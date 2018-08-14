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Антисборная 3-го тура РПЛ. Футболисты сборной и звездные легионеры

14 августа 2018, 10:15

Сильные игроки разочаровали в ушедшем в историю туре, хотя не только из-за низкой результативности. «Соккер.ру» знает, кто испортил зрителям праздник футбола. 

Вратарь 

Александр Беленов («Уфа»)

Годзюр из «Урала» странно занял позицию перед голом Маркова – ушел в угол, форвард «Динамо» пробил по центру. Но там и оборона начудила. Городов против «Арсенала» стал заложником ситуации, пропустив трижды. А вот Беленов, учитывая класс и статус, грубо ошибся, когда бил Вандерсон. Видел момент удара, правильно занял позицию в ближнем вратарском угле, но мяч прошел над рукой. 99 из 100 таких ударов Беленов отбивает! 

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

Явный антигерой тура, согласно классическому определению понятия. Наглые симуляции не должны поощряться, а это одна из причин введения повторов в футболе. Девчонки сейчас играют как мужики, а парни как барышни 19 века, которые картинно падали в обмороки, чтобы привлечь внимание. Фернандес хорошо работал на бровке – здорово, но это классический антигерой. 

Анхель Вилькер («Ахмат»)

«Арсенал» играл лучше «Ахмата» и в полном составе, и в меньшинстве. Удивительное дело, ведь у команды, которая защищала ворота Городова, было все, чтобы сохранить преимущество в счете и развить успех в контратаке. Но вместо этого центральные защитники устроили цирк. Если правый бек Уциев хотя бы гол Иванова организовал – хотя позже ошибался в обороне, то Анхеля и Семенова просто разорвали. 

Андрей Семенов («Ахмат»)

Нельзя так работать против команды, которая осталась вдесятером! Джорджевич, Ткачев, Бакаев и Горбатенко делали с линией защиты «Ахмата» все, что хотели. Счет по точным ударам 7:4, что удивительно в игре 10 на 11. «Арсенал» был настолько лучше, что не заметил полузащитников «Ахмата» Иванова и Швеца, при этом легко «раскатали» Семенова и Анхеля. Причем они не весь матч действовали ужасно, но их именно обыграли, причем показательно. 

Хорен Байрамян («Рубин»)

У Рамиреса из «Краснодара» удаление, но выберем не его. Хорен Робертович провел чудный первый тайм против «Зенита». Но слишком полагается на цепкость, защитник должен быть аккуратнее. Завозился у ворот под прессингом Дзюбы, дрался и проиграл. В результате Артем принес «Зениту» победу, Ерохин забил после единственного точного удара по воротам Джанаева за весь матч. Обидный результат для «Рубина», но Байрамян виноват. 

Полузащитники

Кирилл Набабкин (ЦСКА)

Не Вернблум, тот не удалялся. Тот менял позиции удачнее – в атаке помогал, в опорной зоне был на родном месте. Набабкин играл на флангах и в центре защиты, но как только его перенесли на позицию, где нужно быстро принимать решения и быть связующим звеном, у Набабкина не получается. Красная карточка Кирилла подставила ЦСКА. Даже странно, что такой опытный игрок не понимает разницу в работе на защиту и в центре поля. 

Леандро Паредес («Зенит»)

Бесполезная звезда – сомнительный титул, но подходит. Игрок с таким потенциалом и техническим оснащением используется Семаком, чтобы делать выносы вперед. В результате часто теряет мяч. Проваливает опорную зону, легко отдает сопернику пространство, плох в дриблинге, никакой в атаке. Против «Рубина» Паредес не смог найти ни один подбор, чтобы пробить по воротам Джанаева. На холостом ходу играет, даже у Нобоа больше зацепок, чтобы избежать попадания в антисборную. 

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Везли Гжегоша (ударение на «о»), а приехал Гжешев? Победный гол «Оренбург» забил после того, как Чуканов увидел, что можно накрутить Чорлуку, ведь у Ведрана не было подстраховки. Форвард оказался в зоне поляка, а Денисов не успел. Но если Игорь в других эпизодах помог, то польский новичок «Локомотива» сыграл с «Оренбургом» предсказуемо, медленно и скучно. Иногда выигрывал индивидуальные дуэли, отдавал мяч точно. Но у хавбека 0 созданных моментов и 1 заблокированный удар. Не вошел в сезон. 

Нападающие

Андрес Понсе («Анжи»)

Классика в футбольном жанре - «глупые удаления, ведущие к поражениям». Нападающий из Венесуэлы оказался перед своей штрафной площадью с мячом. После неудачной обработки решил, что лучше всего прыгнуть двумя ногами. Конечно, по ходу движения сразу понял, что сглупил, что ударит соперника по ногам, но даже попытка изобразить обоюдный фол в борьбе не помогла. Андрес получил красную карточку и запустил цепную реакцию, которая привела к победе «Спартака». 

Федор Чалов (ЦСКА)

Один удар мимо, большой процент брака, уход от борьбы – форвард ЦСКА подвел и разочаровал. Молодому человеку доверяют, играют по схеме «5-1-2-2», Чалова будут выпускать вместе с Фернандесом, но Федору на старте этого сезона не везет. Форвард спокойно готовился к чемпионату, не участвовал в ЧМ-18, но огорчил. Умеет играть намного лучше, но не может пользоваться ссылкой на молодость – ЦСКА нужна взрослая игра от Чалова и его коллег. 

Федор Смолов («Локомотив»)

Наверное, немного нечестно. Нечестно делать Федору поблажки и не включать его в антисборную, если сыграл плохо, а не ужасно. Все-таки самый результативный форвард России. Семин считает, что работа нападающего – голы, и он прав. Смолов мог забить, но двух ударов, один из которых точный, мало, чтобы заявить о ярком дебюте. Когда звезда играет невзрачно, а его новая команда проигрывает новичку лиги – место в антисборной ждет героя. 

Главный тренер

Юрий Павлович Семин («Локомотив»)

Чемпион РПЛ проиграл чемпиону ФНЛ. Глупо – после гола на последних минутах, но даже за нулевую ничью «Локомотив» стоило бы отругать. Если Ганчаренко заложник ситуации, если тренер «Ахмата» просто не настолько опытный и сильный, чтобы оградить свою «поплывшую» команду от гибели в Туле, то Семин просто ничего не сделал. «Локомотив» приехал за голами и победой, а получил «сухой» матч и поражение. 

Ошибка тура. Пенальти судьи Галимова в матче «Енисей» - ЦСКА

Многие в России прониклись симпатией к Фернандесу из-за его отношения к игре за сборную, но так нельзя. И симулировать, и судить. Стоять в нескольких метрах от эпизода, видеть, что Марио нагло «рисует», но указать на «точку». ЦСКА играл в меньшинстве, работал сухо – 2 удара по воротам Юрченко за игру, не считая пенальти, но Галимов их спас. Причем его начальник подтвердил очевидное – пенальти не было, арбитр ошибся.  

Огорчающая тенденция. Низкая результативность

35 голов в 24 матчах, это 1.46 в среднем за игру. 11 поединков завершились с одним голом на две команды, а еще было 4 нулевые ничьи. В этом туре выручил «Арсенал», ведь без их волевой победы получили бы 7 игр и всего 9 голов. Это невероятно мало, преступно низкая результативность. Почти все команды попросту не умеют атаковать и забивать. Трудно смотреть такой футбол после ЧМ-18, где несыгранные по умолчанию сборные смотрелись веселее. 

Безобразие недели. Шесть удалений

Этот пункт связан с предыдущим. Почему футбол такого низкого качества? Потому что команды не готовы к сезону. «Анжи» только и делал, что дрался, а потом еще жаловался на арбитра, словно тот заставлял нарушать правила и владеть мячом против «Спартака» 18 % времени – это хуже, чем было у соперников «Барселоны» времен Гвардиолы. «Арсенал», «Краснодар» и «Зенит» выиграли, хотя их игроков удаляли. Красиво получилось только в первом случае, а во всех шести примерах грубость не радует. 

Разочарование тура. Футбол «Локомотива» и ЦСКА

Два участника группового раунда ЛЧ сыграли уже по четыре матча, с учетом Суперкубка. А в чемпионате с игры не забили ни разу. Чемпион остался последним без засчитанных голов, а ЦСКА сначала подарил первый гол «Енисею» в РПЛ, а затем отличился с пенальти, которого не было. И это в матчах с новичками из ФНЛ

«Локомотив» проиграл, а ЦСКА оказался в центре судейского скандала – не докажешь теперь, что сравнял бы счет без левого пенальти. Вот так и живут представители России в ЛЧ. По шесть матчей себе гарантировали еще весной, а солидной игры за месяц до первого тура группового этапа нет. «Локомотив» и ЦСКА в зоне стыковых матчей – однозначное разочарование тура. 

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko
18 августа в 22:39
Марио однозначно зацепили и мгновенного зацепа хватило для падения! МАло зацепили??? А вообще мешать игроку в ШТРАФНОЙ ЗАПРЕЩЕНО ПРАВИЛАМИ игры! Пора Горину знать это!, Нарушивший правило игрок практически не оспаривал решение судьи ,который был в 5-6 метрах от эпизода!
Ой как стыдно за автора и Генича и девушки из новостей ,на всю страну опозоривших Судью матча!!! В суд их за КЛЕВЕТУ!!!!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
16 августа в 12:17
Вот как-то не припомню в прежних "антисборных" ныряющих Халков, Паршивлюков и прочих Витцелей...
Марио свою "бровку" утюжил сверху донизу и не только. И за сомнительное падение сразу "кю"?
Автор, видимо, эту "сборную" составлял в расстроенных чуйствах после очередной "уверенной" победы любимого СпаМа над принципиальнейшим соперником со счётом 1-0 с перевесом в два игрока... ;)
starche
starche
15 августа в 18:15
Галимова за дверь до конца сезона!
mikysss
mikysss
15 августа в 11:51
ПерекатиПоле:
А где игруны нефтяного проекта, которые с трудом один заковыряли после 2-х удалений у нищего анжи?
проект у нас один - газовый - не путай теплое с мягким, и для справочки Федун вице-президент Лукойла, а не владелец его, и Лукойл не гос-компания
ekliziast
ekliziast
14 августа в 19:33
Jum13:
То есть касание было. Так и запишем. Глушакова то вон дух святой в штрафной Томи сбил - 100% пенальти!
Каким боком здесь Глушаков и Томь?Сужденья черпаешь из забытых газет?
ekliziast
ekliziast
14 августа в 19:24
tuman960:
в антисборной ни одного спартача сразу виден почерк Горина!!!!
Спартаковцы сыграли хорошо, почему они будут в антисборной?
Nikola45
Nikola45
14 августа в 17:51
Спартаковский воспитанник составляет Антисборную )) Просто смешно )) Чувствуется Тарасовское воспитание ))
Багров-брат
Багров-брат
14 августа в 16:46
"Фернандес хорошо работал на бровке – здорово, но это классический антигерой", - это мнение футбольного эксперта, или поклонника мыльных опер?
Браво, СОККЕР!!!...)))
МКС
МКС
14 августа в 16:34
ПерекатиПоле:
А где игруны нефтяного проекта, которые с трудом один заковыряли после 2-х удалений у нищего анжи?
Так немытых же в другую сборную запихнули.
Шамаич
Шамаич
14 августа в 16:32
Три кобылы-это мало!
mugik1973
mugik1973
14 августа в 16:06
Раз на личности переходишь, значит я правду написал.
mikysss
mikysss
14 августа в 16:03
Serg3.12:
Завязывайте уже с пенальти Арбитр ошибся, и едем дальше Кому не нравится судейство, посмотрите матчи Реала и Барсы в ЛЧ
там ЖК должна была быть за симуляцию
Roger Young
Roger Young
14 августа в 16:02
А толку от этих судейских скандалов, если очки у ЦСКА никто не отнимет?

Поскандалят, погудят и все останется по прежнему.

Как же бесит этот цирк.
Фата лист
Фата лист
14 августа в 16:02
Есть с чем поспорить.
mikysss
mikysss
14 августа в 16:01
ПерекатиПоле:
А где игруны нефтяного проекта, которые с трудом один заковыряли после 2-х удалений у нищего анжи?
Федун вице-президент Лукойла, он не государство он бизнесмен газпром это госпроэкт , не путай
mikysss
mikysss
14 августа в 15:59
липа с пеналем Енисею кони паровозы тут по праву а ну и передас тоже
Dinamovets1927
Dinamovets1927
14 августа в 15:24
mugik1973-первый кандидат на звание Звездабол года!!!
pomor45
pomor45
14 августа в 14:55
turist82:
Никто его не цеплял. Было лишь касание легкое, причем за пределами штрафной, после чего бразильская лошадь взмахнув копытами повалилась, как будто пристрелить поднялась вдруг рука.
Натурализованная бразильская лошадь, извольте заметить.
Serg3.12
Serg3.12
14 августа в 14:55
Завязывайте уже с пенальти
Арбитр ошибся, и едем дальше
Кому не нравится судейство, посмотрите матчи Реала и Барсы в ЛЧ
pomor45
pomor45
14 августа в 14:51
Горин так горячо любит игроков Зенита, так высоко оценивает их потенциал, что место в его антисборной им найдётся всегда: мол, косяков не было, но может значительно больше.
Serg3.12
Serg3.12
14 августа в 14:51
Белоруков почему-то забыт
Понсе, Набабкин, Байрамян по делу, а остальные по мнению автора)
mugik1973
mugik1973
14 августа в 14:23
Если в ЧР ввидут систему видеоповторов, то ЦСКА будет первый кандидат на вылет в пердив
tuman960
tuman960
14 августа в 14:08
в антисборной ни одного спартача сразу виден почерк Горина!!!!
Dominators
Dominators
14 августа в 13:44
Хоть я и болею за Ростов , где Гацкан . Он косячит уже 3 игру .
Trepanator
Trepanator
14 августа в 13:18
ПерекатиПоле:
А где игруны нефтяного проекта, которые с трудом один заковыряли после 2-х удалений у нищего анжи?
Игруны Спартака классом выше чем игроки бабушкограбительского клуба!
dinoel
dinoel
14 августа в 13:00
Нечего пока писать
Jum13
Jum13
14 августа в 12:45
turist82:
То есть если один игрок другого вскользь без задержки или удара задевает пальцем за футболку то нужно сразу падать как подстреленный, словно Неймар какой то? )) Изображая страшные мучения, и выпрашивая пенальти? Не мужское поведение ни разу. А Глушакова сбивали, и красная там железобетонная, это все признали и сразу. равно как и позорнейшую симуляцию бразильского коня.
Да-да - сбивали. Его и в матче с Томью в штрафной сбивали - рассказывай ещё эти увлекательные истории про артистические способности Глушакова )))
turist82
turist82
14 августа в 12:35
Jum13:
То есть касание было. Так и запишем. Глушакова то вон дух святой в штрафной Томи сбил - 100% пенальти!
То есть если один игрок другого вскользь без задержки или удара задевает пальцем за футболку то нужно сразу падать как подстреленный, словно Неймар какой то? )) Изображая страшные мучения, и выпрашивая пенальти? Не мужское поведение ни разу. А Глушакова сбивали, и красная там железобетонная, это все признали и сразу. равно как и позорнейшую симуляцию бразильского коня.
Jum13
Jum13
14 августа в 12:23
turist82:
Никто его не цеплял. Было лишь касание легкое, причем за пределами штрафной, после чего бразильская лошадь взмахнув копытами повалилась, как будто пристрелить поднялась вдруг рука.
То есть касание было. Так и запишем. Глушакова то вон дух святой в штрафной Томи сбил - 100% пенальти!
Jum13
Jum13
14 августа в 12:14
fcspartak:
По красным Анжи есть претензии? По нырку вашему даже кони адекватные не спорят)
Какие претензии? Как всегда блестящая актёрская работа Глушакова!
P.S. Но на всякий случай нужно было третьего удалять - чтобы уже наверняка!
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