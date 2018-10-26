Разгром «Атлетико» и шоу в Зинсхайме. Топ-10 событий евронедели

26 октября 2018, 13:15

Пятница – время подведения итогов еврокубковой недели. «Соккер.ру» - о самых ярких и запоминающихcя событиях Лиги чемпионов и Лиги Европы в порядке возрастающей значимости.

10. «Полтора» гола Квинси Промеса

Почти два месяца потребовалось Квинси Промесу, чтобы забить дебютный гол за «Севилью». Знаменательное для экс-футболиста московского «Спартака» событие произошло в матче против турецкого «Акхисара», в котором андалусийцы одержали крупную победу со счетом 6:0. Впрочем, и здесь голландца ждало испытание. В первом тайме Квинси красивым ударом через себя завершил атаку своей команды и побежал к угловому флажку, «срывая маску», но в протоколе УЕФА этот гол, ошибочно принятый за дебютный мяч Промеса за «Севилью», записали как автогол вратаря «Акхисара». Однако Квинси чувствовал, что в этот вечер удача на его стороне и все-таки забил свой официальный первый гол в составе новой команды.

9. «2+1» Эдина Джеко в матче с ЦСКА

Портал «Whoscored» поставил Эдину Джеко высшую оценку – 10 баллов, за матч против ЦСКА , в котором боснийский форвард забил два мяча и ассистировал Дженгизу Юндеру. А еще Эдин выиграл полдесятка единоборств в атаке и отдал 75% точных передач – изумительный показатель для форварда, который всегда под плотной опекой. Лучший игрок недели в Лиге чемпионов, даже если весь арабский мир по привычке кликами выведет в лидеры Салаха.

8. Первый матч «Спартака» без Массимо Карреры

Более 2-х лет продержался на посту главного тренера «Спартака» Массимо Каррера, тренер, который привел «красно-белых» к долгожданному чемпионству. После домашнего поражения от тульского «Арсенала» в минувший уикенд итальянец отправился в отставку, и к матчу Лиги Европы против «Рейнджерс» команду готовил его ассистент Рауль Рианчо. В первом матче без Карреры «Спартак» не проиграл (0:0), можно сказать, выстоял на «Айрброкс» под натиском настырной команды Стивена Джеррарда, но качество игры по-прежнему очень низкое. Культура паса, которой исторически славится «Спартак», превратилась в бескультурье – 64% точных передач, и это при условии, что «красно-белые» подолгу раздумывали над началом атак, перекатывая мяч между защитниками.

Карреры нет, «Спартак» всё тот же

7. «Тоттенхэм» без побед в ЛЧ

«Тоттенхэм», похоже, не собирается выходить из группы в Лиге чемпионов, у «шпор» всего одно набранное очко после первого круга. После поражений от «Интера» и «Барселоны» кровь из носу нужно было обыгрывать ПСВ . Англичане первыми пропустили в Эйндховене, за счет голов Моуры и Кейна смогли переломить ход встречи, но в концовке все пошло не по сценарию: Уго Льорис заработал красную карточку за фол последней надежды, а на 87-й минуте ПСВ сравнял счет – 2:2. Очень может быть, что в весенней стадии Лиги Европы увидим три лондонских клуба – «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». Впрочем, для этого «шпорам» нужно, как минимум, опередить ПСВ в своей лигочемпионской группе.

6. 11-я подряд победа «Арсенала»

«Арсенал» под руководством Унаи Эмери подбирается к повторению клубного рекорда. Победа над «Спортингом» в Лиге Европы, одержанная благодаря голу Дэнни Уэлбека, стала 11-й подряд для «канониров» во всех турнирах. Рекорд «Арсенала» - 14 побед подряд, датирован 1987 годом. В ближайших трех встречах «канониры» сыграют против «Кристал Пэлас», «Блэкпула» и «Ливерпуля».

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5. Долгожданная победа «Реала»

Мадридский «Реал» прервал свою ужасающую серию из пяти матчей без побед. «Сливочные» не выигрывали с 22 сентября, когда минимально одолели «Эспаньол». После этого последовало разгромное поражение от «Севильи», нулевая ничья в мадридском дерби с «Атлетико» и сериях из трех подряд фиаско в матчах с ЦСКА , «Алавесом» и «Леванте». Победа над «Викторией» получилась скромной по счету – всего 2:1, но «Реал» создал достаточно моментов, чтобы выиграть крупнее, несколько раз футболисты в решающих стадиях атак могли выкатывать мяч партнерам на пустые ворота, но упускали шансы, действуя эгоистично. Впереди у «Мадрида» - Эль Класико.

4. Успех «Ювентуса» и Роналду на «Олд Траффорд»

Пожалуй, главный матч прошедшей недели по афише: «Ювентус» против МЮ . Хватало и дополнительных интриг, ведь Роналду и Погба играли против бывших клубов, Моуриньо встречался с экс-подопечными, к которым относился по-разному, речь о Криштиану и Куадрадо. Символично, что они оба поучаствовали во взятии ворот МЮ : Роналду прострелил с фланга, Хуан поборолся на ближней штанге, а забил Пауло Дибала. «Юве» выиграл 1:0 и снова напомнил о своем статусе одного из главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

3. «Баранка» «Локомотива»

«Локомотив» стал последней командой в Лиге чемпионов, которой удалось найти путь к чужим воротам, но гол в ворота «Порту» всего лишь помог не проиграть разгромно. Железнодорожники проиграли все матчи в первом круге группового этапа Лиги чемпионов и повторили худший для российских клубов старт в этом турнире («Спартак» в сезоне-2002/2003). Юрий Семин оптимистично заявляет, что все можно исправить, выиграв оставшиеся три матча, но от фантазий к реальности: «Локомотив» - главный пассажир нынешней Лиги чемпионов. И ведь не самая сильная группа у железнодорожников, которые попали в свой квартет из первой корзины. Печально все это.

Голова на рельсах. «Локо» повторил худший для России старт в Лиге чемпионов

2. Перестрелка в Зинсхайме

Самый яркий матч евронедели состоялся в Зинсхайме, где встречались «Хоффенхайм» и «Лион». Команды создали уйму моментов, забили шесть мячей на двоих, обе успели побывать в положении выигрывающей и отыгрывающейся стороны, а последний мяч был забит в добавленное ко второму тайму время.

1. Разгром «Атлетико» в Дортмунде

Результат, которого точно никто не ждал. Это самое крупное поражение «Атлетико» при Диего Симеоне. «Боруссия» сработала суперэффективно, «шмели» воплотили в четыре безответных гола пять ударов в створ ворот Облака. Счет открыл Аксель Витсель, отдавший в этой встрече 93% точных передач, а другие три мяча забили вышедшие на замену футболисты – Геррейру и Санчо. Зажег левый защитник Ашраф Хакими, выступающий за «Боруссию» на правах аренды из «Реала». В своем личном мадридском дерби марокканец отдал три результативные передачи. Мощно!

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