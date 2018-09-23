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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

«Спартак» почти во всём хуже ЦСКА

вчера, 12:45

Одни болельщики не вытащат клуб, никогда в большом футболе не вытаскивали. «Соккер.ру» злится, что игроки и менеджеры «Спартака» ставят на провалы вместо побед. 

Фанаты не могут принимать решения

Профессиональный футбольный клуб – диктатура. Спартаковцы не могут прямо влиять или менять вредные решения клуба. Болельщики создают атмосферу, благодаря их усилиям футбол набирает последователей. Самые страстные притягивают внимание друзей, те «обращаются» в фанатов. Это круто.

У «Спартака» больше поклонников, чем у ЦСКА. Что не означает перевес их клуба как профессиональной структуры. Не будем говорить об адекватности, которую любому агрессивному и радикальному поклоннику чего или кого-либо сохранять сложно. Но даже спокойные поклонники «Спартака» часто в оппозиции к отдельным (многим) решениям клуба. 

Или возьмем фанатов ЦСКА. По России их много, но не сумели бы спасти клуб от развала, не сработай Гинер, его друзья и подчиненные. И у фанатов «Спартака» нулевые шансы, если когда-то повторятся истории «Анжи» или «Динамо». В случае коллапса напишут еще одну книгу, как убивали «красно-белых», но переживут ФНЛ. Фанаты важны на стадионе, но они не забивают мячи и клубы в России не содержат. 

А кроме фанатского, разве есть веские аргументы в пользу клуба «Спартак» в споре с клубом ЦСКА

Одни разобщены, а другие – едины

Даже на уровне фанатов спартаковцы сейчас грызут друг друга по поводу Карреры, Глушакова, трансферов и не только. Акинфеев потерял целый центр обороны, но поставил клуб выше личных интересов, хотя мог спокойно играть вместо 33-летнего Карнезиса в основе «Наполи» Анчелотти. Ганчаренко и команда ЦСКА – единое целое, что всегда крайне важно на пути развития и исправления ошибок. 

Каррера не со всеми футболистами враждует, но в клубе холодная война. Федун недоволен. У тренера Массимо внутренняя оппозиция. «Спартак», когда говорим об управлении и отношениях, точно не клуб-семья, коим часто остается ЦСКА. Например, когда в крови Еременко нашли лишние вещества, «армейцы» сделали все, чтобы минимизировать потери. Но под Романа не прогнулись. А кто его аппетиты удовлетворил, не подскажите? 

Причем не ищите логику в раздаче «Спартаком» щедрых контрактов. Например, Василий Уткин выдвинул версию, что информационная атака жены Глушакова на капитана именно сейчас не только «бытовуха» (немудрые родители – горе для детей, хватило бы ума – поделили миллионы Федуна в тишине), но и попытка выкурить Дениса, чтобы не выкладывать ему обещанные после чемпионства «золотые горы». 

О каком единстве Федуна, Родионова, Измайлова, Карреры, Рианчо, Комбарова и Глушакова вообще можно заикаться? 

«Спартак» - очень скандальный клуб

ЦСКА тоже скандален, но между народными концепциями «Все купил» и «Все провалил» смысловая пропасть. «Спартак» может сегодня победить, но если взглянете на дерби всея Москвы шире, оценивая последние два десятилетия, то увидите большую клубную разницу. У ЦСКА выходы в ЛЧ, кубки и чемпионства, жизнь по средствам, выгодные продажи и удачные подписания. 

А кто такой «Спартак» в футболе нового века? Есть одно чемпионство. Но больше скандалов - от ухода Пилипчука до нового корма для ТВ-шоу. И есть глупые поражения. Вылет от «Тосно». Подаренный середняку позапрошлого сезона титул. Отправка на третье место усилиями «Динамо». Влет от вице-чемпиона Греции. Неудачная попытка подписать Терри  - выдали визу до того, как спросили мнение жены о трансфере. 

Впервые иностранца покупали? А еще же продажа Промеса 31 августа – тоже очень «спартаковский поворот» по сути, хотя по факту редкий, ведь крупные продажи не их конек. Теперь случилось отстранение ветеранов за лайки. И никаких «заговоров» нет, Измайлов и Родионов - не тайные агенты «Зенита». В «Спартаке» стабильно вредят сами себе. Непонятно, как можно так управлять клубом с историей, деньгами, фанатами, стадионом и составом? 

ЦСКА последние годы думал о выживании, а у «Спартака» было все для трофеев. Даже «Зенит» заметно сбавил. Но вместо титулов спартаковцы выбрали скандалы, а финишировали весной ниже ЦСКА.

ЦСКА с будущим, а сосед в петле времени

Сегодня сыграет перспективный состав против того, который нуждается в лидерах, чистке и грамотных трансферах. Нынешний «Спартак» не способен ни на один из перечисленных подвигов. Даже с тренерами угадали два-три раза за тридцать лет! Чтобы наглядно подчеркнуть разницу между ЦСКА и «Спартаком», представьте, что за одно лето «красно-белые» потеряли Джикию, Боккетти и Кутепова, не подписали Жиго. 

Ушли Фернандо, Глушаков, Попов, Ханни, а Зобнин пошел в «Рому» за 30 млн евро. Еще бы недосчитались Промеса, Зе Луиша и Луиса Адриано. А вот Комбаров остался бы. Как думаете, хватило бы скаутам, переговорщикам, финансистам и менеджерам клуба «Спартак» квалификации, чтобы сотворить то, что удалось клубу ЦСКА летом? Ответ знает даже самый верный спартаковец - не хватило бы. «Спартак» из новичков уровня готовности Роши был бы аутсайдером. 

На поле разница в грамотности подбора футболистов будущего скажется если не сегодня, то завтра. «Молодому и перспективному» Джикии 25 лет, а у «армейцев» собраны объективно талантливые ребята по 19-20 лет с игровой практикой. Им нужно время, чтобы набрать полезных поражений и ярких побед, но клуб «Спартак» всеми скандалами и решениями словно кричит в осеннее московское небо, что менее грамотный. 

У них больше ресурсов, чем у соседей, но меньше титулов, успехов и порядка. А ЦСКА, хотя сегодня формальный аутсайдер матча – помним об умении «Спартака» встрепенуться, плюс Каррера понимает цену дерби и выиграл три из четырех, является клубом более высокого уровня организации. 

У «армейцев» больше перспектив

Фернандес, бросивший выпивать, чтобы стать крутым футболистом в России – положительный герой. Бекао и Влашичей у ЦСКА много, один Зобнин всех не перекроет. В  «Спартаке» много серых фигур. Вот Ломовицкий и Ташаев. Получили шанс всей жизни, а толку? И трагедия спартаковских фанатов в том, что им часто приходится быть не адвокатами дьявола, а защитниками тех, чья вина очевидна. Пока фанаты выбирают стороны, упускают главный вывод с весны 2017 года - «Спартак» получил золотой шанс измениться, но не смог. 

А теперь снова попытаются всех обмануть. Обязательно сделают вид, что «все под контролем», если обыграют юный ЦСКА. А что будет в случае поражения, тоже знаем. Снова «все под контролем», но найдут «крайнего» - Карреру. «Спартак» потерял историческую возможность откреститься от клубной невменяемости. А теперь через год-два будут в полуфинале Лиги чемпионов, как говорил романтик Федун, который тоже не понял, что 80 % проблем «Спартака» из-за того, кем окружил себя в «Спартаке».

Почему рецидивисту всегда сложно доказывать, что он не совершал новое преступление, если известно, что был рядом с местом происшествия в минуты его совершения? Потому что сила привычки. «Спартак» - клуб-рецидивист, когда говорим о скандалах и непотребстве, направленном против клуба. Только первая команда и менеджеры «Зенита» способны так же не уважать свой клуб, как отдельные спартаковские футболисты и управленцы не уважают знамя «красно-белых». 

Всегда ищут оправдания, им никогда не бывает стыдно за то, как обращаются со «Спартаком». Например, в клубе начали продавать банные принадлежности после публикации видео женатого капитана клуба в бане с подругой детства. Чем думают, допуская такие «совпадения»? Считают, что это смешная шутка? 

В «Спартаке» прикрываются историей

Излюбленный фокус – любую критику футболистов, менеджеров или тренеров «Спартака» отражают величием  клуба. Как вы можете шутить об игре Глушакова, он же капитан великого «Спартака»? Стоп, а Денис разве священная корова? Шутить можно о каждом, даже Карреру надо бить по тактическому хребту, если проиграет Ганчаренко, а то после матча заявит, что не видит поводов для беспокойства. 

Футболисты и функционеры «Спартака» никогда не берут вину на себя. Чуть что – виноваты те, кто посмел критиковать великий «Спартак». Великий «Спартак» никто не трогает. Всегда пинают тех, кто его портит. В клубе один человек признавал личную вину порой - Каррера, хот и Массимо заразился болезнью не замечать проблемы. Пожалуй, это классическая гордыня. В «Спартаке» не умеют работать на благо клуба, когда нужно поставить общие интересы выше собственных. 

Даже позиция Карреры «меня не за что увольнять» больше похожа на эгоизм и желание удержаться, нежели на адекватную оценку положения тренера в клубе и команде. Неужели есть еще люди, которые настолько наивные, которые примут победу в дерби над молодым ЦСКА как индульгенцию внутри клуба, который по сотому кругу унижает «Спартак»? Гинер, Бабаев и Ганчаренко точно не святые, ЦСКА – команда с проблемами. Но за последние годы сделали все, чтобы ЦСКА выжил. 

Извините, но даже когда справедливо указываем за пустые трибуны у ЦСКА, нужно пнуть и «Спартак». Недобирают 11 тыс. фанатов на стадионе на 45 тысяч, будучи самым популярным клубом Москвы. Суммируем все, чем «Спартак» себя уничтожает, и получаем вывод. Вместо побед над странными «Локомотивом» и «Зенитом», вместо прямого выхода в группу ЛЧ и понимания, что молодой ЦСКА сегодня разорвут в клочья на классе и опыте, получаем непредсказуемое дерби. А все потому, что команда у Ганчаренко не сильнее, но клуб намного грамотнее. 

Никакие дерби не смогут нивелировать разницу. Зачем проводить параллели на уровне клубов? Чтобы понять - «Спартаку» многому у ЦСКА можно поучиться. Сегодня эгоисты сыграют против тех, кто нередко ставил общие интересы выше личных прихотей. 

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Все комментарии
ckori
ckori ответил Petr Morozov
сегодня в 12:41
"когда бы вверх могла поднять своё ты рыло,увидела бы ты что эти жёлуди на мне растут".Вы о чем писать будете если не о Спартаке?И кто что будет читать если не о Спартаке?о ЦСКА на международной арене?очнитесь! кому мы интересны за рубежом и кто будет читать ваши отчеты о матче Анжи- Урал
Мы некому неинтересны за рубежом-это факт!Но надо стараться им всем напоминать что наш футбол есть!А как? только Победами!
ckori
ckori
сегодня в 12:38
Если говорить честно,то Спартак надуманная команда и на сегодня ничего не показывает!Вся пресса-она спартаковская и пишет и пишет и зачастую врёт!Но мы то видим что из себя кто представляет и реагируем правильно!Эти писки о народной команде,это все приуманное писаками и не соответствует дйствительности!Не смотря на это отмечу что Спартак одна из лучших наших команд,но что то там творится внутри?!Нам не говорят!Зенит это просто противовес всему московскому футболу,чем лучше будет Зенит,тем лучше для нашего футбола!Красивейшая победа на чемпионом страны-очень приятный сюрприз-никто не остался равнодушным!
Petr Morozov
Petr Morozov
сегодня в 09:49
"когда бы вверх могла поднять своё ты рыло,увидела бы ты что эти жёлуди на мне растут".Вы о чем писать будете если не о Спартаке?И кто что будет читать если не о Спартаке?о ЦСКА на международной арене?очнитесь! кому мы интересны за рубежом и кто будет читать ваши отчеты о матче Анжи- Урал
sir-5
sir-5 ответил MALOVAR
сегодня в 09:09
такая муть околофутбольная,орнул ,ждем погрома
Где погром,буффониссимо???
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 08:43
Перегнули палку.
Илья Травкин
Илья Травкин
сегодня в 06:43
Хрень кака то
Persenchik
Persenchik
вчера в 20:03
Не рановато ли вы зеленым армейцам великое будущее напророчили? :-)
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 17:34
Ахахахах! Выучите пупсики наизусть, Горин:"У Спартака больше ресурсов, чем у ЦСКА, но меньше титулов, успехов и порядка."
ЦСКА Самый титулованный клуб России!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 17:20
У ЦСКА выходы в ЛЧ, кубки и чемпионства

А спартак во всём хуже ЦСКА.
Владислав Дудкин
Владислав Дудкин
вчера в 16:17
Тут бы подошёл голос из «Пилы» и Массимо в маске на велосипеде
- вы часто ставили свои интересы выше красно-бледного ромба бла-бла-бла и теперь у вас есть 90 минут, чтобы понять, что вы одно целое или заплатить за это. Время пошло!
fcspartak
fcspartak
вчера в 16:13
А статья Горина на немного троллинга не тянет разве?
Багров-брат
Багров-брат ответил Владимир_Спартак
вчера в 15:37
Статья по делу. Поддерживаю автора.
Я за сильный Спартак. Но, вначале, нужно вам разобраться с внутренней кухней...(((
Владислав Дудкин
Владислав Дудкин
вчера в 15:31
Спартаку нет равных в бане, закулисных интригах, подписании пенсионеров в возрасте 37лет, а также антирикордах, заговорах, прыжках со стадиона, селекции и трезвой оценке своей команды и трезвости в целом. Да, Спартаку нет равных и пожалуй не будет 😀
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA
вчера в 15:13
Спартак самый позорный клуб в мире!!Хуже спартака никого в мире нет!!Долой спартаковский судейский беспредел,продолжающийся из года в год!!Я обьявляю войну коррумпированной мафиозной группировке красно-белых бандитов!!Все на борьбу с народными свиньями!!Сегодня армейский спецназ обезвредит злостных рецидивистов из Тарасовки!!
MALOVAR
MALOVAR ответил tolctoy
вчера в 15:07
я мог его обидеть ,возможно,я частенько армейских обижаю,да и Каррера любит это дело))
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 15:06
такая муть околофутбольная,орнул ,ждем погрома
d_fincher
d_fincher
вчера в 14:58
Гооооорин))

Обожаю его статьи. Кому как не болельщику ЦСКА писать статью о сравнении Спартака и его любимого клуба, правда? Что-ж, посмотрим в матче, что покажут команды. Встанут ли красно белые за Карреру? Окажется ли Глушак в составе? Кто проявит лидерские качества в критический момент?
tolctoy
tolctoy
вчера в 14:51
Почитал и сделал вывод,эту статью писал не журналист,а чем то обиженный на Спартак человек или ему заплатили.Бог ему судья.Свои 30 сребренников,он честно отработал.
МапС
МапС
вчера в 14:37
Надеюсь, что аффтор после матча съест свою статью.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:34
Статья по делу. Поддерживаю автора.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 13:55
Ничего себе Стас выпорол руководство Спартака! Мне аж посочувствовать болельщикам клуба захотелось, да вот только припомнил сколько раз не лучшая часть оных резвилась на костях неубитого коня, передумал.
Горин в этой статье прав почти по всем , и, кстати, зря некоторые кабэ-фаны в стан "армейских", я не первый день на Соккере и много материалов Стаса прочёл, смею уверить - он "ваш". Просто в данной публикации просто слышится крик болельщика Спартака на предмет уже давно ставшим обыденностью бездарным руководством действительно великим для СССР и России клубом.
И в чём я особенно согласен с автором - Федун профукал возможные дивиденты от столь долгожданного Чемпионства Спартака. Вот когда была возможность возродить знаменитый победный "спартаковский дух", над которым сейчас только ленивый не потешается. В то же время в ЦСКА этот самый "дух" уже сложился и укоренился - практически каждый новобранец клуба играет не за зарлату (которая, к слову, пониже спартаковсой будет), а на "золото".
cska1948
cska1948
вчера в 13:53
В СпаМе "клуб" и "команда". это две параллельные реальности, которые Ни когда НЕ пересекаются. Видимо в этом и кроются причины бардака в СпаМе.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 13:44
Лучшим спартак никогда не был, а сегодня опять опозорится.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 13:43
В этой игре буду болеть за ЦСКА, но Спартак к сожалению, по крайней мере не проиграет. Буду рад ошибиться.
Рейнгольд
Рейнгольд
вчера в 13:21
Смотри ка и Горин туда же. Ну и ладно. Зато до следующего тура на соккере писать некому гадости будет.
Aris
Aris
вчера в 13:18
Постоянно копающийся в 62е только его и видит!
vinyardrip
vinyardrip ответил Alista
вчера в 13:08
С популярностью 2 процента в стране можно быть лучше только Чертаново.
А че у вас уже 2 процента?.. Скоро 2 человека останется)) 1 дениска, а 2 назаров))
Zimka
Zimka
вчера в 13:05
ЦСКА объективно ещё не заматерел, это тоже важно для дерби, но есть шанс получить очень бодрую игру где будет много эмоций, с любым исходом.
Kooks
Kooks
вчера в 13:03
Давайте, давайте мочите Спартак. Потом приятнее будет выигрывать и слушать разрывы ваших пуканов.
parallels
parallels
вчера в 12:58
недотрясли летом пальмы. спартачи, смотрите, какого красавца упустили! только не перевозбудитесь 😂
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