  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Россия. Кубок России
  • Англия. Чемпионшип
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Украина. Кубок
Лига чемпионов 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
ГлавнаяБлогиСимволические антисборные

Антисборная 1-го тура РПЛ: Смолов снова с нами!

01 августа 2018, 13:00

Пришло время назвать имена футболистов, у которых первый блин вышел комом. Кто-то не попал в игру, другие допустили результативные ошибки. «Соккер.ру» разбирается в неудачах.

Вратарь

Евгений Фролов («Оренбург»)

В двух стартовых матчах 1-го тура чемпионата России не обошлось без ошибок вратарей, которые привели к поражениям. Ярослав Годзюр не просчитал отскок от земли в исполнении полузащитника «Анжи» Паула Антона и не выручил «Урал», который проиграл при подавляющем преимуществе. Не менее обидным для «Оренбурга» вышел ляп Евгения Фролова, не сумевшего зафиксировать мяч в воздухе в самом дебюте встречи. Новичок «Спартака» Жиго вовремя подсуетился и наказал вратаря за оплошность. А ведь у спартаковских болельщиков засосало под ложечкой, когда они вспомнили о присутствии в рядах «Оренбурга» злого гения из прошлого сезона – Александра Довбни, однако Владимир Федотов решил доверить место в воротах Фролову, и тот подвел.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

В чемпионском сезоне Игнатьев совершил ряд героических поступков. В частности, на его счету спасение на линии ворот в весеннем снежном дерби со «Спартаком», а в золотом матче против «Зенита» именно Влад вложил мяч в голову Эдеру. Но в Уфе переквалифицировавшийся в правого защитника в недавнем прошлом игрок атаки отработал пассивно и не слишком качественно, а с чемпионов, как известно, спрос особый.

Игнатьев

Андрей Семёнов («Ахмат»)

Для этого заслуженного мастера спорта, который был в заявке сборной России на чемпионат мира, но ни разу не появлялся на поле, новый чемпионат в составе клуба начался неудачно. Уже в середине первого тайма игры против «Ростова» Семенов компенсировал скорость Алексея Ионова нарушением правил и увидел перед собой сначала желтый, а потом красный свет – судья поменял решение, на ходу переквалифицировав фол в «последнюю надежду». В общем-то имел основания, а Андрей в любом случае стал антигероем ключевого эпизода.

Чико Флорес («Рубин»)

Испанский защитник в дебютном официальном матче за казанский «Рубин» допустил ошибку, которая стоила его команде пропущенного гола. Пошел играть верховой мяч, но плохо оценил свою позицию и не дотянулся, подставив Хорена Байрамяна, который в цейтноте не успел придумать ничего лучшего, чем скинуть мяч на Смолова. Но изначальная ошибка здесь именно за Чико, ему и достается уютное местечко в символической антисборной.

Михаил Меркулов («Урал»)

Пропущенный гол состоялся без участия Меркулова, да и вообще претензий по игре в обороне в особо крупных размерах не предъявишь, потому что «Анжи» атаковал не слишком часто. В такой игре на первый план выходят другие качества крайних защитников: умение поддержать атаку, держать ширину фронта, целить прострелами и навесами в штрафную площадь. У Михаила выходило не слишком здорово, мяч отказывался лететь в заданном направлении, а после пропущенного мяча именно Меркулова поменял Парфенов в попытке спастись от поражения.

Полузащитники

Абдул-Азиз Тетте («Динамо»)

Что должно быть в голове у человека, чтобы на седьмой минуте только-только стартовавшего чемпионата махать ногой в сторону соперника в неигровом моменте? В лучшем случае – пустота, в худшем Тетте – саботажник. Ганский хавбек оставил «бело-голубых» в меньшинстве в дебюте встречи, теперь его ждет дисквалификация, а Дмитрий Хохлов должен подумать: доверять ли такому неуравновешенному парню впредь место в стартовом составе?

Тетте

Кантемир Берхамов («Арсенал»)

«Динамо» смирилось с ходом встречи и перестроилось на игру в меньшинстве, и дальше начинаются претензии к игрокам «Арсенала», которые не смогли извлечь бонусов из такого положения соперников. В первую очередь, вопросы возникают к средней линии, где должен был заправлять Кантемир Берхамов, однако он даже при поддержке партнеров не смог справиться с Соу, который сыграл за себя и за того парня. Последней каплей для Олега Кононова стала грубая игра Берхамова на желтую карточку против Жоаозиньо, после которой хавбек был заменен.

Маурисио Перейра («Краснодар»)

Пытался играть везде, но в действительности оказался нигде. Перейра даже необходимый объем передач с учетом стиля «Краснодара» не смог выдать: 29 точных пасов за час с хвостиком игры – это слишком мало, если учесть еще и степень остроты. По большому счету, атакующий кластер «быков» провалил игру в Казани, что признал Мурад Мусаев, заменив уругвайца на 63-й минуте.

Вандерсон («Краснодар»)

Под ручку с Маурисио ушел с поля и Вандерсон – еще одна плохо сработавшая ставка главного тренера «Краснодара». Бразилец показал декоративный футбол на левом фланге, об эффективности он не слышал. Адаптация Вандерсона в «Краснодаре» затягивается, пока вингер не демонстрирует той игры, которой от него ждали.

Нападающие

Зе Луиш («Спартак»)

Хорошо боролся и напрягал защитников «Оренбурга» в воздухе, но в такой игре от Зе Луиша нужен был забитый мяч, тем более моментов для этого у африканского форварда хватало, но каждый раз что-то ему мешало здраво разобраться в ситуации. То не добежит, то примет неправильное решение, как в эпизоде, когда стал обыгрывать вратаря после паса Зобнина, то банально смажет удар. И все это при скользком счете 1:0 на скользком под дождем поле. Упусти «Спартак» эту победу, и Зе Луиш был бы в числе первых виновников, ведь реализация моментов так же важна для результата, как и игра защитников.

Зе Луиш

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Даже забитый мяч после ошибки обороны «Рубина» не спасает Смолова, который перечеркнул все старания, свои и командные, нелепейшим действием. Федор из центра поля отдавал пас назад и умудрился вывести Сердара Азмуна на рандеву со Станиславом Крицюком. Иранский форвард подарком воспользовался, а этот гол оказался решающим в матче.

Тренеры

Олег Кононов («Арсенал») и Мурад Мусаев («Краснодар»)

Выделю бывшего и нынешнего наставников «Краснодара». Кононов ничего не смог поделать с «Динамо», хотя его команда почти весь матч имела преимущество в одного игрока, а Мусаев, похоже, не угадал с составом и настроем своих парней. Ряд игроков не попал в игру, а команда в целом не избавилась от своих хронических болезней.

Символическая сборная 1-го тура РПЛ: Жиго, Дзюба и Азмун наступают

Разочарование тура. Результативность

Лето. Солнце. Мяч. Яркие воспоминания о чемпионате мира еще живы в памяти. И тут РПЛ начинается с ужасающего тура, в котором забито всего-навсего восемь мячей в восьми играх. Катастрофа! Сразу три нулевых ничьи и новый антирекорд российских первенств. Начали за упокой, может быть, продолжение будет за здравие?

Поделиться
Другие материалы по теме
Антисборная 4-го тура РПЛ. Арбитры, хулиганы и грубияны
Вчера, 10:00Вадим Багров в блоге Символические антисборные53
Символическая сборная 4-го тура РПЛ. Герои «Зенита», «Ростова» и ЦСКА
20 августаСтанислав Горин в блоге Символические сборные40
Символическая сборная 3-го тура РПЛ. Дзюбомания и привет из ФНЛ
14 августаВадим Багров в блоге Символические сборные39
Антисборная 3-го тура РПЛ. Футболисты сборной и звездные легионеры
14 августаСтанислав Горин в блоге Символические антисборные50
Позиционируем. Лучшие футболисты Лиги чемпионов 2017/2018
10 августаАлександр Чистяков в блоге Символические сборные21
Антисборная 2-го тура: армейский костяк
07 августаАлександр Чистяков в блоге Символические антисборные47
Обсудить
Все комментарии
112910415
112910415
04 августа в 18:42
эх, Федя..
Mangur
Mangur
02 августа в 12:48
Сами то всфутбол играли?
Фата лист
Фата лист
02 августа в 09:39
Alean:
Опять же пропусти ЦСКА можно было бы включить кого из обороны, можно было бы включить форвардов ЦСКА, но нашлись более достойные кандидаты.
Форвардов ЦСКА? Там один Чалов, а если в целом говорить о игре, то у ЦСКА Магнуссон много ошибался, здесь можно было бы только его увидеть, но Флорес и Семенов сыграли то явно хуже.
Alean
Alean
02 августа в 06:08
Фата лист:
А кого ты здесь ждешь? Акинфеев и Фернандес сыграли отлично, а от остальных никто ничего и не ждал, сплошной молодняк.
Опять же пропусти ЦСКА можно было бы включить кого из обороны, можно было бы включить форвардов ЦСКА, но нашлись более достойные кандидаты.
Фата лист
Фата лист
01 августа в 20:39
Андрей Вышнеградский:
Представителей ЦСКА не будет? Или они дружной толпой разнесли новичка РПЛ?
А кого ты здесь ждешь? Акинфеев и Фернандес сыграли отлично, а от остальных никто ничего и не ждал, сплошной молодняк.
Аксинья
Аксинья
01 августа в 15:23
Рискую попасть под наказание, но на Соккере наверно явно не вкурсе о том что вышла деректива Мутко, одобренная самим ВВП о том что запрещено вносить в антисборные Заслуженных Мастеров Спорта - в знак особого уважения...Так что ищите замену Семенову и Смолову...
Naimi Nabi
Naimi Nabi
01 августа в 15:15
так и знал что в антисборная да у мужика гол +пас (сопернику)
mikysss
mikysss
01 августа в 15:15
Зе по праву а где кони?
valt134
valt134
01 августа в 14:50
Неадекватная статья. Многие команды «напортачили» . И только у КРАСНОДАРА сразу 4 представителя.
makkie
makkie
01 августа в 14:08
Зе Луиш, к сожалению - по делу в Антисборной.
Продолжает бороться, но только не завершать атаки точными ударами.
Либо в молоко, либо во вратарей.

Надо работать!
Rattlehead
Rattlehead
01 августа в 13:59
Зря вы так со Смоловым. Человек выдал такой пас, что, по слухам, Иньеста, увидев этот шедевр, полчаса не мог прийти в себя.
Roger Young
Roger Young
01 августа в 13:56
Никому не охота выкладывается. Все морально в отпусках.
МКС
МКС
01 августа в 13:52
FILL3286:
А конюшня где ау автор? Их крылушки возили весь матч,просто не повезло забить! 3-4 их должно быть здесь! Явно автор лошадь!
А он (автор) никогда этого и не скрывал. Всегда топит то за коней то за бомжей, ну в основном тупо против Спартака.
FILL3286
FILL3286
01 августа в 13:35
А конюшня где ау автор?
Их крылушки возили весь матч,просто не повезло забить!
3-4 их должно быть здесь!
Явно автор лошадь!
lobsterdam
lobsterdam
01 августа в 13:32
заслуженный мастер спорта смолов в ночь после матча с горя раздолбал bmw м5 1st edition. Сик транзит глория мунди!
Андрей Вышнеградский
Андрей Вышнеградский
01 августа в 13:00
Представителей ЦСКА не будет? Или они дружной толпой разнесли новичка РПЛ?
амурец
амурец
01 августа в 13:00
всё по делу
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100