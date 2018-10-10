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Идеальный момент, чтобы навести порядок в футболе

10 октября 2018, 23:25

«Соккер.ру» предлагает спасти российский футбол, ведь потом будет поздно. Два хулигана накликали на себя беду и вернули в игру самого Мутко.

М. и К. избили не тех

На ровном месте получится конфликт гладиаторов и сенаторов, за который уцепились люди, контролирующие телевизионное пространство. Подвернулся шикарный повод переключить внимание с любителей готики, не говоря о знаменитой реформе, на вечную любимую народом тему «мажоры буянят».

Также оказалось, что если толпой бить людей в центре Москвы, то можно нарваться на водителя бывшей генерала специальной службы из старой гвардии. Попали пальцем в небо. А если позже зайти в кофейню и махать стулом перед носом у человека в пиджаке – получите прямое нападение на представителя власти.

Гладиаторы бьют сенаторов, напевая корейский хит, чтобы подчеркнуть расу пострадавшего. Можно ли допускать подобное в империи? Вопрос риторический, ведь если наемные развлекатели поднимают руку на человека из системы, то рушится такая важная иерархия. Футболисты били простых смертных и их прощали, запугивали пострадавших.

Но это другой случай, ударили не тех, статья «Хулиганство», до 7 лет. Где нет воспитания – там нужна дисциплина, где нет и ее – возможен контроль через дрессировку. Полный контроль подразумевает страх, а тут даже следов инстинкта самосохранения не было. Сами футболисты, понятное дело – порождение системы с лимитом, который укоренил понятное отношение российских игроков к жизни.

Но что их теперь после этого не наказывать, раз из общей «семьи»? Их поведение является ярким сигналом, что бесконечная доброта и защита бегунов за мячами привела к полному неуважению игроков к тем, кто им платит. Никакой ответственности и ни секунды сомнений, можно ли рисковать репутацией своих клубов и их владельцев, не замечено. Это тоже преступление, пускай и моральное, называется предательством.

Хорошо, что водитель чиновника Пака успел забрать запись из кофейни до того, как ее выкупили за 5 миллионов рублей. Быть может, этот человек спас жизни двум футболистам и кому-то еще. В случае, если бы они замяли дело – выкупили все видео, в следующий раз другие могли кого-то убить. Остановка произошла в день попадания пострадавшего в реанимацию.

М. и К. накликали Мутко

У возвращения Терминатора в футбол несколько вероятных причин. Первая – замять дело, если все очень запущенно и бить сенаторов все-таки можно, только осторожно. Вторая – выступить модератором. Если «Зенит» решит защитить Кокорина, а поползновения есть, то придется за иммунитет заплатить.

Третья, фантастическая причина – Мутко пришел навести порядок, если власти больше понравилось, как реагировали на выступления сборной на ЧМ-18, нежели последняя выходка. И в таком случае личная просьба к Гинеру, Миллеру и Галицкому – запланировать отчаянную попытку протащить лимит «10 плюс 15» вопреки всем предыдущим заявлениям. Там и Черчесов не против, можно и его подключить.

Лучшего повода может не быть. Новый лимит нужен как рычаг влияния на потерявших чувство самосохранения гладиаторов. Если оставить футболистам право плевать на тех, кто им платит – в следующий раз проступок будет серьезнее, вроде сбитого подростка пьяным спортсменом за рулем. Если у брата футболиста 60 нарушений ПДД за 2018 год, что творят сами игроки?  

Понятно ведь, что этот случай не отправная точка. Накапливались проступки, на которые никто в клубах и РФС не реагировал. Хулиганы всегда выходили сухими из воды, между собой делились тем, из каких переделок выскакивали, поэтому расширялись границы безнаказанности. Странно, что именно М. и К. попались после Монте-Карло, ведь они-то знали, какой будет резонанс в обществе.

Сейчас народ еще и младшего брата К. к ответу и задержанию потребует. Ведь все увидели, как себя вел. Одним словом, приехали. В конце года народ будет ассоциировать российский футбол с двумя М. и К., подзабыв о чемпионате мира, ведь тот был давно, еще летом. После столько событий разных случилось, успевай только поражаться и возмущаться.

В результате конфликта стороны чиновников и тех, кому они платят для развлечения народа, даже капитан крейсера «Непотопляемый» призван – предсказуемая реакция. Власти не считают, что есть кто-то компетентнее Мутко для разрешения подобных скандалов. На волне океана показного гнева и.о. главы РФС снова взойдет на капитанский мостик.

М. и К. – классические футболисты

Человек, который может принять решение – блюститель формальностей. Любит, чтобы по букве закона все было верно, даже если притянуто за уши. У футболистов очень низкие шансы избежать наказания, поскольку решать их судьбу будут те, кто чуть выше закона – шесть московских адвокатов отказались, поскольку знают, у кого на контроле дело, и связываться не желают.

Вопрос стал политическим, порка может быть образцово-показательной. Вплоть до запрета заниматься футбольной деятельностью на территории РФ на определенное время или надолго, такой рычаг у Мутко по закону есть. Конечно, не будем отбрасывать и вариант, что посидят в СИЗО два дня, а потом выпустят, выпишут штраф, дадут условный срок, принесут слезные извинения (уже такой цирк видели раньше).

Но любым из способов наказать М. и К. мало. Ведь это не решит глобальную проблему футбола и других хулиганов. Миллер, Галицкий, Федун, Гинер, главный человек в РЖД не могут быть няньками футболистам и водить их за ручки в выходные дни. Но они могут установить такие правила в своей футбольной песочнице, чтобы неповадно было повторение такого ада.

Просто хватит. Хватит игроманов, хулиганов, наркоманов. Хватит даже тех, кто делит грязное белье на глазах у всех. По тридцать лет мужикам! В данном случае только управляющие футбольными клубами могут продавить не просто смену лимита, а полное изменение подхода. Только если футболистам популярно объяснят, что с ними случится, если допустят нечто подобное – изменится отношение.

Почему как только игроки представлены сами себе, тупеют на глазах? Карпин как-то говорил, что это инфантилизм. Много лет со стороны другие люди следят за рационом, стирают одежду и раскладывают ее аккуратно, дают миллионы на карманные расходы, вытирают сопли после поражений – не ругают, состав «Зенита» и «Спартака» никак не платит за провалы, никого никогда не выгоняют за плохой футбол.

А когда футболист на «свободе», то идет во все тяжкие. У М. и К. был в последних матчах хороший футбол, но если за полем разозлили людей, которым «Краснодар» и «Зенит» не указ, если нарушили какой-то внутренний принцип, то им быстро напомнят о законах, которые при правильном прямом приказе очень быстро работают. И в индустрии, которую хотят сделать лучше, этот случай точно использовали бы, чтобы все изменить глобально.

Ведь тут не слезы надо лить, как Фурсенко, а посылать прямо и далеко, как Хашиг. Игроки такой язык лучше понимают! А когда у футболистов из России правильное отношение, многое меняется. Посмотрим, как поступят сейчас, ведь есть и обратные примеры исправления репутации. Дзюба сейчас хорошо ладит с публикой, как и публика с Артемом. Оказывается, можно променять хулиганское прошлое на футбол, но для этого нужно наличие мозгов и базового самоуважения. А бить впятером одного всегда ниже мужского достоинства.

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pomor45
pomor45
   100 / 801
01 ноября в 22:01
Бить сенаторов можно, но и нужно почаще, а вот водителя трогать нельзя.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил cska1948
11 октября в 21:39
Если люди дома не получили должного воспитания, то при чём тут лимит? Сравните реакцию на поведение своих сыновей отцов Хабиба и Мамаева. Или отца Мамаева тоже лимит воспитывал?
Господа что вы обсуждаете ? Вы были там? Вы знаете все нюансы ? Чиновник мог их грубо оскорбить, лично я это вполне допускаю.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко
11 октября в 21:23
Мутко в футболе - труба футболу.
lobsterdam
lobsterdam
   276 / 801
11 октября в 15:45
со всяким может случиться, дело молодое. Вон Руни бухой выступал в пабе и за рулем с девушкой нетяжелого поведения, да и другие (все мы) тоже не ангелы. Статья хорошая, но к футболу отношения не имеет. Причем здесь этот инцидент и далеко идущие выводы о необходимости реформ в футболе?
tssns
tssns
11 октября в 11:45
Проблема не в Кокорине и Мамаеве - проблема в том, что система позволяет 56ам становиться богатыми. Мерилом ума, совести и чести - являются деньги!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   381 / 801
11 октября в 11:34
А что Виталий Леонтьевич строительство уже разввлили?
за
за ответил sn_spb
   624 / 801
11 октября в 11:16
НУ публичные то да, только в РФ все публичные личности ведут себя как не понятно кто. Вон жирик с мальчиками в бассене купается и ничего. (это первое что в голову пришло). Каждый человек имеет право на личную жизнь. Клуб в Монако был безумно дорогим и закрытым, но инфа просочилась. Если нарушается закон человеком, то человек должен быть наказан. И не важно, футболист это, учитель или ченуш. Но в нашей стране такое пока что не возможно.
Не бедствуют! Найми охрану, купи глушилку... Вариантов тьма, чтобы закрыться. Они намеренно выставляют свою личную жизнь напоказ.
sn_spb
sn_spb ответил за
11 октября в 10:45
Согласен, Монако - личное! Но! Они - публичные личности, к ним пристальное внимание! И они должны об этом думать и это учитывать! Нужно выбирать время и место! Устраивать закрытые вечеринки и не делать их достоянием общественности! А они наплевали на правила приличия, этику и зачастую закон: выкладывают в Инет свои "подвиги", нарочито делают все напоказ, нарушают ПДД и гордятся этим, бьют людей и "сидят ровно"! Ни капли раскаяния, вера в безнаказанность и наплевательское отношение к окружающим!
НУ публичные то да, только в РФ все публичные личности ведут себя как не понятно кто. Вон жирик с мальчиками в бассене купается и ничего. (это первое что в голову пришло). Каждый человек имеет право на личную жизнь. Клуб в Монако был безумно дорогим и закрытым, но инфа просочилась.

Если нарушается закон человеком, то человек должен быть наказан. И не важно, футболист это, учитель или ченуш. Но в нашей стране такое пока что не возможно.
за
за ответил sn_spb
   624 / 801
11 октября в 10:36
Я согласен, и не в коем случае не защищаю футболистов. Мой мнение что должны уйти по хулиганке лет на 5. Что ты имеешь в виду под проступком??? Монако??? пффф. я что тогда, что сейчас считаю это их личное дело, их деньги и их отношение к стране. Как говорится кто на что учился и как воспитывался))) А тут извините меня уголовка. причем не хилая такая статья. И честно, просматривая видео, читая статьи не покидает ощущения, что меня где то наеб**)
Согласен, Монако - личное! Но! Они - публичные личности, к ним пристальное внимание! И они должны об этом думать и это учитывать! Нужно выбирать время и место! Устраивать закрытые вечеринки и не делать их достоянием общественности! А они наплевали на правила приличия, этику и зачастую закон: выкладывают в Инет свои "подвиги", нарочито делают все напоказ, нарушают ПДД и гордятся этим, бьют людей и "сидят ровно"! Ни капли раскаяния, вера в безнаказанность и наплевательское отношение к окружающим!
cska1948
cska1948 ответил Nikola45
   126 / 801
11 октября в 10:29
В Первые Константину поставил хорошую оценку! Мне тоже кажется, что во всем виноват лимит! Одно дело он дает Российским игрокам получать деньги! Но за что? За плохую игру!
Если люди дома не получили должного воспитания, то при чём тут лимит? Сравните реакцию на поведение своих сыновей отцов Хабиба и Мамаева. Или отца Мамаева тоже лимит воспитывал?
sn_spb
sn_spb ответил за
11 октября в 10:27
Да я не защищаю власть и чинуш. Дело в другом: если бы это был их первый проступок! Так нет же, это стиль жизни многих отечественных футболистов, поймавших звезду! Не стоит их оправдывать! Вот я о чем! Выпил - вызвал такси, поехал себе спокойно. Так нет же, надо выйти на улицу, повыёживаться в одном месте, потом в другом... Ведь не пацаны уже!!! Мозг то нужен не только, чтобы с мячиком управляться, но и быть человеком, а не хамом за пределами футбола.
Я согласен, и не в коем случае не защищаю футболистов. Мой мнение что должны уйти по хулиганке лет на 5.
Что ты имеешь в виду под проступком??? Монако??? пффф. я что тогда, что сейчас считаю это их личное дело, их деньги и их отношение к стране. Как говорится кто на что учился и как воспитывался))) А тут извините меня уголовка. причем не хилая такая статья.

И честно, просматривая видео, читая статьи не покидает ощущения, что меня где то наеб**)
за
за ответил sn_spb
   624 / 801
11 октября в 10:16
Тут вопрос не в Газпроме, и не в заговоре, а в системном подходе. Чтобы сделать какую то дрянь менее заметно, надо дать людям зрелище и поводы для обсуждения. Ты почитай что наши чиновники и СМИ пишут. Это же какой то треш. Тема действительно щекотливая, но ... настолько раздувать ее ... Я в свои 30 лет понял одно, "В нашей стране ничего не делается просто так".
Да я не защищаю власть и чинуш. Дело в другом: если бы это был их первый проступок! Так нет же, это стиль жизни многих отечественных футболистов, поймавших звезду!
Не стоит их оправдывать! Вот я о чем! Выпил - вызвал такси, поехал себе спокойно. Так нет же, надо выйти на улицу, повыёживаться в одном месте, потом в другом...
Ведь не пацаны уже!!! Мозг то нужен не только, чтобы с мячиком управляться, но и быть человеком, а не хамом за пределами футбола.
sn_spb
sn_spb ответил за
11 октября в 10:06
Это заговор!! Великий заговор против Газпрома дабы уронить цены на газ и спровоцировать падение его акций на мировых биржах!! )))))) Ну бред же! Парни распоясались! Нет никакого подвоха со стороны! Просто у них сформировалась вера в свою исключительность и безнаказанность! Вот и всё!!! Не надо искать подводных камней!! Все лежит на поверхности!
Тут вопрос не в Газпроме, и не в заговоре, а в системном подходе.

Чтобы сделать какую то дрянь менее заметно, надо дать людям зрелище и поводы для обсуждения.

Ты почитай что наши чиновники и СМИ пишут. Это же какой то треш. Тема действительно щекотливая, но ... настолько раздувать ее ...

Я в свои 30 лет понял одно, "В нашей стране ничего не делается просто так".
Aris
Aris
11 октября в 09:48
Так эти мордобойцы видят, что национальным видом спорта стал МОРДОБОЙ, решили переквалифицироваться. Вдруг и их примут....
за
за ответил sn_spb
   624 / 801
11 октября в 09:45
Самое удивительное во всей этой истории то, что за одно утро они собрали и чиновника, и бывшего водителя другого чиновника а ныне водителя какой то неизвестной ведущей. И тут только два варианта, либо им везет как утопленникам, либо не все так просто как нам кажется. Что то мне подсказывает что вариант 2ой. И скорее всего Кокорину и Мамаеву ничего не будет(либо будет, но не сильно), тк все это произошло по чьему то приказу. Возможно для того чтобы отвлеч толпу от чего то действительно важного.
Это заговор!!
Великий заговор против Газпрома дабы уронить цены на газ и спровоцировать падение его акций на мировых биржах!! ))))))
Ну бред же! Парни распоясались! Нет никакого подвоха со стороны! Просто у них сформировалась вера в свою исключительность и безнаказанность! Вот и всё!!! Не надо искать подводных камней!! Все лежит на поверхности!
kastites
kastites
   316 / 801
11 октября в 09:34
Вот чем Мутко хорош это то ,что он в беде своих не бросает.
Он поможет Кокорину и Мамаеву.
Надеюсь они усвоят этот урок на всю жизнь.
Маскали хотели подставить ЗЕНИТ и Краснодар
Они нашли слабые звенья ,то есть Кокорина и Мамаева
И подставили ребят.чтобы очернить Питер и Краснодар
Nikola45
Nikola45
   288 / 801
11 октября в 09:27
В Первые Константину поставил хорошую оценку! Мне тоже кажется, что во всем виноват лимит! Одно дело он дает Российским игрокам получать деньги! Но за что? За плохую игру!
sn_spb
sn_spb
11 октября в 09:19
Самое удивительное во всей этой истории то, что за одно утро они собрали и чиновника, и бывшего водителя другого чиновника а ныне водителя какой то неизвестной ведущей. И тут только два варианта, либо им везет как утопленникам, либо не все так просто как нам кажется.

Что то мне подсказывает что вариант 2ой. И скорее всего Кокорину и Мамаеву ничего не будет(либо будет, но не сильно), тк все это произошло по чьему то приказу. Возможно для того чтобы отвлеч толпу от чего то действительно важного.
Sergy10091977
Sergy10091977
   790 / 801
11 октября в 09:15
Там Урал вроде хочет этих футболишек в свои ряды? Нет проблем! Зон там много...
JirkoFF
JirkoFF
11 октября в 09:06
Горин, все правильно сказал! М и К - РЕАЛЬНЫЙ СРОК ТЮРЬМЫ, как минимум на пару лет!!! Тогда, это будет хорошим уроком для всех остальных и вместо того чтобы пить, кололься, ходить с проститутками в сауне, избивать людей - НАДЕЮСЬ, научатся играть в футбол и станут хорошими членами общества.
d_fincher
d_fincher
   104 / 801
11 октября в 09:03
С утра читал статью об этих двух... узнал много нового. Слышал, что в 18 лет Давыдов, из дубля Спартака, купил себе сумку за 110 тысяч рублей, Луи Витон. Сильно возмущался.

А седня узнал, что у Сашеньки Кокорина парк автомобилей Бугатти и Бентли. А Павлик Мамаев недавно подарил очередной любимице, с накаченными сисями и губами, колечко... за 65 миллионов рубликов.

Я так рад за них. Да здравствует российский футбол!
CTAPbIU
CTAPbIU ответил UrAn54
   615 / 801
11 октября в 08:59
Вот не понимаю причём здесь сам футбол. Два не воспитанных, тем более выпивших или, как говорится, с бодуна, устроили хулиганские нападения. Такие элементы встречаются в любом отсеке общества Да, футбол дал им материальную основу для беспредела, но ведь это совсем другая песня - не все же миллионеры таким занимаются. Хулиганство - вот и всё. Вседозволенность - вот стиль поведения уже достаточно большого количества нашего общества. И причём здесь футбол?
Вы тут правы и не правы одновременно) Есть такая поговорка: Горбатого могила исправит, думаю смысл вам ее понятен. А футбольная система России дала этим "горбатым" определенный статус, известность и не малые средства, что подчеркнуло и раскрыло их гнусные натуры. Так вот чтобы такое дальше не повторялось, систему нужно менять. Менять так, чтобы футболисты доказывали своим трудом, умениями, мастерством и т.п. свой статус и принадлежность, а не паспортом. Вот тогда у них уже не останется времени и желания на такие поступки. Человеку которому не легко живётся не захочется придумывать себе дополнительные проблемы, а этим видимо живётся легко, и чувствуется безнаказанность. А чувство безнаказанности провоцирует на подобные не обдуманные поступки.
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
   474 / 801
11 октября в 08:53
Надо подмаслить М и К , чтобы они сказали, что муток был с ними вместе, но сбежал.
Шарлотта Перовская
Шарлотта Перовская
11 октября в 08:46
Народ вожделеет крови, а Властям нужна сакральная жертва, дабы показать, что правосудие в Рф не перевелось. И тут МиК идеально подходят на роль козла отпущения. Они ответят за всё: за падение уровня жизни, за пенсионную реформу, на поднятие ндс, за всё...
борька
борька
   193 / 801
11 октября в 08:15
Хулиганство возвели в ранг политики! Все решать будет дядя Вова! У нам такая система, от верхов ,до низов и кардинально изменить невозможно!
Мой вариант! Запереть пострадавших и хулиганов в конате, пусть сами разберутся, пожмут друг другу руки и разойдутся! И пусть каждый занимается своим делом!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил yasukuni
   547 / 801
11 октября в 07:51
Интереснее другое. Автор открытым текстом сообщает, что в России закона просто НЕТ в принципе. Есть бояре, для которых закон вообще не писан, есть боярские холопы, которых могут иногда поругать, и есть быдло, которое отвечает на всю катушку, но чаще даже больше, чем предусмотрено так называемым законом..
Интересно, а себя автор относит к боярам, холопам или быдлу?
Leningrad 84
Leningrad 84
   547 / 801
11 октября в 07:49
Что-то тов. Горин разошелся! Особенно понравились его метафоры про сенаторов и гладиаторов... И причем здесь в конце статьи приплетен Дзюба? Он что кого-то раньше избивал, а потом встал на путь исправления?
UrAn54
UrAn54
   641 / 801
11 октября в 07:39
Вот не понимаю причём здесь сам футбол. Два не воспитанных, тем более выпивших или, как говорится, с бодуна, устроили хулиганские нападения. Такие элементы встречаются в любом отсеке общества Да, футбол дал им материальную основу для беспредела, но ведь это совсем другая песня - не все же миллионеры таким занимаются. Хулиганство - вот и всё. Вседозволенность - вот стиль поведения уже достаточно большого количества нашего общества.
И причём здесь футбол?
yasukuni
yasukuni
   328 / 801
11 октября в 07:22
Интереснее другое. Автор открытым текстом сообщает, что в России закона просто НЕТ в принципе. Есть бояре, для которых закон вообще не писан, есть боярские холопы, которых могут иногда поругать, и есть быдло, которое отвечает на всю катушку, но чаще даже больше, чем предусмотрено так называемым законом..
maldalik
maldalik
   535 / 801
11 октября в 07:03
Блин и тут про лимит.
Вот буквально вчера Арда Туран разбил нос в кабаке кому-то.
Тоже лимит виноват? Что на западе нет косячивших футболистов?
Просто не надо покрывать, а если покрыли(тут понять можно играть кем то надо) то самим дрючить так что б неповадно было.
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