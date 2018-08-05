Суперкубок у «Сити». Гвардиола не отдал Сарри первый трофей

вчера, 19:22

Маурицио не выиграл дебютный кубок в карьере – «Сити» удивил «Соккер.ру» ставкой на основных игроков в финале и расстрелял «Челси» быстрыми атаками.

Гвардиола решил не играть резервом

Все английские издания, имеющие прямой доступ к клубам АПЛ , ставили на смешанный состав «Манчестер Сити». Но в результате Гвардиола принял решение, что трофей важнее экспериментов. Уокер, Стоунз, Менди, Фернандиньо, Бернарду Силва и Марез, у которого были небольшие проблемы со здоровьем, вышли с первых минут.

У «Челси» все было проще по кадрам – состав читался и был правильно угадан до запятой. Но после того как Гвардиола показал, насколько уважает Сарри и его команду, осталось выяснить, какую тактику выбрал Хосеп? Ведь появление на поле игроков сборной Англии и Фернандиньо могло стать причиной провести перестройку на три центральных.

Хосеп большинство матча провел при классической схеме «4-3-3», но первый гол увидели, когда перестроились на «3-3-4». Да, именно четыре нападающих, причем один из центральных оттягивается к ударной позиции в центре штрафной, а второй работает ближе к чужим воротам. Если бы Сарри не ставил «Челси» игру с контролем мяча, у «Манчестер Сити» собралось бы больше попыток атаковать «3-3-4».

Ведь Уокер еще на ЧМ привык к работе в центре защиты, а Бернарду Силва, Менди и Сане – игроки, умеющие менять позиции молниеносно, да и Фоден хорошо отпахал сегодня и отдал голевую. Но все-таки это был финал, МС пришлось защищаться, не только атаковать. «Челси» неплохо включился в середине первого тайма, а команда Гвардиолы не мешала сопернику держать мяч, выискивая контратаки.

Цифровое измерение поединка «Челси» - «Манчестер Сити»

201 мяч забил Агуэро в 293 матчах за «Манчестер Сити». Первый игрок в истории клуба, кто добрался до двухсотого гола, а ведь еще 51 ассист отдал. Очень полезный форвард, но не всегда так успешен в решающий момент.

7 мячей в шести последних матчах против «Челси» на счету Агуэро. Также он обошел Яя Туре по количеству голов на «Уэмбли» среди горожан. До матча было по три штуки, теперь у аргентинца на два больше. Еще и «Челси» забил юбилейный 10 гол.

2 точных удара за матч нанес «Челси». Можно сказать, что создали столько же опасных моментов, как голкипер МС Браво. Но после ошибок Клаудио забить игроки «Челси» не успели. Как не успевали найти глазами Морату, Альваро нанес один неточный удар за игру…

9 точных ударов, 18 выстрелов против 5 в целом – «Манчестер Сити» был конкретнее в атаке. Причем они часто снабжали передачами Агуэро, ведь на его счету 4 удара. Получается, что даже без подключения стандартов Гвардиола нашел возможность обыграть «Челси».

92 % точности передач – Жоржиньо остался собой, почти не терял мяч. Но ни одна передача не была под удар, обостряющих пасов собралось крайне мало, поймать волну новичка другие игроки «Челси» не сумели. «Манчестер Сити» справился с Жоржиньо как команда.

525 передач с точностью 87 % совершил «Челси» в финале Суперкубка. Показывает, что Сарри будет ставить игру в пас, но ведь у «Манчестер Сити» 586 пасов с точностью 90 % - еще лучше. В битве двух кинжалов победит более острый.

5 финалов Суперкубка Англии подряд проиграл «Челси». Явно не их трофей и не их метод быть на пике формы в первой же игре сезона. Зато впервые за пять финалов кубок забрал себе чемпион Англии, до этого четырежды побеждали обладатели Кубка страны. 9 финалов, 5 поражений – много, но у МЮ как-то было 4 поражения кряду, так что это не рекорд.

Антигерои поединка. Давид Луис и Рюдигер («Челси»)

Винить Сарри не в чем. Перестраивает команду, которая со времен Моуриньо играла не всегда незрелищно, но постоянно на результат. 1:0 – их счет. Конте работал в три центральных, что принесло титул, но не принесло удовлетворение владельцу клуба и фанатам. Но если искать сегодня тех, кто ошибся, то это центральные защитники. Не факт, что Давид и Антонио вообще вписываются в философию Сарри. Это не великие защитники, хоть и дорогие трансферы «Челси».

Герои матча. Агуэро и Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Почему Серхио герой - понятно, но выделять только его было бы неправильным. Правильно заявить, что героем голевых эпизодов стал опытный нападающий «Манчестер Сити», а вот игру вел и держал под контролем именно Бернарду. Без Давида Сильвы и Де Брюйне на поле кому-то надо было руководить, и португалец полностью справился. Удачно обводил, точно пасовал, находил пустые зоны между линиями «Челси».

«Манчестер Сити» выиграл легко и заслуженно

В опросе на нашей странице в ВК до матча 84 % респондентов поставили на «Манчестер Сити». Позже подтянулись фанаты «Челси», но большинство не прогадало, ведь «аристократы» много раз упускали Суперкубок, а Гвардиола настолько дотошный и так уважает Сарри, что в победу формального аутсайдера не верилось.

Но выставочная игра с трофеем в конце – шанс показать не столько мастерство, ведь форму не набрали, столько характер. «Челси» сегодня пытался поменяться, но пока не получилось. Пытались атаковать, но пока Сарри не может использовать призеров ЧМ , его команду увидим позже. Смысл не только в действиях Жоржиньо, Азар и Канте нужны.

А «Манчестер Сити», хоть и были изменения в составе, сохранил стиль. Гвардиола разобрал игру «Челси» на сборах, он был готов ко всему, на что способен соперник в нынешнем составе. Дождались ошибок защиты лондонцев, наблюдали за пассивной игрой Фабрегаса и компании, не увидели пасов на Морату. Фаворит победил легко, деловито и заслуженно.