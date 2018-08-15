Возвращение летучей мыши

15 августа 2018, 10:00

Черышев сменил «Вильярреал» на «Валенсию». «Соккер.ру» считает сделку положительной для всех ее участников.

После чемпионата мира, на котором сборная России выступила успешно, начались рассуждения о том, кто может уехать в Европу. В первую очередь называлось имя Александра Головина, который и перебрался из ЦСКА в «Монако». Говорили и о Денисе Черышеве, но только те, кто не знал, что он уже давно как в Европе. И все же на волне удачной игры на ЧМ -2018 и Черышев сменил клуб, правда, большого переезда не потребовалось: только из «Вильярреала» в «Валенсию». И это определенно – повышение.

В первую очередь повышение в том плане, что Черышев в предстоящем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. «Валенсия», ставшая четвертой в прошлом сезоне, дала ему такую возможность в отличие от «Вильярреала». Собственно, под Лигу чемпионов, под несколько фронтов «летучие мыши» и выстраивали свою трансферную политику этим летом. Им в идеале нужно продублировать все позиции или хотя бы создать приемлемую глубину состава. Для этих целей Денис и был приобретен. Но он вряд ли будет на подхвате со скамейки. В «Валенсии», которая сильнее «Вильярреала», у него больше шансов играть регулярно.

Дело в том, что возглавляет «Валенсию» давний знакомый Черышева Марселино Гарсия Тораль, которому россиянин очень нравится. Он его активно использовал во время работы в «Вильярреале». Именно при Марселино Черышев уверенно закрепился в составе «желтой субмарины», мешали только травмы порой. Поэтому когда перед Марселино появилась задача усилить состав под игру на два фронта, он логично первым делом обратил внимание на блеснувшего на чемпионате мира и без того знакомого ему исполнителя, который в свою очередь прекрасно знает уровень требований и манеру работы наставника.

С именем Марселино связана последняя волна возрождения «Вильярреала», который был поднят с самых низов. Однако расставание с тренером получилось некрасивым. В 2016 году Марселино внезапно уволили прямо перед самым началом чемпионата Испании. О причинах такого решения никто не сообщил, хотя команда была на ходу за сезон до этого, показывала и результат, и игру. То увольнение до сих пор остается загадкой. Самое простое объяснение – конфликт с руководством. Но уход Марселино ударил и по Денису.

Новые тренеры не слишком-то доверяли Черышеву, а главное – у него было мало возможностей доказать свой высокий уровень из-за травм. В условиях конкуренции за место в основе необходимо все время быть в тонусе, быть готовым бороться. А Черышев то и дело травмировался, выпадая из обоймы, теряя и набирая форму, соответственно, и в состав толком не попадал. Тренеры рассчитывали уже на других исполнителей. Таким образом, даже в прошлом сезоне, который относительно без травм прошел, Черышев провел в чемпионате Испании за «Вильярреал» 24 матча, забив два мяча. Но за эти 24 матча он наиграл всего 920 минут – чуть более чем 10 полных игр. Не было ни одной встречи, где Черышев отыграл бы от первой до последней минуты. Он либо выходил на замену, либо был заменен. Положение Дениса в «Вильярреале» нельзя было назвать идеальным, несмотря на вроде как здоровую конкурентную среду.

В «Валенсии» у него тоже будет немалая конкуренция. В прошлом сезоне, например, слева, где обычно играет Денис, у «летучих мышей» выступал Гонсалу Гедеш, которого испанцы брали в аренду из ПСЖ , а теперь ведут переговоры о выкупе прав. Молодой португалец очень здорово себя проявил. В чемпионате Испании он провел 33 матча, забив пять мячей. С ним конкурировать будет очень непросто, однако «Валенсии» наверняка понадобятся силы не одного футболиста на левом краю атаки. Тут важно, что предвзятого отношения к Денису со стороны тренера не будет. Черышев у Марселино на хорошем счету, если в какой-то критический момент ему понадобится транслировать свои идеи на поле, то он скорее обратится к россиянину. Такое доверие – очень важно. Как и то, что адаптироваться Денису вовсе не придется.

Кроме того, Черышев хорошо знает обстановку в «Валенсии» в целом, инфраструктуру клуба. Он уже играл за «летучих мышей». Валенсийцы арендовали россиянина во второй части сезона-2015/16. Там он провел в чемпионате Испании семь матчей, забил три мяча. В целом себя неплохо проявил, но травма снова выбила из колеи. Собственно, поэтому тогда «Валенсия» не стала выкупать контракт Черышева у прежнего владельца, которым был «Реал». Зато «Вильярреал» сделал это, став с тех пор домом для Дениса. И вот он возвращается в «Валенсию», совершенно обновленную и поднявшуюся после пары лет кавардака. Приятно, что элементом закрепления успеха вернувшейся на высокие позиции «Валенсии» рассматривают и российского футболиста.

Однако «Валенсия» берет Черышева в аренду до конца сезона. Решение вполне логичное, учитывая все ту же склонность Дениса к травмам. Клуб не хочет вкладывать большие деньги в футболиста, который потенциально может провести в лазарете значительную часть сезона. Если же здоровье Черышева не подведет, он выступит в сезоне уверенно, то «Валенсия» почти наверняка выкупит контракт, поскольку в «Вильярреале» уже другие приоритеты в развитии, этот клуб вряд ли рассчитывает на Черышева в будущем. А в «Валенсии» при Марселино можно закрепляться и расти.