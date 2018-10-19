  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Примера-Дивизион
Лига Европы 2018/2019, 5 тур 1 X 2
18:50 сегодня  Астана -:-  Динамо К - - -
18:50 сегодня  Спартак М -:-  Рапид В - - -
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Акхисар Бел - - -
20:55 сегодня  Зальцбург -:-  РБ Лейпциг 3.06 3.64 2.36
20:55 сегодня  Байер -:-  Лудогорец - - -
20:55 сегодня  Бетис -:-  Олимпиакос - - -
20:55 сегодня  Милан -:-  Дюделанж 1.085 13.25 35.00
20:55 сегодня  Цюрих -:-  АЕК 1.86 3.72 4.55
20:55 сегодня  Ворскла -:-  Арсенал - - -
20:55 сегодня  Карабах -:-  Спортинг - - -
20:55 сегодня  Фенербахче -:-  Динамо Зб 2.27 3.45 3.38
20:55 сегодня  Андерлехт -:-  Спартак Тр - - -
20:55 сегодня  Бордо -:-  Славия П - - -
20:55 сегодня  Зенит -:-  Копенгаген 1.68 3.92 5.70
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Види - - -
20:55 сегодня  Русенборг -:-  Селтик 5.60 4.30 1.63
23:00 сегодня  Челси -:-  ПАОК 1.34 5.50 10.25
23:00 сегодня  Мальме -:-  Генк 3.62 3.46 2.17
23:00 сегодня  Сарпсборг 08 -:-  Бешикташ 3.02 3.46 2.46
23:00 сегодня  Яблонец -:-  Ренн 2.80 3.28 2.75
23:00 сегодня  Аполлон -:-  Лацио 4.75 4.10 1.75
23:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Марсель 1.66 4.45 5.05
23:00 сегодня  Стандард -:-  Севилья 4.70 4.15 1.75
23:00 сегодня  Рейнджерс -:-  Вильярреал 3.38 3.55 2.23
ГлавнаяБлогиФутбольная аналитика

Привет, это моя первая запись

19 октября 2018, 23:01

Люблю делать прогнозы

Alesha Che
АВТОР
Alesha Che
Футбольная аналитика
БЛОГ
Футбольная аналитика
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
Rambler's Top100