразильцы проиграли, ему противостояли в атаке игроки АПЛ , и забивали именно они же. Да, первый автогол, но затем Де Брюйне хорошо положил. Все зависит от интенсивности чемпионата, в АПЛ атакующий стиль, а зная, что защита у «Ливерпуля» проходная, он пропустит - и немало. Да и в матчах на МКЧ мы его еще не видели в действии, там все Кариус продолжает чудить.

Фабиньо тоже очень надежен и придраться к нему вроде нельзя, но, возможно, его минусом может послужить тот факт, что он не сможет влиться в философскую составляющую команды, найти свою игру. Да, еще есть Шакири, который сходу после подписания запел о грядущих трофеях.

Во-вторых, чрезмерно атакующий футбол (который многие называют «Хеви-метал», я же просто кавалерийским) без грамотного подхода в матчах, когда ты побеждаешь в 2 и более мяча. Там не надо бежать вперед и забивать еще, ведь можно нарваться на контратаку, пропустить ненужный гол и в итоге даже проиграть, надо грамотно отыграть в защите.

В-третьих, «Ливерпуль» настолько обленился, что даже не способен завоевать Кубок лиги. Вообще, если кто не заметил, «красные» даже если и выходят в финал какого-то кубка при Клоппе, не могут его в итоге получить. Три проигранных финала говорят сами за себя, конечно, им противостояли «Манчестер Сити» в 2016-м, «Севилья» в 2016-м и, наконец, «Реал» в 2018-м. Но ни в одном из них нельзя было до игры, а тем более во время, отнести «красных» к фаворитам. Так что и в этом сезоне, думаю, картина у них не поменяется. Болельщики хотят трофея, а не просто бестолковой бей-беги, которую демонстрирует «Ливерпуль». Да и такие проигрыши, как «Саутгемптону» в полуфинале Лиги Кап в 2017-м, и вылет от «Вулверхэмптона» в Кубке Англии в 2017-м или от «Лестера» и «Вест Бромвича» в этих турнирах уже в 2018-м, могут доказать, насколько мерсисайдцам все равно даже на внутренние трофеи, проигрывают ведь они даже не фаворитам.

В-четвертых, скажем, трио «Ливерпуля», возможно, не сможет показать той результативности, которая им удалась в прошлом сезоне. Как показали некоторые матчи, отсутствие Мане вот уже второй сезон подряд резко влияет на итоговый счет. А травма и отсутствие в ключевых матчах Салаха, как было в финале ЛЧ , показывает, насколько им не хватает другого плана на игру. Насколько египтянин готов к новому сезону, сможет ли он дальше показывать такую же результативность, как в прошлом, узнаем только по ходу нового чемпионата. Да и есть сомнения, что смогут сыграться старые футболисты с новичками. Ну и с защитой могут продолжать возникать проблемы, даже невзирая на то, что купили еще самого дорогого вратаря в истории.

В-пятых, Клопп - это заложник самого «Ливерпуля», возможно, с кем-то другим он и сможет выиграть титул, но точно не с ними. Вообще, как я и говорил, для немца и «красных» это замкнутый круг, если он до сих пор не смог добиться успеха и завоевать любой трофей, то вряд ли в новом сезоне у них получится лучше. Ведь из некогда крутого коуча, который с «Боруссией» поставил на колени «Баварию», он превратился в главного неудачника тренерского цеха.

В-шестых, они по ходу сезона могут терять очки, они могут не проиграть всем лидерам «новой Топ-шестерки» и могут многих даже победить, но потом станут терять важные очки с клубами из середины и подвала, как у них было и не один раз. На длительной дистанции внутри чемпионата их не хватит. А еще игры в Кубках. Да и вообще этот сезон может стать последним для Клоппа, он говорил - три года и титул, но сейчас уже хотя бы какой-то трофей добыть. И проиграть в итоге они могут сами себе, если допустят слишком много ошибок.

Приблизительный состав на старте сезона:

Алиссон - Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд - Фабиньо, Кейта, Хендерсон - Салах, Мане, Фирмино

Выводы: Нет смысла говорить о грядущих титулах и трофеях в конце сезона 2019 года, здесь ими не пахнет уже давно. Даже намека на один из них нету. Ведь говорят многие, да и сам «Ливерпуль» и его болельщики называют себя ТОП-клубом с большой буквы, но, простите меня, за последние 6 лет - 0 трофеев. Если говорят о длительной засухе с титулами, то пора сказать, что и на другие трофеи у них появилась какая-то футбольная аллергия. А слово ТОП переформировать во что-то простое вроде «Крепкий середняк», которому просто фартануло дойти до финала ЛЧ в прошлом сезоне, а в конце их просто спустили с небес на землю, как ту же Хорватию на ЧМ .

Мой вердикт: «Ливерпуль», если и попадет в четверку, то будет не на первом месте, а максимум третьим. В конце сезона и вовсе останутся без трофеев, вылетев из Кубков на более ранних стадиях.