«Копенгаген» - «Зенит». Недобитые

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«Зенит» ничьей дополнил картину выступлений российских клубов в Лиге Европы. «Соккер.ру» рассказывает о матче в Копенгагене.

Поединок получился более чем неоднозначным. И по своему исходу, и по содержанию. Обе команды хотели бы выступать в Лиге чемпионов и видеть их там не так и дико, но эта встреча больше напоминала не игру главного еврокубка, а обычную встречу чемпионата России. По количеству брака, остроты и другим визуальным и статистическим параметрам.

«Зенит» как-то быстрее освоился на арене противника, поэтому больше поначалу владел мячом, но делал это чересчур академично и не слишком привлекательно, не особо остро. «Копенгаген» старался периодически покалывать, однако борьбу за инициативу особо не навязывал. Обе команды больше как-то рассчитывали на ошибки друг друга, поэтому интересного в дебюте показывали очень мало. Если не считать прямо самых первых минут, когда произошел обмен ударами, после чего все и успокоилось в напряженной тишине. Взорвать ее удалось более деятельному в первом тайме «Зениту» перед самым перерывом. Причем сработала не слишком изначально понятная задумка со смещением Дзюбы из центра на фланг.

Все привыкли видеть Артема, как он мнет бока защитникам в гуще событий, прямо перед воротами, в штрафной, выставляя голову, ноги – все. А тут он периодически уходил левее, а Дриусси поднимался выше. Так или иначе именно эта ставка сработала в эпизоде с голом. Дзюба сместился на левый фланг, Дриусси оказался в центре, а Мак подвинулся к штрафной поближе к ним. Так и началась голевая передача с изумительным проникающим пасом Дриусси, который превратил в гол Мак. Нельзя не отметить и ошибку защитника «Копенгагена» Вавро, который в отличие от товарищей задержался и не сделал искусственный офсайд. Но больше эта схема особо не работала, отступление Дзюбы чуть глубже давало пространство партнерам, а тех уже неплохо так прикрывали. Сказывалась и нехватка фланговой активности. Конечно, Смольников и Анюков парни старательные, однако давления по бровкам, которое исходит от современных крайних защитников в топовых командах, тут совершенно не ощущалось. Это сужало варианты «Зенита».

«Копенгаген» после пропущенного гола совершенно логичным образом принялся давить. Не так, как озверевший «Манчестер Сити» на ворота «Лиона» днем ранее, но тоже достаточно усердно. Да и «Зенит», надо сказать, защищался не так самоотверженно и собранно, как это делал «Лион» в той встрече. Да, складывалось ощущение, что петербургская команда не до конца дорабатывает, словно каждое действие совершает с осознанием того, что перед ней «Копенгаген», а не «Реал», что дело в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов.

Примерно с таким ощущением играют в этом турнире английские клубы. Но у тех хотя бы есть мотивация – деньги, которые получает даже аутсайдер Премьер-Лиги, баснословны по сравнению с грошами в Лиге Европы. Да и снобизм британский не позволяет выкладываться по полной программе против всяких чешских, датских, румынских клубов. Откуда это берется порой у российских команд и у «Зенита» в частности – загадка. Датчане же старательно утюжили пространство и нагнетали потихоньку давление, проявив преимущество и в статистических показателях.

Выход Маркизио у «Зенита» достоин отдельного упоминания и показывает в целом всю неоднозначность игры петербуржцев. Можно вспомнить его шикарный пас на выход Ерохина, перевод на Смольникова блестящий, а можно и передачи в ноги соперникам на пару метров в безобидной ситуации. И такая не одна была – потенциально она могла привести к пропущенному голу. С такого небрежного паса в центре от Ауара, казалось, безобидного, начался гол в ворота «Лиона», раз уж мы стали вспоминать ту игру.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (4) – 8 (2)

Статистика совершенно как в среднем матче чемпионата России. Возни, борьбы было много, а вылилось это в 6 точных ударов на двоих. Чаще других бил могучий Сков, который попал в штангу в одном из эпизодов, когда отвечал на голевой момент у ворот «Копенгагена». Вот, кстати, в отличие от четких ударов моменты и напряженные ситуации у обоих ворот регулярно возникали. Но в сумбуре не случался решающий голевой шаг.

Владение мячом (точность передач): 53,8% (79%) - 46,2% (77%)

Владение мячом полностью отображает сценарий игры. Поначалу преимущество было довольно большое у «Зенита», а после забитого гола датчане принялись чаще возиться с мячом. Концовка уже прошла в обоюдных атаках и совершенно равной игре. Портило картину большое количество брака, что отражено в точности передач. Это тоже такой среднероссийский показатель.

Что касается брака, то мы вскользь сказали о Маркизио, но стоит особо подчеркнуть, что его хватало у всех. Особенно выделялся Ерохин с его контрастной игрой. С одной стороны – много борется, старается, открывается в самых разных точках и получает мяч. Но работа с мячом – это же тихий ужас. Отскакивает все на несколько метров, ведение мяча словно на дрожащих или сведенных судорогой ногах. И такое с разной степенью акцента можно сказать про всех участников матча. Не только про зенитовцев. Техника и точность подводила чуть ли не каждого. Отсюда и скомканное впечатление от игры, и неоднозначный результат. Ну, ничья на выезде хотя бы чисто из турнирных соображений – это хорошо. На том и сойдемся, без углублений в качество футбола, а то грустно станет.