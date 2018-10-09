30 номинантов. Кто получит «Золотой мяч»?

09 октября 2018, 14:15

France Football назвал тридцатку футболистов, которые претендуют на получение «Золотого мяча». «Соккер.ру» говорит о шансах главных соискателей и не забывает о массовке.

Конечно же, не может быть тридцати претендентов на «Золотой мяч». 80% представленных в списке фамилий – массовка, люди, чьи заслуги перед футболом в 2018 году отмечены самим фактом включения в число тридцати номинантов. Тем не менее, интрига на этот раз острая, не в пример предыдущим годам. Вроде бы есть фаворит (это не Месси и не Роналду, как ни странно), но бытующее мнение о том, что «Золотой мяч» должен достаться французу из числа чемпионов мира, может сыграть определяющую роль, учитывая прописку журнала France Football.

0 из 100. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»). Не каждый чемпион мира должен разевать рот на «Золотой мяч», а касательно Льориса есть сомнения даже по включению в топ-30. Все-таки Уго – главный вратарь АПЛ по ляпам, да и в финале чемпионата мира не удержался, пусть это и не повлияло на исход противостояния Франции и Хорватии.

0 из 100. Серхио Агуэро (Аргентина», Манчестер Сити»). Аргентинский форвард забил 21 гол в АПЛ и стал чемпионом Англии в третий раз в карьере, успехи на международном уровне не столь впечатляющие: команды Серхио вылетели в 1/4 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала ЧМ -2018.

0 из 100. Ян Облак (Словения, «Атлетико»). Победитель Лиги Европы, один из лучших вратарей современного футбола не получит «Золотой мяч», даже не надейтесь.

0 из 100. Карим Бензема (Франция, «Реал»). А ведь Карим Бензема наравне с Рафаэлем Вараном мог стать счастливчиком, выигравшим за год и Лигу чемпионов, и чемпионат мира. Это повысило бы шансы форварда, грешащего промахами. Сейчас они равняются нулю.

0 из 100. Эдинсон Кавани (Уругвай, ПСЖ ). Кавани забил породистые голы на чемпионате мира, но уругвайцев остановили будущие чемпионы, в Лиге чемпионов ПСЖ снова проглотил свои амбиции, а успехи в не очень конкурентной Лиге 1 мало кому интересны.

0 из 100. Алиссон (Бразилия, «Рома»/«Ливерпуль»). Сильный вратарь, полуфиналист Лиги чемпионов в составе «Ромы», а также новая надежда «Ливерпуля» на надежность на последнем рубеже после эпохи Миньоле и Кариуса, но до «Золотого мяча» Алиссону далеко.

0 из 100. Диего Годин (Уругвай, «Атлетико»). Годин – классный защитник, но само амплуа говорит о том, что он не герой для первой полосы, тем более грандиозными командными успехами, в отличие от коллег Рамоса и Варана, похвастаться не может. Лига Европы – все же турнир не высшего ранга.

0 из 100. Серхио Рамос (Испания, «Реал»). Впрочем, Рамос, отпраздновавший очередной успех с «Реалом» в Лиге чемпионов, имеет ровно столько же шансов, тем более его Испания откровенно провалилась на мундиале.

0 из 100. Иско (Испания, «Реал»). Бесспорно, Иско прибавил в 2018 году, передумал уходить из «Реала» и претендует на роль главного креативного звена и в клубе, и в сборной. Впрочем, красивая игра техничного испанца не отменяет споров о его эффективности, так что не в этот раз, дорогой Франциско.

0 из 100. Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»). Один из участников атакующего трио «Ливерпуля» заслужил включение в тридцатку лучших футболистов 2018 года, но даже на попадание в тройку/пятерку претендовать сложно, не говоря о главном призе.

0 из 100. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»). Те же самые слова можно переадресовать Садио Мане, который феерил в составе «Ливерпуля» вместе с Фирмино и Салахом.

0 из 100. Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»). Классных футболистов много, в этом списке что ни фамилия – то звезда, но «Золотой мяч» один, это нужно четко понимать.

0 из 100. Неймар (Бразилия, ПСЖ ). Во время голосования за «Игрока года ФИФА » ни один тренер или капитан национальной сборной не включил Неймара в свою тройку. Пусть «Золотой мяч» и вручают в Париже, где выступает бразилец, форвард ПСЖ от этого трофея очень далек.

0 из 100. Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»). Победитель АПЛ и бронзовый призер чемпионата мира, Де Брюйне провел мощнейший сезон в карьере, но есть герои, которые объективно котируются выше.

0 из 100. Тибо Куртуа (Бельгия, «Челси»/«Реал»). Статус лучшего вратаря ЧМ -2018 и переход в «Реал» не должны вводить в заблуждение: шансы Куртуа на «Золотой мяч» составляют ноль целых, ноль десятых.

0 из 100. Иван Ракитич (Хорватия, «Барселона»). Ракитич выиграл трофеи с «Барселоной» и «серебро» чемпионата мира, но ни в одной из своих команд не был главным действующим лицом.

0 из 100. Марио Манджукич (Хорватия, «Ювентус»). Марио – боец, а когда нужно – хулиган, и всегда крайне полезный игрок, но индивидуальные награды не для него.

0 из 100. Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»). Да, лучший бомбардир чемпионата мира, но если вспоминать качество соперников (Панама и Тунис) и забитых голов (пенальти, стандарты и рикошет), выдвигать Харри в число главных соискателей «Золотого мяча» будет, как минимум, странно.

0 из 100. Поль Погба (Франция, «Манчестер Юнайтед»). Поль здорово сыграл на чемпионате мира, но Франция явила миру и более ярких футболистов, к тому же, на клубном уровне Погба далеко не всегда хорош.

0 из 100. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»). Будем безжалостны – у Месси нет ни единого шанса получить «Золотой мяч» в этом году.

1 из 100. Марсело (Бразилия, «Реал»). Один шанс из ста – исключительно из уважения к подвигам Марсело на поздних стадиях Лиги чемпионов. Бразилец сделал крупный вклад в новую победу «Реала» и удержание «ушастого».

1 из 100. Гарет Бэйл (Уэльс, «Реал»). Гарета тоже выделю из числа соискателей с нулевыми шансами за его яркое выступление в финале Лиги чемпионов, где валлиец забил два гола. Понятно, что для завоевания «Золотого мяча» этого не совсем достаточно.

1 из 100. Нголо Канте (Франция, «Челси»). Очень хочется наградить этого скромного парня с детской улыбкой хотя бы маленьким шансом. Теневой герой и настоящая опора сборной Франции.



1 из 100. Эден Азар (Бельгия, «Челси»). Лучший дриблер чемпионата мира и ярчайший футболист старта европейского сезона. Чтобы встать в первую линию претендентов на «Золотой мяч», Азару нужны большие командные победы и внушительная личная статистика. Возможно, для этого нужно осуществить мечту.

2 из 100. Рафаэль Варан (Франция, «Реал»). Единственный человек, который в 2018 году выиграл и Лигу чемпионов, и чемпионат мира. «Золотой мяч» ему, конечно же, не достанется.

4 из 100. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»). Салах провел выдающийся сезон за «Ливерпуль», забил кучу голов в АПЛ и Лиге чемпионов, но до главных наград не дотянулся, а на чемпионате мира проиграл со своей сборной три матча из трех. Безусловно, один из самых успешных футболистов подходящего к концу года, но есть сразу ряд футболистов, чьи достижения весомее.

18 из 100. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»/«Ювентус»). Вижу четырех основных претендентов на «Золотой мяч», Криштиану Роналду в их числе за прошлый сезон в составе «Реала», но если португалец не стал «Игроком года ФИФА », то шансов на «Золотой мяч» еще меньше, думаю, французы здесь должны котироваться выше.

21 из 100. Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»). Победитель и лучший игрок Лиги Европы, чемпион мира, поучаствовавший в большинстве голов сборной Франции на турнире. Гризманн близок к «Золотому мячу» как никогда, хотя он такой не один.

21 из 100. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ ). Мбаппе очень ярко выступил на ЧМ -2018, его ускорения в решающие моменты одаривали Францию победами, юный форвард уже заслужил сравнения с Пеле и «Феноменом» Роналдо.