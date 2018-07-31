Символическая сборная 1-го тура РПЛ: Жиго, Дзюба и Азмун наступают

31 июля 2018, 22:42

Стартовый тур РПЛ установил антирекорд результативности, но не обошелся без героев, которые пробились в состав первого созыва символической сборной нынешнего сезона.

Вратарь

Гильерме («Локомотив»)

30-летний дебютант РПЛ из «Анжи» Юрий Дюпин часто вступал в игру и уберег свои ворота в неприкосновенности, совершив парочку зрелищных сэйвов в концовке матча, Конюхов и Акинфеев отличились прекрасными действиями на линии ворот в заключительном матче тура, но предпочтение отдаем вратарю чемпионов – Гильерме. У кандидата в сборную России было немало работы по ходу матча, а уже в компенсированное время Маринато отразил удар Сильвестра Игбуна с «точки», не позволив «Локомотиву» начать сезон с поражения. По факту пенальти заработал сам Гильерме, но в той ситуации его вынудили защитники, выпустившие Слая на опасную позицию. Это не ошибка вратаря, который во всех эпизодах делал все для сохранения своих ворот в девственной неприкосновенности. И преуспел в этом, даже несмотря на поздний пенальти.

Защитники

Сергей Паршивлюк («Ростов»)

Качественная работа Сергея на правой бровке, на позиции латераля Паршивлюк отлично себя проявляет. Матч против «Ахмата» удался Сергею по всем статьям: 94% точных передач (46 из 49 пасов дошли до партнеров), 6 отборов (лучший показатель среди всех участников матча), а еще Паршивлюк записал на свой счет результативную передачу на голову Сигурдарсону, который забил победный мяч.

Самуэль Жиго («Спартак»)

Мощное впечатление произвел французский новичок «Спартака», и дело не только в забитом голе, который принес «красно-белым» победу в стартовом туре, хотя за это действие тоже отмечаем Жиго, который еще на сборах зарекомендовал себя как самый опасный спартаковец в чужой штрафной при исполнении стандартных положений. Самуэль не нервничал, не рисковал, грамотно начинал атаки, в том числе диагональными переводами на Комбарова, был просто королем верховых единоборств – 7 выигранных дуэлей в воздухе из 7-ми.

Павел Аликин («Уфа»)

Учитывая то, что восемь матчей тура вобрали в себя всего лишь восемь забитых мячей, в удачно сыгравших защитниках не было недостатка. Наравне с Жиго из «Спартака» отмечаем Павла Аликина, сумевшего вместе с партнерами сдержать чемпионский «Локомотив», который снова остался без гола, как и в матче за Суперкубок России. Качественная игра на втором этаже, позиционная чуткость и постоянная готовность присмотреть за партнерами отличали Павла в игре против железнодорожников.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

«Краснодар» проиграл, но к этому парню с левого фланга даже у самых придирчивых экспертов и болельщиков не может быть никаких претензий. Рамирес успевал и в обороне, о чем свидетельствуют удачные отборы и единоборства, и в атаке, где дважды пробивал по чужим воротам и трижды отдавал обостряющие передачи на партнеров, которые приводили к созданию опасных моментов. В зоне Кристиана у «Краснодара» было перманентное преимущество над «Рубином», однако футбол, как известно, командная игра, и подвигов одного парня, особенно, если он левый защитник, недостаточно для успеха.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Очень полезно и объемисто отработал Роман в игре с «Оренбургом»: тут вам и 92% точных передач, и опасные дальние удары, и качественное перекрытие зон в центре поля и на правом фланге. Такой игрок – золото для любого тренера. А как элегантно Зобнин оставил не у дел двух оппонентов в концовке матча и сохранил важный мяч для «Спартака»? Шик!

Далер Кузяев («Зенит»)

Зобнин не единственный представитель средней линии сборной России в символической сборной первого тура РПЛ . К словам Семака о том, что «Зениту» нужно укрепление каждой позиции следует относиться скептически хотя бы потому, что Кузяев начал матч против «Енисея» на скамейке запасных. Чтобы выйти и забить гол, который снял все вопросы о победителе, да и в принципе «Зенит» смог дожать новичков РПЛ после появления на поле Кузяева, который придал своей команде нужный вектор.

Паул Антон («Анжи»)

Еще один джокер, без чьего участия не случилось бы главной неожиданности тура – победы «Анжи» в Екатеринбурге. Вы наверняка наслышаны о тяжелой ситуации в махачкалинском клубе, так что победа над крепким «Уралом» сродни подвигу, особенно, если принять во внимание ход матча – соотношение ударов по воротам 21 на 3 в сторону «шмелей», а счет на табло – 0:1 в пользу «Анжи». Паул Антон, выйдя на замену, нанес 2 из 3-х ударов своей команды в этой игре, один из которых привел к голу.

Олег Шатов («Зенит»)

В отличие от Зобнина и Кузяева, Шатову не удалось выступить на чемпионате мира, но с такой игрой Олег обязательно вернется в сборную в скором времени. В матче с «Енисеем» полузащитник напомнил себя образца тех времен, когда зажигал в атаке «Зенита» вместе с Данни и Халком. Умный, подвижный, всегда готовый к обостряющим действиям, Олег провел отличный матч в Тюмени.

Нападающие

Сердар Азмун («Рубин»)

Старт прошлого сезона Азмун полностью провалил. Да что там старт – почти две трети чемпионата ушли в песок. Зато новую кампанию Сердар начал с места в карьер, дважды отличившись в матче с «Краснодаром». Видимо, иранский форвард сумел поймать реваншистское настроение, и ему действительно есть за что реабилитироваться – и за прошлый клубный сезон, и за чемпионат мира, где удалось себя проявить на уровне Федора Смолова, который помог Азмуну забить второй мяч.

Артём Дзюба («Зенит»)

Дзюба, напротив, один из героев чемпионата мира. По крайней мере, для России. Артем сумел перенести тот настрой и огонь, с которым выходил против Саудовской Аравии, Египта, Испании и Хорватии на матч совершенно иного статуса – против «Енисея» в нейтральной Тюмени. Форвард поработал на славу и был вознагражден забитым мячом в концовке, который отметил, по уже сложившейся традиции, воинским приветствием.

Тренер

Сергей Томаров («Уфа»)