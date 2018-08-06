Символическая сборная 2-го тура: Карпин – избранный тренер!

06 августа 2018, 20:55

Второй тур РПЛ сыгран, время подвести персональные итоги и наградить отметившихся со знаком «плюс» футболистов включением в символическую сборную «Соккер.ру».

Вратарь

Евгений Фролов («Оренбург»)

«Оренбург» крупно выиграл у «Крыльев Советов» на выезде, но без вратаря у команды Владимира Федотова ничего бы не получилось. Фролов ошибся в первом туре в игре со «Спартаком», но тренер не стал менять его на Довбню, и Евгений шикарно воспользовался возможностью исправиться. В первом тайме на «Самара Арене» гости забили три мяча, а Фролов совершил не меньше трех выдающихся спасений, особенно хороша была связка «отраженный пенальти – добивание». Всего волжане 25 раз били по воротам против 11-ти попыток «Оренбурга», 8 выстрелов пришлись в створ ворот, но Евгений отказался пропускать. Кстати, снова, как и в первом туре, был хорош Гильерме, не позволивший забить «Спартаку», хотя моменты были у Глушакова, Квинси и Луиса Адриано.

Защитники

Сергей Паршивлюк («Ростов»)

Если Фролов место в антисборной сменил на позицию в сборной тура, то Паршивлюка второй раз подряд хвалим. Неделю назад Сергей отметился результативной передачей на Сигурдарсона, который забивал победный мяч «Ахмату», теперь защитник сам отличился в игре с ЦСКА , и его мяч позволил «Ростову» выиграть в Москве. Результативное действие – вишенка на торте, свой фланг Сергей вспахал от души.

Самуэль Жиго («Спартак»)

Защита «Локомотива», пока фактически не усиленная чемпионом мира, позволяла «Спартаку» создавать моменты, когда соперник играл быстро, а вот у молодого вратаря Максименко почти не было работы. Имя надежности, которая посетила оборону «красно-белых» на старте сезона, Самуэль Жиго. Французский защитник крут на втором этаже, отлично читает игру и страхует партнеров, аккуратен при выходе в атаку.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Впрочем, в предпоследней линии железнодорожников тоже есть свой герой. Пожалуй, это логично, что пару центральных защитников в символической сборной составят участники центрального матча тура, в котором не было забитых мячей. Ведрану пришлось непросто, потому что на правах лидера тренера обороны в поле он искал общий ритм для всех своих коллег и брал на себя часть чужой работы. Чорлука и Гильерме – это те люди, благодаря которым «Локомотив» сыграл на ноль сзади.

Дмитрий Скопинцев («Ростов»)

Фланги «Ростова» сделали результат в матче с ЦСКА : Скопинцев навешивал, Паршивлюк забивал. По статистике Скопинцев даже дает фору своему более опытному партнеру, Дмитрий чаще шел в обводку, лучше отбирал мячи. И да, не стоит забывать, что соперником на бровке у Скопинцева был сам Марио Фернандес.

Полузащитники

Александр Гацкан («Ростов»)

Победа над ЦСКА невозможна без качественной игры в разрушении, причем с низкой обороной «Ростов» поплатился бы пропущенным мячом, но наличие волнореза в лице Гацкана, жестоко режущего армейские атаки в опорной зоне, оказалось одним из ключевых факторов в матче, который команда Карпина выиграла.

Олег Иванов («Ахмат»)

Главное действующее лицо матча, в котором «Ахмат» добыл первую победу в сезоне. Не секрет, что у Иванова прекрасное видение поля и чувство паса, а в игре с «Енисеем» Олег продемонстрировал еще и чудесный дальний удар. Достойный претендент на включение в шорт-лист лучших голов даже по итогам сезона.

Кристиан Нобоа («Зенит»)

Предыдущему главному тренеру Нобоа был не нужен, а вот Сергей Семак знает, как правильно использовать эквадорца, наставник «Зенита» даже поиграл с ним в «Рубине» под руководством Курбана Бердыева. Оказывается, вполне возможно одновременное использование Паредеса и Нобоа, полузащитники отлично дополняют друг друга. В игре с «Арсеналом» Кристиан особенно хорош был в отборе – 6 удачных действий.

Виктор Классон («Краснодар»)

Классон претендует на роль лидера атаки «Краснодара» даже при наличии Федора Смолова, ведь центрфорвард участвует в созидательных акциях не в том количестве, что полуфланговые игроки. Классон – это один из лучших трансферов РПЛ по соотношению «цена-качество» за последние пять лет, и в Екатеринбурге Виктор снова показал, насколько он важный игрок для «Краснодара». Забил, кстати, с позиции центрфорварда.

Нападающие

Андрей Козлов («Оренбург»)

Дубль головой в первом тайме против «Крыльев Советов». В середине первой половины игры Андрей откликнулся на фланговую подачу Ойеволе, воспользовавшись нерасторопностью Бурлака, а перед самым перерывом помог своей команде реализовать угловой. После двух туров Козлов наравне с Сердаром Азмуном и Ондреем Ванеком из «Уфы» - лучшие бомбардиры чемпионата.

Сильвестр Игбун («Уфа»)

Еще один исправившийся герой. В концовке матча против «Локомотива» Слай не забил пенальти, а игру с «Анжи» начал с забитого мяча уже на третьей минуте. Форвард отыграл просто блестяще, чего стоят только 92% точных передач. Когда в концовке матча на поле у «Уфы» появился Ондрей Ванек, чтобы оформить дубль, Слай поучаствовал в обоих голах партнера.

Тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Выстроил игру с учетом сильных и слабых сторон своей команды и соперников. Против ЦСКА «Ростов» сыграл не без шероховатостей, но максимально адекватно и строго по тренерскому плану. Карпин понимал, куда нужно давить, чтобы сделать больно армейцам, и был готов к фирменным перестроениям от Ганчаренко. «Ростов» одержал закономерную победу над вице-чемпионами.

Карпин может. «Ростов» и 100% побед на старте

Спаситель тура. Павел Мамаев («Краснодар»)

Мурад Мусаев выпустил полузащитника минут за 25 до конца игры, но Мамаев поначалу, показалось, даже в игру толком не попал. Но игроку атаки достаточно один раз оказаться в нужное время в нужном месте и сделать все правильно. Павлу посчастливилось реализовать эту формулу, он принес сложную победу «Краснодару» поздним голом.

Джокер тура. Ондрей Ванек («Уфа»)

Чешский полузащитник уже третий год в «Уфе», он и раньше демонстрировал умение забивать, но в игре с «Анжи» разошелся! На 70-й минуте Ванек появился на поле, а свои голы забил в самой концовке основного времени с разницей в две минуты.