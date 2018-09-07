«Худшее время в моей жизни!» Легионеры – о РПЛ и России после отъезда

Эмилиано Ригони, играющий за «Аталанту» на правах аренды из «Зенита», заявил, что не хочет возвращаться в Россию. «Соккер.ру» слышал и более жесткие высказывания иностранцев.
Россию и чемпионат России, безусловно, есть за что критиковать, но большее уважение вызывают люди, которые делают это во время выступлений за клубы РПЛ. Но большинство иностранцев из числа вечных жалобщиков начинают изливать души после отъезда. Пока находились в России, зарабатывали, а нередко – просто получали хорошие деньги, молчали в тряпочку, а стоит уехать, как из человека начинает сочиться желчь или что похуже. Но дело-то житейское, мы уже привыкли. Эмилиано Ригони на фоне высказываний, которые вы прочитаете ниже, не сказал ничего предосудительного. На вопрос о своем будущем аргентинец ответил: «Посмотрим в конце сезона. В Россию возвращаться не хотелось бы». Не слишком корректно по отношению к держателю контракта – «Зениту», и вызвало понятную реакцию со стороны болельщиков, но бывало и хуже.
Иван Пелиццоли после ухода из «Локомотива»: «Переход в „Локомотив“ поломал всю мою карьеру. А ведь мне было всего лишь 27 лет! Ни за что не надо было ехать в Россию. В Англию, Францию, в любую другую страну, только не в этот слабенький чемпионатик».
Итальянский вратарь не смог выиграть конкуренцию за право быть первым номером «Локомотива» в «слабеньком чемпионатике». Но Ванечка не виноват!
Эрик Хаген подорвал «бомбу» после ухода из «Зенита»: «Перед одной из еврокубковых встреч всем футболистам сказали скинуться по 3000 долларов для взятки судье, чтобы мы точно победили. Я стал ругаться, сказал, что мы и так сильнее, так почему должны участвовать в грязных играх?! Но команда решила платить, и мне пришлось подчиниться. Я был очень зол, хотелось ломать все на своем пути. Мне пообещали, что такое больше не повторится. С такими просьбами больше никто не подходил, но по ходу следующего чемпионата „Зениту“ явно симпатизировали судьи, и я чувствовал себя очень неловко».
После этого интервью Хагена вызвали в УЕФА для дачи показаний, но коррупционного скандала не получилось. Эрик в следующем интервью подчеркнул, что клуб «Зенит» и его спонсоры не несут ответственности за эту историю, в ней участвовали только футболисты. Еще интереснее, что до того смелый Хаген резко забыл и матч, и имя судьи, и даже год, когда состоялся этот врезавшийся ему в память матч, суливший арбитрам солидный куш. Удивительно.
Деми Де Зеув после ухода из «Спартака»: «Я испытал огромное облегчение, когда уехал из России. У меня не получилось адаптироваться к тамошним нравам. Футбол, культура, общество, долгие поездки… Мне такая жизнь совсем не подходит. На первой же тренировке в „Спартаке“ у меня спросили: „Ты гей?“ А я встречаюсь с девушкой шесть лет, она приходит на все мои игры, мы растим ребенка, разве этого недостаточно? Просто до этого я снялся для гей-журнала, чтобы выразить отношение к этому явлению…»
Гарри О’Коннор после разрыва отношений с «Локомотивом»: «Кажется, я попал в худшее место на земле, в свой личный ад. Зарплату мне не платили, тренировки ужасные, погода отвратительная. Это абсолютный кошмар, худшее время в моей жизни. Пообщаться не с кем, ведь на английском никто не разговаривал, я все время только и сидел в квартире. В клубе неразбериха: тренер хотел, чтобы я играл, а президент был против. К счастью, все в прошлом!»
Любопытно, что после всего этого «неописуемого ужаса» О’Коннор согласился еще раз приехать в Россию, причем не в столицу, а Томск, чтобы помочь «Томи» вернуться в Премьер-Лигу. Гарри, который запомнился поклонникам «Локомотива» победным голом в финале Кубка России, оказался очень странным парнем. У шотландца были большие проблемы с алкоголем, потом он переключился на наркотики, а в прошлом году был пойман на краже пиджака за 200 фунтов в одном из бутиков Эдинбурга. Гарри на дне.
Манише после короткого периода в московском «Динамо»: «На бумаге все было красиво, пятилетний план развития клуба, но на деле „Динамо“ оказалось даже не средневековьем, а каменным веком. Мне врезалась в память история, как мы вылетали в какой-то город. Я сижу, смотрю в окно, самолет набирает разгон, и тут из крыла начинают отлетать гайки крепления одна за другой. Я поднял панику, стал бегать по салону, всех тормошить, но на это даже никто не обратил внимания! Вот тогда я испытал настоящий шок».
Коштинья, тоже поигравший за «Динамо»: «На базе „Динамо“ не было даже раздевалки, приходилось переодеваться в своих комнатах. Бросали грязные бутсы на диван, на который потом же ложились спать. Мрак! Такой вот был клуб… Ну, это сейчас смешно!»
Победители Лиги чемпионов в составе «Порту» попали в «Динамо» с португальской волной, но «бело-голубые» сами не были готовы к сотрудничеству с футболистами высокого класса. Не удивительно, что у большинства из них остались ужасные впечатления, ведь ехали люди совсем под другую задачу, диссонанс у них образовался дикий.
Айден МакГиди после расставания со «Спартаком»: «Я мог бы написать книгу о жизни в России. Столько всего… Они как будто отброшены на двадцать лет назад в развитии, сложно привыкнуть к таким жизненным условиям. И это точно не то место, куда стоит приезжать с ребенком. Стиль жизни иной, восприятие футбола по сравнению с Британией – небо и земля. Я постоянно чувствовал давление, какое-то негативное влияние, а Махачкала – худший город, где мне доводилось бывать. Мы остановились в отеле, где были кровати и завтраки, соответствующие отелю в одну звезду. Горячей воды не было».
Справедливости ради, ирландец еще во время выступлений в России не стеснялся говорить о том, что считает жителей этой страны слишком мрачными, хотя вполне милыми, если с ними подружиться поближе. Также он подчеркивал изоляцию, в которую попал с семьей из-за языковых границ, поэтому сам Эйден учил русский язык и даже преуспел в этом занятии.
Но есть и обратная сторона медали. Находятся иностранцы, которым понравилось в нашей стране и нашем чемпионате, и они не боятся говорить об этом.
Неманья Видич, экс-защитник «Спартака»: «Я провел прекрасное время в России, а Москва – мой любимый город. Если бы мне сейчас предложили войти в тренерский штаб „Спартака“, я бы согласился».
Самуэль Это’О, экс-форвард «Анжи» (после трех голов за «Челси» в ворота «Манчестер Юнайтед»): «Я первый дагестанец, оформивший хет-трик в АПЛ!»
Вагнер Лав: «Я был счастлив в России, в этом нет никаких сомнений. Я бы хотел провести в России еще несколько лет, это сделает меня счастливым».
Хуан Круc Олер, агент полузащитника «Аталанты» Эмилиано Ригони, заявил, что его клиент не давал интервью итальянским СМИ.
==================================
Вот к чему это? Ради очередной волны свинотролей?
Хуан Круc Олер, агент полузащитника «Аталанты» Эмилиано Ригони, заявил, что его клиент не давал интервью итальянским СМИ.
==================================
Вот к чему это? Ради очередной волны свинотролей?