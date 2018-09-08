Каррера посетил музей «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня посетил клубный музей.

Здесь безумно красиво. Мне приятно лишний раз увидеть людей, которые создали это место, которые здесь работают.

Могу показаться нескромным, но дольше всего разглядывал витрину, посвященную нашему чемпионству, добытому два года назад. А ещё мне очень нравится форма старого образца. Ретростиль впечатляет.

Вообще, безумно здорово, что такой музей существует. Каждый игрок «Спартака» обязательно должен здесь побывать. Этой атмосферой нужно пропитаться. Лично мне после тяжелого матча в Санкт-Петербурге такой визит точно пойдёт на пользу, поможет зарядиться энергией.