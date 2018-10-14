Россия не сбавляет темп

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Кубок
  • Украина. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Суперлига
  • Бельгия. Про-Лига
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.05 3.4 3.4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 1.95 3.5 3.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2.9 3.3 2.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.15 3.5 3
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вулверхэмптон 2.8 3.1 2.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.15 6.4 24
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.02 - -
03:30 50’ Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.85 2.35 2.65
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.7 3.5 1.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.8 3.5 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.4 4.5 6.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 2.2 3.2 3.2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 15 7 1.15
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 1.18 6.3 13.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Майнц -:-  Ганновер-96 1.95 3.5 3.9
20:00 сегодня  Боруссия М -:-  Штутгарт 1.47 4.4 6.8
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.2 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.45 3.4 2.65
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 2.2 3.2 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.05 3.4 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2.1 3.25 3.3
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 5.1 3.75 1.62
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.85 2.9 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.2 6 12.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.6 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5.3 3.8 1.57
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Леванте 1.7 3.9 4.4
18:15 сегодня  Уэска -:-  Реал 8.5 5.5 1.3
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Вальядолид - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Райо Вальекано 1.5 4.5 5.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.35 4.3 9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.47 3.8 7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.4 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.6 3 2.75
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.85 3.1 2.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.35 3.1 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Сассуоло -:-  Фиорентина 2.8 3.25 2.55
17:00 сегодня  Парма -:-  Кьево 2.05 3.25 3.85
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Болонья 1.93 3.5 4
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Аталанта 4.5 3.6 1.8
20:00 сегодня  Дженоа -:-  СПАЛ 1.95 3.35 4.1
22:30 сегодня  Милан -:-  Торино 1.85 3.4 4.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.3 4.85 9.5
Кубок Либертадорес 2018, Финал 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 38’ Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.1 2.85 4.2
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 1.57 3.9 5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.65 3.35 2.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6.7 4.7 1.38
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.9 3.6 1.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 2.15 3.35 3.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 2.85 3.2 2.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.95 3.3 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2 3.3 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.23 5.7 10
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Динамо М -:-  Урал 2 3.2 4.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Уфа 1.38 4.65 8.4
19:00 сегодня  Зенит -:-  Рубин 1.5 4 7.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.8 3.3 4.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1.75 3.35 4.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.52 4.1 5.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле - - -
США. МЛС 2018, Финал 1 X 2
04:00 31’ Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн 0:0 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня  Йемен -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.72 3.5 4.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче - - -
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Олимпик Дн -:-  Десна 2.35 3.05 3.05
18:00 сегодня  Александрия -:-  Львов - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 8-й раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анеси-ле-ВьеАнеси-ле-Вье -:- Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Леге Кап-ФерретЛеге Кап-Феррет - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шапель МонжерионШапель Монжерион -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шаритуаз (Ла Шарите-Сюр-Луар)Шаритуаз -:- Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ЛанньонЛанньон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб При-ле-МезьерПри-ле-Мезьер -:- Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб УассельУассель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пэй Нелуа (Нель)Пэй Нелуа -:- Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин - - -
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВаннВанн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Сент-ОмерСент-Омер - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КретельКретель -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТанТан -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб РодезРодез - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаланШалан -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Страсбур -:-  Кан 1.75 3.4 5.2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Реймс - - -
23:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.7 3.3 2.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 10 4.75 1.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 3.5 3.2 2.07
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.4 4.15 8
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.35 3.3 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.7 3.6 4.6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
ГлавнаяБлогиОценочные суждения

Россия не сбавляет темп

14 октября 2018, 21:45

Сборная России показала солидную игру и победила Турцию снова. «Соккер.ру» отмечает, что успехи россиян становятся все более привычными.

К хорошему быстро привыкаешь. Сборная России на чемпионате мира кардинальным образом поменяла отношение к ней со стороны болельщиков, радикально изменила вообще весь информационный фон. И что особенно ценно, после чемпионата мира, когда у многих команд, неплохо там выступивших, наступил период похмелья и поиска новой идентичности, российская команда на кураже продолжает закреплять позитивный эффект. Станислав Черчесов тонко прочувствовал, как не упустить схваченную нить контроля над игрой, желания играть, когда на поле мы видим настоящую команду, которая борется, играет в футбол, а не отбывает номер и страданиями вымаливает результат. За такой игрой смотреть не стыдно, и вот сборная России снова обыгрывает Турцию. И снова по делу. При этом состав российской команды отличается от того, который добивался успеха на чемпионате мира. Главным образом, в оборонительной линии. Поэтому Черчесов не мог просто взять и скопировать все, что было добыто на Мундиале. Ему с командой приходится работать над совершенствованием модели и связей. На этом пути есть как положительные, так и негативные моменты.

Защита солидная, но не без ошибок

И в матче со Швецией, как мы отмечали, и в этой игре периодически в центре обороны все-таки возникали моменты с потерей концентрации. Эпизодически соперники пользовались какой-то секундной невнимательностью. Однако этих ошибок было не так много, чтобы Швеция или Турция с их уровнем исполнителей выжимали максимум и забивали. Сам же факт возникновения таких помарок является поводом для доработок, причиной не расслабляться. При этом уже нарастает уверенность в действиях Нойштедтера и Джикии. Буквально на глазах они матереют именно как основные игроки в центре обороны. Очень смело идут вперед, поддерживают вариативно атаки не только на стандартах. А их эффективность доказана первым голом, который и сделали Джикия с Нойштедтером. Один пробил в штангу, другой не выключился из борьбы и добил в ворота.

Гильерме – два матча на ноль

После завершения карьеры в сборной Игорем Акинфеевым впервые за долгое время возник вратарский вопрос. Вряд ли стоит жаловаться на нехватку приличных вратарей с российским паспортом. Поэтому особое внимание приковано к конкуренции в этой линии. Матчи со Швецией и Турцией Черчесов доверил Гильерме, хотя ожидался Лунев. Голкиперу «Локомотива» повезло с тем, что у коллеги из «Зенита» возникли проблемы со здоровьем. Поскольку положение было не в пользу Гильерме изначально, шанс сыграть в двух матчах выглядел редкой возможностью проявить себя и закрепиться в статусе первого номера. Мы же прекрасно понимаем, что тренеры не любят менять вратарей, у которых от матча к матчу все складывается хорошо. Это не ротационная позиция. Поэтому Гильерме было важно не сплоховать именно в этих встречах. В противном случае он рисковал бы загреметь в статус вечного запасного. И натурализованный бразилец прекрасно справился с задачей, отыграв «на ноль» два ответственных поединка. И если в игре со шведами порой проскальзывала небольшая нервозность при работе с мячом, то во второй игре Гильерме уже полностью контролировал ситуацию. В паре эпизодов он как минимум спас, в остальных стандартных ситуациях отработал качественно, а еще отметился шикарными вбрасываниями, несколько раз начинал опасные контратаки. Одна из них привела ко второму голу. В хоккее на него записали бы результативную передачу – пас рукой на Головина был шикарным.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 9 (4)

Показатели не феерические, однако преимущество сборной России вполне обоснованное. Игра в целом смотрелась динамично, живо, борьбы было много, атак тоже, матч практически не провисал катанием в центре поля. При этом выпады россиян оказывались куда более острыми, чем турецкие. Стоит отметить, что реализация этих моментов, подходов оказывалась ниже, чем на чемпионате мира и в сентябрьских матчах. Это тоже фактор, над которым нужно поработать. Ведь многого российская команда добивалась именно благодаря реализации. 

Владение мячом (точность передач): 39,7% (68%) - 60,3% (78%)

Еще одна положительная отличительная черта сборной России – способность без стеснения и волнения, без ожидания давления играть в том стиле, который подходит для решения задачи в конкретной ситуации. Отдали мяч турецкой команде и грамотно отвечали контратаками, действуя острее даже в таком режиме, чем соперник при контроле мяча и более точных передачах. Значительную их часть ведь пришлось делать накоротке далеко от ворот Гильерме, не неся угрозы.

Это та самая, узнаваемая сборная России с уже известными добродетелями и некоторыми проявляющимися новыми особенностями, о которых сказано выше. Хребет же остается неизменным. Фернандес все так же играет ключевую роль в вопросе перевода игры в атаку, Зобнин, Газинский и Кузяев много пашут на всех участках, создавая глубину и динамичность игре. Головин даже не в лучшем своем состоянии способен создать голевой момент резким четким действием. Как и Черышев способен одним касанием, жестко поставив стопу, обескуражить соперника и забить. Ну и, конечно, Дзюба. Артем даже когда не забивает, очень полезен для команды, поскольку не дает послабления защите соперника, напрягает ее постоянно, отвлекает на себя все внимание и жестко давит оппонентов. Сборная России на стиле, со штрихами.

Поделиться
Другие материалы по теме
Игроки «Спартака» сфотографировались в футболках в поддержку Ещенко
Вчера, 23:40 ФотоКомментарии6
Британские спецслужбы усилят давление на Абрамовича и Усманова
Вчера, 15:24 Комментарии14
Оргкомитет ЧМ-2018 поздравил Мутко с юбилеем
Вчера, 11:46 Комментарии5
«Амкар»: «Верим, что вернемся»
06 декабря Комментарии12
Игнашевич провел мастер-класс для детей
06 декабря ВидеоКомментарии12
Дзюба снялся в промо-ролике ХК СКА
06 декабря ВидеоКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   86 / 937
17 октября в 11:34
а жизнь-то налаживается
valt134
valt134
   181 / 937
16 октября в 03:43
Ну всё,понеслось... Стоило только разок выиграть. Как послушаешь автора-так прямо Дрим Тим у нас. А попадём на сильную команду-порвут попы на раз-два-три. Хватит уже балаболить...
MAUS
MAUS ответил Злой Русский Иван
   111 / 937
15 октября в 22:10
Самый лучший результат сборной в международных турнирах(полуфинал в 2008)-это эпоха позора?
2008 - это белое пятно, после просто мрак!
Томик
Томик ответил Злой Русский Иван
   620 / 937
15 октября в 11:54
Ну Головин вообще-то голевой пас отдал.Без Кутепова,Глушакова тоже сборная справляется.Уход Самедова вообще никто не заметил.Вы даже тут без своего свиного хейта обойтись не можете.Это игра сборной.Тут нет игроков Спартака и ЦСКА,тут одна команда
Такой великолепный пас Гильерме даже вчерашний Головин не смог испортить.
lobsterdam
lobsterdam
   233 / 937
15 октября в 11:47
"Солидной игры" не увидел. Против беспомощной и вялой Турции, играющей в футбол 19 века, такая слабая игра прокатила. Практически тренировка. Но надо посмотреть будет, когда более серьезные команды будут в соперниках. Ошибок слишком много, Головин - так себе (2 момента запорол 100%-х - это показатель его класса). Дзюбу пытаются пиарить на всех углах. Правда без особого успеха. Его игрой могут впечатлиться только девочки с нарисованными румяными личиками на трибунах с палочками в руках.
Roger Young
Roger Young
   428 / 937
15 октября в 11:47
Радуют. Надеюсь, что также сыграют в отборе на Евро 2020
Bolshoy
Bolshoy
15 октября в 09:50
и не только ,жаль Джикии не было на ЧМ ,глядишь и до легушатников бы добрались .Игнашевич в свои забивает а Георгий в чужие . Кутепов+Джикия = цемент
Точнее - вообще не эксперт)))))
Bolshoy
Bolshoy
15 октября в 09:49
еще Фернандеса выгнать,который провалил ЧМ ,и Головина
Еще раз убеждаюсь- маловар плохой эксперт))))
Беланов
Беланов ответил Родериго Великолепный
15 октября в 09:12
Все молодцы, кроме обнаглевшего голендвагена. Мяч у партнёра отнял, это уже просто дно. И вообще конявые прям так орут о том, как лошади полезны в сборной, как они её тащат. Ушёл конифей - справляемся без него прекрасно, ушли берёзы и игнаш - пропускаем меньше.
Всё верно говоришь. Как выкинули из сборной весь мусор типа глушаковых, комбаровых и самедовых - сразу и результат пришёл
Alex12357
Alex12357
   318 / 937
15 октября в 09:02
Россия не сбавляет темп ,но категорически не играет с командами первой 10 ки чтобы не облажаться в глазах Россиян !
Ver
Ver
15 октября в 07:16
Эта команда из хорошей может превратиться в суперскую, хотя и так моментами - супер...
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   552 / 937
15 октября в 06:19
хороший матч особенно Дзюба(вожак) футбол россии катится в правильном направление нету страха и боязнь как было раньше Ионов хорош гильерме играл на высоту
короче с победой
mikysss
mikysss ответил Slava kolbase
   728 / 937
15 октября в 04:53
Головина выгнать из сборной надо. Толку ноль от него. Пока играть нормально в Монако не начнет и начнет ли вообще- не брать его сборную вообще
клону слова не давали
Злой Русский Иван
Злой Русский Иван ответил MAUS
15 октября в 02:51
скажем так с уходом некотрых закончилась эпоха позора, началась новая- правда еще неизвестно какая..... но мы надеемся на лучшее как всегда!!!
Самый лучший результат сборной в международных турнирах(полуфинал в 2008)-это эпоха позора?
Злой Русский Иван
Злой Русский Иван ответил Родериго Великолепный
15 октября в 02:47
Все молодцы, кроме обнаглевшего голендвагена. Мяч у партнёра отнял, это уже просто дно. И вообще конявые прям так орут о том, как лошади полезны в сборной, как они её тащат. Ушёл конифей - справляемся без него прекрасно, ушли берёзы и игнаш - пропускаем меньше.
Ну Головин вообще-то голевой пас отдал.Без Кутепова,Глушакова тоже сборная справляется.Уход Самедова вообще никто не заметил.Вы даже тут без своего свиного хейта обойтись не можете.Это игра сборной.Тут нет игроков Спартака и ЦСКА,тут одна команда
MAUS
MAUS ответил Родериго Великолепный
   111 / 937
15 октября в 00:20
Все молодцы, кроме обнаглевшего голендвагена. Мяч у партнёра отнял, это уже просто дно. И вообще конявые прям так орут о том, как лошади полезны в сборной, как они её тащат. Ушёл конифей - справляемся без него прекрасно, ушли берёзы и игнаш - пропускаем меньше.
скажем так с уходом некотрых закончилась эпоха позора,
началась новая- правда еще неизвестно какая.....
но мы надеемся на лучшее как всегда!!!
Slava kolbase
Slava kolbase
   402 / 937
15 октября в 00:05
Головина выгнать из сборной надо. Толку ноль от него. Пока играть нормально в Монако не начнет и начнет ли вообще- не брать его сборную вообще
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный
   25 / 937
14 октября в 23:33
Все молодцы, кроме обнаглевшего голендвагена. Мяч у партнёра отнял, это уже просто дно. И вообще конявые прям так орут о том, как лошади полезны в сборной, как они её тащат. Ушёл конифей - справляемся без него прекрасно, ушли берёзы и игнаш - пропускаем меньше.
EAGuar As
EAGuar As
   50 / 937
14 октября в 23:07
С победой .
25процентный клоун
25процентный клоун
   44 / 937
14 октября в 22:28
Гильерме усилил
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   41 / 937
14 октября в 22:05
Россия набирает силу по всем направлениям. Радует, что появились ребята которые могут играть в футбол и отстаивать честь России. Вперед Россия!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100