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Символическая сборная 1-го тура РПЛ: Жиго, Дзюба и Азмун наступают

31 июля 2018, 22:42

Стартовый тур РПЛ установил антирекорд результативности, но не обошелся без героев, которые пробились в состав первого созыва символической сборной нынешнего сезона.

Вратарь

Гильерме («Локомотив»)

30-летний дебютант РПЛ из «Анжи» Юрий Дюпин часто вступал в игру и уберег свои ворота в неприкосновенности, совершив парочку зрелищных сэйвов в концовке матча, Конюхов и Акинфеев отличились прекрасными действиями на линии ворот в заключительном матче тура, но предпочтение отдаем вратарю чемпионов – Гильерме. У кандидата в сборную России было немало работы по ходу матча, а уже в компенсированное время Маринато отразил удар Сильвестра Игбуна с «точки», не позволив «Локомотиву» начать сезон с поражения. По факту пенальти заработал сам Гильерме, но в той ситуации его вынудили защитники, выпустившие Слая на опасную позицию. Это не ошибка вратаря, который во всех эпизодах делал все для сохранения своих ворот в девственной неприкосновенности. И преуспел в этом, даже несмотря на поздний пенальти.

Защитники

Сергей Паршивлюк («Ростов»)

Качественная работа Сергея на правой бровке, на позиции латераля Паршивлюк отлично себя проявляет. Матч против «Ахмата» удался Сергею по всем статьям: 94% точных передач (46 из 49 пасов дошли до партнеров), 6 отборов (лучший показатель среди всех участников матча), а еще Паршивлюк записал на свой счет результативную передачу на голову Сигурдарсону, который забил победный мяч.

Самуэль Жиго («Спартак»)

Мощное впечатление произвел французский новичок «Спартака», и дело не только в забитом голе, который принес «красно-белым» победу в стартовом туре, хотя за это действие тоже отмечаем Жиго, который еще на сборах зарекомендовал себя как самый опасный спартаковец в чужой штрафной при исполнении стандартных положений. Самуэль не нервничал, не рисковал, грамотно начинал атаки, в том числе диагональными переводами на Комбарова, был просто королем верховых единоборств – 7 выигранных дуэлей в воздухе из 7-ми. 

Павел Аликин («Уфа»)

Учитывая то, что восемь матчей тура вобрали в себя всего лишь восемь забитых мячей, в удачно сыгравших защитниках не было недостатка. Наравне с Жиго из «Спартака» отмечаем Павла Аликина, сумевшего вместе с партнерами сдержать чемпионский «Локомотив», который снова остался без гола, как и в матче за Суперкубок России. Качественная игра на втором этаже, позиционная чуткость и постоянная готовность присмотреть за партнерами отличали Павла в игре против железнодорожников.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

«Краснодар» проиграл, но к этому парню с левого фланга даже у самых придирчивых экспертов и болельщиков не может быть никаких претензий. Рамирес успевал и в обороне, о чем свидетельствуют удачные отборы и единоборства, и в атаке, где дважды пробивал по чужим воротам и трижды отдавал обостряющие передачи на партнеров, которые приводили к созданию опасных моментов. В зоне Кристиана у «Краснодара» было перманентное преимущество над «Рубином», однако футбол, как известно, командная игра, и подвигов одного парня, особенно, если он левый защитник, недостаточно для успеха.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Очень полезно и объемисто отработал Роман в игре с «Оренбургом»: тут вам и 92% точных передач, и опасные дальние удары, и качественное перекрытие зон в центре поля и на правом фланге. Такой игрок – золото для любого тренера. А как элегантно Зобнин оставил не у дел двух оппонентов в концовке матча и сохранил важный мяч для «Спартака»? Шик!

Далер Кузяев («Зенит»)

Зобнин не единственный представитель средней линии сборной России в символической сборной первого тура РПЛ. К словам Семака о том, что «Зениту» нужно укрепление каждой позиции следует относиться скептически хотя бы потому, что Кузяев начал матч против «Енисея» на скамейке запасных. Чтобы выйти и забить гол, который снял все вопросы о победителе, да и в принципе «Зенит» смог дожать новичков РПЛ после появления на поле Кузяева, который придал своей команде нужный вектор. 

Паул Антон («Анжи»)

Еще один джокер, без чьего участия не случилось бы главной неожиданности тура – победы «Анжи» в Екатеринбурге. Вы наверняка наслышаны о тяжелой ситуации в махачкалинском клубе, так что победа над крепким «Уралом» сродни подвигу, особенно, если принять во внимание ход матча – соотношение ударов по воротам 21 на 3 в сторону «шмелей», а счет на табло – 0:1 в пользу «Анжи». Паул Антон, выйдя на замену, нанес 2 из 3-х ударов своей команды в этой игре, один из которых привел к голу. 

Олег Шатов («Зенит»)

В отличие от Зобнина и Кузяева, Шатову не удалось выступить на чемпионате мира, но с такой игрой Олег обязательно вернется в сборную в скором времени. В матче с «Енисеем» полузащитник напомнил себя образца тех времен, когда зажигал в атаке «Зенита» вместе с Данни и Халком. Умный, подвижный, всегда готовый к обостряющим действиям, Олег провел отличный матч в Тюмени.

Нападающие

Сердар Азмун («Рубин»)

Старт прошлого сезона Азмун полностью провалил. Да что там старт – почти две трети чемпионата ушли в песок. Зато новую кампанию Сердар начал с места в карьер, дважды отличившись в матче с «Краснодаром». Видимо, иранский форвард сумел поймать реваншистское настроение, и ему действительно есть за что реабилитироваться – и за прошлый клубный сезон, и за чемпионат мира, где удалось себя проявить на уровне Федора Смолова, который помог Азмуну забить второй мяч.

Артём Дзюба («Зенит»)

Дзюба, напротив, один из героев чемпионата мира. По крайней мере, для России. Артем сумел перенести тот настрой и огонь, с которым выходил против Саудовской Аравии, Египта, Испании и Хорватии на матч совершенно иного статуса – против «Енисея» в нейтральной Тюмени. Форвард поработал на славу и был вознагражден забитым мячом в концовке, который отметил, по уже сложившейся традиции, воинским приветствием.

Тренер

Сергей Томаров («Уфа»)

36-летний тренер, новое лицо в РПЛ, начал у руля «Уфы» с двух нулевых ничьих – против «Домжале» в Лиге Европы и против «Локомотива» в чемпионате России. «Уфа» провела хороший матч против действующих чемпионов, не растерялась и заставила себя уважать. Более того, по всем статистическим показателям поединок на «Нефтянике» оказался равным, хозяева не уступили ни во владении, ни в количестве ударов, ни по созданным моментам, а в некоторых компонентах даже превзошли железнодорожников. Тренеры в «Уфе» меняются, но команда остается верна себе – грамотная и управляемая.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
01 августа в 17:19
Serg3.12:
Дзюба..? Сигурдарсон забил победный и гораздо красивее
Ну как бы тут сборная тура, а не соревнование на красоту гола
дзюба отпахал весь матч всегда был в нужном месте, всегда боролся... За что и попал в сборную тура
Учи матчасть
compka
compka
01 августа в 13:55
а где Павел Могилевец ?
Аксинья
Аксинья
01 августа в 12:40
Казанский:
Что-то многовато лазурных))
Так они одержали трудную победу над мощным клубом да к тому же на нейтральном поле...
Serg3.12
Serg3.12
01 августа в 12:36
makkie:
Риски всегда имеются. Но Максимович 2 года на лавке в Наполи сидел, а Жиго в основе Гента играл, да притом в ЕК и был лучшим в команде. Практика и опыт налицо.
Да и на контракте, а не в аренде...
Есть небезосновательные надежды)
makkie
makkie
01 августа в 12:31
Serg3.12:
Максимович тоже неплохо начал, а потом привоз за привозом... Посмотрим
Риски всегда имеются.
Но Максимович 2 года на лавке в Наполи сидел, а Жиго в основе Гента играл, да притом в ЕК и был лучшим в команде. Практика и опыт налицо.
Serg3.12
Serg3.12
01 августа в 12:13
makkie:
Да ну, ошибок не было почти - все его игру отмечают. Пока рано судить, но с пуховиками был хорош. Важный гол забил.
Максимович тоже неплохо начал, а потом привоз за привозом...
Посмотрим
makkie
makkie
01 августа в 12:06
Roger Young:
Привет! Матч смотрел, но не увидел ничего особенного. Отыграл неплохо, но не прекрасно. На 3+. По атаке Газовика вообще трудно судить о защите Спартака. Поэтому я реально не понимаю такой выбор защитника в состав тура.
Да ну, ошибок не было почти - все его игру отмечают.
Пока рано судить, но с пуховиками был хорош.
Важный гол забил.
Serg3.12
Serg3.12
01 августа в 12:05
Roger Young:
Ну разве что из-за гола. Но по мне, должны выделять тех, кто в первую очередь справился со своими непосредственными обязанностями. Например, можно было выделить оборонцев Уфы и КС, как не позволивших забить фаворитам.
Можно выделить кого-то из этих команд, но там все участники обороны сыграли ровно и на уровне...
...хотя про КС так не сказал бы, им помогла неопытность молодёжи ЦСКА, ну и Конюхов, конечно
NAZAR 007
NAZAR 007
01 августа в 12:03
Фата лист:
Удары 21-3, в створ 8-1, счет 0-1. У Урала по воротам пробили 5 раз Ильин, 4 раза Димитров, 3 раза Бикфилви, 2 раза Кабир, 2 раза Меркулов, 1 раз Кулаков, 2 раза Евсеев, 2 раза Юсупов. А Анжи Мохаммад 1 удар и Антон 2. А Дюпина конечно в сборной не хватает, хотя у него помимо спасений были и привозы, но он сам их впоследствии и исправлял, достаточно спорный матч у него вышел, но Гильерме кроме пенальти особо больше не вступал в игру.
Удары , ну плюс-минус, еще по одному с каждой стороны
,...Какие 21 ? )) Вот эти пару срезов Димитрова тоже
ударами считать можно ? ) Или как он в штрафную
заряжал, замечу не в ворота, или с углового мяч подали,
а Дюпин спокойно забрал в руки, тоже удары ?)) Матчи своих ,
если смотрю , то от корки до корки.тем более после матча
и статистику давали МАТЧ Премьер, и на других ресурсах
читал после матча : были цифры 17-3, 16-2.. 6- в створ
с одной стороны, и 1 в створ - с другой ) Про 21-это фантазеры )
Roger Young
Roger Young
01 августа в 12:01
Serg3.12:
В общем ничего замечательного по своему амплуа не показал, но решающий гол, и не при стандарте, все таки стоит отметить в этом малоголевом туре
Ну разве что из-за гола.

Но по мне, должны выделять тех, кто в первую очередь справился со своими непосредственными обязанностями.

Например, можно было выделить оборонцев Уфы и КС, как не позволивших забить фаворитам.
Serg3.12
Serg3.12
01 августа в 11:57
Roger Young:
Привет! Матч смотрел, но не увидел ничего особенного. Отыграл неплохо, но не прекрасно. На 3+. По атаке Газовика вообще трудно судить о защите Спартака. Поэтому я реально не понимаю такой выбор защитника в состав тура.
В общем ничего замечательного по своему амплуа не показал,
но решающий гол, и не при стандарте, все таки стоит отметить в этом малоголевом туре
Roger Young
Roger Young
01 августа в 11:41
makkie:
Майк, матч надо было смотреть - вопросов бы не возникало. Жиго, на минутку, забил в первом своем дебютном матче - что встречается редко. Отыграл образцово против атаки пуховиков, один полумомент за 90 минут.
Привет! Матч смотрел, но не увидел ничего особенного. Отыграл неплохо, но не прекрасно. На 3+. По атаке Газовика вообще трудно судить о защите Спартака.

Поэтому я реально не понимаю такой выбор защитника в состав тура.
NAZAR 007
NAZAR 007
01 августа в 11:34
Фата лист:
Удары 21-3, в створ 8-1, счет 0-1. У Урала по воротам пробили 5 раз Ильин, 4 раза Димитров, 3 раза Бикфилви, 2 раза Кабир, 2 раза Меркулов, 1 раз Кулаков, 2 раза Евсеев, 2 раза Юсупов. А Анжи Мохаммад 1 удар и Антон 2. А Дюпина конечно в сборной не хватает, хотя у него помимо спасений были и привозы, но он сам их впоследствии и исправлял, достаточно спорный матч у него вышел, но Гильерме кроме пенальти особо больше не вступал в игру.
Про 21 - фантазии ) Кто-то там напридумывал )
makkie
makkie
01 августа в 11:27
Roger Young:
Жиго с какой радости? На своей позиции ничего особенного не сделал, а забил все что в него попало.
Майк, матч надо было смотреть - вопросов бы не возникало.
Жиго, на минутку, забил в первом своем дебютном матче - что встречается редко.

Отыграл образцово против атаки пуховиков, один полумомент за 90 минут.
4rest
4rest
01 августа в 11:20
Сильвестр Эмека Игбун (англ. Sylvester Emeka Igboun)
Прозвища
«Слай»[1]
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
01 августа в 10:55
Я смотрел матч уфа-локо,и если верить моим глазам, то Маринато отразил удар Слая с «точки», а не Сильвестра Игбуна. Видимо, для составления этой символической сборной автор прочитал все соккериевские он-лайн трансляции вместо того, чтобы смотреть видеоповторы игр.
LOpp
LOpp
01 августа в 10:46
всем дать ЗМС!
Roger Young
Roger Young
01 августа в 10:46
Жиго с какой радости? На своей позиции ничего особенного не сделал, а забил все что в него попало.
FILL3286
FILL3286
01 августа в 10:38
В анти сборной должна быть все кони практически!!!!!
FILL3286
FILL3286
01 августа в 10:37
А заболотный иде с паредесом????
mikysss
mikysss
01 августа в 10:03
ждем дерби но сначала антисборную
Фата лист
Фата лист
01 августа в 09:52
NAZAR 007:
Гилю автор сам наверно вклинил в эту сборную )😁 Потому что Дюпин совершил не "парочку сейвов" в концовке матча, а выручил по ходу раз 7 - 8 ) И статистика не 21 на 3...а 16 ( 6 в створ) на 2 ( 1).. Откуда вообще цифры берут ? ) Матч смотрели ? ) Ну чтобы победивший и дрейфующий ныне Анжи совсем не оставлять без игроков, все же вклинил в итоге забившего Антона ) ....Спасибо и на этом )
Удары 21-3, в створ 8-1, счет 0-1.
У Урала по воротам пробили 5 раз Ильин, 4 раза Димитров, 3 раза Бикфилви, 2 раза Кабир, 2 раза Меркулов, 1 раз Кулаков, 2 раза Евсеев, 2 раза Юсупов. А Анжи Мохаммад 1 удар и Антон 2. А Дюпина конечно в сборной не хватает, хотя у него помимо спасений были и привозы, но он сам их впоследствии и исправлял, достаточно спорный матч у него вышел, но Гильерме кроме пенальти особо больше не вступал в игру.
kastites
kastites
01 августа в 09:28
Семак тренер тура
Правдин Семён
Правдин Семён
01 августа в 09:21
Выделил бы вратаря Анжи.А по остальным пунктам согласен.
makkie
makkie
01 августа в 09:18
cska plus:
Интересно почему кутепова нет.
По той же причине, что и Головина с Дзагоевым)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 августа в 09:12
Кутепова то понятно, его просто не было на поле. А вот почему ФЕРНАНДОСА не включили? Он вед один в матче с КС и играл. По делу надо писать, а не язвить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 августа в 09:10
Можно и других, но надо 11 в списке. А так все путем, все по делу включены.
cska plus
cska plus
01 августа в 08:51
Интересно почему кутепова нет.
Казанский
Казанский
01 августа в 08:25
Что-то многовато лазурных))
МКС
МКС
01 августа в 08:16
А где вспотевший Акинфеев, благодаря сейвам которого, Цска с трудом отскочил от Крылышек.
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