«Спартак» почти во всём хуже ЦСКА

вчера, 12:45

Одни болельщики не вытащат клуб, никогда в большом футболе не вытаскивали. «Соккер.ру» злится, что игроки и менеджеры «Спартака» ставят на провалы вместо побед.

Фанаты не могут принимать решения

Профессиональный футбольный клуб – диктатура. Спартаковцы не могут прямо влиять или менять вредные решения клуба. Болельщики создают атмосферу, благодаря их усилиям футбол набирает последователей. Самые страстные притягивают внимание друзей, те «обращаются» в фанатов. Это круто.

У «Спартака» больше поклонников, чем у ЦСКА . Что не означает перевес их клуба как профессиональной структуры. Не будем говорить об адекватности, которую любому агрессивному и радикальному поклоннику чего или кого-либо сохранять сложно. Но даже спокойные поклонники «Спартака» часто в оппозиции к отдельным (многим) решениям клуба.

Или возьмем фанатов ЦСКА . По России их много, но не сумели бы спасти клуб от развала, не сработай Гинер, его друзья и подчиненные. И у фанатов «Спартака» нулевые шансы, если когда-то повторятся истории «Анжи» или «Динамо». В случае коллапса напишут еще одну книгу, как убивали «красно-белых», но переживут ФНЛ . Фанаты важны на стадионе, но они не забивают мячи и клубы в России не содержат.

А кроме фанатского, разве есть веские аргументы в пользу клуба «Спартак» в споре с клубом ЦСКА ?

Одни разобщены, а другие – едины

Даже на уровне фанатов спартаковцы сейчас грызут друг друга по поводу Карреры, Глушакова, трансферов и не только. Акинфеев потерял целый центр обороны, но поставил клуб выше личных интересов, хотя мог спокойно играть вместо 33-летнего Карнезиса в основе «Наполи» Анчелотти. Ганчаренко и команда ЦСКА – единое целое, что всегда крайне важно на пути развития и исправления ошибок.

Каррера не со всеми футболистами враждует, но в клубе холодная война. Федун недоволен. У тренера Массимо внутренняя оппозиция. «Спартак», когда говорим об управлении и отношениях, точно не клуб-семья, коим часто остается ЦСКА . Например, когда в крови Еременко нашли лишние вещества, «армейцы» сделали все, чтобы минимизировать потери. Но под Романа не прогнулись. А кто его аппетиты удовлетворил, не подскажите?

Причем не ищите логику в раздаче «Спартаком» щедрых контрактов. Например, Василий Уткин выдвинул версию, что информационная атака жены Глушакова на капитана именно сейчас не только «бытовуха» (немудрые родители – горе для детей, хватило бы ума – поделили миллионы Федуна в тишине), но и попытка выкурить Дениса, чтобы не выкладывать ему обещанные после чемпионства «золотые горы».

О каком единстве Федуна, Родионова, Измайлова, Карреры, Рианчо, Комбарова и Глушакова вообще можно заикаться?

«Спартак» - очень скандальный клуб

ЦСКА тоже скандален, но между народными концепциями «Все купил» и «Все провалил» смысловая пропасть. «Спартак» может сегодня победить, но если взглянете на дерби всея Москвы шире, оценивая последние два десятилетия, то увидите большую клубную разницу. У ЦСКА выходы в ЛЧ , кубки и чемпионства, жизнь по средствам, выгодные продажи и удачные подписания.

А кто такой «Спартак» в футболе нового века? Есть одно чемпионство. Но больше скандалов - от ухода Пилипчука до нового корма для ТВ-шоу. И есть глупые поражения. Вылет от «Тосно». Подаренный середняку позапрошлого сезона титул. Отправка на третье место усилиями «Динамо». Влет от вице-чемпиона Греции. Неудачная попытка подписать Терри - выдали визу до того, как спросили мнение жены о трансфере.

Впервые иностранца покупали? А еще же продажа Промеса 31 августа – тоже очень «спартаковский поворот» по сути, хотя по факту редкий, ведь крупные продажи не их конек. Теперь случилось отстранение ветеранов за лайки. И никаких «заговоров» нет, Измайлов и Родионов - не тайные агенты «Зенита». В «Спартаке» стабильно вредят сами себе. Непонятно, как можно так управлять клубом с историей, деньгами, фанатами, стадионом и составом?

ЦСКА последние годы думал о выживании, а у «Спартака» было все для трофеев. Даже «Зенит» заметно сбавил. Но вместо титулов спартаковцы выбрали скандалы, а финишировали весной ниже ЦСКА .

ЦСКА с будущим, а сосед в петле времени

Сегодня сыграет перспективный состав против того, который нуждается в лидерах, чистке и грамотных трансферах. Нынешний «Спартак» не способен ни на один из перечисленных подвигов. Даже с тренерами угадали два-три раза за тридцать лет! Чтобы наглядно подчеркнуть разницу между ЦСКА и «Спартаком», представьте, что за одно лето «красно-белые» потеряли Джикию, Боккетти и Кутепова, не подписали Жиго.

Ушли Фернандо, Глушаков, Попов, Ханни, а Зобнин пошел в «Рому» за 30 млн евро. Еще бы недосчитались Промеса, Зе Луиша и Луиса Адриано. А вот Комбаров остался бы. Как думаете, хватило бы скаутам, переговорщикам, финансистам и менеджерам клуба «Спартак» квалификации, чтобы сотворить то, что удалось клубу ЦСКА летом? Ответ знает даже самый верный спартаковец - не хватило бы. «Спартак» из новичков уровня готовности Роши был бы аутсайдером.

На поле разница в грамотности подбора футболистов будущего скажется если не сегодня, то завтра. «Молодому и перспективному» Джикии 25 лет, а у «армейцев» собраны объективно талантливые ребята по 19-20 лет с игровой практикой. Им нужно время, чтобы набрать полезных поражений и ярких побед, но клуб «Спартак» всеми скандалами и решениями словно кричит в осеннее московское небо, что менее грамотный.

У них больше ресурсов, чем у соседей, но меньше титулов, успехов и порядка. А ЦСКА , хотя сегодня формальный аутсайдер матча – помним об умении «Спартака» встрепенуться, плюс Каррера понимает цену дерби и выиграл три из четырех, является клубом более высокого уровня организации.

У «армейцев» больше перспектив

Фернандес, бросивший выпивать, чтобы стать крутым футболистом в России – положительный герой. Бекао и Влашичей у ЦСКА много, один Зобнин всех не перекроет. В «Спартаке» много серых фигур. Вот Ломовицкий и Ташаев. Получили шанс всей жизни, а толку? И трагедия спартаковских фанатов в том, что им часто приходится быть не адвокатами дьявола, а защитниками тех, чья вина очевидна. Пока фанаты выбирают стороны, упускают главный вывод с весны 2017 года - «Спартак» получил золотой шанс измениться, но не смог.

А теперь снова попытаются всех обмануть. Обязательно сделают вид, что «все под контролем», если обыграют юный ЦСКА . А что будет в случае поражения, тоже знаем. Снова «все под контролем», но найдут «крайнего» - Карреру. «Спартак» потерял историческую возможность откреститься от клубной невменяемости. А теперь через год-два будут в полуфинале Лиги чемпионов, как говорил романтик Федун, который тоже не понял, что 80 % проблем «Спартака» из-за того, кем окружил себя в «Спартаке».

Почему рецидивисту всегда сложно доказывать, что он не совершал новое преступление, если известно, что был рядом с местом происшествия в минуты его совершения? Потому что сила привычки. «Спартак» - клуб-рецидивист, когда говорим о скандалах и непотребстве, направленном против клуба. Только первая команда и менеджеры «Зенита» способны так же не уважать свой клуб, как отдельные спартаковские футболисты и управленцы не уважают знамя «красно-белых».

Всегда ищут оправдания, им никогда не бывает стыдно за то, как обращаются со «Спартаком». Например, в клубе начали продавать банные принадлежности после публикации видео женатого капитана клуба в бане с подругой детства. Чем думают, допуская такие «совпадения»? Считают, что это смешная шутка?

В «Спартаке» прикрываются историей

Излюбленный фокус – любую критику футболистов, менеджеров или тренеров «Спартака» отражают величием клуба. Как вы можете шутить об игре Глушакова, он же капитан великого «Спартака»? Стоп, а Денис разве священная корова? Шутить можно о каждом, даже Карреру надо бить по тактическому хребту, если проиграет Ганчаренко, а то после матча заявит, что не видит поводов для беспокойства.

Футболисты и функционеры «Спартака» никогда не берут вину на себя. Чуть что – виноваты те, кто посмел критиковать великий «Спартак». Великий «Спартак» никто не трогает. Всегда пинают тех, кто его портит. В клубе один человек признавал личную вину порой - Каррера, хот и Массимо заразился болезнью не замечать проблемы. Пожалуй, это классическая гордыня. В «Спартаке» не умеют работать на благо клуба, когда нужно поставить общие интересы выше собственных.

Даже позиция Карреры «меня не за что увольнять» больше похожа на эгоизм и желание удержаться, нежели на адекватную оценку положения тренера в клубе и команде. Неужели есть еще люди, которые настолько наивные, которые примут победу в дерби над молодым ЦСКА как индульгенцию внутри клуба, который по сотому кругу унижает «Спартак»? Гинер, Бабаев и Ганчаренко точно не святые, ЦСКА – команда с проблемами. Но за последние годы сделали все, чтобы ЦСКА выжил.

Извините, но даже когда справедливо указываем за пустые трибуны у ЦСКА , нужно пнуть и «Спартак». Недобирают 11 тыс. фанатов на стадионе на 45 тысяч, будучи самым популярным клубом Москвы. Суммируем все, чем «Спартак» себя уничтожает, и получаем вывод. Вместо побед над странными «Локомотивом» и «Зенитом», вместо прямого выхода в группу ЛЧ и понимания, что молодой ЦСКА сегодня разорвут в клочья на классе и опыте, получаем непредсказуемое дерби. А все потому, что команда у Ганчаренко не сильнее, но клуб намного грамотнее.