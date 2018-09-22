Уровень доверия. Тренеры РПЛ и крепость их позиций

сегодня, 19:00

В чемпионате России со старта сезона случилась всего одна тренерская рокировка. «Соккер.ру» выясняет, кто из тренеров РПЛ имеет наибольшие шансы лишиться своего поста осенью.

Рашид Рахимов («Ахмат») - 10 из 10*

В «Ахмате» произвели плановую смену наставника, ведь Игорь Ледяхов ушел после победы над «Уфой», а Рашид Рахимов вернулся на знакомый мостик во время паузы на игры сборных, чтобы было время включиться в работу. Получилось отлично, ведь начал тренер-возвращенец с выездной победы над «Спартаком».

*здесь и далее сугубо оценочное значение по десятибалльной шкале, отражающее текущую успешность и запас доверия главного тренера на своем посту.

Сергей Семак («Зенит») - 10 из 10

«Зенит» лидирует в РПЛ , причем уже создал отрыв в пять очков от ближайших преследователей. Кроме того, «сине-бело-голубые», пусть с боями и нервотрепкой, но пробились в групповой раунд Лиги Европы, то есть пока все задачи на сезон в стадии решения, Семак удачно начал на новом месте работы. Кредит доверия максимальный.

Виктор Ганчаренко ( ЦСКА ) - 10 из 10

На долю Виктора Михайловича выпало серьезнейшее испытание: именно он оказался на тренерской смене в момент, когда ЦСКА накрыла необходимость провести грандиозную реконструкцию состава. Ветераны завершили карьеры, Вернблум и Натхо предпочли не продлевать контракты, Головина выгодно продали в «Монако» - половину стартового состава ветром сдуло. Тем не менее, белорус не жалуется, а его команда и, в первую очередь, Чалов играют ярко и результативно. ЦСКА трудно, болезней роста еще никому не удавалось полностью избежать, но есть полное ощущение, что Ганчаренко на 100% контролирует ситуацию и знает, что делать в том или ином случае.

Валерий Карпин («Ростов») – 10 из 10

Хо-хо, «Ростов» на втором месте в турнирной таблице! И это не команда Бердыева. «Желто-синие» солидно начали первый полноценный сезон при Карпине, причем результаты не спишешь на удачливость, у команды есть сильные стороны, которыми она целенаправленно пользуется. Карпин в полном порядке.

Мурад Мусаев («Краснодар») – 10 из 10

«Краснодар» играет в тот футбол, который хочет видеть президент клуба, в последних матчах результат регулярно улыбается «быкам»: победы над «Локомотивом», «Анжи» и «Акхисаром». Похоже, Мусаев достойно справляется с потерями Гранквиста и Смолова, «Краснодар» остается «Краснодаром» и старается прибавлять в «комбинаторике» розыгрышей мяча у чужих ворот.

Курбан Бердыев («Рубин») – 10 из 10

«Рубин» небезупречен, но Курбан Бердыев может чувствовать себя хозяином в своей команде. Он уже второй год работает в Казани после возвращения, и хотя пока не стал давать результат, который от него ждут, на то есть объективные причины: фактически это уже третья версия «Рубина» за год, так что у Курбана Бекиевича еще есть время, чтобы наладить игровые связи, на которых держится его бизнес.

Владимир Федотов («Оренбург») – 9 из 10

В двух последних турах произошел некоторый откат «Оренбурга» - два поражения от «Зенита» и «Динамо», поэтому один балл Федотову, однако у этого тренера по-прежнему нет причин беспокоиться о своей работе.

Дмитрий Хохлов («Динамо») – 8 из 10

До сегодняшнего матча Дмитрию Валерьевичу можно было и «десятку» нарисовать, но домашнее поражение от худшей команды чемпионата - это в любом случае тренерский «зашквар». Пока ничего страшного не произошло, но теперь Хохлову и «Динамо» нужно доказывать в следующих матчах, что фиаско в игре против «Анжи» - чистая случайность.

Олег Кононов («Арсенал») – 7 из 10

«Арсенал» неровно начал сезон, но крупная победа над «Крыльями Советов» обещает стать переломным моментом для «оружейников» и их тренера Олега Кононова, которого даже коллеги называют главным усилением тульского клуба в межсезонье.

Массимо Каррера («Спартак») – 7 из 10

Каррера пользуется серьезным доверием Леонида Федуна и большой лояльностью среди болельщиков, но поражения от «Ахмата» и «Рапида» на фоне непопадания в Лигу чемпионов и малосодержательной игры команды не делают будущее итальянца столь уж безоблачным. А вот если «Спартак» проиграет в дерби ЦСКА , то уровень доверия к Массимо может и до «пятерки» упасть. Все что ниже – состояние, близкое к отставке.

«Спартак» болен. Вылечит ли его Каррера?

Юрий Сёмин («Локомотив») – 6 из 10

Положение Юрия Павловича, как и у другого недавнего тренера-чемпиона, непростое. «Локомотив» на 10-м месте в РПЛ , стартовал с крупного поражения в Лиге чемпионов и это при том, что команда получила серьезное усиление летом. Если серия дурных результатов продолжится, то Илья Геркус получит повод осуществить свою давнюю мечту и заменить Семина тренером-иностранцем. О непростых отношениях между легендарным тренером и менеджментом железнодорожников известно давно.

Дмитрий Парфёнов («Урал») – 6 из 10

Сегодняшняя победа над «Енисеем» определенно добавила вистов Дмитрию Парфенову. Его команда и на старте чемпионата играла неплохо, но постоянно натыкалась на удары судьбы. Победа вслед за ничьей в матче с «Ростовом» - повод для команды и тренера поверить в собственные силы. Думаю, рейтинг Парфенова продолжит движение вверх.

Магомед Адиев («Анжи») – 5 из 10

У «Анжи» две победы при шести поражениях, но работу Магомеда Адиева беспристрастно оценивать трудно. С одной стороны, по-тренерски он явно не выжимает максимум из своей команды – не хватает опыта, с другой – знаем о сложной ситуации в махачкалинском клубе, тут каждая победа сродни подвигу. Но проиграй сегодня «Анжи» в седьмой раз подряд, Адиев мог и лишиться работы, поэтому уровень доверия к нему ровно на середине шкалы.

Андрей Тихонов («Крылья Советов») – 4 из 10

Сейчас три тренера РПЛ находятся под риском увольнения. «Крылышки» Андрея Тихонова неделю назад проиграли 0:4 «Арсеналу», а всего в чемпионате волжане забили два мяча в семи турах. Для Андрея Валерьевича определяющей станет ближайшая неделя, в ходе которой придется сыграть с «Краснодаром», «Тамбовом» на Кубок России и «Рубином». Велика вероятность, что после одного из этих матчей Тихонов лишится работы.

Дмитрий Аленичев («Енисей») – 3 из 10

Аленичев тоже близок к отставке, особенно после сегодняшнего домашнего поражения от «Урала». Думаю, ему дадут сыграть в родных Великих Луках на кубок, а вот поединок следующего тура против «Уфы» станет определяющим: либо Дмитрий Анатольевич выторгует себе еще один шанс победой, либо уйдет в отставку.

Сергей Томаров («Уфа») – 2 из 10