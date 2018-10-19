Привет, это моя первая запись

Люблю делать прогнозы
|Лига Европы 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|18:50
|сегодня
|Астана
|-:-
|Динамо К
|-
|-
|-
|18:50
|сегодня
|Спартак М
|-:-
|Рапид В
|-
|-
|-
|20:55
|сегодня
|Краснодар
|-:-
|Акхисар Бел
|-
|-
|-
|20:55
|сегодня
|Зальцбург
|-:-
|РБ Лейпциг
|20:55
|сегодня
|Байер
|-:-
|Лудогорец
|-
|-
|-
|20:55
|сегодня
|Бетис
|-:-
|Олимпиакос
|-
|-
|-
|20:55
|сегодня
|Милан
|-:-
|Дюделанж
|20:55
|сегодня
|Цюрих
|-:-
|АЕК
|20:55
|сегодня
|Ворскла
|-:-
|Арсенал
|-
|-
|-
|20:55
|сегодня
|Карабах
|-:-
|Спортинг
|-
|-
|-
|20:55
|сегодня
|Фенербахче
|-:-
|Динамо Зб
|20:55
|сегодня
|Андерлехт
|-:-
|Спартак Тр
|-
|-
|-
|20:55
|сегодня
|Бордо
|-:-
|Славия П
|-
|-
|-
|20:55
|сегодня
|Зенит
|-:-
|Копенгаген
|20:55
|сегодня
|БАТЭ
|-:-
|Види
|-
|-
|-
|20:55
|сегодня
|Русенборг
|-:-
|Селтик
|23:00
|сегодня
|Челси
|-:-
|ПАОК
|23:00
|сегодня
|Мальме
|-:-
|Генк
|23:00
|сегодня
|Сарпсборг 08
|-:-
|Бешикташ
|23:00
|сегодня
|Яблонец
|-:-
|Ренн