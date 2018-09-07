«Худшее время в моей жизни!» Легионеры – о РПЛ и России после отъезда

сегодня, 17:25

Эмилиано Ригони, играющий за «Аталанту» на правах аренды из «Зенита», заявил, что не хочет возвращаться в Россию. «Соккер.ру» слышал и более жесткие высказывания иностранцев.

Россию и чемпионат России, безусловно, есть за что критиковать, но большее уважение вызывают люди, которые делают это во время выступлений за клубы РПЛ . Но большинство иностранцев из числа вечных жалобщиков начинают изливать души после отъезда. Пока находились в России, зарабатывали, а нередко – просто получали хорошие деньги, молчали в тряпочку, а стоит уехать, как из человека начинает сочиться желчь или что похуже. Но дело-то житейское, мы уже привыкли. Эмилиано Ригони на фоне высказываний, которые вы прочитаете ниже, не сказал ничего предосудительного. На вопрос о своем будущем аргентинец ответил: «Посмотрим в конце сезона. В Россию возвращаться не хотелось бы». Не слишком корректно по отношению к держателю контракта – «Зениту», и вызвало понятную реакцию со стороны болельщиков, но бывало и хуже.

Иван Пелиццоли после ухода из «Локомотива»: «Переход в „Локомотив“ поломал всю мою карьеру. А ведь мне было всего лишь 27 лет! Ни за что не надо было ехать в Россию. В Англию, Францию, в любую другую страну, только не в этот слабенький чемпионатик».

Итальянский вратарь не смог выиграть конкуренцию за право быть первым номером «Локомотива» в «слабеньком чемпионатике». Но Ванечка не виноват!

Эрик Хаген подорвал «бомбу» после ухода из «Зенита»: «Перед одной из еврокубковых встреч всем футболистам сказали скинуться по 3000 долларов для взятки судье, чтобы мы точно победили. Я стал ругаться, сказал, что мы и так сильнее, так почему должны участвовать в грязных играх?! Но команда решила платить, и мне пришлось подчиниться. Я был очень зол, хотелось ломать все на своем пути. Мне пообещали, что такое больше не повторится. С такими просьбами больше никто не подходил, но по ходу следующего чемпионата „Зениту“ явно симпатизировали судьи, и я чувствовал себя очень неловко».

После этого интервью Хагена вызвали в УЕФА для дачи показаний, но коррупционного скандала не получилось. Эрик в следующем интервью подчеркнул, что клуб «Зенит» и его спонсоры не несут ответственности за эту историю, в ней участвовали только футболисты. Еще интереснее, что до того смелый Хаген резко забыл и матч, и имя судьи, и даже год, когда состоялся этот врезавшийся ему в память матч, суливший арбитрам солидный куш. Удивительно.

Деми Де Зеув после ухода из «Спартака»: «Я испытал огромное облегчение, когда уехал из России. У меня не получилось адаптироваться к тамошним нравам. Футбол, культура, общество, долгие поездки… Мне такая жизнь совсем не подходит. На первой же тренировке в „Спартаке“ у меня спросили: „Ты гей?“ А я встречаюсь с девушкой шесть лет, она приходит на все мои игры, мы растим ребенка, разве этого недостаточно? Просто до этого я снялся для гей-журнала, чтобы выразить отношение к этому явлению…»

Гарри О’Коннор после разрыва отношений с «Локомотивом»: «Кажется, я попал в худшее место на земле, в свой личный ад. Зарплату мне не платили, тренировки ужасные, погода отвратительная. Это абсолютный кошмар, худшее время в моей жизни. Пообщаться не с кем, ведь на английском никто не разговаривал, я все время только и сидел в квартире. В клубе неразбериха: тренер хотел, чтобы я играл, а президент был против. К счастью, все в прошлом!»

Любопытно, что после всего этого «неописуемого ужаса» О’Коннор согласился еще раз приехать в Россию, причем не в столицу, а Томск, чтобы помочь «Томи» вернуться в Премьер-Лигу. Гарри, который запомнился поклонникам «Локомотива» победным голом в финале Кубка России, оказался очень странным парнем. У шотландца были большие проблемы с алкоголем, потом он переключился на наркотики, а в прошлом году был пойман на краже пиджака за 200 фунтов в одном из бутиков Эдинбурга. Гарри на дне.

Манише после короткого периода в московском «Динамо»: «На бумаге все было красиво, пятилетний план развития клуба, но на деле „Динамо“ оказалось даже не средневековьем, а каменным веком. Мне врезалась в память история, как мы вылетали в какой-то город. Я сижу, смотрю в окно, самолет набирает разгон, и тут из крыла начинают отлетать гайки крепления одна за другой. Я поднял панику, стал бегать по салону, всех тормошить, но на это даже никто не обратил внимания! Вот тогда я испытал настоящий шок».

Коштинья, тоже поигравший за «Динамо»: «На базе „Динамо“ не было даже раздевалки, приходилось переодеваться в своих комнатах. Бросали грязные бутсы на диван, на который потом же ложились спать. Мрак! Такой вот был клуб… Ну, это сейчас смешно!»

Победители Лиги чемпионов в составе «Порту» попали в «Динамо» с португальской волной, но «бело-голубые» сами не были готовы к сотрудничеству с футболистами высокого класса. Не удивительно, что у большинства из них остались ужасные впечатления, ведь ехали люди совсем под другую задачу, диссонанс у них образовался дикий.

Айден МакГиди после расставания со «Спартаком»: «Я мог бы написать книгу о жизни в России. Столько всего… Они как будто отброшены на двадцать лет назад в развитии, сложно привыкнуть к таким жизненным условиям. И это точно не то место, куда стоит приезжать с ребенком. Стиль жизни иной, восприятие футбола по сравнению с Британией – небо и земля. Я постоянно чувствовал давление, какое-то негативное влияние, а Махачкала – худший город, где мне доводилось бывать. Мы остановились в отеле, где были кровати и завтраки, соответствующие отелю в одну звезду. Горячей воды не было».

Справедливости ради, ирландец еще во время выступлений в России не стеснялся говорить о том, что считает жителей этой страны слишком мрачными, хотя вполне милыми, если с ними подружиться поближе. Также он подчеркивал изоляцию, в которую попал с семьей из-за языковых границ, поэтому сам Эйден учил русский язык и даже преуспел в этом занятии.

Но есть и обратная сторона медали. Находятся иностранцы, которым понравилось в нашей стране и нашем чемпионате, и они не боятся говорить об этом.

Неманья Видич, экс-защитник «Спартака»: «Я провел прекрасное время в России, а Москва – мой любимый город. Если бы мне сейчас предложили войти в тренерский штаб „Спартака“, я бы согласился».

Самуэль Это’О, экс-форвард «Анжи» (после трех голов за «Челси» в ворота «Манчестер Юнайтед»): «Я первый дагестанец, оформивший хет-трик в АПЛ !»

Вагнер Лав: «Я был счастлив в России, в этом нет никаких сомнений. Я бы хотел провести в России еще несколько лет, это сделает меня счастливым».