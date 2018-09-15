​Конкурент и помощник Дзюбы. Первый снайпер РПЛ

сегодня, 21:30

Ганчаренко дождался – Чалов начал оправдывать авансы. «Соккер.ру» предлагает обратить внимание на футбольный рост форварда ЦСКА .

Молодежь ЦСКА шикарно сыграла в Уфе в атаке – Влашич, Жамалетдинов и Чалов при поддержке Фернандеса принимали участие в голевых атаках. У Федора гол плюс пас – 7 голевых действий в 7 турах. Шесть забитых мячей, первый результат РПЛ , и четкая голевая передача с правого фланга. Причем нападающий сыграл от звонка до звонка не все матчи, а ЦСКА ищет свою игру, на пик формы молодой коллектив выйдет позже.

Где Федор был раньше и почему заиграл сейчас?

Слушаем Ганчаренко, никого компетентнее в этом вопросе не найти. В прошлом году тренер акцентировал на горе от ума – Чалов ответственный, поэтому переживал, копался в себе после промахов. В августе этого года наставник ЦСКА уже отмечал рост в завершении, единоборствах, открываниях – пожалуй, главное оружие молодого нападающего, о взаимодействии с защитой (читай - Фернандесом) и полузащитой (Влашичем).

Чалов в 7 матчах нового сезона забил столько же, как после 20 поединков прошлого чемпионата. Тогда 10 раз выходил со скамейки, а сейчас лишь дважды в семи случаях. Но с такой игрой будет в основе постоянно. Честно говоря, в этом случае смешно умничать и выискивать закономерности там, где их нет – Чалов провел слишком мало сезонов и матчей, чтобы не работали общие для молодых людей теории.

Федор просто вырос – буквально стал старше и сильнее, как футболист. А прошлой весной играл удачно, поскольку зимой получил паузу, был мотивирован задачей попасть в сборную России, набирался сил. Теперь знает, когда надо бежать, а когда ждать мяч. Понимает, как работает Фернандес и начинает осознавать, как работает шикарный хорват Влашич с видением поля и пасом. Конечно, жаль, что Абель Эрнандес сегодня получил травму, но Чалов и Жамалетдинов забили в ворота Беленова.

Получается, что без форвардов с голами Ганчаренко не остался и после ухода нападающих прошлого сезона - Витиньо, Мусы и Вернблума. Ждем игру против «Виктории» в Чехии в среду!

Чалов результативнее молодых Смолова и Кокорина?

Кокорин в 21 год был основным нападающим «Динамо», забил 12 голов в почти сотне поединков. Выходил, в том числе, на фланге, поэтому называть его чистым снайпером несправедливо. Но забивать за москвичей молодому нападающему никто не мешал, ведь моменты получал и промахивался частенько.

Смолов подрастал как игрок рядом с Александром в «Динамо», отправлялся в аренду в Голландию, где забил всего раз, ему несколько раз доверяли в Москве и старались поддерживать, хотя смотрелся молодой Федор, мягко говоря, странно. Тоже порой играл на краю, но когда выходил в центре – чаще всего оставался без голов. К 21 году набрал меньше полусотни матчей, а забил всего три раза.

А вот Дзюба в юности был ближе к стандартам молодого Кокорина, забил даже на один гол больше к исполнению 21 дня рождения в августе месяце. Но даже этот показатель не впечатляет, если провести параллель с Чаловым, ведь у него всего 57 поединков, но при этом уже 19 голов с учетом мяча против «Уфы». Со статистикой Заболотного в 21 год не будем сравнивать, чтобы не глумиться. Полоз в таком возрасте изредка выходил на замену без голов.

Так что фиксируем важный факт. В обойме Станислава Саламовича нет нападающего, который в возрасте Чалова мог бы похвастаться такой высокой результативностью, как у нападающего ЦСКА . Причем учтите, что Федору всего 20 лет, то есть у него еще есть время до 20 апреля следующего года, чтобы улучшить показатели. Пора подключать тяжелую артиллерию?

Александр Кержаков до 21 года забил в 110 матчах за «Зенит» и сборную 43 гола. Намного, намного круче стартовал, чем Чалов. Но Александр Анатольевич был основным с пеленок, в отличие от Федора Николаевича, при этом средняя результативность молодого Чалова вполне может добраться до показателей юного Кержакова, причем вплотную. Достаточно забить до апреля примерно еще 15 раз во всех турнирах.

Амбициозная задача? Зато выполнимая, ведь будет и ЛЧ , и кубок, и в сборную, быть может, позовут. В любом случае, впервые за много лет появился форвард, который до 21 дня рождения может стартовать примерно как Кержаков.

Федора пора вызывать в первую сборную России?

Можно согласиться с теми, кто утверждает – качественного скачка в игре Чалова не наблюдаем. Не стал лидером ЦСКА , не является человеком, вырывающим победы в одиночку. Нет, Чало - часть коллектива, зависимый форвард штрафной площадки. Но при этом речь о результативном российском форварде, у которого идет игра. Для сборной этого более чем достаточно. Заболотный провел несколько удачных отрезков матчей в «Зените» - появился в сборной.

И Антон не разочаровал! Чалов тоже должен получить шанс. Ведь важно учесть одну особенность Федора. Если Заболотный и Смолов – дублеры Дзюбы по позиции, центральные нападающие, разные по манере, но одинаковые по задачам в основе, если Полоз пока не всегда идеально работает, а Кокорин не вернулся и не заиграл рядом с Артемом в «Зените», то Чалов уже играл с центральным нападающим в паре. Абель Эрнандес не такой крупный, как Дзюба, но Чалов рядом не смотрится чужим.

Черчесов мотивировал отказ от Федора в первой команде на матчи сентября тем, что тот нужнее молодежной сборной. Но наставник оной начудил с выбором состава – поставил не тех, кто успешно выступают на высоком уровне, а людей, которых лучше знал и доверял. В результате молодежка проиграла дома лидеру своей группы Сербии 1:2, лишилась шансов на первое место в группе. А в Бушманова полетели стрелы после решения поставить Мелкадзе, а не Чалова.

Надо понимать специфику работы молодежной сборной России, чтобы объективно оценить такие решения. Но Федор достаточно хорош для основы команды из ЛЧ , раз забил больше, чем любой другой взрослый нападающий РПЛ в новом сезоне. Чалов в ударе, преодолел синдром первой части сезона – раньше осенью работал неважно. Возможно, даже помогло, что не был в заявке на ЧМ -18. Но тут есть загвоздка. С учетом, как сыграл Смолов, молодой джокер на скамейке мог помочь России сильнее, чем тот же Антон Миранчук, так и не вышедший на поле.

Получается, Черчесов по традиционному для себя пути медленно дойдет до приглашения человека, который способен стать как минимум усилением со скамейки. С Чаловым у него нет конфликтов. В отличие от Дзюбы, тот «усы» не показывал вместе с Кокориным, так что Федору скоро дадут игровые минуты. Быть может, уже против Германии в товарищеском поединке увидим форварда ЦСКА в заявке и на поле.

Чалов станет главным боевым оружием нового ЦСКА ?

Сборная как мечта – Федор говорил, что очень хотелось хотя бы в заявку на ЧМ -18. Но пока нужно работать над своими ошибками в клубе, ведь помарок достаточно. Другое дело, что в России нет выбора из десяти юных нападающих уровня Чалова. Ганчаренко провел большую работу, Федор становится сильнее на глазах, поскольку понял предназначение на поле. Ни по скорости, ни по выносливости, ни по мощности Федор не выделяется. Зато есть игровой интеллект.

Может реализовать даже не самый явный момент, поскольку шикарно читает игру. По количеству ударов из штрафной площади Чалов – лидер РПЛ нового сезона. Ценное качество для форварда, особенно в составе самой молодой команды лиги. Федор проводит третий сезон в составе ЦСКА , у него было больше времени для адаптации, чем у многих коллег, поэтому его 6 голов в 7 поединках – отличный и заслуженный результат. Лучшим снайпером лиги является двадцатилетний парень из Москвы, а поскольку вернулся Дзагоев, то с пасами Алана, Марио и Николы голов может быть еще больше.

Не замечать рывок Чалова и два хет-трика за год было бы преступлением. Ведь такие подвиги в лиге редкие, особенно сериями за один год. Похоже, именно Федор станет главным соперником Дзюбы в борьбе за приз лучшему бомбардиру чемпионата. И при этом может стать помощником Артема в первой сборной. Не всегда нужно будет играть в два форварда, но хорошо иметь такой вариант. Чалов и Дзюба могут вместе смотреться органичнее, чем Артем с Кокориным или Смоловым. Федор ведь и с оттяжкой к правой бровке умеет работать, которую в сборной закрывает его напарник по ЦСКА Фернандес.