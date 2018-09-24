Месяц без побед. Президента «Ромы» уже тошнит 

вчера, 18:54

Выиграв в стартовом туре Серии A, «Рома» собрала пять матчей без побед. Эусебио Ди Франческо «подвис», а «Соккер.ру» ищет виноватых и пути решения проблемы.

Предсезонный оптимизм и розовые очки

В прошлом сезоне «Рома» добралась до полуфинала Лиги чемпионов, где не нашлось места даже «Ювентусу». Камбэк в противостоянии с «Барселоной» свел тифози с ума, а клубные боссы, верно, решили, что «волкам» теперь море по колено. Летом «Рому» покинули вратарь Алиссон, один из харизматичных лидеров Наингголан и Кевин Стротман, списанный в «Марсель». В общей сложности «Рома» выручила на трансферах 150 миллионов евро и 130 вложила в приобретение новичков. Впрочем, эта сумма не должна вводить в заблуждение: суперзвезд в распоряжении Ди Франческо не появилось. Стивен Н’Зонзи пришел из «Севильи», Хавьер Пасторе – из ПСЖ , удалось подписать Джастина Клюйверта и еще нескольких талантов вроде Чорича и Дзаньоло.

При этом немалая часть вроде бы кругленькой суммы ушла на выкуп контрактов футболистов, которые прошлый сезон провели в «Роме» на правах аренды, а еще по доброй итальянской традиции в команде появилось с полдесятка средних игроков. Может быть, гений Мончи еще даст о себе знать, но ведь даже у ловкого спортивного директора не все получилось. Чего стоит только перехват Малкома «Барселоной», а сколько еще устных договоренностей сорвалось… В общем, все предпосылки к трудностям, как минимум, на старте сезона налицо. Но Джеймс Палотта после завершения трансферной кампании, как ни в чем ни бывало, заявил: «Это самая сильная „Рома“ во время моего нахождения на посту президента!» Так ли это?

«Рома» стала слабее?

Сравним составы «Ромы» из плей-офф предыдущей Лиги чемпионов и в стартовой встрече нового розыгрыша против «Реала». Принцип прост: отмечаем футболистов, которые остались в команде, фиксируем имена и значимость ушедших и отмечаем новичков.

Остались: Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Джеко, Эль-Шаарави, Ундер, Пеллегрини, Шик.

Ушли: Алиссон, Наингголан, Стротман.

Появились: Н’Зонзи, Дзаньоло. Клюйверт и Пасторе участия в матче не принимали.

И какой состав кажется вам более весомым? Робин Ульсен – может быть, и крепкий вратарь, но у него за плечами опыт игры в чемпионатах Швеции, Греции и Дании. Причем шведу 28 лет, вряд ли уже прыгнет выше головы, до Алиссона ему, как до Луны. Наингголан – мотор и мощь, Стротман, если бы не травмы, считался бы одним из лучших полузащитников-метрономов в мире. Если говорить о ядре команды, то «Рома» после летних перестановок точно не стала сильнее. Да, возможно, запаслась запасом прочности и перспективой, но потеряла пиковые мощности. Это факт.

Результаты «Ромы» на старте сезона

Со скрипом выиграв у «Торино» в стартовом туре Серии A (Эдин Джеко забил победный гол на 89-й минуте), «Рома» больше не знает побед. Выезд в Турин состоялся 19 августа, сегодня 24 сентября, то есть уже больше месяца команда Ди Франческо только проигрывает или играет вничью. 3:3 с «Аталантой», 1:2 поражение от «Милана», 2:2 с «Кьево», а прошедшая неделя выдалась просто «чудесной» - 0:3 от «Реала» и 0:2 от «Болоньи». После крайнего поражения Джеймс Палотта назвал игру «сильнейшей» «Ромы» при его президентстве тошнотворной. И от дальнейших комментариев отказался. Показательно, что, когда Палотта в предыдущий раз был в таком же расположении духа и дал схожий односложный комментарий, тренер «волков» лишился работы буквально через три дня. В январе 2016-го под сокращение попал Руди Гарсия. Постигнет ли Эусебио Ди Франческо аналогичная участь в ближайшие дни?

Так ли ужасна «Рома»?

Вовсе нет. Конечно, «Реал» изящно закатал римлян в газон «Сантьяго Бернабеу», но так это «Реал», трижды победитель Лиги чемпионов с топ-футболистами на каждой позиции. А вот в Болонье не повезло: «джаллоросси» нанесли 26 ударов по воротам соперников, 8 раз попали в створ, но экс-вратарь «Ромы» Лукаш Скорупски выдал матч жизни и отказался пропускать, в то время как Робин Ульсен капитулировал после обоих точных попаданий «Болоньи». Может быть, даже после продажи Алиссона не на того вратаря сделали ставку? Возьмем сводную статистику после пяти туров Серии A.

У «Ромы» в среднем 18 ударов за игру, лучше только у «Ювентуса» - 23. Третье место по владению мячом (55.3%) после «Интера» и «Юве». Точность передач – 85.5%, пятое место. По части единоборств «Рома» и вовсе уступает только «Болонье», это отличный ресурс для команды, которая привыкла играть в свой футбол и имеет немало потенциальных козырей. По xPTS (показатель, подсчитывающий количество ожидаемых очков на основе качества созданных моментов) «Рома» и вовсе должна идти на пятом-шестом месте в чемпионате, то налицо проблемы с реализацией, появилась некоторая хаотичность после потери того же Наингголана, на котором многое вязалось в центре поля, но все это дело наживное.

В распоряжении Ди Франческо появилось много новых игроков, нарушились имеющиеся связи, больше нет вратаря, который готов выигрывать матчи. И дополнить картину стоит напоминанием, что у «Ромы» всего лишь пятый по стоимости состав в Италии (369 млн евро), причем отставание солидное – на 100 миллионов от «Милана», идущего четвертым, почти на 200 от «Интера», «Ювентус» и вовсе вдвое дороже. По большому счету, «Рома» прыгнула выше головы, ворвавшись в полуфинал Лиги чемпионов, но летом боссы не только не сделали команду сильнее, но и позволили ей ослабнуть. Так что мистеру Палотте лучше выпить противорвотное и дать Ди Франческо поработать. Менять тренера в нынешней ситуации – ввергать команду в настоящий хаос, а ведь можно еще и не угадать совсем с преемником Эусебио.