Жизнь после смерти

вчера, 23:17

ФК «Москва», «Амкар» и «Тосно» канули в лету. Блогер «Соккер.ру» Фата Лист предлагает проследить за судьбой самых известных игроков, оказавшихся без клуба.

ФК «Москва» (год банкротства: 2009)

Место в таблице: 6

Тренер: Олег Блохин (Украина)

Футболисты:

Мартин Якубко (Словакия, центральный форвард): Колоритный персонаж нашей лиги, никогда не отличался высокой результативностью, зато обладал огромными габаритами. Футболист с идеальным набором игровых качеств для средней команды, после банкротства ФК «Москва» вернулся в Раменское, именно из «Сатурна» он перебрался в Москву. Интересный факт, «Сатурн» так же был расформирован и Мартину вновь пришлось искать клуб, на удивление многих, он подписал контракт с московским «Динамо», где заиграть ему не удалось (11 матчей 0 голов). После возвращения на родину был не самый удачный заход в пермский «Амкар» с последующим завершением карьеры. Сейчас Якубко 38 лет, а ФК «Москва», пожалуй, стала для него самым успешным отрезком в карьере.

Дмитрий Тарасов (Россия, опорный полузащитник): Не менее фактурному Дмитрию повезло больше. Его в свои ряды забрал московский «Локомотив», где Тарасов по сей день играет. Пусть стать железным игроком основы ему не удалось, но временами Тарасов выдавал приличные игровые отрезки с забитыми голами и грамотными фолами, что позволило даже получить вызов в сборную. Сейчас Дмитрий в 31 год является чемпионом России и обладателем кубка страны, но из-за высокой конкуренции в команде уселся на лавку, и в этом сезоне на поле пока не выходил.

Алексей Ребко (Россия, центральный полузащитник): Воспитанник московского «Спартака» по настоящему себя проявил именно в ФК «Москва», откуда и получил вызов в сборную, но развал клуба угробил карьеру безусловно талантливому парню. Казалось бы, переход в московское «Динамо» логичный шаг для дальнейшего прогресса Алексея, но смена клуба его явно подкосила. В составе «бело-голубых» Ребко был сам не свой и регулярно учинял «привозы» опасных моментов на свои ворота, чем впрочем страдал потом в каждом своем новом клубе: «Ростов», «Томь», «Амкар», «Луч-Энергия», «Арарат», «Ротор». Приличный набор команд для 32-летнего футболиста, который на данный момент находится в поиске нового пристанища.

Кирилл Набабкин (Россия, правый защитник): Судьба Кирилла сложилась значительно радужней, вряд ли он сожалеет о переходе в ЦСКА , где ему так и не удалось стать лидером команды. Набабкин в ЦСКА сначала долго ожидал шанс, смотря со скамейки, как на правой бровке пашут Алексей Березуцкий и Чиди Одиа, а после прихода в клуб Марио Фернандеса и вовсе казалось, что дни Кирилла в команде сочтены, но находчивый Леонид Слуцкий перевел Набабкина на левый фланг обороны после очередной травмы Георгия Щенникова. После, как выяснилось, универсальному футболисту придется играть в центре обороны и опорной зоне. В целом заход в ЦСКА можно смело называть удачным, ведь именно в этом клубе случился первый гол в профессиональной карьере и вызов в сборную России. Сейчас Набабкину 31 год, и он скорее всего вернется в основу после недавней дисквалификации за неспортивное поведение.

Эктор Бракамонте (Аргентина, центральный форвард): Олицетворение ФК «Москва»! Каждый стандарт держал публику в напряжение, если на поле Бракамонте. Выделяющаяся внешность, приличная по российским меркам результативность и лидерские качества сделали аргентинца любимцем болельщиков. Безусловно, лучшие свои годы Эктор отдал именно «Москве», последующие переходы в «Терек» и «Ростов» не были столь яркими. Сейчас бывшему футболисту с прической Пушкина уже 40 лет, а карьеру он завершил у себя на родине, хотя русский язык за время выступления в России выучил.

Александр Самедов (Россия, правый полузащитник): А вот для Самедова главным клубом карьеры стал, скорее, «Локомотив» или «Спартак», клубы, где он выигрывал трофеи. Не смотря на зрелую и содержательную игру, Александра упорно не замечал тренерский штаб сборной России, а потому переход в московское «Динамо» оказался весьма кстати. Поначалу к Самедову были вопросы по качеству его игры, которые улетучились при Силкине, когда «Динамо» проводило один из лучших сезонов в своей истории, лидерами того «Динамо» как раз были Воронин, Кураньи и Самедов. Игра Александра впечатлила руководство «Локомотива», и они вывалили за трансфер правого вингера 8 млн евро. В составе «железнодорожников» Самедов выиграл кубок России, а после в «Спартаке» стал чемпионом России. Сейчас в 34 года продолжает выступать за «красно-белых».

Юрий Жевнов (Беларусь, вратарь): Один из лучших голкиперов лиги явно ошибся с выбором команды. Переход в «Зенит», где первым номером был Вячеслав Малафеев, стал провальным. Три года на лавке привели к потере тонуса, редкие выходы на поле сопровождались ошибками. Попытки реанимировать карьеру в «Торпедо» и «Урале» были тщетны. В итоге, сезон в Екатеринбурге стал для Жевнова последним. Сейчас Юрию 37 лет, а перчатки повешены на гвоздь.

ФК «Сатурн» (год банкротства: 2010, воссоздан в 2014)

Место в таблице: 7

Тренер: Андрей Гордеев (Россия)

Футболисты:

Андрей Каряка (Россия, левый полузащитник): Уважаемый футболист в российском футболе в «Сатурне» оказался после неудачного отъезда в «Бенфику». Каряка был одним из лидеров крепкого коллектива, состоявшего из легендарных по российским меркам имен. В связи с развалом команды оказался в московском «Динамо», где закрепиться не смог и перебрался в нижегородскую «Волгу», в которой провел несколько неплохих сезонов и завершил карьеру. Сейчас Андрею 40 лет.

Бенуа Ангбва (Камерун, правый защитник): Прекрасно овладел русским языком, выделялся своим профессионализмом и самоотверженностью на футбольном поле. Переход в «Анжи» можно назвать удачным, выдал хороший сезон, но стал жертвой смены курса махачкалинской команды, которая решила разорвать контракт с легионером, не имеющего звездного статуса. После контрактов с «Ростовом» и «Крыльями Советов» вернулся в Махачкалу, но уже неудачно. Завершил карьеру во Франции, сейчас Бене всего 36 лет.

Дмитрий Кириченко (Россия, центральный форвард): Один из лучших бомбардиров российского футбола вернулся в «Ростов». В клуб, с которым его многое связывало и будет связывать. Пусть результативность в силу возраста упала, болельщики продолжали поддерживать команду и легенду в ее составе. Завершил карьеру Дмитрий в «Мордовии», после чего вновь вернулся в «Ростов», но уже тренером. Сейчас Кириченко 41 год, и он трудится в тренерском штабе «Уфы».

Вадим Евсеев (Россия, правый защитник): Автор знаменитой фразы, адресованной камерам в матче с Уэльсом, в «Сатурне» уже доигрывал, но после развала команды не завершил карьеру, а отправился покорять чемпионат Белоруссии. Спустя три года завершил карьеру футболиста в любительской российской лиге. Успешно работал тренером в «Амкаре» вплоть до его развала, теперь в возрасте 42-х лет тренирует « СКА -Хабаровск».

Дмитрий Лоськов (Россия, атакующий полузащитник): Легенда «Локомотива» на закате карьеры была выброшена в «Сатурн». Гениальные передачи и умение исполнять стандарты были главным козырем Дмитрия, что и стало залогом его футбольного долголетия. Завершив путь с «Сатурном», вернулся в «Локомотив», где и завершит карьеру, выйдя на поле в возрасте 43 года, став рекордсменом по количеству проведенных сезонов в российской Премьер-Лиге (20). Сейчас Лоськову 44 года, он входит в тренерский штаб Юрия Семина.

Александр Сапета (Россия, центральный полузащитник): Юный талант подавал большие надежды, был самым перспективным футболистом «Сатурна», и этот изумруд достался московскому «Динамо». В составе «бело-голубых» Сапета выступал с переменным успехом, чередуя сильные матчи с провальными. Переход в «Урал», казалось, откинул футболиста вниз по карьерной лестнице, но Александр со своим новым клубом выступал гораздо успешнее, а «Динамо» оказалось в ФНЛ . Москвичи вернули Сапету, и он помог им вернуться в высший российский дивизион, но вновь оказался ненужным главному тренеру. На этот раз судьба занесла футболиста в Ростов, где он не смог себя проявить, и остался без клуба в возрасте 29 лет.

Путь футболистов «Тосно» и «Амкара» рассмотрим коротко, ведь клубы расформированы в этом году, и история их карьеры пишется только сейчас. Интересно, кому удастся извлечь выгоду из-за непредвиденной смены клуба, а чья карьера пойдет под откос, ведь как показывает история футболистов «Сатурна» и «Москвы», футбольная судьба складывается совершенно непредсказуемо.

ФК «Тосно» (год банкротства: 2018)

Место в таблице: 15

Тренер: Дмитрий Парфенов (Россия)

Футболисты: Давид Юрченко (Россия, вратарь) перешел в «Енисей», Виталий Шахов (Россия, центральный защитник) - «Оренбург», Андрей Буйволов (Россия, центральный защитник) - «Балтика», Вагиз Галиулин (Узбекистан, правый полузащитник) - «Тамбов», Владимир Быстров (Россия, правый полузащитник) - без клуба, Рустем Мухаметшин (Россия, опорный полузащитник) - «Мордовия», Павел Погребняк (Россия, центральный форвард) - «Урал».

ФК «Амкар» (год банкротства: 2018)

Место в таблице: 13

Тренер: Вадим Евсеев (Россия)