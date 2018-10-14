Россия не сбавляет темп

14 октября 2018, 21:45

Сборная России показала солидную игру и победила Турцию снова. «Соккер.ру» отмечает, что успехи россиян становятся все более привычными.

К хорошему быстро привыкаешь. Сборная России на чемпионате мира кардинальным образом поменяла отношение к ней со стороны болельщиков, радикально изменила вообще весь информационный фон. И что особенно ценно, после чемпионата мира, когда у многих команд, неплохо там выступивших, наступил период похмелья и поиска новой идентичности, российская команда на кураже продолжает закреплять позитивный эффект. Станислав Черчесов тонко прочувствовал, как не упустить схваченную нить контроля над игрой, желания играть, когда на поле мы видим настоящую команду, которая борется, играет в футбол, а не отбывает номер и страданиями вымаливает результат. За такой игрой смотреть не стыдно, и вот сборная России снова обыгрывает Турцию. И снова по делу. При этом состав российской команды отличается от того, который добивался успеха на чемпионате мира. Главным образом, в оборонительной линии. Поэтому Черчесов не мог просто взять и скопировать все, что было добыто на Мундиале. Ему с командой приходится работать над совершенствованием модели и связей. На этом пути есть как положительные, так и негативные моменты.

Защита солидная, но не без ошибок

И в матче со Швецией, как мы отмечали, и в этой игре периодически в центре обороны все-таки возникали моменты с потерей концентрации. Эпизодически соперники пользовались какой-то секундной невнимательностью. Однако этих ошибок было не так много, чтобы Швеция или Турция с их уровнем исполнителей выжимали максимум и забивали. Сам же факт возникновения таких помарок является поводом для доработок, причиной не расслабляться. При этом уже нарастает уверенность в действиях Нойштедтера и Джикии. Буквально на глазах они матереют именно как основные игроки в центре обороны. Очень смело идут вперед, поддерживают вариативно атаки не только на стандартах. А их эффективность доказана первым голом, который и сделали Джикия с Нойштедтером. Один пробил в штангу, другой не выключился из борьбы и добил в ворота.

Гильерме – два матча на ноль

После завершения карьеры в сборной Игорем Акинфеевым впервые за долгое время возник вратарский вопрос. Вряд ли стоит жаловаться на нехватку приличных вратарей с российским паспортом. Поэтому особое внимание приковано к конкуренции в этой линии. Матчи со Швецией и Турцией Черчесов доверил Гильерме, хотя ожидался Лунев. Голкиперу «Локомотива» повезло с тем, что у коллеги из «Зенита» возникли проблемы со здоровьем. Поскольку положение было не в пользу Гильерме изначально, шанс сыграть в двух матчах выглядел редкой возможностью проявить себя и закрепиться в статусе первого номера. Мы же прекрасно понимаем, что тренеры не любят менять вратарей, у которых от матча к матчу все складывается хорошо. Это не ротационная позиция. Поэтому Гильерме было важно не сплоховать именно в этих встречах. В противном случае он рисковал бы загреметь в статус вечного запасного. И натурализованный бразилец прекрасно справился с задачей, отыграв «на ноль» два ответственных поединка. И если в игре со шведами порой проскальзывала небольшая нервозность при работе с мячом, то во второй игре Гильерме уже полностью контролировал ситуацию. В паре эпизодов он как минимум спас, в остальных стандартных ситуациях отработал качественно, а еще отметился шикарными вбрасываниями, несколько раз начинал опасные контратаки. Одна из них привела ко второму голу. В хоккее на него записали бы результативную передачу – пас рукой на Головина был шикарным.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 9 (4)

Показатели не феерические, однако преимущество сборной России вполне обоснованное. Игра в целом смотрелась динамично, живо, борьбы было много, атак тоже, матч практически не провисал катанием в центре поля. При этом выпады россиян оказывались куда более острыми, чем турецкие. Стоит отметить, что реализация этих моментов, подходов оказывалась ниже, чем на чемпионате мира и в сентябрьских матчах. Это тоже фактор, над которым нужно поработать. Ведь многого российская команда добивалась именно благодаря реализации.

Владение мячом (точность передач): 39,7% (68%) - 60,3% (78%)

Еще одна положительная отличительная черта сборной России – способность без стеснения и волнения, без ожидания давления играть в том стиле, который подходит для решения задачи в конкретной ситуации. Отдали мяч турецкой команде и грамотно отвечали контратаками, действуя острее даже в таком режиме, чем соперник при контроле мяча и более точных передачах. Значительную их часть ведь пришлось делать накоротке далеко от ворот Гильерме, не неся угрозы.

Это та самая, узнаваемая сборная России с уже известными добродетелями и некоторыми проявляющимися новыми особенностями, о которых сказано выше. Хребет же остается неизменным. Фернандес все так же играет ключевую роль в вопросе перевода игры в атаку, Зобнин, Газинский и Кузяев много пашут на всех участках, создавая глубину и динамичность игре. Головин даже не в лучшем своем состоянии способен создать голевой момент резким четким действием. Как и Черышев способен одним касанием, жестко поставив стопу, обескуражить соперника и забить. Ну и, конечно, Дзюба. Артем даже когда не забивает, очень полезен для команды, поскольку не дает послабления защите соперника, напрягает ее постоянно, отвлекает на себя все внимание и жестко давит оппонентов. Сборная России на стиле, со штрихами.