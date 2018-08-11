Топ-7 игроков, которых РПЛ может потерять до конца лета

11 августа 2018, 15:00

Предложения продолжают поступать, переговоры ведутся. «Соккер.ру» не сомневается - фанатам ЦСКА , «Спартака» и «Зенита» не стоит расслабляться.

Артем Дзюба («Зенит»)

Почему жаль терять для РПЛ ? Колоритный персонаж, обрел дикую популярность после ЧМ , форвард, умеющий забивать мячи – редкость для чемпионата.

Тренер «Бордо» заявил, что клуб пытался подписать Дзюбу, но не получилось. Здесь сдерживающим фактором является поведение «Зенита» - не покупают нового форварда, ждут возвращение Кокорина, отдают Джорджевича обратно в Тулу. Однако неизвестно, как сам Артем будет смотреть на игру за «Зенит» после вероятного вылета даже из ЛЕ . А вдруг снова пятое место? Мечта стать чемпионом испарится, а в случае ухода есть шанс быть первым с «Галатасараем». Дзюбе скоро 30 лет, а из трофеев у него Кубки и Суперкубки России. В команде Терима может взять первое «золото».

Вероятность ухода: невысокая. Дзюба не прочь играть за «Зенит» даже после того, как «вышвырнули, как шавку» - его слова.



«Зенит» готов к потере? Нет, хотя и Артем без качественной поддержки проблемы Семака в атаке не решает.

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Почему жаль терять для РПЛ ? Шикарный и умный игрок, который под крылом у Семина обрел вторую молодость.

Братья Миранчуки могут играть на разных флангах, если придется. Смолов будет в атаке по центру, а это значит, что Фарфану найдут место на краю поля, вернее, уже нашли. «Локомотив» словно готовится к возможной потере Мануэла, ведь даже замена Тарасова на Крыховяка говорит, что искали созидательного полузащитника с пасом на место левого центрального хавбека. Португалец может заинтересовать не только клубы из Турции.

Вероятность ухода: средняя. Сдерживающий фактор – ЛЧ . Агент Фернандеша заявлял о желании подписать новый контракт с «Локомотивом».

«Локомотив» готов к потере? Нет, Фернандеш важен, пусть трансферы и позволяют его с натяжкой заменить.

Софьян Ханни («Спартак»)

Почему жаль терять для РПЛ ? Недешевый мастер паса так и не раскрыл себя в лиге – обидно.

Пусть Ханни не стал звездой РПЛ , даже не был основным в «Спартаке», вспомните, сколько заплатили за плеймейкера из «Андерлехта» - 8 млн евро, для Федуна это очень щедро. А теперь Софьян хочет уйти. Ханни уже проморгал возможность перейти в клуб из Англии, ведь окно в АПЛ закрыли. Но в Бельгии клуб найдет, там капитана «Андерлехта» не забыли. «Спартак», конечно, чудно работает с новичками. Роша и Ханни из топ-10 самых дорогих трансферов клуба в истории, а на поле не появляются. Странная ситуация.

Вероятность ухода: высокая. Торчать на скамейке в 27 лет, если привык стабильно играть в основе, неприлично.

«Спартак» готов к потере? Да, полузащитника оставляют в запасе, словно намекают – сами не знаем, зачем пригласили.

Леандро Паредес («Зенит»)

Почему жаль терять для РПЛ ? Как и Ханни, не раскрылся, но еще должен отработать вложения «Зенита».

Что подумал о перспективах «Зенита» Паредес, когда посмотрел матч в Минске? Если еще до начала сезона хотел уйти и был согласен на «Милан», то сейчас и подавно думает, что совершил ошибку, когда вместо «Боруссии», куда взяли Витселя, перешел в «Зенит». Шел к Манчини, а его в России больше нет. Семака полузащитник не знает, в результатах команды сомневается. Правда, аргентинцы как-то держатся за клуб – Ригони, Дриусси и Краневиттер, говорят, получили вольную, но отказываются уезжать. Неужели дело строго в зарплатах?

Вероятность ухода: средняя. Паредесом интересовались, но готовы заплатить меньше, чем отдал «Зенит» годом ранее.

«Зенит» готов к потере? Нет, Паредес – спорный игрок, но основной для этого «Зенита». Без него в центре не показывают даже максимум прошлого сезона.

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Почему жаль терять для РПЛ ? Лучший правый вингер лиги, шикарный игрок, один из самых важных в ЦСКА , особенно сейчас.

Тут все замечательно для ЦСКА – Марио хочет остаться, но ровно до того момента, как осознает, что выход в ЛЧ этой осенью может быть последним для клуба на пару ближайших лет. Если новых «армейцев» ждет объяснимый спад в район 4-5 мест, то вряд ли Фернандесу будет интересно в роли первого парня на деревне. Он патриот ЦСКА и проникся уважением к России, чью сборную представляет, нужен команде, но предложения точно были и будут.

Вероятность ухода: средняя. ЦСКА хватит денег за Головина и Витиньо, чтобы выжить, Марио оставят на «черный день», но предложения могут быть очень заманчивыми.

ЦСКА готов к потере? Нет, ведь и так почти никого опытного не осталось. Роль Фернандеса важнее, заменить его можно только покупкой дорогого иностранца.

Виктор Классон («Краснодар»)

Почему жаль терять для РПЛ ? «Быки» и так не стали сильнее, хотя тратят деньги на новичков. Классон – звезда чемпионата России.

Странно, что после крутого чемпионата мира в исполнении Классона и сборной Швеции нет очереди из покупателей. Понятно, что Виктор играет рывками, а скауты опасаются предлагать его клубам, когда узнают ценник «Краснодара». Но если «быков» ждет сложный сезон без Гранквиста и Смолова, то разве Классону стоит оставаться и терять еще один год? Виктор понимает, что в клубе у «Краснодара» все организовано по мировым стандартам, но не всем подходит жизнь в провинциальном городе, да и игра без ставки на победу.

Вероятность ухода: высокая. Пусть «Борнмут» его не подписал, но остаются Ла Лига, Серия А и Бундеслига. Если захочет – уйдет.

«Краснодар» готов к потере? Нет, ведь Классон приносит много пользы передачами и ударами, а в свете потери Смолова его действия еще важнее.

Квинси Промес («Спартак»)

Почему жаль терять для РПЛ ? Один из лучших игроков чемпионата последних лет, автор множества голов и ассистов.

Наша песня хороша? Говорят, «Рома» и «Милан» вошли в переговоры по Промесу. Для «россонери» вингер вряд ли приоритетная ставка, но если Квинси увидит, как «Спартак» вылетает из Лиги чемпионов – а такой риск присутствует даже в случае прохода ПАОКа во вторник, если предложения от клубов Серии А его заинтересовали, то уход с его стороны - вопрос решенный. Сразу становится понятно, зачем «Спартак» вернулся к идее с хулиганом Льяичем – бывший игрок «Ромы» может усилить атаку команды Карреры, даже на его родном языке говорит.

Вероятность ухода: высоченная. Вопрос в цене. Если «Спартак» согласится с предложением – голландец уедет через пару недель.

«Спартак» готов к потере? Нет, пока не нашел замену. Но и если силой оставят Промеса, сорвав переговоры с клубами из Италии – лидер может окончательно потерять мотивацию и играть на автопилоте.