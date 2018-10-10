«Золотой мяч 2018» нужно отдать Бензема

10 октября 2018, 15:00

«Соккер.ру» удивит вас именами лидеров в народном мировом опросе на звание лучшего футболиста 2018 года и «Золотого мяча».

Месси выбрали лучшим игроком года

Падать ниже некуда, но у них получилось! УЕФА , ФИФА и France Football довели до того, что люди, которые интересуются футболом время от времени, окончательно запутались. Доводилось видеть заблуждение, что у Луки Модрича уже есть «Золотой мяч 2018». Народ краем глаза видел новости о наградах.

Все смешалось в доме Облонских - посмотрите на опрос на сайте France Football. До конца дня там может быть почти полтора миллиона участников. Вчера сильно лидировал Салах, как при голосованиях «Игрок недели в ЛЧ ». У Мохамеда фанатичная и слепая поддержка в Египте и благодаря фанатам «Ливерпуля».

Но разве стоит называть лучшего по результатам флешмоба? Каждый может ответить для себя – голосуйте. Но учтите, что выбирают не вашего любимца, а лучшего за 2018 год. Вопрос и так непростой, но сейчас лидирует уже Лионель Месси – снова включились персональные фанаты. Никакой критической оценки, никакой логики. Видят своего – голосуют.

У Месси сейчас целых 47 %, более 550 тысяч голосов! Почти треть у Салаха – 32 %, и еще 10 % у Роналду. Знаете, сколько у Модрича? 2 %, как у Неймара или Мбаппе. При этом вариант «другой кандидат» набрал тоже 2 %. У Гризманна и Азара по 1 %, что равно показателю Ракитича. Вот и доверяйте после этого выборы случайной толпе. Но виноваты не только персональные фанаты, но и определявшие список для голосования.

Французы просто выбрали своих

Никто вменяемый в России не поставил бы Дзюбу в тридцатку лучших игроков года. В сотню героев – легко, но не в тридцатку. Просто потому, что форвард сборной и «Зенита» провел крутой чемпионат мира, а не вырос в классе до таких списков. Причем у Дзюбы не меньше аргументов, учитывая его влияние на рывок в российском футболе, чем у некоторых выбранных французами людей.

Вот зачем в списке Уго Льорис? Субашич и то ярче выступил на ЧМ . Французский вратарь совершал дикие ошибки, в том числе ляп в финале в Москве. Отметился за год только тем, что съел стрекозу и сел за руль пьяным. Что для миллионера, который может заказать себе не такси или личного водителя, а вертолет – позор и подлость. И играет плохо, и «отличился» за пределами поля.

Еще повезло - на планете в год чемпионата мира в России столько крутых игроков, что подавляющее большинство в списке по делу. Но что там забыл Бензема? По Луису Суаресу, учитывая его спады – те же вопросы. Вот серьезно. Уругваец провалил ЛЧ и сейчас не тащит «Барселону». У Карима есть успехи «Реала» в ЛЧ . Но когда сравнивать с другими форвардами, то Бензема падает все ниже и ниже в рейтинге.

Да, игрок высокого уровня. Да, пожертвовал тактической свободой ради результативности Роналду. Но стал мастером голевых пасов не в ЦСКА , а в «Реале». Бензема оказался форвардом без голов, а когда «Реалу» после ухода Роналду понадобились решающие удары – видите, как играет. В молодости в «Лионе» был кандидатом на роль «Короля», но переменчивое отношение к работе превратили его в изгнанника сборной.

Многие центральные нападающие – Кавани, Суарес, Агуэро, умеют быть частью командной структуры. Подчиняться иерархии на поле, что и делал Бензема в окружении лучших игроков планеты. Весь успех Карима – стараниями Кариуса, или слабых защитных линий Ла Лиги. Но даже у Мюллера голевых пасов больше! Выбор в пользу Бензема является дискредитацией людей, которые определяют круг кандидатов.

Нельзя выделять людей, которые не были героями года ни под каким из соусов, особенно если одной из причин назвать желание журналистов не показать себя шовинистами для иммигрантов во Франции. Но ведь прокатили отличных ребят! Никто не говорит, что эти люди для первой пятерки, но они на уровне клубов и сборных прошли большой путь.

Причем даже по кандидатуре Бэйла достаточно вопросов. У него есть финал ЛЧ , но валлиец не играл на ЧМ -18, пропустил немало матчей из-за травм. Были более стабильные кандидаты! Жоржиньо, Вертонген, ван Дейк, Эриксен, Икарди, Джеко, Триппьер, Фекир, Коутиньо и Давид Сильва показали хороший футбол.

Всюду есть оговорки, но даже Кроос или Де Хеа не только ошибались. Почему Салаху, Бензема и Рамосу промахи прощают – они в списке, а Давиду нет, хотя спасал МЮ . Ладно, у Дибалы проблемы, ладно, Левандовски провалил ЧМ -18. Но ведь есть в Серии А Иммобиле – один из героев года, как и Инсинье, например.

На полном серьезе – Акинфеев провел 2018 год как футболист сильнее и заметнее для мирового футбола, чем Уго Льорис. При этом не утверждаем, что Игорь нужен в тридцатке, просто подмечаем. Если искали еще одного вратаря, могли спокойно выбрать человека, чья сборная прошла Испанию, а клуб выиграл у «Реала», а не проиграл Лионелю Месси.

Авторитет променяли на скандальность

Чиновники ФИФА , ревнующие к их успехам представители УЕФА , журналисты из Франции, неадекватные болельщики – всем миром дискредитировали приз, который раньше вызывал споры, но сохранял статус. И это еще не знаем, как поступят с победителем. Не исключено, что агент Роналду после всех скандалов и криков о заговоре УЕФА и Переса сделает все, чтобы Модрич не получил «Золотой мяч».

Осталось верить в адекватность представителей прессы, которые голосуют в данном случае. Конечно, многие посмеются над новостями о лидерстве Салаха или Месси после «народных выборов». Но поскольку все претенденты с изъянами – от Гризманна и Роналду до Мбаппе и Модрича, хочется получить серьезный рейтинг. А если устроят цирк, то пора издеваться над самой идеей – массово голосовать за Карима Бензема. Вручить «Золотой мяч 2018» французу и сломать все прогнившие шаблоны.

Всякое видели за последние годы. Неуважение кандидатов друг к другу, завистливые оценки, неадекватный выбор тренеров и капитанов сборных – когда «Золотой мяч» вручали сообща пресса и ФИФА . Практика показала, что когда победителя выбирает не узкий круг проверенных специалистов, а весь мир, то демократия приводит к хаосу. Ведь нет никакой ответственности.

Французы могли специально поставить Бензема в список, чтобы весь мир обратил внимание. «Золотой мяч» потерял авторитетность и солидность, ее променяли на скандальность. Причем еще посмотрим, выиграет ли Модрич. Игра Луки за «Реал» после возвращения из России не радует. Но журналисты не проголосуют за Роналду, чтобы не получить по голове от феминисток всех мастей и не подставляться. А французы явно лоббируют интересы Гризманна и Мбаппе.

И при этом среди журналистов много персональных фанатов Месси, которые могут, как те сотни тысяч фанатов, проголосовать просто назло всем за Лионеля, не отвечая на вопрос об игре и успехах за год, а просто отмечая мастерство. Развели бардак, и в конечном итоге не будет достойного победителя «Золотого мяча 2018». Ведь если игнорируют крутых игроков, чтобы выделить своих, то доверия таким выборам нет.

Плевать, что почти каждый второй голосующий в анонимном опросе не заметил проблемы Аргентины и «Барселоны», выбрал Месси строго за класс и статус, а не за работу над собой и трофейные успехи 2018 года – голоса людей не учтут в итоге. Но важно, когда собираются вроде бы эксперты, то ставят в список Льориса и Бензема, чтобы выделить больше соотечественников. В мире пачка вратарей круче Уго и хватает полевых игроков, отпахавших за год лучше, чем Карим.

Превратили детище легендарного Габриэля Ано – автора идеи современных европейских кубков, в награду, которая вызывает больше негатива, чем позитива. А ведь раньше была персональным комплиментом и билетом в клуб легенд. Когда уже поймут, что даже игроки класса Роналду и Месси не заслуживают получать «Золотой мяч» каждый год за общий уровень? Но если минимум 57 % людей со всего мира этого не понимают, то можно констатировать – слепая поддержка любимцев в футболе окончательно победила.