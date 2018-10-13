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Змиевский: «Болельщики в Сочи смогут попробовать турецкую еду»

13 октября 2018, 20:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 0Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Представитель комитета по маркетингу Российского футбольного союза Сергей Змиевский заявил, что более 10 зон активности откроются для болельщиков матча Лиги наций между сборными России и Турции по футболу в Сочи.

Зрители, которые заблаговременно придут на матч, будут иметь возможность посетить развлекательные зоны. Их будет открыто более 10.  В Калининграде была концепция «Холодно не будет». А здесь у нас концепция называется «Все включено!», с намеком, что это матч между Россией и Турцией. Соответственно, будет и национальная турецкая кухня, и танцевальное шоу, и игры в флетбол и мини-гольф.

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311
311
13 октября 2018 в 20:06
Дениска попробует турецкую баню с неграми!)
Гость
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