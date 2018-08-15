Звездопад и решение Месси. Сборная потерь после ЧМ-18

15 августа 2018, 20:00

Лионель снова ушел из сборной Аргентины, но вернется, в отличие от игроков из Хорватии, России, Испании и других стран. О легендах сборных – на «Соккер.ру»

Вратарь

Даниел Субашич (Хорватия)

Вице-чемпион мира Домагой Вида чуть было не травмировался, упав с автобуса во время встречи хорватов с болельщиками после ЧМ -2018 – Субашич и здесь проявил реакцию, поймав своего соотечественника. На беду Смолова, в плане сэйвов на поле Субашич так же хорош. Наполовину серб, наполовину хорват верой и правдой служил «шашечным» после ухода Плетикосы. Вице-чемпион мира, 33 года, 44 матча за команду, а теперь напарник Головина по «Монако» дает дорогу молодым.

Защитники

Юрий Жирков (Россия)

Левый бек сборной России завершил международную карьеру тихо. Жирков вообще тихий. Не смог заявить о себе в «Челси» - чувствовал неуютно, и хотя до сих пор играет за «Зенит», давно заметно, что Юрий немножко устал от футбола. У него есть класс. По нему в пятерке лучших российских игроков нового века, но возраст берет свое. Спасибо за 87 матчей, 2 гола и отдельно за Евро-2008.

Жерар Пике (Испания)

Поклонник каталонского сепаратизма спокойно представлял Испанию, праздновал с ней трофеи, играл рядом с Рамосом. Причем их конфликт порой переоценивали, поскольку это скорее был троллинг, чем вражда. И Пике помогал Испании не только игрой. Смышленый, очень успешный бизнесмен, но бизнес требует времени. И жена Шакира просит внимания, ведь едва не разошлись. Жерар сконцентрируется на семьях – «Барселоне» и колумбийке с двумя детьми. Два «золота», 102 матча и 5 голов за Испанию уже в прошлом.

Хавьер Маскерано (Аргентина)

А неплохая команда получается! Если брать четырех защитников и вратаря, то здесь сразу три вице-чемпиона мира, один чемпион и призер Евро вдобавок. Все играли за клубы в АПЛ , двое представляли «Барселону». Маскерано постарел, и хотя был важен для Аргентины как вожак, поскольку официальный капитан не может наорать и настроить, Хавьер не тот, что на ЧМ -14, когда вместе с Ди Марией удивил мир в Бразилии. Сейчас снова проиграли чемпионам, и Маскерано понял – пора.

Ведран Чорлука (Хорватия)

На правый фланг зашел бы Пищек из сборной Польши или нигериец Мозес, но в основу возьмем Чорлуку. Ведь женился и сразу расставил приоритеты – сначала жена-красавица. Затем «Локомотив», Лига чемпионов, но не сборная Хорватии. В принципе, время пришло, ведь Ведран и так протиснулся между каплями дождя, всегда были проблемы со здоровьем, в том числе хронические. Чорлуке лишь 32 года, но есть Ловрен и Вида – выбор защитника в пользу «Локомотива» огорчит сборную, но не уничтожит.

Полузащитники

Кейсуке Хонда (Япония)

Редкий человек, который не проиграл Гинеру, когда дошло до соревнования кто кого. Неудивительно, что Хонда продолжил карьеру Остапа Бендера. На днях его назначили главным тренером, менеджером и одновременно императором сборной Камбоджи. Причем 166-я команда в рейтинге ФИФА (из 206) согласна на тренировки по скайпу, ведь известный японец параллельно подписал контракт футболиста с «Мельбурн Виктори». Планировал завершить карьеру футболиста, но передумал – австралийцы хорошо заплатят.

Давид Сильва (Испания)

В этом году Сильве повезло. Его новорожденный сын справился с проблемами со здоровьем и отправился домой – взрослеть и радовать родителей. А Давид, который уже стал легендой АПЛ и «Манчестер Сити», после неудачи на чемпионате мира, понял, что пора уступать дорогу другим. Если под крылом Гвардиолы меняет позицию и постарается поиграть ближайшие годы в основе, то за Испанию после 125 матчей, 25 голов и пачки ассистов больше не выйдет бегать. Зато чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы останется навсегда.

Месут Озил (Германия)

Не хочется цитировать Ули Хенесса, но не все в Германии приняли сторону Озила после его многословного прощания, где автор путает «расизм» и «шовинизм». Конечно, в Озиле немцы видят турка, ведь он и есть турок по корням. А если фотографируется с Эрдоганом, которого в Германии не любят, а потом чемпионы мира проваливаются в России, то получает по хребту именно Месут с его репутацией лентяя. Хотя еще посмотрим, может вернуться, ведь не старый, а до ста матчей осталось 8 игр. Кстати, 23 гола и 40 голевых передач – хорошие цифры!

Андрес Иньеста (Испания)

А вот винодел и новоиспеченный самурай не вернется. Испанцы всегда будут рады Иньесте – из-за победного гола в финале, когда стянул футболку и памятной надписью вспомнил друга из «Эспаньола», а во всем мире Андреса запомнят как вечно недооцененного в различных официальных опросах, но шикарного полузащитника. Помог создать «Барселону», сборную Испании, а теперь с Подольски развлекается в Японии – снова забил мяч, как в 13 случаях после 131 матча за Испанию.

Нападающие

Марио Манджукич (Хорватия)

Хорватские футболисты – любимцы своего гордого народа. Ребич закрыл кредиты 500 земляков. Вроде крутой шаг, но не всегда именно ответственные и работящие люди идут за кредитами. У Манджукича похожий жест – отдал 4 000 евро за выпивку в баре для фанатов во время матча Россия – Хорватия. Правда, Марио известен не только этим, не только первым в истории автоголом в финалах ЧМ , но и благотворительностью. Марио крут, но решил сконцентрироваться на клубе, ведь конкурента Роналду врагу не пожелаешь. Или Аллегри видит пару Марио и Криштиану?

Сердар Азмун (Иран)

Мама. Вот такая редкая причина отказа молодого 23-летнего иранского форварда «Рубина» от игр за национальную команду. Азмун говорит, что мама серьезно заболела, потом пошла на поправку, но иранцы болезненно отреагировали на вылет сборной на чемпионате мира из группы – странные ребята, в соперниках были Роналду и Испания. В результате чего мать начиталась оскорблений и снова заболела. Азмун испугался за маму и закрыл себе путь в сборную. Маме – здоровья, а Сердару – успешной игры.

Резерв сборной потерь: Рафаэль Маркес (Мексика), Лукаш Пищек (Польша), Александр Самедов (Россия), Лукас Билья (Аргентина), Желсон Фернандеш и Валон Бехрами (оба - Швейцария), Тим Кэхилл (Австралия), Марио Гомес (Германия), Мусса Соу (Сенегал), Виктор Мозес (Нигерия).

Тренеры. Аль-Хадари и Сергей Игнашевич (Россия)

Эти ветераны ушли из сборных Египта и России после турнира, на котором их команды пересеклись. Пусть тренируют эту символическую сборную. Египтянин и россиянин – рекордсмены из рекордсменов, ведь вратарь играл до 45 лет, а защитник – до 39 лет. Примеры профессионального отношения к футболу. Их места займут молодые, но легенд забывать не стоит.

Бонус. Лионель Месси (Аргентина)