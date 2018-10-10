Идеальный момент, чтобы навести порядок в футболе

10 октября 2018, 23:25

«Соккер.ру» предлагает спасти российский футбол, ведь потом будет поздно. Два хулигана накликали на себя беду и вернули в игру самого Мутко.

М. и К. избили не тех

На ровном месте получится конфликт гладиаторов и сенаторов, за который уцепились люди, контролирующие телевизионное пространство. Подвернулся шикарный повод переключить внимание с любителей готики, не говоря о знаменитой реформе, на вечную любимую народом тему «мажоры буянят».

Также оказалось, что если толпой бить людей в центре Москвы, то можно нарваться на водителя бывшей генерала специальной службы из старой гвардии. Попали пальцем в небо. А если позже зайти в кофейню и махать стулом перед носом у человека в пиджаке – получите прямое нападение на представителя власти.

Гладиаторы бьют сенаторов, напевая корейский хит, чтобы подчеркнуть расу пострадавшего. Можно ли допускать подобное в империи? Вопрос риторический, ведь если наемные развлекатели поднимают руку на человека из системы, то рушится такая важная иерархия. Футболисты били простых смертных и их прощали, запугивали пострадавших.

Но это другой случай, ударили не тех, статья «Хулиганство», до 7 лет. Где нет воспитания – там нужна дисциплина, где нет и ее – возможен контроль через дрессировку. Полный контроль подразумевает страх, а тут даже следов инстинкта самосохранения не было. Сами футболисты, понятное дело – порождение системы с лимитом, который укоренил понятное отношение российских игроков к жизни.

Но что их теперь после этого не наказывать, раз из общей «семьи»? Их поведение является ярким сигналом, что бесконечная доброта и защита бегунов за мячами привела к полному неуважению игроков к тем, кто им платит. Никакой ответственности и ни секунды сомнений, можно ли рисковать репутацией своих клубов и их владельцев, не замечено. Это тоже преступление, пускай и моральное, называется предательством.

Хорошо, что водитель чиновника Пака успел забрать запись из кофейни до того, как ее выкупили за 5 миллионов рублей. Быть может, этот человек спас жизни двум футболистам и кому-то еще. В случае, если бы они замяли дело – выкупили все видео, в следующий раз другие могли кого-то убить. Остановка произошла в день попадания пострадавшего в реанимацию.

М. и К. накликали Мутко

У возвращения Терминатора в футбол несколько вероятных причин. Первая – замять дело, если все очень запущенно и бить сенаторов все-таки можно, только осторожно. Вторая – выступить модератором. Если «Зенит» решит защитить Кокорина, а поползновения есть, то придется за иммунитет заплатить.

Третья, фантастическая причина – Мутко пришел навести порядок, если власти больше понравилось, как реагировали на выступления сборной на ЧМ -18, нежели последняя выходка. И в таком случае личная просьба к Гинеру, Миллеру и Галицкому – запланировать отчаянную попытку протащить лимит «10 плюс 15» вопреки всем предыдущим заявлениям. Там и Черчесов не против, можно и его подключить.

Лучшего повода может не быть. Новый лимит нужен как рычаг влияния на потерявших чувство самосохранения гладиаторов. Если оставить футболистам право плевать на тех, кто им платит – в следующий раз проступок будет серьезнее, вроде сбитого подростка пьяным спортсменом за рулем. Если у брата футболиста 60 нарушений ПДД за 2018 год, что творят сами игроки?

Понятно ведь, что этот случай не отправная точка. Накапливались проступки, на которые никто в клубах и РФС не реагировал. Хулиганы всегда выходили сухими из воды, между собой делились тем, из каких переделок выскакивали, поэтому расширялись границы безнаказанности. Странно, что именно М. и К. попались после Монте-Карло, ведь они-то знали, какой будет резонанс в обществе.

Сейчас народ еще и младшего брата К. к ответу и задержанию потребует. Ведь все увидели, как себя вел. Одним словом, приехали. В конце года народ будет ассоциировать российский футбол с двумя М. и К., подзабыв о чемпионате мира, ведь тот был давно, еще летом. После столько событий разных случилось, успевай только поражаться и возмущаться.

В результате конфликта стороны чиновников и тех, кому они платят для развлечения народа, даже капитан крейсера «Непотопляемый» призван – предсказуемая реакция. Власти не считают, что есть кто-то компетентнее Мутко для разрешения подобных скандалов. На волне океана показного гнева и.о. главы РФС снова взойдет на капитанский мостик.

М. и К. – классические футболисты

Человек, который может принять решение – блюститель формальностей. Любит, чтобы по букве закона все было верно, даже если притянуто за уши. У футболистов очень низкие шансы избежать наказания, поскольку решать их судьбу будут те, кто чуть выше закона – шесть московских адвокатов отказались, поскольку знают, у кого на контроле дело, и связываться не желают.

Вопрос стал политическим, порка может быть образцово-показательной. Вплоть до запрета заниматься футбольной деятельностью на территории РФ на определенное время или надолго, такой рычаг у Мутко по закону есть. Конечно, не будем отбрасывать и вариант, что посидят в СИЗО два дня, а потом выпустят, выпишут штраф, дадут условный срок, принесут слезные извинения (уже такой цирк видели раньше).

Но любым из способов наказать М. и К. мало. Ведь это не решит глобальную проблему футбола и других хулиганов. Миллер, Галицкий, Федун, Гинер, главный человек в РЖД не могут быть няньками футболистам и водить их за ручки в выходные дни. Но они могут установить такие правила в своей футбольной песочнице, чтобы неповадно было повторение такого ада.

Просто хватит. Хватит игроманов, хулиганов, наркоманов. Хватит даже тех, кто делит грязное белье на глазах у всех. По тридцать лет мужикам! В данном случае только управляющие футбольными клубами могут продавить не просто смену лимита, а полное изменение подхода. Только если футболистам популярно объяснят, что с ними случится, если допустят нечто подобное – изменится отношение.

Почему как только игроки представлены сами себе, тупеют на глазах? Карпин как-то говорил, что это инфантилизм. Много лет со стороны другие люди следят за рационом, стирают одежду и раскладывают ее аккуратно, дают миллионы на карманные расходы, вытирают сопли после поражений – не ругают, состав «Зенита» и «Спартака» никак не платит за провалы, никого никогда не выгоняют за плохой футбол.

А когда футболист на «свободе», то идет во все тяжкие. У М. и К. был в последних матчах хороший футбол, но если за полем разозлили людей, которым «Краснодар» и «Зенит» не указ, если нарушили какой-то внутренний принцип, то им быстро напомнят о законах, которые при правильном прямом приказе очень быстро работают. И в индустрии, которую хотят сделать лучше, этот случай точно использовали бы, чтобы все изменить глобально.

Ведь тут не слезы надо лить, как Фурсенко, а посылать прямо и далеко, как Хашиг. Игроки такой язык лучше понимают! А когда у футболистов из России правильное отношение, многое меняется. Посмотрим, как поступят сейчас, ведь есть и обратные примеры исправления репутации. Дзюба сейчас хорошо ладит с публикой, как и публика с Артемом. Оказывается, можно променять хулиганское прошлое на футбол, но для этого нужно наличие мозгов и базового самоуважения. А бить впятером одного всегда ниже мужского достоинства.