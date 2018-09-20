«Спартак» болен. Вылечит ли его Каррера?

Вслед за поражением от «Ахмата» «Спартак» проиграл в Лиге Европы «Рапиду» при ужасной игре. «Соккер.ру» не знает, поможет Каррера «красно-белым» преодолеть недуг.
Какие надежды были у «Спартака» перед началом сезона? Сменился тренерский штаб, Рианчо принес с собой новые идеи, пришел сильный защитник Жиго и талантливый Ташаев, Еременко обещал усилить команду в разгар осени, да и старт в чемпионате получился оптимистичным по результату. А потом вдруг случился бардак. Вылет из квалификации Лиги чемпионов от не хватающего звезд с неба ПАОКа, продажа лидера команды в последний день трансферного окна, разрыв крестообразных связок у Жиго, бунт капитана Глушакова с последующим отстранением его и Ещенко от работы с основой, ноль голов с игры за семь туров РПЛ. И как гнилые вишенки на прокисшем торте поражения от «Ахмата» и «Рапида» при ужасной, не имеющей оправдания игры. Кто поможет «Спартаку» вылечиться или хотя бы купировать болезнь, пустившую метастазы?
Большинство болельщиков продолжают безоглядно верить в Карреру и, наверное, даже в случае отставки итальянца обвинят футболистов в непрофессионализме, если не в сливе главного тренера. Такие поражения, как в Вене, действительно могут натолкнуть на определенные домыслы, ведь на поле выходит не Массимо, а игроки, которые, словно по изначальному сговору, обулись в валенки или сами притворились этой самой обувью. Сколько же откровенно дурацких решений, бракованных передач, немыслимых потерь, промахов, позиционных просчетов допустили спартаковцы?! Кошмарная по качеству игра получилась. Вот и думай: то ли тренерский штаб не сумел подготовить команду должным образом, то ли в головах у игроков что-то роятся какие-то неправильные представления.
Но разве нет вопросов к Каррере? Банальных – по выбору состава, заменам, расстановке игроков на поле. Между фланговыми защитниками и крайними игроками атаки дикие разломы, Рассказов и Ломовицкий, Мельгарехо и Роша должны работать в связке, а единственный шанс продвинуться бровками в атаку возникает, если защитник сможет сам протащить мяч. Зе Луиш в отрыве от всех, потому что фланги никакие, а в центре поля есть три игрока, но не треугольник. Фернандо, Зобнин и Тимофеев каждый сам по себе. В матче с «Рапидом» перестановки произошли уже при счете 0:2, когда «Боржоми» и любые другие лечебные напитки было пить поздно. Если только что-нибудь покрепче…
Способен ли Каррера исправить ситуацию самостоятельно? Он уже бывал в трудных ситуациях, но сейчас особый случай. Нынешний Массимо подозрительно похож на позднего Мурата Якина. Экс-тренер «Спартака» в последние недели своей работы тоже демонстративно выпускал Кротова с Давыдовым, показывая, что у него нет ресурсов для поставленных задач. В Вене за «Спартак» играли Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицки, Игнатов вышел на замену. Пять человек, у которых до этого сезона полноценный опыт игры в футбол был в ФНЛ. Подтягивать молодежь нужно, но в таких количествах и так огульно это грозит хаосом, который и получили. Так вот, что может сделать Каррера, чтобы удержать команду, сохранить работу и преобразить игру?
Итальянец может продолжить гнуть линию диктатора и еще сильнее затянуть гайки, найти новых виноватых, работать только с теми игроками, в чьей мотивации уверен, и надеяться, что повезет. Поставить на карту все, протянуть до окончания дисквалификации Еременко и не сомневаться в своей правоте. Но есть и другой путь. Когда Массимо был наиболее удачлив у руля «Спартака»? Помните, как все начиналось? Каррера советовался с футболистами, прислушивался к их мнению, менял схему, если его в этом убеждали. И привел команду к долгожданному чемпионству. Стал отцом разношерстного, но симпатичного семейства, в котором не было недовольных. Сейчас критическая масса скандалов перевесила, и никто уже наверняка не скажет, чья в этом вина. Но, кажется, уже очевидно, что контакта, позволяющего успешно делать общее дело вместе, между тренером и командой уже нет.
И второй путь для Карреры видится в восстановлении утраченных семейных уз. Если еще есть возможность остановиться, осмотреться и начать все сначала, то ей нужно пользоваться. Год назад примерно в это же время Массимо психанул после упущенной победы над «Тосно» и спросил, кто не хочет видеть его в команде. Сейчас нужно сделать то же самое, но максимально спокойно и без резких вопросов. Пора понять, кого и что не устраивает, возможно ли последующее сосуществование этих футболистов и этого тренера. Как минимум, Каррера должен попытаться обнулить все отношения и все установки, попытаться сыграть от обратного. Отказаться от неработающей схемы, если она не приносит никакого профита в атаке, прямо задать вопрос каждому футболисту, что ему не хватает для демонстрации своих лучших качеств на поле. Понимаю, что это звучит как утопия, но легких и абсолютно логичных путей больше не осталось. Вывести «Спартак» из кризиса сейчас поможет либо смена тренера, либо какой-то совсем неожиданный финт от самого Карреры, нечто не в стиле стандартного Массимо. Припасены ли в кармане итальянца тузы, которых мы еще не видели?
Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает.
Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает.
Ни один клуб РФПЛ ничего экстраординарного там в наше время не показал. Последний выход российского клуба в плей-офф ЛЧ датируется сезоном 2015-16, в 1/4 Финала ЛЧ - 2009-10. Бывают четвертьфиналы ЛЕ, но, на минуту, Ред Булл Зальцбург и в полуфинал заглядывал.
Но пищевик даже на этом уровне не смотрится абсолютно. Просто статистика:
2017-18 - ЦСКА вошёл в 1/4 Финала ЛЕ, Зенит и Локомотив в 1/8, спартак... в 1/16. Будучи несеяным в этом раунде, в отличие от ЦСКА (ставшего одной из 4 лучших третьих команд в группе ЛЧ) и Зенита и Локомотива (победителей своих групп).
2016-17 - Краснодар и Ростов в 1/8 Финала ЛЕ, Зенит в 1/16, спартак вылетел в 3 кв. раунде. Без комментариев.
2013-14 - Зенит в 1/8 Финала ЛЧ, Анжи (который тогда раздербанили по полной) в 1/8 Финала ЛЕ, Рубин в 1/16, спартак вылетел в 4 кв. раунде. Подумать только - не одержавший осенью в РФПЛ НИ ОДНОЙ (!!!!!!) победы Анжи, дома (!!!!!) проигравший Томи (!!!!!), занял 2 место в группе и даже прошёл Генк благодаря победе на выезде, а серьёзно усилившийся спартак не прошёл Санкт-Галлен, который Кубань в группе порвала 4-0!
С другой стороны, оснований для иного и не видно. Чтобы у спартака была какая-то крутая звезда европейского уровня - да ни в жизнь. Вот легионеры РФПЛ на крупных турнирах с 2010 (которые реально играли там):
ЧМ-2010. Япония (1/8 Финала) - Хонда, Чили (1/8 Финала) - Гонсалес
Евро-2012. Португалия (3 место) - Бруну Алвеш, Польша - Рыбус (аж прям из Терека)
ЧМ-2014. Бразилия (4 место) - Халк, Бельгия (1/4 Финала) - Витсель, Нигерия (1/8 Финала) - Муса
Евро-2016. Бельгия (1/4 Финала) - Витсель
ЧМ-2018. Хорватия (2 место) - Чорлука, Швеция (1/4 Финала) - Гранквист и Классон, Иран - Азмун, Мохаммади, Эззатолахи (из ушедшего в небытие Амкара)
Это только самые известные.
Последними игроками спартака на турнирах были в 2012 Макгиди, выступавший за самую слабую сборную турнира, и Сухи, не сыгравший ни матча.
Можно сколько угодно копья ломать, ктО был важнее в сборной России на ЧМ-2018, но в Европу уехал Головин, а не Зобнин. Игнашевич без Кутепова добивался успехов в сборной, Кутепов без Игнашевича - пока нет.
Один раз на внутренней арене промесов, де луишей, адрианов хватило. За 15 лет правления федуна.
Это просто уровень федуновцев сейчас.
Ни один клуб РФПЛ ничего экстраординарного там в наше время не показал. Последний выход российского клуба в плей-офф ЛЧ датируется сезоном 2015-16, в 1/4 Финала ЛЧ - 2009-10. Бывают четвертьфиналы ЛЕ, но, на минуту, Ред Булл Зальцбург и в полуфинал заглядывал.
Но пищевик даже на этом уровне не смотрится абсолютно. Просто статистика:
2017-18 - ЦСКА вошёл в 1/4 Финала ЛЕ, Зенит и Локомотив в 1/8, спартак... в 1/16. Будучи несеяным в этом раунде, в отличие от ЦСКА (ставшего одной из 4 лучших третьих команд в группе ЛЧ) и Зенита и Локомотива (победителей своих групп).
2016-17 - Краснодар и Ростов в 1/8 Финала ЛЕ, Зенит в 1/16, спартак вылетел в 3 кв. раунде. Без комментариев.
2013-14 - Зенит в 1/8 Финала ЛЧ, Анжи (который тогда раздербанили по полной) в 1/8 Финала ЛЕ, Рубин в 1/16, спартак вылетел в 4 кв. раунде. Подумать только - не одержавший осенью в РФПЛ НИ ОДНОЙ (!!!!!!) победы Анжи, дома (!!!!!) проигравший Томи (!!!!!), занял 2 место в группе и даже прошёл Генк благодаря победе на выезде, а серьёзно усилившийся спартак не прошёл Санкт-Галлен, который Кубань в группе порвала 4-0!
С другой стороны, оснований для иного и не видно. Чтобы у спартака была какая-то крутая звезда европейского уровня - да ни в жизнь. Вот легионеры РФПЛ на крупных турнирах с 2010 (которые реально играли там):
ЧМ-2010. Япония (1/8 Финала) - Хонда, Чили (1/8 Финала) - Гонсалес
Евро-2012. Португалия (3 место) - Бруну Алвеш, Польша - Рыбус (аж прям из Терека)
ЧМ-2014. Бразилия (4 место) - Халк, Бельгия (1/4 Финала) - Витсель, Нигерия (1/8 Финала) - Муса
Евро-2016. Бельгия (1/4 Финала) - Витсель
ЧМ-2018. Хорватия (2 место) - Чорлука, Швеция (1/4 Финала) - Гранквист и Классон, Иран - Азмун, Мохаммади, Эззатолахи (из ушедшего в небытие Амкара)
Это только самые известные.
Последними игроками спартака на турнирах были в 2012 Макгиди, выступавший за самую слабую сборную турнира, и Сухи, не сыгравший ни матча.
Можно сколько угодно копья ломать, ктО был важнее в сборной России на ЧМ-2018, но в Европу уехал Головин, а не Зобнин. Игнашевич без Кутепова добивался успехов в сборной, Кутепов без Игнашевича - пока нет.
Один раз на внутренней арене промесов, де луишей, адрианов хватило. За 15 лет правления федуна.
Это просто уровень федуновцев сейчас.