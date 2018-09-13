Точилин отказался покинуть «Сочи», чтобы возглавить «Балтику»

сегодня, 22:00

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин ответил отказом на предложение «Балтики», которая ищет нового наставника. Об этом сообщил сам 44-летний специалист.

– Вам был звонок с предложением из «Балтики»?

– (после паузы) Ну да.

– И каково Ваше решение?

– Мне приятно, что ко мне есть интерес. Но сейчас я востребован в «Сочи». Уйти было бы некрасиво перед руководством клуба и командой.

– То есть Вы продолжите работать в «Сочи»?

– Да.