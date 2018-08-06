Символическая сборная 2-го тура: Карпин – избранный тренер!

Второй тур РПЛ сыгран, время подвести персональные итоги и наградить отметившихся со знаком «плюс» футболистов включением в символическую сборную «Соккер.ру».
Вратарь
Евгений Фролов («Оренбург»)
«Оренбург» крупно выиграл у «Крыльев Советов» на выезде, но без вратаря у команды Владимира Федотова ничего бы не получилось. Фролов ошибся в первом туре в игре со «Спартаком», но тренер не стал менять его на Довбню, и Евгений шикарно воспользовался возможностью исправиться. В первом тайме на «Самара Арене» гости забили три мяча, а Фролов совершил не меньше трех выдающихся спасений, особенно хороша была связка «отраженный пенальти – добивание». Всего волжане 25 раз били по воротам против 11-ти попыток «Оренбурга», 8 выстрелов пришлись в створ ворот, но Евгений отказался пропускать. Кстати, снова, как и в первом туре, был хорош Гильерме, не позволивший забить «Спартаку», хотя моменты были у Глушакова, Квинси и Луиса Адриано.
Защитники
Сергей Паршивлюк («Ростов»)
Если Фролов место в антисборной сменил на позицию в сборной тура, то Паршивлюка второй раз подряд хвалим. Неделю назад Сергей отметился результативной передачей на Сигурдарсона, который забивал победный мяч «Ахмату», теперь защитник сам отличился в игре с ЦСКА, и его мяч позволил «Ростову» выиграть в Москве. Результативное действие – вишенка на торте, свой фланг Сергей вспахал от души.
Самуэль Жиго («Спартак»)
Защита «Локомотива», пока фактически не усиленная чемпионом мира, позволяла «Спартаку» создавать моменты, когда соперник играл быстро, а вот у молодого вратаря Максименко почти не было работы. Имя надежности, которая посетила оборону «красно-белых» на старте сезона, Самуэль Жиго. Французский защитник крут на втором этаже, отлично читает игру и страхует партнеров, аккуратен при выходе в атаку.
Ведран Чорлука («Локомотив»)
Впрочем, в предпоследней линии железнодорожников тоже есть свой герой. Пожалуй, это логично, что пару центральных защитников в символической сборной составят участники центрального матча тура, в котором не было забитых мячей. Ведрану пришлось непросто, потому что на правах лидера тренера обороны в поле он искал общий ритм для всех своих коллег и брал на себя часть чужой работы. Чорлука и Гильерме – это те люди, благодаря которым «Локомотив» сыграл на ноль сзади.
Дмитрий Скопинцев («Ростов»)
Фланги «Ростова» сделали результат в матче с ЦСКА: Скопинцев навешивал, Паршивлюк забивал. По статистике Скопинцев даже дает фору своему более опытному партнеру, Дмитрий чаще шел в обводку, лучше отбирал мячи. И да, не стоит забывать, что соперником на бровке у Скопинцева был сам Марио Фернандес.
Полузащитники
Александр Гацкан («Ростов»)
Победа над ЦСКА невозможна без качественной игры в разрушении, причем с низкой обороной «Ростов» поплатился бы пропущенным мячом, но наличие волнореза в лице Гацкана, жестоко режущего армейские атаки в опорной зоне, оказалось одним из ключевых факторов в матче, который команда Карпина выиграла.
Олег Иванов («Ахмат»)
Главное действующее лицо матча, в котором «Ахмат» добыл первую победу в сезоне. Не секрет, что у Иванова прекрасное видение поля и чувство паса, а в игре с «Енисеем» Олег продемонстрировал еще и чудесный дальний удар. Достойный претендент на включение в шорт-лист лучших голов даже по итогам сезона.
Кристиан Нобоа («Зенит»)
Предыдущему главному тренеру Нобоа был не нужен, а вот Сергей Семак знает, как правильно использовать эквадорца, наставник «Зенита» даже поиграл с ним в «Рубине» под руководством Курбана Бердыева. Оказывается, вполне возможно одновременное использование Паредеса и Нобоа, полузащитники отлично дополняют друг друга. В игре с «Арсеналом» Кристиан особенно хорош был в отборе – 6 удачных действий.
Виктор Классон («Краснодар»)
Классон претендует на роль лидера атаки «Краснодара» даже при наличии Федора Смолова, ведь центрфорвард участвует в созидательных акциях не в том количестве, что полуфланговые игроки. Классон – это один из лучших трансферов РПЛ по соотношению «цена-качество» за последние пять лет, и в Екатеринбурге Виктор снова показал, насколько он важный игрок для «Краснодара». Забил, кстати, с позиции центрфорварда.
Нападающие
Андрей Козлов («Оренбург»)
Дубль головой в первом тайме против «Крыльев Советов». В середине первой половины игры Андрей откликнулся на фланговую подачу Ойеволе, воспользовавшись нерасторопностью Бурлака, а перед самым перерывом помог своей команде реализовать угловой. После двух туров Козлов наравне с Сердаром Азмуном и Ондреем Ванеком из «Уфы» - лучшие бомбардиры чемпионата.
Сильвестр Игбун («Уфа»)
Еще один исправившийся герой. В концовке матча против «Локомотива» Слай не забил пенальти, а игру с «Анжи» начал с забитого мяча уже на третьей минуте. Форвард отыграл просто блестяще, чего стоят только 92% точных передач. Когда в концовке матча на поле у «Уфы» появился Ондрей Ванек, чтобы оформить дубль, Слай поучаствовал в обоих голах партнера.
Тренер
Валерий Карпин («Ростов»)
Выстроил игру с учетом сильных и слабых сторон своей команды и соперников. Против ЦСКА «Ростов» сыграл не без шероховатостей, но максимально адекватно и строго по тренерскому плану. Карпин понимал, куда нужно давить, чтобы сделать больно армейцам, и был готов к фирменным перестроениям от Ганчаренко. «Ростов» одержал закономерную победу над вице-чемпионами.
Карпин может. «Ростов» и 100% побед на старте
Спаситель тура. Павел Мамаев («Краснодар»)
Мурад Мусаев выпустил полузащитника минут за 25 до конца игры, но Мамаев поначалу, показалось, даже в игру толком не попал. Но игроку атаки достаточно один раз оказаться в нужное время в нужном месте и сделать все правильно. Павлу посчастливилось реализовать эту формулу, он принес сложную победу «Краснодару» поздним голом.
Джокер тура. Ондрей Ванек («Уфа»)
Чешский полузащитник уже третий год в «Уфе», он и раньше демонстрировал умение забивать, но в игре с «Анжи» разошелся! На 70-й минуте Ванек появился на поле, а свои голы забил в самой концовке основного времени с разницей в две минуты.
Так как у Валеры у самого автобус. Весь матч играть в обороне, даже не особо пытаясь ловить на контратаках, это "уровень". И не удивительно, что защитники Ростова в данной сборной и благодаря им взяты очки.
а как взламывать КС автобус, показал Оренбург))
Так как у Валеры у самого автобус. Весь матч играть в обороне, даже не особо пытаясь ловить на контратаках, это "уровень". И не удивительно, что защитники Ростова в данной сборной и благодаря им взяты очки.
а как взламывать КС автобус, показал Оренбург))
От того, что он обыграл молодежный состав ЦСКА?
Смешно
От того, что он обыграл молодежный состав ЦСКА?
Смешно
"Карпин понимал, куда нужно давить, чтобы сделать больно армейцам, и был готов к фирменным перестроениям от Ганчаренко"...
Забили гол и поставили двухэтажный автобус против несыгранного молодняка ЦСКА. Блеск тренерской мысли. браво!
"Карпин понимал, куда нужно давить, чтобы сделать больно армейцам, и был готов к фирменным перестроениям от Ганчаренко"...
Забили гол и поставили двухэтажный автобус против несыгранного молодняка ЦСКА. Блеск тренерской мысли. браво!
Томаров или Федотов В.В.
Томаров или Федотов В.В.