Точилин отказался покинуть «Сочи», чтобы возглавить «Балтику»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин ответил отказом на предложение «Балтики», которая ищет нового наставника. Об этом сообщил сам 44-летний специалист.
– Вам был звонок с предложением из «Балтики»?
– (после паузы) Ну да.
– И каково Ваше решение?
– Мне приятно, что ко мне есть интерес. Но сейчас я востребован в «Сочи». Уйти было бы некрасиво перед руководством клуба и командой.
– То есть Вы продолжите работать в «Сочи»?
– Да.
По данным СМИ, в «Балтике» Точилину предлагали лучшие условия, чем в «Сочи».
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В Сочи море теплее!!!
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В Сочи море теплее!!!