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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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23:00 19’ Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1:0 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
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Точилин отказался покинуть «Сочи», чтобы возглавить «Балтику»

сегодня, 22:00

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин ответил отказом на предложение «Балтики», которая ищет нового наставника. Об этом сообщил сам 44-летний специалист.

– Вам был звонок с предложением из «Балтики»?

– (после паузы) Ну да.

– И каково Ваше решение?

– Мне приятно, что ко мне есть интерес. Но сейчас я востребован в «Сочи». Уйти было бы некрасиво перед руководством клуба и командой.

– То есть Вы продолжите работать в «Сочи»?

– Да.

По данным СМИ, в «Балтике» Точилину предлагали лучшие условия, чем в «Сочи».

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Все комментарии
parallels
parallels ответил Caniggia
сегодня в 23:09
Зачем менять солнечный и тёплый берег Черного моря на холодную и дождливую Балтику?
европа рядом. каждому своё, конечно, но я бы предпочёл жить в кёниге, чем в сочи.
holms918
holms918
сегодня в 22:52
Молодец, правильно сделал.
Sergus
Sergus
сегодня в 22:44
В Сочи давно работает, нет смысла менять команду.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:42
Зачем менять солнечный и тёплый берег Черного моря на холодную и дождливую Балтику?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 22:35
Зачем шило на мыло менять?
Abverin
Abverin
сегодня в 22:33
В Сочи и без денег хорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:27
По данным СМИ, в «Балтике» Точилину предлагали лучшие условия, чем в «Сочи».
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
В Сочи море теплее!!!
owl_fake
owl_fake
сегодня в 22:26
Поверить не могу. Держите в курсе.
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