Идеальный момент, чтобы навести порядок в футболе

«Соккер.ру» предлагает спасти российский футбол, ведь потом будет поздно. Два хулигана накликали на себя беду и вернули в игру самого Мутко.
М. и К. избили не тех
На ровном месте получится конфликт гладиаторов и сенаторов, за который уцепились люди, контролирующие телевизионное пространство. Подвернулся шикарный повод переключить внимание с любителей готики, не говоря о знаменитой реформе, на вечную любимую народом тему «мажоры буянят».
Также оказалось, что если толпой бить людей в центре Москвы, то можно нарваться на водителя бывшей генерала специальной службы из старой гвардии. Попали пальцем в небо. А если позже зайти в кофейню и махать стулом перед носом у человека в пиджаке – получите прямое нападение на представителя власти.
Гладиаторы бьют сенаторов, напевая корейский хит, чтобы подчеркнуть расу пострадавшего. Можно ли допускать подобное в империи? Вопрос риторический, ведь если наемные развлекатели поднимают руку на человека из системы, то рушится такая важная иерархия. Футболисты били простых смертных и их прощали, запугивали пострадавших.
Но это другой случай, ударили не тех, статья «Хулиганство», до 7 лет. Где нет воспитания – там нужна дисциплина, где нет и ее – возможен контроль через дрессировку. Полный контроль подразумевает страх, а тут даже следов инстинкта самосохранения не было. Сами футболисты, понятное дело – порождение системы с лимитом, который укоренил понятное отношение российских игроков к жизни.
Но что их теперь после этого не наказывать, раз из общей «семьи»? Их поведение является ярким сигналом, что бесконечная доброта и защита бегунов за мячами привела к полному неуважению игроков к тем, кто им платит. Никакой ответственности и ни секунды сомнений, можно ли рисковать репутацией своих клубов и их владельцев, не замечено. Это тоже преступление, пускай и моральное, называется предательством.
Хорошо, что водитель чиновника Пака успел забрать запись из кофейни до того, как ее выкупили за 5 миллионов рублей. Быть может, этот человек спас жизни двум футболистам и кому-то еще. В случае, если бы они замяли дело – выкупили все видео, в следующий раз другие могли кого-то убить. Остановка произошла в день попадания пострадавшего в реанимацию.
М. и К. накликали Мутко
У возвращения Терминатора в футбол несколько вероятных причин. Первая – замять дело, если все очень запущенно и бить сенаторов все-таки можно, только осторожно. Вторая – выступить модератором. Если «Зенит» решит защитить Кокорина, а поползновения есть, то придется за иммунитет заплатить.
Третья, фантастическая причина – Мутко пришел навести порядок, если власти больше понравилось, как реагировали на выступления сборной на ЧМ-18, нежели последняя выходка. И в таком случае личная просьба к Гинеру, Миллеру и Галицкому – запланировать отчаянную попытку протащить лимит «10 плюс 15» вопреки всем предыдущим заявлениям. Там и Черчесов не против, можно и его подключить.
Лучшего повода может не быть. Новый лимит нужен как рычаг влияния на потерявших чувство самосохранения гладиаторов. Если оставить футболистам право плевать на тех, кто им платит – в следующий раз проступок будет серьезнее, вроде сбитого подростка пьяным спортсменом за рулем. Если у брата футболиста 60 нарушений ПДД за 2018 год, что творят сами игроки?
Понятно ведь, что этот случай не отправная точка. Накапливались проступки, на которые никто в клубах и РФС не реагировал. Хулиганы всегда выходили сухими из воды, между собой делились тем, из каких переделок выскакивали, поэтому расширялись границы безнаказанности. Странно, что именно М. и К. попались после Монте-Карло, ведь они-то знали, какой будет резонанс в обществе.
Сейчас народ еще и младшего брата К. к ответу и задержанию потребует. Ведь все увидели, как себя вел. Одним словом, приехали. В конце года народ будет ассоциировать российский футбол с двумя М. и К., подзабыв о чемпионате мира, ведь тот был давно, еще летом. После столько событий разных случилось, успевай только поражаться и возмущаться.
В результате конфликта стороны чиновников и тех, кому они платят для развлечения народа, даже капитан крейсера «Непотопляемый» призван – предсказуемая реакция. Власти не считают, что есть кто-то компетентнее Мутко для разрешения подобных скандалов. На волне океана показного гнева и.о. главы РФС снова взойдет на капитанский мостик.
М. и К. – классические футболисты
Человек, который может принять решение – блюститель формальностей. Любит, чтобы по букве закона все было верно, даже если притянуто за уши. У футболистов очень низкие шансы избежать наказания, поскольку решать их судьбу будут те, кто чуть выше закона – шесть московских адвокатов отказались, поскольку знают, у кого на контроле дело, и связываться не желают.
Вопрос стал политическим, порка может быть образцово-показательной. Вплоть до запрета заниматься футбольной деятельностью на территории РФ на определенное время или надолго, такой рычаг у Мутко по закону есть. Конечно, не будем отбрасывать и вариант, что посидят в СИЗО два дня, а потом выпустят, выпишут штраф, дадут условный срок, принесут слезные извинения (уже такой цирк видели раньше).
Но любым из способов наказать М. и К. мало. Ведь это не решит глобальную проблему футбола и других хулиганов. Миллер, Галицкий, Федун, Гинер, главный человек в РЖД не могут быть няньками футболистам и водить их за ручки в выходные дни. Но они могут установить такие правила в своей футбольной песочнице, чтобы неповадно было повторение такого ада.
Просто хватит. Хватит игроманов, хулиганов, наркоманов. Хватит даже тех, кто делит грязное белье на глазах у всех. По тридцать лет мужикам! В данном случае только управляющие футбольными клубами могут продавить не просто смену лимита, а полное изменение подхода. Только если футболистам популярно объяснят, что с ними случится, если допустят нечто подобное – изменится отношение.
Почему как только игроки представлены сами себе, тупеют на глазах? Карпин как-то говорил, что это инфантилизм. Много лет со стороны другие люди следят за рационом, стирают одежду и раскладывают ее аккуратно, дают миллионы на карманные расходы, вытирают сопли после поражений – не ругают, состав «Зенита» и «Спартака» никак не платит за провалы, никого никогда не выгоняют за плохой футбол.
А когда футболист на «свободе», то идет во все тяжкие. У М. и К. был в последних матчах хороший футбол, но если за полем разозлили людей, которым «Краснодар» и «Зенит» не указ, если нарушили какой-то внутренний принцип, то им быстро напомнят о законах, которые при правильном прямом приказе очень быстро работают. И в индустрии, которую хотят сделать лучше, этот случай точно использовали бы, чтобы все изменить глобально.
Ведь тут не слезы надо лить, как Фурсенко, а посылать прямо и далеко, как Хашиг. Игроки такой язык лучше понимают! А когда у футболистов из России правильное отношение, многое меняется. Посмотрим, как поступят сейчас, ведь есть и обратные примеры исправления репутации. Дзюба сейчас хорошо ладит с публикой, как и публика с Артемом. Оказывается, можно променять хулиганское прошлое на футбол, но для этого нужно наличие мозгов и базового самоуважения. А бить впятером одного всегда ниже мужского достоинства.
Если нарушается закон человеком, то человек должен быть наказан. И не важно, футболист это, учитель или ченуш. Но в нашей стране такое пока что не возможно.
Если нарушается закон человеком, то человек должен быть наказан. И не важно, футболист это, учитель или ченуш. Но в нашей стране такое пока что не возможно.
Что ты имеешь в виду под проступком??? Монако??? пффф. я что тогда, что сейчас считаю это их личное дело, их деньги и их отношение к стране. Как говорится кто на что учился и как воспитывался))) А тут извините меня уголовка. причем не хилая такая статья.
И честно, просматривая видео, читая статьи не покидает ощущения, что меня где то наеб**)
Что ты имеешь в виду под проступком??? Монако??? пффф. я что тогда, что сейчас считаю это их личное дело, их деньги и их отношение к стране. Как говорится кто на что учился и как воспитывался))) А тут извините меня уголовка. причем не хилая такая статья.
И честно, просматривая видео, читая статьи не покидает ощущения, что меня где то наеб**)
Не стоит их оправдывать! Вот я о чем! Выпил - вызвал такси, поехал себе спокойно. Так нет же, надо выйти на улицу, повыёживаться в одном месте, потом в другом...
Ведь не пацаны уже!!! Мозг то нужен не только, чтобы с мячиком управляться, но и быть человеком, а не хамом за пределами футбола.
Не стоит их оправдывать! Вот я о чем! Выпил - вызвал такси, поехал себе спокойно. Так нет же, надо выйти на улицу, повыёживаться в одном месте, потом в другом...
Ведь не пацаны уже!!! Мозг то нужен не только, чтобы с мячиком управляться, но и быть человеком, а не хамом за пределами футбола.
Чтобы сделать какую то дрянь менее заметно, надо дать людям зрелище и поводы для обсуждения.
Ты почитай что наши чиновники и СМИ пишут. Это же какой то треш. Тема действительно щекотливая, но ... настолько раздувать ее ...
Я в свои 30 лет понял одно, "В нашей стране ничего не делается просто так".
Чтобы сделать какую то дрянь менее заметно, надо дать людям зрелище и поводы для обсуждения.
Ты почитай что наши чиновники и СМИ пишут. Это же какой то треш. Тема действительно щекотливая, но ... настолько раздувать ее ...
Я в свои 30 лет понял одно, "В нашей стране ничего не делается просто так".
Великий заговор против Газпрома дабы уронить цены на газ и спровоцировать падение его акций на мировых биржах!! ))))))
Ну бред же! Парни распоясались! Нет никакого подвоха со стороны! Просто у них сформировалась вера в свою исключительность и безнаказанность! Вот и всё!!! Не надо искать подводных камней!! Все лежит на поверхности!
Великий заговор против Газпрома дабы уронить цены на газ и спровоцировать падение его акций на мировых биржах!! ))))))
Ну бред же! Парни распоясались! Нет никакого подвоха со стороны! Просто у них сформировалась вера в свою исключительность и безнаказанность! Вот и всё!!! Не надо искать подводных камней!! Все лежит на поверхности!
Он поможет Кокорину и Мамаеву.
Надеюсь они усвоят этот урок на всю жизнь.
Маскали хотели подставить ЗЕНИТ и Краснодар
Они нашли слабые звенья ,то есть Кокорина и Мамаева
И подставили ребят.чтобы очернить Питер и Краснодар
Он поможет Кокорину и Мамаеву.
Надеюсь они усвоят этот урок на всю жизнь.
Маскали хотели подставить ЗЕНИТ и Краснодар
Они нашли слабые звенья ,то есть Кокорина и Мамаева
И подставили ребят.чтобы очернить Питер и Краснодар
Что то мне подсказывает что вариант 2ой. И скорее всего Кокорину и Мамаеву ничего не будет(либо будет, но не сильно), тк все это произошло по чьему то приказу. Возможно для того чтобы отвлеч толпу от чего то действительно важного.
Что то мне подсказывает что вариант 2ой. И скорее всего Кокорину и Мамаеву ничего не будет(либо будет, но не сильно), тк все это произошло по чьему то приказу. Возможно для того чтобы отвлеч толпу от чего то действительно важного.
А седня узнал, что у Сашеньки Кокорина парк автомобилей Бугатти и Бентли. А Павлик Мамаев недавно подарил очередной любимице, с накаченными сисями и губами, колечко... за 65 миллионов рубликов.
Я так рад за них. Да здравствует российский футбол!
А седня узнал, что у Сашеньки Кокорина парк автомобилей Бугатти и Бентли. А Павлик Мамаев недавно подарил очередной любимице, с накаченными сисями и губами, колечко... за 65 миллионов рубликов.
Я так рад за них. Да здравствует российский футбол!
Мой вариант! Запереть пострадавших и хулиганов в конате, пусть сами разберутся, пожмут друг другу руки и разойдутся! И пусть каждый занимается своим делом!
Мой вариант! Запереть пострадавших и хулиганов в конате, пусть сами разберутся, пожмут друг другу руки и разойдутся! И пусть каждый занимается своим делом!
И причём здесь футбол?
И причём здесь футбол?
Вот буквально вчера Арда Туран разбил нос в кабаке кому-то.
Тоже лимит виноват? Что на западе нет косячивших футболистов?
Просто не надо покрывать, а если покрыли(тут понять можно играть кем то надо) то самим дрючить так что б неповадно было.
Вот буквально вчера Арда Туран разбил нос в кабаке кому-то.
Тоже лимит виноват? Что на западе нет косячивших футболистов?
Просто не надо покрывать, а если покрыли(тут понять можно играть кем то надо) то самим дрючить так что б неповадно было.