«Спартак» болен. Вылечит ли его Каррера?

вчера, 22:51

Вслед за поражением от «Ахмата» «Спартак» проиграл в Лиге Европы «Рапиду» при ужасной игре. «Соккер.ру» не знает, поможет Каррера «красно-белым» преодолеть недуг.

Какие надежды были у «Спартака» перед началом сезона? Сменился тренерский штаб, Рианчо принес с собой новые идеи, пришел сильный защитник Жиго и талантливый Ташаев, Еременко обещал усилить команду в разгар осени, да и старт в чемпионате получился оптимистичным по результату. А потом вдруг случился бардак. Вылет из квалификации Лиги чемпионов от не хватающего звезд с неба ПАОКа, продажа лидера команды в последний день трансферного окна, разрыв крестообразных связок у Жиго, бунт капитана Глушакова с последующим отстранением его и Ещенко от работы с основой, ноль голов с игры за семь туров РПЛ . И как гнилые вишенки на прокисшем торте поражения от «Ахмата» и «Рапида» при ужасной, не имеющей оправдания игры. Кто поможет «Спартаку» вылечиться или хотя бы купировать болезнь, пустившую метастазы?

Большинство болельщиков продолжают безоглядно верить в Карреру и, наверное, даже в случае отставки итальянца обвинят футболистов в непрофессионализме, если не в сливе главного тренера. Такие поражения, как в Вене, действительно могут натолкнуть на определенные домыслы, ведь на поле выходит не Массимо, а игроки, которые, словно по изначальному сговору, обулись в валенки или сами притворились этой самой обувью. Сколько же откровенно дурацких решений, бракованных передач, немыслимых потерь, промахов, позиционных просчетов допустили спартаковцы?! Кошмарная по качеству игра получилась. Вот и думай: то ли тренерский штаб не сумел подготовить команду должным образом, то ли в головах у игроков что-то роятся какие-то неправильные представления.

Но разве нет вопросов к Каррере? Банальных – по выбору состава, заменам, расстановке игроков на поле. Между фланговыми защитниками и крайними игроками атаки дикие разломы, Рассказов и Ломовицкий, Мельгарехо и Роша должны работать в связке, а единственный шанс продвинуться бровками в атаку возникает, если защитник сможет сам протащить мяч. Зе Луиш в отрыве от всех, потому что фланги никакие, а в центре поля есть три игрока, но не треугольник. Фернандо, Зобнин и Тимофеев каждый сам по себе. В матче с «Рапидом» перестановки произошли уже при счете 0:2, когда «Боржоми» и любые другие лечебные напитки было пить поздно. Если только что-нибудь покрепче…

Способен ли Каррера исправить ситуацию самостоятельно? Он уже бывал в трудных ситуациях, но сейчас особый случай. Нынешний Массимо подозрительно похож на позднего Мурата Якина. Экс-тренер «Спартака» в последние недели своей работы тоже демонстративно выпускал Кротова с Давыдовым, показывая, что у него нет ресурсов для поставленных задач. В Вене за «Спартак» играли Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицки, Игнатов вышел на замену. Пять человек, у которых до этого сезона полноценный опыт игры в футбол был в ФНЛ . Подтягивать молодежь нужно, но в таких количествах и так огульно это грозит хаосом, который и получили. Так вот, что может сделать Каррера, чтобы удержать команду, сохранить работу и преобразить игру?

Итальянец может продолжить гнуть линию диктатора и еще сильнее затянуть гайки, найти новых виноватых, работать только с теми игроками, в чьей мотивации уверен, и надеяться, что повезет. Поставить на карту все, протянуть до окончания дисквалификации Еременко и не сомневаться в своей правоте. Но есть и другой путь. Когда Массимо был наиболее удачлив у руля «Спартака»? Помните, как все начиналось? Каррера советовался с футболистами, прислушивался к их мнению, менял схему, если его в этом убеждали. И привел команду к долгожданному чемпионству. Стал отцом разношерстного, но симпатичного семейства, в котором не было недовольных. Сейчас критическая масса скандалов перевесила, и никто уже наверняка не скажет, чья в этом вина. Но, кажется, уже очевидно, что контакта, позволяющего успешно делать общее дело вместе, между тренером и командой уже нет.

И второй путь для Карреры видится в восстановлении утраченных семейных уз. Если еще есть возможность остановиться, осмотреться и начать все сначала, то ей нужно пользоваться. Год назад примерно в это же время Массимо психанул после упущенной победы над «Тосно» и спросил, кто не хочет видеть его в команде. Сейчас нужно сделать то же самое, но максимально спокойно и без резких вопросов. Пора понять, кого и что не устраивает, возможно ли последующее сосуществование этих футболистов и этого тренера. Как минимум, Каррера должен попытаться обнулить все отношения и все установки, попытаться сыграть от обратного. Отказаться от неработающей схемы, если она не приносит никакого профита в атаке, прямо задать вопрос каждому футболисту, что ему не хватает для демонстрации своих лучших качеств на поле. Понимаю, что это звучит как утопия, но легких и абсолютно логичных путей больше не осталось. Вывести «Спартак» из кризиса сейчас поможет либо смена тренера, либо какой-то совсем неожиданный финт от самого Карреры, нечто не в стиле стандартного Массимо. Припасены ли в кармане итальянца тузы, которых мы еще не видели?