Семин идет в атаку. Новый «Локомотив» со Смоловым

вчера, 13:00

Юрию Павловичу нужны голы – тренер их получит. «Соккер.ру» не сомневается, что усиленный «Локомотив» способен огорчить «Оренбург» точными ударами.

Ужасная атака «Локомотива». Миф или реальность?

Чемпион сыграл более трех сотен минут в новом сезоне и не забивал. Но в чемпионате России у них уже 21 удар, шесть в створ. Аналогичное количество за игру в среднем у «Ростова» после трех матчей, но у Карпина два гола. Всего на один удар больше у «Краснодара» после двух туров – «быки» уже забили трижды. Причем один из мячей авторства Смолова, а второй после его паса.

Как видите, шести-семи точных ударов в РПЛ чаще всего достаточно, чтобы реализовать момент и уйти из списка тех, кто пока не праздновал взятие ворот. Помним, что против «Уфы» у чемпиона получились веселые нули. Могли пробить Беленова, а Эдер это сделал, но гол отменили. И со «Спартаком» всегда можно забить, если не ехал на автобусе издалека в Москву и не устал еще до выхода на поле.

Но результаты команды Семина не врут. У «Локомотива» с весны жесткий голевой недобор. И дело скорее в состоянии и ошибках отдельных игроков, нежели в командной игре. И со стандартов, и с игры, и на контратаках банда Семина могла забить не раз. Оперируем цифрами. В Туле играли как чемпионы, пропустили от Дзюбы, счет по ударам 25:5, Кверквелию тогда еще удалили. Вряд ли этот матч показательный для оценки.

С «Зенитом» играли на результат. Работали не сильно лучше, чем соперник, но Эдер сделал, что умеет – забил решающий. Но из 7 ударов по воротам Лодыгина 5 были в створ – прямо проклятый вратарь, такой статистики в обычных матчах не бывает. Не бывает, но случилось. Чемпионство отпраздновали, причем у «Зенита» число PPDA было низким. Это количество передач атакующей команды на чужой половине поделенное на число оборонительных действий – проще говоря, оценка прессинга.

Получается, даже в матче на 0:0 именно «Локомотив» заставлял соперника интенсивнее играть в защите, чем действовал в обороне сам. Даже когда проиграли «Краснодару» 2:0, то по ударам счет был 20:17, по точным – 6:4, а по голам – 2:0 в пользу «быков». И снова «Локомотив» заставлял соперника агрессивнее прессинговать. И проигрывал эту борьбу, ведь xG в Краснодаре у будущих чемпионов был никчемным – 0.26. Другими словами, есть вопросы к группе атаки.

Если говорим об отрезке в восемь матчей – 16 таймов плюс овертайм в Суперкубке, то фиксируем, что в это время увидели всего один гол от «Локомотива» - чемпионский в ворота «Зенита», поэтому должны задать себе вопрос: а где были Фарфан, Ари, Эдер, оба Миранчука и Фернандеш? Например, с «Ахматом» создали четыре отличных момента, которые потянули на xG 1.87, что в переводе на русский означает – могли запихнуть даже 2 гола, не один.

С «Уфой» (там тоже счет 0:0) было сложнее. Но играли дома, соперник ужасно прессинговал, нанесли 5 точных ударов и не забили ни одного мяча. Снова вопрос к атакующей линии. Им явно куда проще жить, когда соперники огрызаются, нежели когда торчат в защите глубоко и плотно. Отсюда столько потерянных пунктов против середняков и два поражения против усопшего «Амкара», причем оба дома, как помните. «Локомотив» атакует часто, моменты создает стабильно, но не забивает середнякам.

При этом реализация прошлого сезона приличная - 31 % точных ударов завершились голами. Для сравнения, у «Спартака» - самой результативной команды РПЛ , которая наносила намного больше ударов и доминировала чаще, этот показатель всего 28 %. У ЦСКА – 30 %, а вот у «Зенита» тоже 31 %, что не позволяет заявить о существенных отличиях проблем в атаке «Локомотива» и других лидеров РПЛ .

У Семина не «автобус», не команда, играющая строго на контратаках. Просто когда залетает – выигрывают, не залетает – нет. Причем проблема именно в реализации, ведь моменты были почти всегда. Особенно дома, где забили всего 36.6 %. Почти две трети мячей зашли в гостях, где «Локомотиву» давали пространство на первой трети поля от ворот соперника. Важнейший момент, особенно в свете подписания Федора.

Приход Смолова существенно изменит ситуацию?

Ответ прост – да. Федор пришел в основу, намного стабильнее и результативнее, чем чемпион Европы и России Эдер. Португалец переходит в запас, а Эмболо теперь вряд ли появится в «Локомотиве», ведь и так сделаны неплохие покупки. Подписание Смолова – шикарное решение, пусть даже у него непростой период в жизни. Но обратите внимание на эффект Семина на разных игроков. Игнатьев, Игорь Денисов, Фарфан и Фернандеш до «Локомотива» играли хуже, чем в его составе.

Даже Кверквелия приходил не в том состоянии, что провел чемпионский сезон. Крыховяк и Смолов пришли для повторения обычного для Юрия Павловича пути, есть все предпосылки. Успешная игра Хеведеса, если немцу хватит здоровья, тоже не станет сюрпризом. Геркус при поддержке немца Штоффельсхауса собрал для Семина интересную команду, которую по первым турам не стоит оценивать категорично. «Локомотив» горит желанием показать себя в Лиге чемпионов, а для этого начнет перестраиваться.

Смолов в «Локомотиве». Уверенность и сомнения

Сегодня в «Оренбурге» вряд ли обкатают схему с тремя центральными, но если Хеведес готов – ждите экспериментов. И Смолов должен дебютировать. А это шанс показать, что у «Локомотива» проблема не с созданием моментов, а с их реализацией. Покупка форварда, который поставил в прошлом сезоне рекорд по ударам за игру – 4.3 в среднем, что больше, чем у Промеса, при этом создавал моменты для напарников лишь чуть реже, чем Фернандеш и Фарфан, является правильным решением клуба.

«Локомотив» часто не знает, что же делать с закрытыми соперниками. Особенно когда играет дома и ему отдают мяч. А Смолов превращает каждый четвертый удар из пределов чужой штрафной площади в гол. Тогда как у чемпионов этот же показатель в полтора раза хуже. Огромный разрыв, независимо от того, по какой схеме будет играть Семин, и независимо от стиля соперников.

«Локомотиву» не хватало форварда с такими качествами, как у Смолова. Федор выбрал самый простой путь реанимации для репутации. Если изучить цифры и вспомнить моменты, то клубу не хватало именно нападающего, который легко собирает не 10 голов после 22 туров, как Фарфан, а 14-18, а может даже 20, когда играет чаще. В остальном «Локомотив» хорошо сложен и собран. Хеведес дарит возможность варьировать тактику. Крыховяк поможет Денисову и свяжет команду с Фернандешем, поляк намного круче, чем Тарасов.

Фарфан будет полезен на фланге, станет свежее в решающий момент, ведь иногда будет получать отдых. Миранчуки лучше в оттяжке, чем сразу в атаке, как на старте прошлого сезона. Так что не хватало только наконечника. А теперь он есть. У Смолова 64 гола в 101 матче за «Краснодар» за три сезона, причем это еще с учетом травм. Португалец Эдер за последние десять лет, то есть за всю карьеру, забил на клубном уровне всего на пять мячей больше. «Локомотив» сделал правильное приобретение, а завершение серии без голов не за горами.