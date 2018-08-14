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Символическая сборная 3-го тура РПЛ. Дзюбомания и привет из ФНЛ

14 августа 2018, 16:00

Не только «Зенит» и «Спартак» выиграли, чемпион ФНЛ обыграл чемпиона России, порадовали и другие новички – «Соккер.ру» называет самых ярких героев футбольного тура. 

Вратарь

Евгений Фролов («Оренбург»)

После грубой ошибки против «Спартака», когда выпустил мяч –зацепился за собственного защитника и подарил Жиго победный гол, Фролов очень хорош. Во втором туре помог переиграть «Крылья Советов», тогда сделал восемь сэйвов, а также с пенальти включительно. Против «Локомотива» так часто работать не пришлось – пять включений, но снова Евгений не совершал ошибок. Две победы в трех матчах у «Оренбурга», а позже этот старт может стать основой сохранения прописки в элите. Фролов хорош в дебюте сезона. 

Защитники

Алексей Сутормин («Оренбург»)

Сыграл прилично во всех поединках чемпионата. Даже против «Спартака», ведь там «Оренбург» пропустил не по его вине. Правый латераль новичка РПЛ не отличается в атаке – хотя бил по воротам и отдавал передачи под удар. Зато в защите собирает большое количество отборов и стабильно перехватывает мячи. Против чемпиона России парень, который в юношеском футболе успел поиграть за «Зенит» и дубль «Спартака», нагрузил Рыбуса работой, а по своему флангу никого к Фролову не пустил. 

Сильвие Бегич («Оренбург»)

Тому же «Арсеналу», чтобы победить, защищаться не пришлось – Беляева выделять не за что. У «Зенита» тоже центральные защитники себя не показали, а Жиго и Джикия, как и Комбаров на левом фланге, против «Анжи» работали без сопротивления и на атаку, просто в разных фазах. Тогда как Бегичу пришлось встречаться и со Смоловым, и с другими форвардами «Локомотива». Фролов не пропускал, хорват четко боролся. Тут мог быть и защитник «Рубина» - например, Навас, но в итоге Дзюба с Ерохиным их обхитрили. 

Никита Чичерин («Крылья Советов»)

Бурлак и Чичерин оба были хороши. У Никиты 19 успешных оборонительных действий! Нашел свою команду с десятой попытки. Пришлось поездить по России, заглядывал в Армению, дважды играл за «Енисей», но в РПЛ вернулся как футболист «Крыльев Советов». До третьего тура неплохо сыграл против ЦСКА и неважно с «Оренбургом», но против «Ростова» именно Чичерин обеспечил условия для выездной победы. Помог команде не пропустить, хорошо останавливал Ионова и Сигурдарсона. 

Полузащитники

Николай Димитров («Урал»)

У Бикфалви снова гол, причем очень техничный и красивый, но кто отдал ему передачу? Димитров в матче против «Динамо» не феерил постоянно, ведь в этом туре вообще не было игроков, которые полтора часа впечатляют. Зато был Николай, создавший для «Урала» четыре момента и завершивший двумя ударами атаки своей команды. Болгарин и румын – две причины, почему «Урал» может выбраться из зоны вылета в будущем. 

Роман Зобнин («Спартак»)

Каррера не выбрал состав на матч с ПАОКом за день до встречи. Отчасти из-за Зобнина. Роман заменил Фернандо в опорной зоне против «Анжи». В матче, когда «Спартак» почти всегда атаковал – по ударам 31:2, а по владению 82% на 18 % - невероятный случай, Зобнин хорошо смотрелся в центре. Точный пас, удары по воротам, выигранная борьба, пресеченные контратаки и неплохой темп. Глушаков тоже пригодился против «Анжи», но Зобнин берет стабильностью.  

Сергей Ткачев («Арсенал»)

А не пора ли атакующего полузащитника «Арсенала» пригласить разок в сборную России? Не сказать ведь, что нет никаких претензий к атакующей группе. И хотя на чемпионате мира были яркие фланговые полузащитники, Самедов завершил карьеру, а Сергей играет левее, правее, по центру. Против «Ахмата» показал, что умеет быть полезен всюду. Две голевые передачи от Ткачева обеспечили «Арсеналу» важную победу. 

Квинси Промес («Спартак»)

90 % точных передач, что без прессинга не очень сложно. 3 удачные обводки – для РПЛ много. 10 угловых – показатель невероятного перевеса «Спартака» на флангах, а также одновременно недосказанности подач, ведь «Анжи» отбивался. Промес старался наработать на победу «Спартака», 8.7 % игрового времени «красно-белых» мяч был у него. Нанес целых 7 ударов – это круто. И хотя только дважды попал в створ, главная цифра – 3. Столько передач под удар отдал, а один из навесов стал решающим и голевым. 

Нападающие

Михаил Костюков («Енисей»)

Как можно не отметить первого игрока в истории «Енисея», который забивал в РПЛ? Конечно, по качеству игры к Михаилу есть вопросы, многовато брака. Но во всем, что касается бойцовских дисциплин – борьбы в воздухе и отборов, настырности – нанес три удара по воротам Акинфеева, к Костюкову никаких придирок. Форвард сыграл так, как должен был, а еще забил исторический гол. 

Артем Дзюба («Зенит»)

Странно ставить в сборную форварда, который так ни разу не пробил по воротам Джанаева. Все вопросы по игре «Зенита» - к Семаку. А мы собираем героев тура, а Дзюба под определение подходит полностью. Уж точно героем не стал Ерохин, который забил после действия Артема, а до этого мазал. Если бы не настырность нападающего «Зенита» на фланге, а также попытки бороться даже после удаления Кузяева – «Рубин» в худшем для себя случае взял бы ничью 0:0, а в лучшем – забил бы и выиграл. 

Александр Соболев («Крылья Советов»)

Соболеву двадцать один год, вымахал до 195 сантиметров. Борется наверху, но умеет играть ногами, что показал против «Ростова». Как сказал бы Карпин: «Жахнул так жахнул». Александр хорошо сражался с защитниками ростовчан, которые опытнее, чем он – 6 выигранных верховых дуэлей. Трижды применял дриблинг, неплохо расставался с мячом. Брак для форварда низкий, а самое главное – забил победный из ничего. Пусть растет, форварды нужны! 

Главный тренер

Олег Георгиевич Кононов («Арсенал»)

Сложно настроить команду на победу вдесятером, если проигрываешь в один мяч. Впрочем, «Арсенал» провел удачный поединок, а что Кононов сумел настроить пушкарей на три гола, три очка, атаки и победу – дополнительный плюс ему в карму. Олег Георгиевич всегда работает довольно аккуратно, зато любит атакующий футбол. Если в кресле Божовича перенял уверенность Миодрага – «Арсенал» еще не раз в этом сезоне вас удивит, в том числе и против лидеров РПЛ

Джокер тура. Андреа Чуканов («Оренбург»)

Двадцать два года назад в Италии родился будущий игрок РПЛ. Шесть лет жил за границей, потом оказался в Санкт-Петербурге, где начал играть в футбол. Его зовут Андреа, а не Андрей. Забавно, что молодого Чуканова во взрослый футбол должен был перевести именно «Локомотив». Но проморгали, теперь Андреа вышел на замену и забил на 91-й минуте матча новичка лиги и чемпиона. За 11 минут сделал то, что не смог сделать Смолов для «Локомотива» – принес «Оренбургу» победу. 

Безумие тура. Подвиг Дзюбы и реакция фанатов

В шестой раз «Зенит» стартует с трех побед подряд. И не всегда становился в итоге чемпионом, ведь тут многое зависит от календаря. Но впервые не пропускает так долго на старте сезона. Даже когда раньше побеждали, то ошибались в защите. Но «Рубин» не нашел момент, не пробил Лунева. А вот Дзюба на ровном месте, хотя «Зениту» светила концовка в меньшинстве, нашел выход. В Артема так влюбились, что со стороны это напоминает реакцию фанатов на музыканта или даже культ. В Казани увидели Дзюбоманию во всей красе.

Воля тура. Камбэк «Арсенала»

Проигрывали 0:1 дома «Ахмату», Берхамов заработал вторую желтую еще в первом тайме за грубый снос соперника. Кононов сказал подопечным в перерыве, что верит в победу, а на второй тайм вышел другой «Арсенал». Не лондонский, конечно – тот камбэками давно не балует, а целый тульский. Три мяча в меньшинстве – большой подвиг команды и болельщиков. В РПЛ волевые победы – фантастические твари, но теперь мы знаем, где они обитают. Получилось очень круто и эмоционально. А гол Джорджевича – точно в угол, от штанги, а также проход Бакаева, две скидки Ткачева, парашют Лесового на закуску - «Арсенал» порадовал Тулу. Спасибо за яркую игру в бедном на голы туре.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
16 августа в 14:19
В РПЛ волевые победы – фантастические твари, но теперь мы знаем, где они обитают.
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На Соккере и в Тарасовке?
dinoel
dinoel
16 августа в 06:53
Только трое из клубов "топ-:)", остальные левые
mikysss
mikysss
15 августа в 12:51
pavkur:
Опять сборную в Тарасовке составляли, что тут делает Зобнин и зулусс пропойца не понятно?
клонам слова не давали
Фата лист
Фата лист
15 августа в 08:33
Согласен со сборной в целом.
украб украл укроп
украб украл укроп
14 августа в 20:09
добавьте уже весь спартак
Дракон1988
Дракон1988
14 августа в 18:53
Странно конечно,что делают в сборной два спартаковца.Забили только тогда,когда Анжи осталось вдевятером.Да и махачкалинцы сейчас не показатель силы.Вообщем явно не заслуженно.
saha100
saha100
14 августа в 18:43
Про открытие сортир арены вспомни и про Урал вот где днище было против 8 уральцев
saha100
saha100
14 августа в 18:41
Если за Спартак стыдно то что тогда говорить о зените?!
kastites
kastites
14 августа в 18:10
Бред полный
ЗЕНИТ идёт на первом месте а там только один Дзюба
Аксинья
Аксинья
14 августа в 17:58
Тут всё ясно, остается только узнать кто из зенитовцев будет признан лучшим игроком третьего тура РФЛ...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
14 августа в 17:48
А что здесь делает обладатель приза : дырявая ложка 2018 - губошлёп промеска?
В чем заслуга? Голодных, бедных анжуйцев обыграли? Так их 9 человек на поле было!!!
Литейный 4
Литейный 4
14 августа в 17:09
Попутали что ли? Губошлеп 1 кандидат в антисборную.
Багров-брат
Багров-брат
14 августа в 16:51
Браво, в сборной тура два представителя "легендарного", который с трудом выдюжил против разобранного финансовыми проблемами АНЖИ. Да и то, не умением, а ЧИСЛОМ...)))
А теперь в каждом матче Спартака будет по два удаления у соперников?...)))
Нефтечемоданчики ещё в силе!...)))
Заполярный
Заполярный
14 августа в 16:51
mikysss:
Арсен доставил))) Промесу пора забивать .... а где кони и паровозы?
КОНИ В КОНЮШНЕ. ПАРОВОЗЫ РЯДОМ В ДЕПО.
Заполярный
Заполярный
14 августа в 16:47
ПОЗОР ВСЕГО ОДНА ЛЯЛЬКА ИЗ ПИТЕРА.
Беланов
Беланов
14 августа в 16:47
mikysss:
для уро..ов игрок сдесь и сейчас потом клонов накидывают
    МКС
    МКС
    14 августа в 16:32
    azures:
    Сегодня вы затоскуете о ЛЧ еще лет на десять.
    Это вряд ли, а вот вам даже про ЛЕ придется забыть навсегда.
    azures
    azures
    14 августа в 16:31
    МКС:
    Немытые негодуют, то Бней Иегуде сольют, то Минску. Не знают как побольше очков из копилки слить. Позорники.
    Сегодня вы затоскуете о ЛЧ еще лет на десять.
    МКС
    МКС
    14 августа в 16:25
    Немытые негодуют, то Бней Иегуде сольют, то Минску. Не знают как побольше очков из копилки слить. Позорники.
    Bjuik
    Bjuik
    14 августа в 16:24
    Сборная левая, опять в ней пупсики.
    turist82
    turist82
    14 августа в 16:24
    Игорь Солнцев:
    Он вспомнил про 7-0 от Ливерпуля и провал от Санкт-Галлена.
    Я сейчас и про Бней Иегуду могучую вспомню )
    Шамаич
    Шамаич
    14 августа в 16:23
    Не одного сивого кандидата в фнл)))
    Beekeeper
    Beekeeper
    14 августа в 16:23
    Владимир_Спартак:
    Все по делу. Ещё бы ФЕРНАНДОСА включил бы. Он у КОНЕЙ один играет и играет на приличном уровне.
    Он в антисборной засветился уже, за то что судью обманул своим падением )))
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
    14 августа в 16:22
    turist82:
    Кто там после 0-4 от Минска то о стыде заговорил? )) Молчи лучше
    Он вспомнил про 7-0 от Ливерпуля и провал от Санкт-Галлена.
    Abverin
    Abverin
    14 августа в 16:19
    Главное мазило планеты уголовник промеска опять в сборной.
    turist82
    turist82
    14 августа в 16:18
    Lazurny:
    Всей стране стыдно за спартак, а его опять пихают в сборную.
    Кто там после 0-4 от Минска то о стыде заговорил? )) Молчи лучше
    Lazurny
    Lazurny
    14 августа в 16:16
    Всей стране стыдно за спартак, а его опять пихают в сборную.
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
    14 августа в 16:15
    Команда, которая с о скандалом одолела с помощью судей самую слабую команду у себя дома, просто не имеет право представлять своих игроков в любой сборной.
    pavkur
    pavkur
    14 августа в 16:12
    Опять сборную в Тарасовке составляли, что тут делает Зобнин и зулусс пропойца не понятно?
    Лягушка Голиаф
    Лягушка Голиаф
    14 августа в 16:07
    А где Галимов? Лучший игрок матча Енисей - цска!
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