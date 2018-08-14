Антисборная 3-го тура РПЛ. Футболисты сборной и звездные легионеры

Сильные игроки разочаровали в ушедшем в историю туре, хотя не только из-за низкой результативности. «Соккер.ру» знает, кто испортил зрителям праздник футбола.
Вратарь
Александр Беленов («Уфа»)
Годзюр из «Урала» странно занял позицию перед голом Маркова – ушел в угол, форвард «Динамо» пробил по центру. Но там и оборона начудила. Городов против «Арсенала» стал заложником ситуации, пропустив трижды. А вот Беленов, учитывая класс и статус, грубо ошибся, когда бил Вандерсон. Видел момент удара, правильно занял позицию в ближнем вратарском угле, но мяч прошел над рукой. 99 из 100 таких ударов Беленов отбивает!
Защитники
Марио Фернандес (ЦСКА)
Явный антигерой тура, согласно классическому определению понятия. Наглые симуляции не должны поощряться, а это одна из причин введения повторов в футболе. Девчонки сейчас играют как мужики, а парни как барышни 19 века, которые картинно падали в обмороки, чтобы привлечь внимание. Фернандес хорошо работал на бровке – здорово, но это классический антигерой.
Анхель Вилькер («Ахмат»)
«Арсенал» играл лучше «Ахмата» и в полном составе, и в меньшинстве. Удивительное дело, ведь у команды, которая защищала ворота Городова, было все, чтобы сохранить преимущество в счете и развить успех в контратаке. Но вместо этого центральные защитники устроили цирк. Если правый бек Уциев хотя бы гол Иванова организовал – хотя позже ошибался в обороне, то Анхеля и Семенова просто разорвали.
Андрей Семенов («Ахмат»)
Нельзя так работать против команды, которая осталась вдесятером! Джорджевич, Ткачев, Бакаев и Горбатенко делали с линией защиты «Ахмата» все, что хотели. Счет по точным ударам 7:4, что удивительно в игре 10 на 11. «Арсенал» был настолько лучше, что не заметил полузащитников «Ахмата» Иванова и Швеца, при этом легко «раскатали» Семенова и Анхеля. Причем они не весь матч действовали ужасно, но их именно обыграли, причем показательно.
Хорен Байрамян («Рубин»)
У Рамиреса из «Краснодара» удаление, но выберем не его. Хорен Робертович провел чудный первый тайм против «Зенита». Но слишком полагается на цепкость, защитник должен быть аккуратнее. Завозился у ворот под прессингом Дзюбы, дрался и проиграл. В результате Артем принес «Зениту» победу, Ерохин забил после единственного точного удара по воротам Джанаева за весь матч. Обидный результат для «Рубина», но Байрамян виноват.
Полузащитники
Кирилл Набабкин (ЦСКА)
Не Вернблум, тот не удалялся. Тот менял позиции удачнее – в атаке помогал, в опорной зоне был на родном месте. Набабкин играл на флангах и в центре защиты, но как только его перенесли на позицию, где нужно быстро принимать решения и быть связующим звеном, у Набабкина не получается. Красная карточка Кирилла подставила ЦСКА. Даже странно, что такой опытный игрок не понимает разницу в работе на защиту и в центре поля.
Леандро Паредес («Зенит»)
Бесполезная звезда – сомнительный титул, но подходит. Игрок с таким потенциалом и техническим оснащением используется Семаком, чтобы делать выносы вперед. В результате часто теряет мяч. Проваливает опорную зону, легко отдает сопернику пространство, плох в дриблинге, никакой в атаке. Против «Рубина» Паредес не смог найти ни один подбор, чтобы пробить по воротам Джанаева. На холостом ходу играет, даже у Нобоа больше зацепок, чтобы избежать попадания в антисборную.
Гжегош Крыховяк («Локомотив»)
Везли Гжегоша (ударение на «о»), а приехал Гжешев? Победный гол «Оренбург» забил после того, как Чуканов увидел, что можно накрутить Чорлуку, ведь у Ведрана не было подстраховки. Форвард оказался в зоне поляка, а Денисов не успел. Но если Игорь в других эпизодах помог, то польский новичок «Локомотива» сыграл с «Оренбургом» предсказуемо, медленно и скучно. Иногда выигрывал индивидуальные дуэли, отдавал мяч точно. Но у хавбека 0 созданных моментов и 1 заблокированный удар. Не вошел в сезон.
Нападающие
Андрес Понсе («Анжи»)
Классика в футбольном жанре - «глупые удаления, ведущие к поражениям». Нападающий из Венесуэлы оказался перед своей штрафной площадью с мячом. После неудачной обработки решил, что лучше всего прыгнуть двумя ногами. Конечно, по ходу движения сразу понял, что сглупил, что ударит соперника по ногам, но даже попытка изобразить обоюдный фол в борьбе не помогла. Андрес получил красную карточку и запустил цепную реакцию, которая привела к победе «Спартака».
Федор Чалов (ЦСКА)
Один удар мимо, большой процент брака, уход от борьбы – форвард ЦСКА подвел и разочаровал. Молодому человеку доверяют, играют по схеме «5-1-2-2», Чалова будут выпускать вместе с Фернандесом, но Федору на старте этого сезона не везет. Форвард спокойно готовился к чемпионату, не участвовал в ЧМ-18, но огорчил. Умеет играть намного лучше, но не может пользоваться ссылкой на молодость – ЦСКА нужна взрослая игра от Чалова и его коллег.
Федор Смолов («Локомотив»)
Наверное, немного нечестно. Нечестно делать Федору поблажки и не включать его в антисборную, если сыграл плохо, а не ужасно. Все-таки самый результативный форвард России. Семин считает, что работа нападающего – голы, и он прав. Смолов мог забить, но двух ударов, один из которых точный, мало, чтобы заявить о ярком дебюте. Когда звезда играет невзрачно, а его новая команда проигрывает новичку лиги – место в антисборной ждет героя.
Главный тренер
Юрий Павлович Семин («Локомотив»)
Чемпион РПЛ проиграл чемпиону ФНЛ. Глупо – после гола на последних минутах, но даже за нулевую ничью «Локомотив» стоило бы отругать. Если Ганчаренко заложник ситуации, если тренер «Ахмата» просто не настолько опытный и сильный, чтобы оградить свою «поплывшую» команду от гибели в Туле, то Семин просто ничего не сделал. «Локомотив» приехал за голами и победой, а получил «сухой» матч и поражение.
Ошибка тура. Пенальти судьи Галимова в матче «Енисей» - ЦСКА
Многие в России прониклись симпатией к Фернандесу из-за его отношения к игре за сборную, но так нельзя. И симулировать, и судить. Стоять в нескольких метрах от эпизода, видеть, что Марио нагло «рисует», но указать на «точку». ЦСКА играл в меньшинстве, работал сухо – 2 удара по воротам Юрченко за игру, не считая пенальти, но Галимов их спас. Причем его начальник подтвердил очевидное – пенальти не было, арбитр ошибся.
Огорчающая тенденция. Низкая результативность
35 голов в 24 матчах, это 1.46 в среднем за игру. 11 поединков завершились с одним голом на две команды, а еще было 4 нулевые ничьи. В этом туре выручил «Арсенал», ведь без их волевой победы получили бы 7 игр и всего 9 голов. Это невероятно мало, преступно низкая результативность. Почти все команды попросту не умеют атаковать и забивать. Трудно смотреть такой футбол после ЧМ-18, где несыгранные по умолчанию сборные смотрелись веселее.
Безобразие недели. Шесть удалений
Этот пункт связан с предыдущим. Почему футбол такого низкого качества? Потому что команды не готовы к сезону. «Анжи» только и делал, что дрался, а потом еще жаловался на арбитра, словно тот заставлял нарушать правила и владеть мячом против «Спартака» 18 % времени – это хуже, чем было у соперников «Барселоны» времен Гвардиолы. «Арсенал», «Краснодар» и «Зенит» выиграли, хотя их игроков удаляли. Красиво получилось только в первом случае, а во всех шести примерах грубость не радует.
Разочарование тура. Футбол «Локомотива» и ЦСКА
Два участника группового раунда ЛЧ сыграли уже по четыре матча, с учетом Суперкубка. А в чемпионате с игры не забили ни разу. Чемпион остался последним без засчитанных голов, а ЦСКА сначала подарил первый гол «Енисею» в РПЛ, а затем отличился с пенальти, которого не было. И это в матчах с новичками из ФНЛ.
«Локомотив» проиграл, а ЦСКА оказался в центре судейского скандала – не докажешь теперь, что сравнял бы счет без левого пенальти. Вот так и живут представители России в ЛЧ. По шесть матчей себе гарантировали еще весной, а солидной игры за месяц до первого тура группового этапа нет. «Локомотив» и ЦСКА в зоне стыковых матчей – однозначное разочарование тура.
Фернандес "заработал" пенальти (упал на пузо), благодаря которому цска первый гол в сезоне забил (за три тура) - а его в Антисборную... ууу, фулюганы)
Фернандес "заработал" пенальти (упал на пузо), благодаря которому цска первый гол в сезоне забил (за три тура) - а его в Антисборную... ууу, фулюганы)