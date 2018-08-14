Антисборная 3-го тура РПЛ. Футболисты сборной и звездные легионеры

14 августа 2018, 10:15

Сильные игроки разочаровали в ушедшем в историю туре, хотя не только из-за низкой результативности. «Соккер.ру» знает, кто испортил зрителям праздник футбола.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

Годзюр из «Урала» странно занял позицию перед голом Маркова – ушел в угол, форвард «Динамо» пробил по центру. Но там и оборона начудила. Городов против «Арсенала» стал заложником ситуации, пропустив трижды. А вот Беленов, учитывая класс и статус, грубо ошибся, когда бил Вандерсон. Видел момент удара, правильно занял позицию в ближнем вратарском угле, но мяч прошел над рукой. 99 из 100 таких ударов Беленов отбивает!

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Явный антигерой тура, согласно классическому определению понятия. Наглые симуляции не должны поощряться, а это одна из причин введения повторов в футболе. Девчонки сейчас играют как мужики, а парни как барышни 19 века, которые картинно падали в обмороки, чтобы привлечь внимание. Фернандес хорошо работал на бровке – здорово, но это классический антигерой.

Анхель Вилькер («Ахмат»)

«Арсенал» играл лучше «Ахмата» и в полном составе, и в меньшинстве. Удивительное дело, ведь у команды, которая защищала ворота Городова, было все, чтобы сохранить преимущество в счете и развить успех в контратаке. Но вместо этого центральные защитники устроили цирк. Если правый бек Уциев хотя бы гол Иванова организовал – хотя позже ошибался в обороне, то Анхеля и Семенова просто разорвали.

Андрей Семенов («Ахмат»)

Нельзя так работать против команды, которая осталась вдесятером! Джорджевич, Ткачев, Бакаев и Горбатенко делали с линией защиты «Ахмата» все, что хотели. Счет по точным ударам 7:4, что удивительно в игре 10 на 11. «Арсенал» был настолько лучше, что не заметил полузащитников «Ахмата» Иванова и Швеца, при этом легко «раскатали» Семенова и Анхеля. Причем они не весь матч действовали ужасно, но их именно обыграли, причем показательно.

Хорен Байрамян («Рубин»)

У Рамиреса из «Краснодара» удаление, но выберем не его. Хорен Робертович провел чудный первый тайм против «Зенита». Но слишком полагается на цепкость, защитник должен быть аккуратнее. Завозился у ворот под прессингом Дзюбы, дрался и проиграл. В результате Артем принес «Зениту» победу, Ерохин забил после единственного точного удара по воротам Джанаева за весь матч. Обидный результат для «Рубина», но Байрамян виноват.

Полузащитники

Кирилл Набабкин ( ЦСКА )

Не Вернблум, тот не удалялся. Тот менял позиции удачнее – в атаке помогал, в опорной зоне был на родном месте. Набабкин играл на флангах и в центре защиты, но как только его перенесли на позицию, где нужно быстро принимать решения и быть связующим звеном, у Набабкина не получается. Красная карточка Кирилла подставила ЦСКА . Даже странно, что такой опытный игрок не понимает разницу в работе на защиту и в центре поля.

Леандро Паредес («Зенит»)

Бесполезная звезда – сомнительный титул, но подходит. Игрок с таким потенциалом и техническим оснащением используется Семаком, чтобы делать выносы вперед. В результате часто теряет мяч. Проваливает опорную зону, легко отдает сопернику пространство, плох в дриблинге, никакой в атаке. Против «Рубина» Паредес не смог найти ни один подбор, чтобы пробить по воротам Джанаева. На холостом ходу играет, даже у Нобоа больше зацепок, чтобы избежать попадания в антисборную.

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Везли Гжегоша (ударение на «о»), а приехал Гжешев? Победный гол «Оренбург» забил после того, как Чуканов увидел, что можно накрутить Чорлуку, ведь у Ведрана не было подстраховки. Форвард оказался в зоне поляка, а Денисов не успел. Но если Игорь в других эпизодах помог, то польский новичок «Локомотива» сыграл с «Оренбургом» предсказуемо, медленно и скучно. Иногда выигрывал индивидуальные дуэли, отдавал мяч точно. Но у хавбека 0 созданных моментов и 1 заблокированный удар. Не вошел в сезон.

Нападающие

Андрес Понсе («Анжи»)

Классика в футбольном жанре - «глупые удаления, ведущие к поражениям». Нападающий из Венесуэлы оказался перед своей штрафной площадью с мячом. После неудачной обработки решил, что лучше всего прыгнуть двумя ногами. Конечно, по ходу движения сразу понял, что сглупил, что ударит соперника по ногам, но даже попытка изобразить обоюдный фол в борьбе не помогла. Андрес получил красную карточку и запустил цепную реакцию, которая привела к победе «Спартака».

Федор Чалов ( ЦСКА )

Один удар мимо, большой процент брака, уход от борьбы – форвард ЦСКА подвел и разочаровал. Молодому человеку доверяют, играют по схеме «5-1-2-2», Чалова будут выпускать вместе с Фернандесом, но Федору на старте этого сезона не везет. Форвард спокойно готовился к чемпионату, не участвовал в ЧМ -18, но огорчил. Умеет играть намного лучше, но не может пользоваться ссылкой на молодость – ЦСКА нужна взрослая игра от Чалова и его коллег.

Федор Смолов («Локомотив»)

Наверное, немного нечестно. Нечестно делать Федору поблажки и не включать его в антисборную, если сыграл плохо, а не ужасно. Все-таки самый результативный форвард России. Семин считает, что работа нападающего – голы, и он прав. Смолов мог забить, но двух ударов, один из которых точный, мало, чтобы заявить о ярком дебюте. Когда звезда играет невзрачно, а его новая команда проигрывает новичку лиги – место в антисборной ждет героя.

Главный тренер

Юрий Павлович Семин («Локомотив»)

Чемпион РПЛ проиграл чемпиону ФНЛ . Глупо – после гола на последних минутах, но даже за нулевую ничью «Локомотив» стоило бы отругать. Если Ганчаренко заложник ситуации, если тренер «Ахмата» просто не настолько опытный и сильный, чтобы оградить свою «поплывшую» команду от гибели в Туле, то Семин просто ничего не сделал. «Локомотив» приехал за голами и победой, а получил «сухой» матч и поражение.

Ошибка тура. Пенальти судьи Галимова в матче «Енисей» - ЦСКА

Многие в России прониклись симпатией к Фернандесу из-за его отношения к игре за сборную, но так нельзя. И симулировать, и судить. Стоять в нескольких метрах от эпизода, видеть, что Марио нагло «рисует», но указать на «точку». ЦСКА играл в меньшинстве, работал сухо – 2 удара по воротам Юрченко за игру, не считая пенальти, но Галимов их спас. Причем его начальник подтвердил очевидное – пенальти не было, арбитр ошибся.

Огорчающая тенденция. Низкая результативность

35 голов в 24 матчах, это 1.46 в среднем за игру. 11 поединков завершились с одним голом на две команды, а еще было 4 нулевые ничьи. В этом туре выручил «Арсенал», ведь без их волевой победы получили бы 7 игр и всего 9 голов. Это невероятно мало, преступно низкая результативность. Почти все команды попросту не умеют атаковать и забивать. Трудно смотреть такой футбол после ЧМ -18, где несыгранные по умолчанию сборные смотрелись веселее.

Безобразие недели. Шесть удалений

Этот пункт связан с предыдущим. Почему футбол такого низкого качества? Потому что команды не готовы к сезону. «Анжи» только и делал, что дрался, а потом еще жаловался на арбитра, словно тот заставлял нарушать правила и владеть мячом против «Спартака» 18 % времени – это хуже, чем было у соперников «Барселоны» времен Гвардиолы. «Арсенал», «Краснодар» и «Зенит» выиграли, хотя их игроков удаляли. Красиво получилось только в первом случае, а во всех шести примерах грубость не радует.

Разочарование тура. Футбол «Локомотива» и ЦСКА

Два участника группового раунда ЛЧ сыграли уже по четыре матча, с учетом Суперкубка. А в чемпионате с игры не забили ни разу. Чемпион остался последним без засчитанных голов, а ЦСКА сначала подарил первый гол «Енисею» в РПЛ , а затем отличился с пенальти, которого не было. И это в матчах с новичками из ФНЛ .