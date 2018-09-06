Манчини тренирует сборную Италии под песни группы Queen

сегодня, 03:24

Журналистам стал известен список композиций, которые включает наставник сборной Италии Роберто Манчини на тренировках национальной команды.

Больше всего в плейлисте Манчини песен британской рок-группы Queen, но также есть несколько хитов известных поп-исполнителей. Однако, большую часть плейлиста составляет репертуар рок-групп, образовавшихся в прошлом веке.

Полный список композиций можно посмотреть здесь.

Недавно стал известен состав сборной Италии на матчи Лиги Наций против команд Польши и Португалии.