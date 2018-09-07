Топ-10 новичков РПЛ

сегодня, 15:30

На «Соккер.ру» уже обсудили главные потери чемпионата России и самые значимые внутренние сделки, теперь - о самых интересных новичках РПЛ .

10 место. Арнор Сигурдссон (Исландия)

Трансфер: из «Норрчёпинга» в ЦСКА за 4 миллиона евро

Наравне с Иваном Обляковым – самое дорогое летнее приобретение ЦСКА , в последний день трансферного окна Арнор, сын Сигурда, заключил с армейцами пятилетний контракт. Понятно, что речь идет о приобретении на перспективу, ведь исландец считается талантливым парнем: ему только 19 лет, вызовы в главную национальную команду впереди, так что ЦСКА рассчитывает, что этап бурного прогресса в карьере Арнора придется как раз на время выступлений в Москве. С любопытством понаблюдаем за этим парнем, мода на исландцев этим летом в РПЛ укрепилась.

9 место. Хосе Мануэль «Чико» Флорес (Испания)

Трансфер: из «Гранады» в «Рубин» как свободный агент.

Флорес – известный защитник, поклонники АПЛ наверняка помнят его по игре за «Суонси Сити», после чего испанец уехал на заработки в Катар, откуда вернулся уже на родину, где снова быстро заскучал, выступая за «Гранаду». Сейчас Чико – основной защитник «Рубина», и если Курбан Бердыев делает на испанца такую ставку, значит, он действительно того стоит.

8 место. Урош Спаич (Сербия)

Трансфер: из «Андерлехта» в «Краснодар» за 6 миллионов евро.

Участник чемпионата мира в составе сборной Сербии, правда, на поле Спаич так и не появился и начал играть на российских стадионах уже в составе «Краснодара». Естественно, в составе «быков» сразу же стал основным, но претензии к Урошу возникают чуть ли не в каждом матче. Во-первых, «Краснодар» много пропускает для команды, претендующей на высокие места – уже шесть голов в шести матчах. Во-вторых, пропущенный гол от «Оренбурга» полностью на совести Спаича, который в том эпизоде еще и Станислава Крицюка умудрился травмировать.

7 место. Хордур Магнуссон (Исландия)

Трансфер: из «Бристоль Сити» в ЦСКА за 2.8 миллиона евро.

С этим парнем можно было познакомиться еще по матчам за сборную Исландии, а в ЦСКА Магнуссон готов занять позицию Вернблума. Не на поле, тем более что у Понтуса в последнее время не было твердого амплуа, а по части лидерских способностей и влияния на команду. Хордур – смелый парень, это видно по игре, да и в прессе выступать не боится. Признался, что был взбешен поражением от «Ростова», в рядах которого мог оказаться еще год назад, и с нетерпением ждет дерби со «Спартаком», чтобы разделаться с принципиальным противником и Массимо Каррерой, которого знает по «Ювентусу».

6 место. Кристиан Куэва (Перу)

Трансфер: из «Сан-Паулу» в «Краснодар» за 8 миллионов евро.

На ЧМ -2018 Куэва играл в основном составе сборной Перу и запомнился тем, что не забил пенальти в ворота датчан. Не ошибись Кристиан, весь турнир мог сложиться для его команды иначе. В клубной же карьере Куэвы после мундиаля случился поворот в сторону России, его пригласил «Краснодар», отдавший за перуанца немалые деньги – 8 миллионов евро. К примеру, лидера своих атак Федора Смолова «быки» отпустили в «Локомотив» за 9 миллионов. Пока у Куэвы нет места в стартовом составе новой команды, он выходит только на замены, и результативными действиями не отмечался.

5 место. Абель Эрнандес (Уругвай)

Трансфер: из «Халл Сити» в ЦСКА как свободный агент.

Эрнандес – сильный форвард, но хронические проблемы со здоровьем оттолкнули от уругвайца многие и многие клубы, которые задумывались о том, чтобы пригласить его. ЦСКА не сдрейфил и, можно сказать, рискнул. Абель уже доказал, что если будет здоров, то обеспечит армейцам качественное завершение атак. Правда, в ЦСКА пока больше забивает Чалов, но Эрнандес тоже не «молчит» и по первым матчам оставил хорошее впечатление своим движением и нацеленностью на ворота.

4 место. Самуэль Жиго (Франция)

Трансфер: из «Гента» в «Спартак» за 8 миллионов евро.

Якобы Самуэль должен был оказаться в «Краснодаре», но «Спартак» перехватил француза в последний момент. И явно не прогадал, если судить по первым матчам Жиго в красно-белой футболке. Жиго – мощный, спокойный защитник с отличной игрой на втором этаже и качественным первым пасом. Самуэль усилил игру «Спартака» и хотел помочь Массимо Каррере склепать лучшую защиту чемпионата, но, к сожалению, в матче с «Зенитом» получил разрыв крестообразных связок и теперь пропустит полгода. Очень жаль, ведь Жиго – один из самых качественных летних новичков РПЛ .

3 место. Бенедикт Хёведес (Германия)

Трансфер: из «Шальке» в «Локомотив» за 5 миллионов евро.

На самом деле, Хеведес – это большой кот в мешке, но статус игрока и его достижения обязывают ставить его высоко в этом списке. Помним-помним, Бенедикт – чемпион мира. Всего лишь второй футболист с золотой медалью мундиаля в нашем чемпионате после Роберто Карлоса. Хеведес прошлый сезон провел в «Ювентусе» на правах аренды из «Шальке» и сыграл считанное количество встреч – донимали травмы, немец уже успел получить повреждение и это может стать проблемой. Кроме того, места в стартовом составе Бенедикту никто не гарантирует. «Если выиграет конкуренцию», - отрезал Юрий Семин.

2 место. Гжегош Крыховяк (Польша)

Трансфер: из ПСЖ в «Локомотив» на правах аренды за 1 миллион евро.

Крыховяк выигрывал с «Севильей» Лигу Европы (дважды), а потом ушел в ПСЖ вслед за Унаи Эмери. В Париже не пригодился, но по меркам чемпионата России это полузащитник высочайшего класса, что уже доказал в стартовых играх за «Локомотив». Однозначное усиление чемпионов России, если, конечно, мотивация Гжегоша не иссякнет.

1 место. Клаудио Маркизио (Италия)

Трансфер: из «Ювентуса» в «Зенит» как свободный агент.