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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 1:2 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 6:0 Логотип ИсландияИсландия 1.51 4.22 7.47
19:00 Матч завершен Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 Матч завершен Логотип БеларусьБеларусь 5:0 Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 Идет первый тайм, 17’ Логотип АнглияАнглия 1:1 Логотип ИспанияИспания 2.75 3.24 2.91
21:45 15’ Логотип ЭстонияЭстония 0:1 Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 15’ Логотип ЛюксембургЛюксембург 0:0 Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Каррера посетил музей «Спартака»

сегодня, 21:03

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня посетил клубный музей.

Здесь безумно красиво. Мне приятно лишний раз увидеть людей, которые создали это место, которые здесь работают.

Могу показаться нескромным, но дольше всего разглядывал витрину, посвященную нашему чемпионству, добытому два года назад. А ещё мне очень нравится форма старого образца. Ретростиль впечатляет. 

Вообще, безумно здорово, что такой музей существует. Каждый игрок «Спартака» обязательно должен здесь побывать. Этой атмосферой нужно пропитаться. Лично мне после тяжелого матча в Санкт-Петербурге такой визит точно пойдёт на пользу, поможет зарядиться энергией.

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1
сегодня в 21:53
    Антон Трифонов
    Антон Трифонов
    сегодня в 21:46
    а по большому счету и ничего разглядывать разве что чемпионство первое за 16 лет, да рекорды.. благо у спартачей с ними более менее стабильно, хахаха
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 21:40
    а вы сколько чемпионств взяли после нашего копа дел сол?))))))))
    tuman960
    tuman960
    сегодня в 21:40
    а я думаю зачем Спартаку Терри,теперь после посещения тренером музея всё стало на свои места!!!Терри выставят в музеи в роли экспоната и будут брать деньги за фото с ним(крутой бизнес)!!!
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 21:39
    Массимо,а болотный музей не интересует? туда маркизу завезли ))))))
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 21:35
    Литейный 4:
    На почетном месте в музее находится фунфырик бромонтана и золотой свисток от судейского корпуса. Без которых не было бы никаких трофеев у пупсиков. Гыгыгы
    у вас наверно на почетном месте золотые перчатки мюллера
    в которых он отстегивал бабло за кубок уефа.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 21:35
    А вот интересно, наверно в музее и мясная лавка есть, по ходу.....
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 21:34
    В этом музее надо поставить статуи Лампочкина, Безбородова и Кукуяна!
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 21:31
    Когда чувствуешь что наступает сложности впереди, вернись к истокам и пойми, что только ты достоин быть, похожим на них. Удачи
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 21:26
    Приобщается к прекрасному.
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    сегодня в 21:25
    Кирилыч:
    Согласен. Надо было сначала в музей, потом тренерить. Чтоб настрой был, чтоб знал что не простой безликий клуб доверили.
    НЕ ПРОСТОЙ, А ПОЗОРНЕЙШИЙ!
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    сегодня в 21:25
    ...И СТЕР ПЫЛЬ НА ПУСТОЙ ПОЛКЕ С НАДПИСЬЮ "ЕВРОКУБКИ"!

    БУГАГА
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 21:21
    На почетном месте в музее находится фунфырик бромонтана и золотой свисток от судейского корпуса. Без которых не было бы никаких трофеев у пупсиков. Гыгыгы
    piercman
    piercman
    сегодня в 21:20
    осмотрел экспозицию красных тряпок, паутину и копа дель сол?
    Кирилыч
    Кирилыч
    сегодня в 21:18
    ROMA DROGBA:
    Что за 3 года первый раз?
    Согласен. Надо было сначала в музей, потом тренерить. Чтоб настрой был, чтоб знал что не простой безликий клуб доверили.
    drug01
    drug01
    сегодня в 21:13
    Историю надо знать!
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    сегодня в 21:11
    Скоро там появится фотография Терри и будут привозить детей,мол смотрите детишки кто играл в великом клубе Москвы.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 21:09
    ROMA DROGBA:
    Что за 3 года первый раз?
    Буквально с языка у меня снял, я тоже, это подумал.
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 21:06
    И простыл от ужасных сквозняков. Здоровья тебе, физрук!
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 21:04
    Что за 3 года первый раз?
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