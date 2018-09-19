Турецкий погром «Локомотива»

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«Локомотив» крупно проиграл «Галатасараю», но выглядел не так безнадежно. «Соккер.ру» разбирается в досадном поражении в Стамбуле.

Проблема первая. Сумятица

Слова о том, что в Турции всем играть тяжело, что турецкие болельщики устраивают настоящий ад соперникам, уже как-то даже стыдно повторять – слишком заезжено. И кажется, что все, кто приезжает на турецкую землю, должны быть к этому готовы. Профессионалы же. Однако «Локомотив» стушевался на старте игры по полной программе. Под сумасшедший рев трибун «Галатасарай» провел со стартового свистка невероятный отрезок мощного давления, пригвоздив «Локомотив» к воротам Гильерме. И выстоять в таком режиме стесненные железнодорожники не смогли, дрогнули. В эпизоде с голом они все сгрудились в штрафной, и никто не встретил Родригеса, который шел долго с мячом на ударную позицию. Не помогло, а возможно и помешало то, что «Локомотив» вышел играть в три центральных защитника. В этой расстановке гости чувствовали себя не очень привычно, несколько дискомфортно.

Проблема вторая. Реализация

На старте сезона все признавали, в том числе Юрий Семин, что у «Локомотива» очень туго с созиданием, с тем, чтобы создавать моменты, обострять. Но в игре с «Галатасараем» само создание остроты не было проблемой. По количеству острых эпизодов у ворот «Локомотив» точно не уступил туркам, которых принялся сам гонять после минуты 20-й. Значит, может созидать все же. И не дрожать при этом. Но для этого пришлось пережить 20-минутный мандраж, пропущенный гол. И потом выяснилось, что команда, которая в принципе тяжело созидает, еще не знает, как реализовывать толково моменты. Для привычного матча «Локомотива» их было много в этой игре. И тем обиднее, что обычно выжимающие максимум железнодорожники тут не использовали ничего.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (8) – 12 (3)

По ударам в целом и по точным выстрелам «Галатасарай» оказался впереди, однако это за счет двух непродолжительных относительно отрезков в начале и в конце матча. Основную часть игры «Локомотив» в плане ударов вел активнее, стрелял чаще. Только после второго пропущенного гола сник и позволил противнику реализовать контратакующий подход к игре.

Владение мячом (точность передач): 44,3% (80%) - 55,7% (82%)

С точностью передач у обеих команд все не идеально, но восемь точных пасов из десяти в среднем – это очень хорошо для российского клуба. В данном компоненте «Локомотив» был даже лучше «Галатасарая», но во многом еще и потому, что меньше играл за счет рискованных передач, а вот турки чаще выходили в быстрые атаки резкими пасами, часть из которых, конечно, терялась, но многие доходили до адресатов. Ну и процент владения мячом тут не очень показателен, поскольку после первого же гола «Галатасарай» играл по счету.

Проблема третья. Родригес

Этого парня следует выделить в особую категорию проблем, поскольку он один, кажется, повозил всех защитников «Локомотива». От него исходила всегда особая острота, он пробивал по воротам чаще других наравне с Фарфаном, но при этом совершал шикарные прорывы, не стеснялся брать игру на себя, и это у него получалось весьма остро. Собственно, ключевым мотором контратакующей игры «Галатасарая» стал именно Родригес, который на старте участвовал в мощном давлении и застал врасплох защиту москвичей, повозив для начала Игнатьева. Потом его жертвами становились и Чорлука, и Кверквелия, и Хеведес. Одного невероятно резкого шустрого заряженного игрока у соперника достаточно, чтобы наши клубы испытали большие проблемы в обороне при вроде как четком имеющемся плане.

Проблема четвертая. Перестроение

«Локомотив» изначально избрал тактику, которую после 20-й минуты против него применял «Галатасарай». Выходя на игру в пять защитников, которые откровенно прижимались вместе с полузащитниками, железнодорожники рассчитывали выстоять в стартовом натиске и кусать контрвыпадами за счет креатива Фернандеша, Крыховяка, Фарфана и Миранчука. Эта ставка провалилась сразу, однако гибко перестроиться с ходу «Локомотив» не смог. Да, он больше владел мячом и оказывал давление, но «Галатасарай», ушедший на контратаки в средней части матча, справился с этим эффективнее. При том, что оборона турок тоже совершала массу ошибок.

Проблема пятая. Вратарь?

А тут скорее вопрос к читателям. Считаете ли вы, что Гильерме причастен к тому, что случилось с «Локомотивом»? Да, он несколько раз в сложных ситуациях выручил. Как и Муслера. Но ключевые эпизоды с голами – это не нечто нерешаемое для среднего даже вратаря. Первый удар Родригеса был хлестким, из-за толпы, но все же издали и в ближний угол. Гильерме как-то не слишком четко сложился, словно не вполне был готов. Второй мяч был забит со штрафного, тоже издали, но не во вратарский угол. Дердийок грамотно использовал неверно выставленную стенку, просто обведя ее со стороны ворот.

Добавил бы Гильерме всего одного человека к стенке, и гола такого не случилось бы. А так Эрену удалось попасть в мертвую зону – в угол, прикрытый стенкой, до которого вратарь не дотянулся бы. И подкрутка не была какой-то невероятной. Правши так могут крутить вполне себе уверенно. Ну а третьему мячу уже особо внимания уделять не стоит. «Локомотив» пошел ва-банк, допустил ошибку, получил контратаку, и Гильерме сфолил в своей штрафной. Сам по себе этот мяч ничего уже не решал в компенсированное время. Конечно, во всех голевых эпизодах недоработал кто-то еще. Потеря в третьем голе, не накрыли в первом, сфолили у штрафной во втором. И все же – таких эпизодов у всех команд хватает, но в ключевой момент вратарь подчищает.

В любом случае «Локомотив» показал, что он не безнадежен. И счет уж точно не отражает того содержания игры, которое было показано. Турки не безупречны, много ошибаются на своей половине поля и позволяют создавать остроту. «Локомотив» все-таки умеет созидать, как выяснилось, пусть и не доводит это до ума – тут вопрос случая очень часто. Так что бороться при определенной доле везения можно. И с «Галатасараем», и с «Порту», и с «Шальке».