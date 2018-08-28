«Отбойный молоток» и другие оригинальные клички футболистов

вчера, 16:30

В день рождения Карстена Янкера по прозвищу «Отбойный молоток» «Соккер.ру» предлагает читателям вспомнить самые забавные и впечатляющие клички футболистов.

Карстен «Отбойный молоток» Янкер. Если вам посчастливилось видеть игру этого немецкого форварда, то у вас не возникнет вопроса: «А почему это он „Отбойный молоток“?» Достаточно было просто посмотреть на Карстена, отмечающего сегодня свой 44-й день рождения, чтобы понять, что это прозвище в точку. 194 сантиметра роста, лысый, огромный, чистый таран без намека на изысканность, Янкер полностью соответствовал своей кличке.

Луис «Феномен» Роналдо. Наверное, сильнейший центрфорвард последних двадцати лет. Слово «Феномен» действительно крутилось на уме, когда доводилось видеть, как Роналдо играл в футбол.

Оле-Гуннар «Убийца с лицом младенца» Сульшер. Да он и сейчас примерно так же выглядит! Сульшер тренирует «Мольде», который сражается с «Зенитом» за право сыграть на групповой стадии Лиги Европы, так что у вас есть шанс оценить детские черты лица Оле в четверг.

Алессандро «Пинтуриккьо» Дель Пьеро. Сандро дали имя в честь итальянского живописца эпохи Возрождения, намекая на то, что игра Дель Пьеро тоже оставляла неизгладимое впечатление, как изысканная орнаментика Пинтуриккьо, а шедевры, созданные Алессандро – на века. Еще Дель Пьеро называют «Мистер „Ювентус“», здесь объяснения излишни.

Бастиан «Свинка» Швайнштайгер. Здесь все просто, Бастиан получил прозвище от фамилии, которая в дословном переводе означает «свиное стойло», а «швайн» - это свинья.

Тони «Гольстер» Польстер. Забивал много голов, поэтому австрийскому нападающему остроумники поменяли одну букву в фамилии.

Иван «Вертолёт» Саморано. Без Саморано этот список получился бы слишком бледным, потому что у чилийского форварда много любопытных кличек. «Вертолётом» его прозвали в Европе – шевелюра развевалась над штрафной площадью соперников, словно лопасти, в русскоязычном мире Саморано известен как «Иван Грозный», а в Южной Америке вообще не заморачиваются, там Ваню звали «Бам-Бамом».

Ринат «Железный занавес» Дасаев. Такое прозвище Ринат Файзрахманович получил от партнеров по «Севилье». Классная аналогия на грани политической политкорректности.

Лилиан «Философ» Тюрам. Чемпион мира и Европы добился успехов не только в футболе. У Тюрама несколько ученых степеней, в том числе по философии.

Патрик «Спрут» Виейра. Опутывал центр поля своими длиннющими конечностями.

Андреа «Архитектор» Пирло. Итальянский полузащитник проектировал сложнейшие передачи и придумывал комбинации, был истинным «Архитектором» игры своих команд.

Роб «Змей» Ренсенбринк. Голландский форвард из 70-х отличался худобой, пластичностью и коварством.

Хавьер «Трактор» Дзанетти. Мощный, выносливый, неприхотливый, никогда не сдается и пашет, пашет, пашет. Капитан «Интера» полностью соответствовал этому прозвищу на протяжении всей своей карьеры.

Дэвид «Спайс Бой» Бекхэм. После женитьбы на Виктории Адамс, одной из солисток группы «Spice Girls» Бекхэм автоматически стал «Спайс Боем».

Робер «д’Артаньян» Пирес. Похож на классического мушкетера, чего уж там.

Рональд «Снежинка» Куман. Голландский блондин получил прозвище во времена выступлений за «Барсу». В то время в зоопарке Барселоны жил знаменитый горилла-альбинос «Снежок», а товарищи Рональда по каталонскому клубу решили, что светловолосый Куман должен быть «Снежинкой».

Оливер «Горилла» Кан. Немецкий вратарь имел устрашающий вид – строение фигуры, неправильный прикус, первобытное выражение лица. Его звали не только «Гориллой», но и «Годзиллой» с «Питекантропом», но обезьянья кличка все-таки известнее других, тем более ее Кан однажды «узаконил». Болельщики бросали в него бананы, а Оливер взял один из них и с удовольствием съел.

Уэйн «Шрек» Руни. За сходство с известным зеленым персонажем.

Роберто «Хвостик» Баджо. Из-за имиджа. Часто «Хвостик» был «Божественным».

Ян «Дино» Коллер. Кличку огромный чешский форвард ростом 202 сантиметра получил еще в юности, Коллер был добрым «Динозавром» и только с улыбкой сетовал: «В какой бы клуб я ни приехал, всегда находился чех с длинным языком, который всем рассказывал о моей кличке». В одном из чешских зоопарков даже дали имя «Дино» жирафу, а Ян присутствовал на торжественной церемонии.

Хавьер «Горошек» Эрнандес. Форвард сборной Мексики носит кличку «Чичарито», что означает «Горошек». Это семейное, ведь отец Хавьера был «Чичаро» - «Горохом».

Стиг «Газонокосилка» Тефтинг. Этот датский опорный полузащитник косил все, что попадалось ему под ноги.

Сезар «Дэйв» Аспиликуэта. В этом нет никакого смысла, просто у Сезара слишком сложная фамилия. Однажды кто-то в раздевалке предложил называть его «Дэйвом» для простоты, ведь других Дэйвов в команде не было, и с тех пор понеслось. На днях этот самый парень, чью фамилию никто не хочет произносить вслух, сыграл 200-й матч за «Челси» в АПЛ .

Винченцо «Аэроплан» Монтелла. Сейчас Монтелла уже тренер, а когда играл и забивал голы, то отмечал их особым образом, изображая пикирующий аэроплан. Вот и прилепил к себе кличку.

Деннис «Нелетучий голландец» Бергкамп. Форвард, забивавший голы-шедевры, страдал аэрофобией.

Халид «Каннибал» Булахруз. Манера игры и внешний вид подтверждают точность этого прозвища.

Хуан «Ведьмочка» Верон. Еще одно наследное прозвище, как у Хавьера Эрнандеса. Отец Верона Хуан Рамон был «Ведьмой» или «Колдуном», а сыну достался уменьшительно-ласкательный вариант, да еще и женского рода.

Бернд «Пожарный» Шнайдер. Экс-полузащитник сборной Германии состоял в добровольческой пожарной дружине. Товарищи по футбольным командам об этом знали.

Альваро «Китаец» Рекоба. А вы помните, как выглядит этот уругвайский форвард?

Рене «Скорпион» Игита. За тот самый знаменитый сэйв, когда вратарь из Колумбии отбил летящий в ворот мяч двумя пятками, ударом «Скорпиона».

Пьерлуиджи «Фантомас» Коллина. Футбольный арбитр из Италии обладает своеобразной внешностью, вследствие болезни у него выпали абсолютно все волосы.

Хавьер «Кролик» Савиола. Довольно пугливый на поле и с зубами наружу.

Клаудио «Капитан Америка» Рейна. 112 матчей за 12 лет в сборной США дали о себе знать.

Эдгар «Питбуль» Давидс. По-моему, говорящее прозвище для опорного полузащитника.

Михаэль «Противогаз» Райцигер. Не всем же быть красавчиками.

Дан «Агент Малдер» Петреску. Румынский защитник, а впоследствии тренер получил прозвище в честь героя сериала «Секретные материалы» в исполнении Дэвида Духовны. Кто-то подметил внешнее сходство.

Эшли «Кэшли» Коул. Забавное прозвище, которое защитник получил после перехода из «Арсенала» в «Челси». Коул тогда погнался за хорошим контрактом, а в кличке заключена игра слов, совмещено имя футболиста и «деньги» («кэш»).

Этот разговор можно продолжать почти бесконечно, и мы надеемся, что так и будет – в комментариях. Пишите прозвища своих любимых игроков или клички, которые больше всего зацепили/повеселили/показались наиболее точными и остроумными.