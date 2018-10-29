Казань брали? «Рубин» принимает «Спартак»

29 октября 2018, 17:44

В первом матче без Карреры «Спартак» не проиграл в Глазго, теперь «красно-белых» ждет не меньшее испытание – выездная встреча с «Рубином». «Соккер.ру» задается вопросами.

Турнирное положение

«Спартак» и «Рубин» делят шестое-седьмое места, набрали в 11-ти турах одинаковое количество очков – по 18, то есть 54.5% от максимально возможного количества. Даже разница мячей у сегодняшних соперников почти одинаковая: 12:10 у «Спартака» и 12:9 у «Рубина». Но отличия все-таки имеются. Если москвичи потерпели уже три поражения в нынешнем сезоне, уступив в домашних матчах «Ахмату», «Ростову» и «Арсеналу», то «Рубин» капитулировал лишь однажды – во встрече с лидером чемпионата «Зенитом». Никто не проигрывал реже казанцев в нынешнем чемпионате. Обоюдное отставание от второго места составляет четыре очка, следовательно, победитель приблизится к «Краснодару» на расстояние всего лишь одного балла. Если, конечно, победитель будет определен, ведь «Рубин» не в меру миролюбивая команда со своими шестью ничьими.

Текущее состояние

«Рубин» в нынешнем сезоне, наконец, обретает черты бердыевской команды: казанцы редко забивают больше одного гола, пропускают тоже нечасто и понемногу, но все же здесь есть к чему стремиться: заменить несколько ничьих 1:1 на победы 1:0, и казанцы сейчас были бы главными преследователями «Зенита». А по качеству игры дружина Бердыева стабильна, в отличие от многих других клубов РПЛ , уже успевших пережить взлеты и падения. Из последних пяти встреч «Рубин» одержал победы в четырех, в отличной форме Сердар Азмун, на счету которого четыре гола и четыре «ассиста» в РПЛ .

В свою очередь, у «Спартака» только одна победа в последних пяти встречах – та самая, которую героическими усилиями удалось вырвать у «Енисея» в концовке встречи. Можно изменить масштабирование, чтобы убедиться в глубине кризиса «красно-белых»: 2 победы в 10 встречах (над худшей командой РПЛ «Енисеем» и «Черноморцем» из второй лиги в кубке) – таков «Спартак» этой осенью. Массимо Каррера отправился в отставку, обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо. Под его руководством команда не смогла чудесным образом преобразиться в Глазго. Посмотрим, как оно будет в Казани.

«Рубин» vs «Спартак». Кто лучше на дистанции?

«Спартак» и «Рубин» провели между собой 33 встречи (32 раза встречались в чемпионате и разок в Кубке России), преимущество на стороне москвичей: 15 побед против 11-ти при семи ничьих. Успешно играют «красно-белые» против казанцев в последнее время: три предыдущие встречи остались за «Спартаком», в том числе оба матча прошлого сезона, в которых «Рубином» руководил уже вернувшийся в Казань Курбан Бердыев. Из последних восьми матчей в РПЛ «Спартак» выиграл шесть, «Рубин» не побеждает в этом противостоянии с 2014 года.

Бердыев vs Рианчо

Дуэль, которую необходимо выделить отдельно. Рауль Рианчо работал в тренерском штабе Курбана Бердыева специалистом по физической подготовке на протяжении нескольких лет, вобравших в себя чемпионские годы казанцев. Испанец покинул «Рубин» вместе с Курбаном Бекиевичем в 2013-м году и остался обижен на клуб, который до сих пор не выплатил ему неустойку. Отношения с Бердыевым тоже явно не безоблачные, ведь Рауль предпринимал несколько попыток вернуться в штаб Курбана Бекиевича, однако тот его последовательно игнорировал, а во время недавней пресс-конференции отказался говорить о Рианчо. Говорят, все дело в амбициях испанца, которые он чересчур «выпячивает». В общем, Бердыеву и Рианчо будет, что сказать друг другу на футбольном поле. У противостояния «Рубина» и «Спартака» мощная личная подоплека на уровне тренеров.

Тактика и составы

Схема «Рубина» в нынешнем сезоне – 3-4-3 с треугольником, который вершиной смыкается на Сердаре Азмуне в нападении. Именно по этой схеме казанцы сыграют и против «Спартака», не в стиле Бердыева ломать устоявшиеся связи в силу сиюминутной необходимости. В понедельничной встрече вряд ли поможет «Рубину» защитник Чико Флорес, значит, рядом с Навасом вновь сыграют Гранат и Уремович. Сослан Джанаев тренировался без ограничений, но, в то же время, у тренерского штаба «Рубина» нет причин для недовольства Иваном Коноваловым, который может задержаться в воротах.

Ориентировочный состав «Рубина» (3-4-3): Иван Коновалов – Уремович, Навас, Гранат – Устинов, Игорь Коновалов, Камболов, Кудряшов – Подберезкин, Полоз, Азмун.

По матчу в Глазго сложилось ощущение, что Рауль Рианчо тренирует «Спартак» с начала сезона, только теперь ему больше не мешает Массимо Каррера. Схема 4-3-3 – определенно, выдумка испанского специалиста, который продолжит ее применение на практике. Было бы, конечно, круто увидеть другой «Спартак» - например, тоже с тремя центральными защитниками или с двумя нападающими на худой конец. Но с нападающими вообще беда: Зе Луиш и Луис Адриано остались в Москве, а с ними и Фернандо до кучи. На фоне кризиса «Спартак» остался еще и без нескольких ведущих игроков.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо – Глушаков, Зобнин, Еременко – Самедов, Ташаев, Ханни.

Прогноз «Соккер.ру»: мучительная для созерцания игра завершится со счетом 1:0. Скорее всего, в пользу «Рубина», но это не точно.