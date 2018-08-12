Крутой «Ливерпуль» и победы любой ценой

12 августа 2018, 18:30

Клопп представил кандидатов в чемпионы в первом туре АПЛ , и «Соккер.ру» выясняет, как «Ливерпуль» будет играть в новом сезоне и как изменятся ради высшей цели.

Салах не футболист одного сезона

Девятнадцать минут потратили, чтобы это понять. 12 августа, ровно год назад, Мохамед забил первый гол за «Ливерпуль» в чемпионате Англии на 57-й минуте, сейчас управился быстрее. Тогда была ничья с «Уотфордом» 3:3, а сейчас победа 4:0. Вряд ли египтянин повторит феноменальный результат прошлого сезона, но сохранит место в числе лучших игроков планеты.

Мохамед шикарно читает игру, а «Ливерпуль» прибавит в смене позиций, что форварду удобно. Клопп собирается подкупить соперников в новом чемпионате количеством перемещений. В таком случае у Салаха всегда будут моменты. Мо и сегодня в первом тайме мог сделать дубль и сразу неплохо оторваться от конкурента в борьбе за победу в гонке снайперов. Кейн вчера «Ньюкаслу» не забивал, а египтянин порадовал, ведь нашел свою команду.

Не будут заложниками настроения

Анализируя прошлый сезон «Ливерпуля» в АПЛ – не путать с выступлениями в ЛЧ , выделяешь два важных тренда. Когда говорим об атакующих порывах, то они сбавили в интенсивности давления на чужие ворота ближе к весне. Качество моментов планомерно падало весь сезон. И хотя были попытки выстрелить до показателей первых туров, оказалось, что старт так и остался самым ярким по количеству моментов, невзирая на 5:0 против «Сити» в первых числах сентября.

А вот в обороне ситуация противоположная. На старте сезона они в каждом матче рисковали пропустить минимум один гол, а вот после собрались. Результатом стала игра с 0.67 xG соперников за тур в среднем. Это очень мало, чтобы переживать, и причину знаем – Вирджил ван Дейк. Голландец навел порядок в защите. Подписание Алиссона из той же оперы, спокойствие вратаря поможет. «Красные» будут портачить у своих ворот, но бразилец умеет спасать. Все действия Клоппа указывают, что планирует уйти от губительного драйва к полезной аритмии.

Кейта станет ключевой фигурой

Наби – невероятный игрок, полузащитник может захватить АПЛ сразу же, особенно если покажет высокую культуру работы с мячом, как сегодня. Пока не был самым заметным в центре, ведь шикарный матч провел Джеймс Милнер – ветеран не хочет уступать новичкам Фабиньо и Кейта места в основе, планирует получать игровую практику. Но если Милнеру 32 года и его главным плюсом является универсальность, то сильная сторона Кейта – интенсивность. Как только освоится в АПЛ , сразу рванет.

«Ливерпуль» правильно сделал, что приобрел такого футболиста. Как и Фабиньо, Кейта шикарно меняет позиции и подстраивается под соперника и темп матча. У обоих есть музыкальный слух, читают мелодии футбола и поэтому будут полезными в разных фазах игры. Заметно также, что Наби нужен для связки линии. Его удачная игра в отборе разгрузит Робертсона и Мане, но и атакующий потенциал Кейта пригодится в будущем, ведь Фабиньо и Хендерсон не настолько яркие в атаке.

Садио и Бобби останутся героями

Мане и Фирмино – два человека, благодаря которым Салах настолько крут. Как знаете, в сборной Египта Мохамеду нужно играть иначе, а получается примерно как у Месси в клубе и сборной – разница заметна сразу. Садио и Роберто делают атаку «Ливерпуля» монолитной и гармоничной. Причем и сенегалец, и бразилец – очень трудолюбивые форварды, которым начинает нравиться стабильность.

Только шесть игроков в истории АПЛ забивали в первых турах трех сезонов подряд. Мане присоединился к пятерке – Шерингэму, Анри, Ширеру, Саа и Давиду Силве. Хорошая компания, но в этом списке только испанец – игрок, который подстраивается под схемы, но умудряется часто забивать. Мане тоже работает на команду, и хотя сегодня второй гол забил из явного офсайда – повторы нужны не только в РПЛ , показательно, что каждый в тройке атаки Клоппа не перетягивает одеяло на себя.

Добавят к красотам прагматизм

Обратите внимание, как «Ливерпуль» будет действовать без мяча. Уже против «Вест Хэма» показали, что поработали над позиционной защитой. Если держаться компактно, то проще выходить в контратаки не только против прямых конкурентов. «Красные» легко отрывают тройку атаки от остальной команды, поскольку верят в физику ван Дейка и его коллег по линии защиты. Но при этом мгновенно поднимают игру в фазе атаки.

«Ливерпуль» будет много атаковать, он не умеет иначе, ведь Клопп свою философию объяснял много раз. Ему удобнее проиграть, но четко понимать причины, чем выиграть чудом. Когда речь касается «побед любой ценой» с ущербом для репутации – Юргена можно понять. Но если воображать, что выгоднее проиграть 3:4 аутсайдеру, совершив массу ошибок в защите, чем победить 2:1, когда давил весь матч, но случайно забил второй мяч, то логику немца применять нельзя.

Поработают над прессингом

«Красные» не давят так круто, как «Манчестер Сити». Но у них интересная картина прессинга. Причем забавно, что купили двух новичков – Фабиньо и Кейта, как раз в зоны, где реже отбирали мяч, чем там, где были Фирмино, Хендерсон или Салах. Также очевидна недоработка по левому флангу в атаке, ведь Мане хорош в отборе не на самом фланге. Но и здесь новичок Наби пригодится – умеет быть всюду и работать не только по вертикали.

Также важно отметить, что Окслейд-Чемберлен и Джан были хороши в прессинге, а Коутиньо так и остался лидером по полезным передачам в штрафные. Их потери надо компенсировать. Не случайно в команду звали Фекира и подписали Шакири – швейцарец добавит пасов, в «Сток Сити» был первым по передачам под удары. Атакующий полузащитник хорошо подошел, но не забывайте, что возвращаются Старридж и Лаллана. Оба могут принести пользу. «Ливерпуль» становится разнообразнее, а ротация позволит прессинговать еще злее.

Необходимо ставить на результат

«Ливерпуль» одержал 500-ю победу в Премьер-Лиге, но мечтают не о количестве, а о качестве – нужна одна решающая победа, чемпионская. Болельщики клуба десятилетиями ждут игры на результат в АПЛ и чемпионского звания. «Красные» сейчас собраны из таких игроков, что скучно точно не будет. И если нужно научиться ломать себя – отказываться от голых принципов в угоду победному результату, то ничего с Клоппом не случится. Гвардиола прекрасно сочетает работу по счету с игрой в тактические эксперименты.