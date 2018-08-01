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«Ливерпуль» - каким ты был, таким ты и останешься

01 августа 2018, 17:00

«Ливерпуль» продолжит оставаться главным неудачником АПЛ, считает блогер «Соккер.ру» DXTK.

Каким ты был, таким ты и остался - это поговорка не про «Ливерпуль» случайно?

Можно каждый год говорить о грядущем титуле «красных», но я, например, в футболе реалист, а большинство, видимо, оптимисты, раз верят в чудо. Однако пока не увидишь команду на первом месте в конце сезона, надеяться нет смысла. Многие уже так поверили в «Ливерпуль», в их во всем положительные трансферы, что дали им столько положительных авансов, убеждая нас, что они вот именно сейчас смогут достичь вершины. Мне кажется, что эти ожидания снова не оправдают надежд, ну в общем, как и всегда. А «Ливерпуль» будет ждать в конце сезона не триумф, а сплошное разочарование.

Три раза они были близки к успеху: в 2002-м с Улье, в 2009-м Бенитесом и в 2014-м при Роджерсе. И эти команды были намного ближе к успеху, чем нынешний состав у Клоппа. Даже в 2014 году, когда они победили МС 3-2 в ключевой игре, все думали «Ну вот он шанс, они смогут дойти до конца», но итоге мы все помним: ляпы в заключительных играх не позволили клубу поднять титул над головой.

Я до сих пор считаю, что клуб с трио «Старридж, Суарес и Стерлинг» был куда опаснее, чем с Фирмино, Салахом и Мане. А клуб Роджерса был намного эфективнее нынешнего Клоппа. Грубо говоря, в первых ста матчах команда североирландца имела показатель лучший по количеству процентов побед, больше забитых голов, примерно равный процент поражений и ничьих, ну и к довершению «Ливерпуль» образца 2014 года был куда ближе к титулу, чем образца 2018-го. Многие сейчас говорят, что они должны бросить все силы на АПЛ, пока условный МС бросит все силы на ЛЧ, они так сделали в 2014-м, все ради АПЛ, но у них, как мы помним, и тогда ничего не получилось.

А что должно измениться прямо сейчас?

У них давно исчез менталитет победителей в элите, а их последний успех никто и не помнит, ну, может, люди с возрастом еще и помнят, как это было в конце 80-х прошлого столетия, и сейчас могут молодым рассказывать о непобедимом «Ливерпуле», но сегодня реальность такова - «Ливерпуль» самый главный неудачник в АПЛ из топ-клубов - 28 лет без трофея никто не отменял, даже самые преданные болельщики понимают это.  От них можно пока ожидать одного - красивой, атакующей и результативной игры, но даже она не гарантирует со всеми покупками не только титула, но и попадания даже в ТОП-4. Им хотя бы для начала попасть в тройку призеров чемпионата.

В прошлом сезоне, скажем, если бы «Челси» и Конте не страдали ерундой, могли бы спокойно финишировать в четверке, так что четвертое место в прошлом году для «Ливерпуля» это чистое везение, как и сезоном ранее, когда в последней игре переиграли «Мидлсбро» 3-0 и все-таки остались в четверке.

Что может помешать Ливерпулю побеждать

Во-первых, Клопп сделал дорогие трансферы, купив Алиссона, Фабиньо и Кейта, и если честно, такие немалые расходы для тех, кто не видел медалей АПЛ с 2014 года, расходы, которые могут себя в итоге не оправдать, ставят тренера под еще больший удар. В прошлом сезоне после старта в АПЛ многие фанаты в Англии были недовольны философией футбола Клоппа и запускали петицию о его уходе практически в самом начале чемпионата. И если сейчас «Ливерпуль» не будет на первом или на втором месте со старта чемпионата, история повторится.

Кейта недавно получил микротравму в контрольных матчах, а что будет в сезоне, ведь АПЛ славится своей жесткой борьбой. Да и не стоит забывать - африканец может на ровном месте навредить, скажем, получить ненужную карточку. В игре за «Лейпциг» умудрялся получить 3 красные за 8 матчей. А зная специфику АПЛ и горячий нрав футболиста, может получиться бомба замедленного действия.

Говорят, у Бекера практически нету слабых мест и он способен тащить во многих играх, но как показали матчи против клубов АПЛ в ЛЧ, ему не раз приходилось вынимать шар из собственных ворот, даже в матче на ЧМ в игре за Бразилию против Бельгии, где бразильцы проиграли, ему противостояли в атаке игроки АПЛ, и забивали именно они же. Да, первый автогол, но затем Де Брюйне хорошо положил. Все зависит от интенсивности чемпионата, в АПЛ атакующий стиль, а зная, что защита у «Ливерпуля» проходная, он пропустит - и немало. Да и в матчах на МКЧ мы его еще не видели в действии, там все Кариус продолжает чудить.

Фабиньо тоже очень надежен и придраться к нему вроде нельзя, но, возможно, его минусом может послужить тот факт, что он не сможет влиться в философскую составляющую команды, найти свою игру. Да, еще есть Шакири, который сходу после подписания запел о грядущих трофеях.

Во-вторых, чрезмерно атакующий футбол (который многие называют «Хеви-метал», я же просто кавалерийским) без грамотного подхода в матчах, когда ты побеждаешь в 2 и более мяча. Там не надо бежать вперед и забивать еще, ведь можно нарваться на контратаку, пропустить ненужный гол и в итоге даже проиграть, надо грамотно отыграть в защите. 

В-третьих, «Ливерпуль» настолько обленился, что даже не способен завоевать Кубок лиги. Вообще, если кто не заметил, «красные» даже если и выходят в финал какого-то кубка при Клоппе, не могут его в итоге получить. Три проигранных финала говорят сами за себя, конечно, им противостояли «Манчестер Сити» в 2016-м, «Севилья» в 2016-м и, наконец, «Реал» в 2018-м. Но ни в одном из них нельзя было до игры,  а тем более во время, отнести «красных» к фаворитам. Так что и в этом сезоне, думаю, картина у них не поменяется. Болельщики хотят трофея, а не просто бестолковой бей-беги, которую демонстрирует «Ливерпуль». Да и такие проигрыши, как «Саутгемптону» в полуфинале Лиги Кап в 2017-м, и вылет от «Вулверхэмптона» в Кубке Англии в 2017-м или от «Лестера» и «Вест Бромвича» в этих турнирах уже в 2018-м, могут доказать, насколько мерсисайдцам все равно даже на внутренние трофеи, проигрывают ведь они даже не фаворитам.

В-четвертых, скажем, трио «Ливерпуля», возможно, не сможет показать той результативности, которая им удалась в прошлом сезоне. Как показали некоторые матчи, отсутствие Мане вот уже второй сезон подряд резко влияет на итоговый счет. А травма и отсутствие в ключевых матчах Салаха, как было в финале ЛЧ, показывает, насколько им не хватает другого плана на игру. Насколько египтянин готов к новому сезону, сможет ли он дальше показывать такую же результативность, как в прошлом, узнаем только по ходу нового чемпионата. Да и есть сомнения, что смогут сыграться старые футболисты с новичками. Ну и с защитой могут продолжать возникать проблемы, даже невзирая на то, что купили еще самого дорогого вратаря в истории.

В-пятых, Клопп - это заложник самого «Ливерпуля», возможно, с кем-то другим он и сможет выиграть титул, но точно не с ними. Вообще, как я и говорил, для немца и «красных» это замкнутый круг, если он до сих пор не смог добиться успеха и завоевать любой трофей, то вряд ли в новом сезоне у них получится лучше. Ведь из некогда крутого коуча, который с «Боруссией» поставил на колени «Баварию», он превратился в главного неудачника тренерского цеха.

В-шестых, они по ходу сезона могут терять очки, они могут не проиграть всем лидерам «новой Топ-шестерки» и могут многих даже победить, но потом станут терять важные очки с клубами из середины и подвала, как у них было и не один раз. На длительной дистанции внутри чемпионата их не хватит. А еще игры в Кубках. Да и вообще этот сезон может стать последним для Клоппа, он говорил - три года и титул, но сейчас уже хотя бы какой-то трофей добыть. И проиграть в итоге они могут сами себе, если допустят слишком много ошибок.

Приблизительный состав на старте сезона:

Алиссон - Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд - Фабиньо, Кейта, Хендерсон - Салах, Мане, Фирмино

Выводы: Нет смысла говорить о грядущих титулах и трофеях в конце сезона 2019 года, здесь ими не пахнет уже давно. Даже намека на один из них нету. Ведь говорят многие, да и сам «Ливерпуль» и его болельщики называют себя ТОП-клубом с большой буквы, но, простите меня, за последние 6 лет - 0 трофеев. Если говорят о длительной засухе с титулами, то пора сказать, что и на другие трофеи у них появилась какая-то футбольная аллергия.  А слово ТОП переформировать во что-то простое вроде «Крепкий середняк», которому просто фартануло дойти до финала ЛЧ в прошлом сезоне, а в конце их просто спустили с небес на землю, как ту же Хорватию на ЧМ.

Мой вердикт: «Ливерпуль», если и попадет в четверку, то будет не на первом месте, а максимум третьим. В конце сезона и вовсе останутся без трофеев, вылетев из Кубков на более ранних стадиях.

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bekmehem84
bekmehem84
19 августа в 16:23
Каскырга берсенде, бермесенде тоймайды
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
06 августа в 22:02
Мне лично-фиолетово от этих выводов автора! Я болею за Ливерпуль, просто потому что он ЕСТЬ! И будет он чемпионом АПЛ или не будет, ЛИВЕРПУЛЬ-ОН ЕСТЬ и команда ЖИВА! А для меня - это главное, а там посмотим! Мститесь красные!
Emilan__
Emilan__
03 августа в 22:39
Это статья написано для без трофейных, хоть как-то утешая себя. Я лучшее предпочту Ливерпулю титул АПЛ, чем нефтяным мешкам
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
03 августа в 16:36
Kirill Erokhin:
Ну зал славы или нет, но это поражение от Севильи было довольно болезненным для фанатов из Стретфорда. А если взять его первый коммент, то победа Ливерпуля над МС в ЛЧ, стоит намного дороже победы МЮ на МС в чемпионате, потому что Ливерпуль не дал исполнить мечту Шейхов об ЛЧ, а МЮ своей победой, все равно не помешала МС выиграть АПЛ с разрывом + 19 очков. А насчет разницы трофеев, вы любите говорить об выигранных трофеях, но разница ничтожна, и в основном это разница в Суперкубках Англии, а не в более весомых турнирах, как например ЛЧ или Кубок УЕФА.
Насчет ЛЧ согласен, там Ливерпуль успешнее других английских команд, но сейчас последние английские команды бравшие ЛЧ - Челси и МЮ. А МС если не Ливерпуль, то другой топ-клуб бы остановил, например тот же Реал. Для МЮ поражение от Севильи неприятное, но не прям трагедия. И САФ с МЮ от Порту Моуриньо вылетал в 1/8, один раз из группы во время перестройки не вышел. И тот же Реал много лет вылетал в 1/8 от Арсенала, Ливерпуля, Ромы, Лиона. МЮ хоть и отсрочил чемпионство МС, но не позволил стать МС в очной игре.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
03 августа в 16:13
Владимир Ушаков:
Так и никто речи не ведет насчет сравнения общего количества трофеев у команд, только у МЮ 68 а не 66, это так к слову. Насчет превосходства в количестве и якобы представлений у болельщиков МЮ, всем в последние 10 лет очевидно что у МЮ их больше и не понятно что заставило об этом подумать и написать. А в моем комментарии и так все понятно простыми словами, ваш болельщик заявляет что проигрыш МЮ Севилье идет в зал славы Ливерпуля, а на что выходит логический вывод что Ливерпуль давно не берет трофеи и соответственно до чего жизнь довела, что неудачи конкурентов идут в зал славы.
Ну зал славы или нет, но это поражение от Севильи было довольно болезненным для фанатов из Стретфорда. А если взять его первый коммент, то победа Ливерпуля над МС в ЛЧ, стоит намного дороже победы МЮ на МС в чемпионате, потому что Ливерпуль не дал исполнить мечту Шейхов об ЛЧ, а МЮ своей победой, все равно не помешала МС выиграть АПЛ с разрывом + 19 очков. А насчет разницы трофеев, вы любите говорить об выигранных трофеях, но разница ничтожна, и в основном это разница в Суперкубках Англии, а не в более весомых турнирах, как например ЛЧ или Кубок УЕФА.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
03 августа в 15:30
Kirill Erokhin:
Кстати если МЮ так много трофеев выигрывают, почему они обгоняют Ливерпуль всего на 6 трофеев, 66 против 60? Так что ни такое уж большое преимущество у МЮ по трофеям над Ливерпулем, как его пытаются представить фанаты МЮ.
Так и никто речи не ведет насчет сравнения общего количества трофеев у команд, только у МЮ 68 а не 66, это так к слову. Насчет превосходства в количестве и якобы представлений у болельщиков МЮ, всем в последние 10 лет очевидно что у МЮ их больше и не понятно что заставило об этом подумать и написать. А в моем комментарии и так все понятно простыми словами, ваш болельщик заявляет что проигрыш МЮ Севилье идет в зал славы Ливерпуля, а на что выходит логический вывод что Ливерпуль давно не берет трофеи и соответственно до чего жизнь довела, что неудачи конкурентов идут в зал славы.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
03 августа в 12:18
Владимир Ушаков:
Вот до чего жизнь довела Ливерпуль без трофеев, раз неудачи конкурентов в зал славы заносят. Прям как аналог Тоттенхэмского зал славы.
Кстати если МЮ так много трофеев выигрывают, почему они обгоняют Ливерпуль всего на 6 трофеев, 66 против 60? Так что ни такое уж большое преимущество у МЮ по трофеям над Ливерпулем, как его пытаются представить фанаты МЮ.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
03 августа в 10:33
neverwin:
Неа ))занесём в зал славы вылет от Севильи в 1/8 ))))
Вот до чего жизнь довела Ливерпуль без трофеев, раз неудачи конкурентов в зал славы заносят. Прям как аналог Тоттенхэмского зал славы.
neverwin
neverwin
03 августа в 10:27
Неа ))занесём в зал славы вылет от Севильи в 1/8 ))))
KUDE9IR
KUDE9IR
03 августа в 00:16
Худший блоггер на соккере. призываю уволить.
José_Mourinhо
José_Mourinhо
02 августа в 17:02
если быть объективными то ливерпуль за два последних сезона как был на 4 месте так и остался, поэтому соглашусь а автором: если бы трансферы аллиссона фабиньо и ван дийка сделал ливерпуль 2014-го года то еще можно было бы поверить в чемпионство, а сейчас что как были 4 так и остались на пути к финалу прошли лишь ман сити и рому из более-менее сильных команд, в матче с римлянами так вообще не обошлось без судейских скандалов, так что написано жостка но справедливо
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
02 августа в 16:04
Владимир Ушаков:
Это пока на бумаге усиление , как они будут играть в АПЛ и заиграют ли вопрос, кроме Шакири остальные пришли из других лиг. Другие факторы, которые могут сыграть роль чтобы Ливерпуль не стал чемпионом, приведенные автором объективны. И поверь на сайте болельщиков одной команды нет дела до других и на сайте условного Тоттенхэма никому нет дела до условного Ливерпуля. Сильные стороны Ливерпуля тут постоянно рассматривали, не все время же хвалить Ливерпуль и критиковать МЮ. Хотя сразу после этой статьи написали про критику Моуриньо, а до того 6-7 подряд критика в адрес МЮ и одна положительная статья. Причем от болельщика Ливерпуля - ДДХ слишком хорош для МЮ и должен уйти, а Ливерпулю нужен топ-вратарь - Облак или Алиссон - вот двойные стандарты.
Я не против конструктивной критики, мне самому не нравилось эта безудержная вера Клоппа в Кариуса, и то что иногда когда нужно, Ливерпуль не может и не умеет сыграть более прагматично, и т.п. Но когда это критика поддержана фактами, а не доводами как в статье. А насчет статьей про МЮ с критикой, и хвалой Ливерпуля, то я считаю, пока Ливерпуль можно похвалить за игру, но нужны срочно трофеи, а у МЮ обратная ситуация, вроде бы брали ЛЕ и ЕФЛ КАП, но к игре много вопросов у тех кто симпатизирует МЮ еще со времен Фергюсона, а так понятно, что Ливерпуль и МЮ будут всегда обсуждать, и критиковать, как две самые титулованные команды Англии.
chip_n_dale
chip_n_dale
02 августа в 15:56
У этого клоуна аж 8 подписчиков.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
02 августа в 15:27
Kirill Erokhin:
Так тоже самое, он писал, именно как хейтер Ливерпуля, то, что Ливерпуль 28 лет не выигрывал титул, и поэтому не выиграет, это вообще бред. Ливерпуль закрыл проблемные зоны, даже если 3 Ливерпуля не сможет сыграть так же как в прошлом году, сейчас у Ливерпуля будет кем укрепить игру, потеря очков от аутсайдеров, можно считать, как довод, но уже в прошлом сезоне, Ливерпуль начал учится с ними играть, а теперь когда проблемные зоны закрыты, то возможно Клопп сможет вообще минимизировать это, что там еще? Ах да, именно в хеви металл футбол Боруссия Д била Баварию два года подряд, но сильные стороны Ливерпуля в данной статье вообще не рассматриваются, только ошибки прошлых сезонов, и если Ливерпуль сможет их избежать, то вполне может побороться за высокие места, но автору явно неинтересна объективное рассмотрение сильных и слабых сторон Ливерпуля, такую статью он мог выпустить на фан сайте Тоттенхем Хотспур, где только свои фанаты, но на соккере много как фанатов Ливерпуля, так и людей которым импонирует Клопп, и они хотят объективного рассмотрения команды, а не хейт фаната Тоттенхема.
Это пока на бумаге усиление , как они будут играть в АПЛ и заиграют ли вопрос, кроме Шакири остальные пришли из других лиг. Другие факторы, которые могут сыграть роль чтобы Ливерпуль не стал чемпионом, приведенные автором объективны. И поверь на сайте болельщиков одной команды нет дела до других и на сайте условного Тоттенхэма никому нет дела до условного Ливерпуля. Сильные стороны Ливерпуля тут постоянно рассматривали, не все время же хвалить Ливерпуль и критиковать МЮ. Хотя сразу после этой статьи написали про критику Моуриньо, а до того 6-7 подряд критика в адрес МЮ и одна положительная статья. Причем от болельщика Ливерпуля - ДДХ слишком хорош для МЮ и должен уйти, а Ливерпулю нужен топ-вратарь - Облак или Алиссон - вот двойные стандарты.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
02 августа в 15:10
Владимир Ушаков:
В статье про Моуриньо много чего не аргументированного и статья раздута из мухи слона как обычно. Котировки букмекеров? - Да они шарлатаны и верить им может только недалекий человек. Оттого что он сказал про это не его команда правда, молодые игроки уйдут по арендам, никакого унижения в этом нет, и они не готовы играть в основе МЮ. Как и другие молоды игроки других клубов на турне и это факт. А Марсьль сам косячит и проблем у Моуриньо с Вудвордом нет и руководство МЮ выразило поддержку Моуриньо. Так с чего вдруг он устал и скоро должен уйти когда все нормально, но МЮ нужно усиление чтобы бороться за трофеи, и он как тренер МЮ прекрасно понимает и весь вовлечен в работу. И он говорил что хочет больше 3 лет работать в клубе и это факт, который кроет его 3 летние уходы из других клубов . А ты здесь не можешь опровергнуть факты, который привел в пример автор, и от бессилия пишешь что это мнение фаната Шпор и на этом все, мол он хейтер, как и другие болельщики Ливерпуля.
Так тоже самое, он писал, именно как хейтер Ливерпуля, то, что Ливерпуль 28 лет не выигрывал титул, и поэтому не выиграет, это вообще бред. Ливерпуль закрыл проблемные зоны, даже если 3 Ливерпуля не сможет сыграть так же как в прошлом году, сейчас у Ливерпуля будет кем укрепить игру, потеря очков от аутсайдеров, можно считать, как довод, но уже в прошлом сезоне, Ливерпуль начал учится с ними играть, а теперь когда проблемные зоны закрыты, то возможно Клопп сможет вообще минимизировать это, что там еще? Ах да, именно в хеви металл футбол Боруссия Д била Баварию два года подряд, но сильные стороны Ливерпуля в данной статье вообще не рассматриваются, только ошибки прошлых сезонов, и если Ливерпуль сможет их избежать, то вполне может побороться за высокие места, но автору явно неинтересна объективное рассмотрение сильных и слабых сторон Ливерпуля, такую статью он мог выпустить на фан сайте Тоттенхем Хотспур, где только свои фанаты, но на соккере много как фанатов Ливерпуля, так и людей которым импонирует Клопп, и они хотят объективного рассмотрения команды, а не хейт фаната Тоттенхема.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
02 августа в 15:09
neverwin:
Хорошо а кто разобрал МС в 3 - ёх из 4 матчей напрочь??тот самый сити который установил рекорд по победам и стал чемпионом? Где был ваш дьявольский автобус тогда???
А толку то, ничего же Ливерпуль не выиграл из трофеев. Или победы над МС будете в Зал трофеев заносить? А МЮ выиграл их 3-2 на их поле и отсрочил чемпионство.
neverwin
neverwin
02 августа в 15:03
Хорошо а кто разобрал МС в 3 - ёх из 4 матчей напрочь??тот самый сити который установил рекорд по победам и стал чемпионом? Где был ваш дьявольский автобус тогда???
Кирилл Сергеев
Кирилл Сергеев
02 августа в 14:57
Вот зачем такой бред вообще выкладывать
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
02 августа в 14:55
Kirill Erokhin:
Да, ладно столько же доводов, как и в статье про то, что Моуриньо будет уволен первым из тренеров АПЛ, то есть все построено, на том, если Ливерпуль не выигрывал 28 лет, то и не выиграет, так же и там, раз Моуриньо увольняли из 3 последних клубов в его третьи сезон, то значит и сейчас уволят, хотя там больше доводов чем здесь, кажется ту статью ты критиковал, а эта значит хорошая, очередные двойные стандарты. Хотя от фаната МЮ, другого трудно было ожидать.
В статье про Моуриньо много чего не аргументированного и статья раздута из мухи слона как обычно. Котировки букмекеров? - Да они шарлатаны и верить им может только недалекий человек. Оттого что он сказал про это не его команда правда, молодые игроки уйдут по арендам, никакого унижения в этом нет, и они не готовы играть в основе МЮ. Как и другие молоды игроки других клубов на турне и это факт. А Марсьль сам косячит и проблем у Моуриньо с Вудвордом нет и руководство МЮ выразило поддержку Моуриньо. Так с чего вдруг он устал и скоро должен уйти когда все нормально, но МЮ нужно усиление чтобы бороться за трофеи, и он как тренер МЮ прекрасно понимает и весь вовлечен в работу. И он говорил что хочет больше 3 лет работать в клубе и это факт, который кроет его 3 летние уходы из других клубов . А ты здесь не можешь опровергнуть факты, который привел в пример автор, и от бессилия пишешь что это мнение фаната Шпор и на этом все, мол он хейтер, как и другие болельщики Ливерпуля.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
02 августа в 14:31
Владимир Ушаков:
Все расписано по делу и прикреплено фактами, от которых никуда не деться. Ливерпуль ни разу не брал АПЛ - и это самый главный факт. И про везение попасть в ЛЧ второй год подряд в последнем туре. Сам Ливерпуль кубковая команда, но в этом сезоне до финала ЛЧ не доберется 100%, вылет в 1/2 или более вероятно в 1/4. А то местным глорам Ливерпуля не понравилось - очевидно, не принимают факты. Совесть надо иметь, весь год хваленные статьи про клуб а тут первый раз критика.
Да, ладно столько же доводов, как и в статье про то, что Моуриньо будет уволен первым из тренеров АПЛ, то есть все построено, на том, если Ливерпуль не выигрывал 28 лет, то и не выиграет, так же и там, раз Моуриньо увольняли из 3 последних клубов в его третьи сезон, то значит и сейчас уволят, хотя там больше доводов чем здесь, кажется ту статью ты критиковал, а эта значит хорошая, очередные двойные стандарты. Хотя от фаната МЮ, другого трудно было ожидать.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
02 августа в 14:10
Все расписано по делу и прикреплено фактами, от которых никуда не деться. Ливерпуль ни разу не брал АПЛ - и это самый главный факт. И про везение попасть в ЛЧ второй год подряд в последнем туре. Сам Ливерпуль кубковая команда, но в этом сезоне до финала ЛЧ не доберется 100%, вылет в 1/2 или более вероятно в 1/4. А то местным глорам Ливерпуля не понравилось - очевидно, не принимают факты. Совесть надо иметь, весь год хваленные статьи про клуб а тут первый раз критика.
A1ex@nder
A1ex@nder
02 августа в 12:20
Шесть причин, а вот причины по которым автор ошибается:
1. Клопп - топ-тренер, который ставит игру и побеждал в чемпионате, Баварию, сейчас такое даже представить сложно
2. Лучшая трансферная компания среди топ-6, если не АПЛ. Клуб существенно усилился и закрыл две проблемные позиции: не было опорного полузащитника и вратаря. Странно, что не купили центрального, но пока видно решили надеяться на прогресс имеющихся
3. Прогресс. Ливерпуль улучшается с каждым сезоном. Команда прибавляет, растут и исполнители.
4. Проблемы конкурентов. Никто из топ-4 не усилился, кто выстрелит в новом сезоне и за счет чего? Кто на этот оступится на финише и не отдаст без боя, как было 2 сезона подряд место Ливерпулю (МЮ выигрывая ЛЕ, Челси захромавший на обе ноги)?
5. Симпатия, в том числе и фортуны. Когда клуб развивается, как это делают Ливерпуль и Тоттенхэм, когда он играет не в автобус, а в атакующий футбол, когда он выигрывает не только матчи, но и трансферы отдельных игроков... У нейтральных болельщиков это вызывает симпатию, а у негативных статьи выше с сомнительными доводами, далекими от фактов.
Nazi
Nazi
02 августа в 11:37
Неадекватная статья. Автор по существу опирается на исторический негатив. По этой логике, ни Арсенал, ни Ливерпуль, ни Тотенхем больше никогда не выиграют АПЛ:) Даже надеяться не стоит, а болеть и мечтать тем боле:)
Betman
Betman
02 августа в 11:31
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
    02 августа в 10:18
    На соккере такие же статьи есть про Арсенал и Манчестер Юнайтед, скоро стартует сезон АПЛ, вполне естественно, что про каждый клуб напишут ещё всякого)
    Tott_Hot
    Tott_Hot
    02 августа в 07:18
      Евгений Сибель
      Евгений Сибель
      02 августа в 03:39
      Клоппу надо идти в сборную Германии
      Olimpiada_Arkadievna
      Olimpiada_Arkadievna
      02 августа в 02:00
        Илья Кузнецов
        Илья Кузнецов
        02 августа в 01:38
        Хорошая статья, просто большинство поддерживают здесь Ливерпуль, но ведь надо уметь принимать и критику, тем более, она имеет место быть. Ливерпуль ни разу не становился чемпионом Англии, с момента создания АПЛ в новом формате, а это был сезон 1992/1993 года! А со времён их последнего чемпионства (1989/1990) прошло уже 29 лет (если выиграют текущий сезон, который закончится в след.году) А, Ливерпуль для меня, как любителя АПЛ, навсегда останется большой командой. Такой же как и Арсенал, М.Ю, Тотэнхем, Ньюкасл, Блэкберн, Лидс и многие другие... жаль что многие славные команды прошлого уходят в тень. Но на смену им приходят другие: Челси, Ман.Сити, Лестер.
        El Dassory
        El Dassory
        01 августа в 22:30
        Хорошая статья, такими подтеряются обычно.:) А так согласен, пока рано о чем либо говорить, трансферы - не гарантия успеха, по мне надо было ещё одну, две позиции усилить. Так что не в этом, то следующем году надеюсь на что то.
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