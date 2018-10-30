Топ-50 клубов по числу воспитанников в Европе

30 октября 2018, 19:20

Исследовательский центр CIES Football Observatory порадовал «Соккер.ру» новым рейтингом: подсчитано количество воспитанников во всех клубах в высших дивизионах европейских лиг.

Начнем с вводных данных. Во-первых, согласно определению УЕФА , воспитанником является футболист, который провел в клубе минимум три года между 15-ю и 21-м годом. Во-вторых, CIES Football Observatory подчеркивают, что считали воспитанников в высших дивизионах 31-й европейской федерации футбола. Вероятно, придерживались рейтинга УЕФА , где 31-е место занимает Словакия, а ниже «ватерлинии» под 32-м номером идет Лихтенштейн.

49-52 места. «Минск», «Штутгарт», «Интер», «Локомотив» (Москва) – 28 воспитанников

«Локомотив» - первый из трех российских клубов в топ-50, идет наравне с такими разными «Минском», «Штутгартом» и «Интером». Но удивительно даже не это, ведь подсчитано только количество воспитанников, о качестве разговора нет. По-настоящему шокирует, что «Интер» и «Штутгарт» - единственные представители Германии и Италии в этом рейтинге. Получается, подготовка кадров в этих странах – децентрализованный процесс? Если уж «Бавария» с «Боруссией» и «Ювентус» с «Миланом» не входят в топ-50…

46-48. «Русенборг», «Атлетико», «Днепр» - 29

Увязший в трясине украинского футбола после банкротства «Днепр» в одной компании с действующим обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА . Самый известный воспитанник «Днепра» - конечно же, Евгений Коноплянка.

44-45. «Аустрия», «Нант» - 30

Несколько лет назад «Аустрия» «воспитывала» «Зенит» в Лиге чемпионов, а еще эта команда подготовила три десятка качественных игроков.

38-43. «Спартак», «Базель», «Рапид», «Зенит», «Сигма», «Мальме» - 31

«Спартак» и «Зенит» делят места с 38-го по 43-е, причем у «Зенита» прибавка в два воспитанника по сравнению с прошлым сезоном, а вот спартаковцев стало меньше: «-4» за год.

33-37. МТК (Будапешт), «Манчестер Сити», «Херенвен», «Ренн», «Атлетик Бильбао» - 32

Венгерский МТК на одном уровне с «Манчестер Сити» и «Атлетиком» из Бильбао – еще одна сюрреалистичная, на первый взгляд, картина. Вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи родом из МТК .

31-32. «Маккаби» (Тель-Авив), «Арсенал» (Лондон) – 33

Еще одно любопытное соседство. Эх, если бы «Арсеналу» собрать всех воспитанников под своим флагом: Фабрегас в «Челси», Гнабри в «Баварии», Щесны в «Ювентусе», Уилшир в «Вест Хэме»…

29-30. «Стандард», «Нитра» - 34

«Нитра» - это футбольный клуб из Словакии, если кто не в курсе. В недрах этого клуба из одноименного города был воспитан, в частности, Мирослав Стох. А уж «Стандард» - это и Витсель, и Батшуайи, и Бентеке, и Феллаини с Дефуром.

28. БАТЭ – 35

Солидно, хотя и очевидно, что большинство футболистов выступают в Беларуси.

26-27. «Славия», « АЗ Алкмар» - 37

Соперник «Зенита» по группе Лиги Европы может гордиться своими воспитанниками. В чемпионате России за «Уфу» выступает полузащитник Ондржей Ванек, которого сделали футболистом как раз в «Славии».

22-25. «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Андерлехт», «Левски» - 38

«Левски» приложил руку к воспитанию Ивелина Попова, а уж со многими парнями из недр «Монако», МЮ и «Андерлехта» вы знакомы очень близко. Больше других в последний год впечатлял юноша-монегаск Килиан Мбаппе.

21. « ХИК Хельсинки» - 39

В ХИКе занимался футболом Роман Еременко, но большинство воспитанников этого финского клуба не настолько известны.

20. ПСЖ – 40

Четыре десятка воспитанников, хватило бы на два состава, но парижане идут другим путем и тратят десятки миллионов евро на приобретение статуса «денежного мешка».

19. «Фейеноорд» - 43

У «Гордости Юга» солидное представительство во главе с Робином ван Перси.

18. ФК «Рад» - 44

Неожиданно! Сербский клуб «Рад» очень рад оказаться на высоком месте. Чемпион России в составе «Локомотива» Неманья Пейчинович – выходец из «Рада», хотя в этом рейтинге он не учтен, ведь выступает в Китае.

14-17. «Лион», ПСВ , «Порту», «Бенфика» - 45

Здесь сплошь известные клубы с сильными академиями, либо адаптационными центрами для южноамериканцев в случае португальских клубов. Бразильцы и аргентинцы тоже становятся воспитанниками европейских команд, если рано решаются перемахнуть через океан.

13. «Барселона» - 47

Тут не только количество впечатляет, но и качество, ведь 34 из 47-ми футболистов представляют топ-5 ведущих чемпионатов Старого Света. Впрочем, это не сюрприз: о «Ла Масии» знают все, а главный ее бриллиант – кумир миллионов Лионель Месси.

11-12. «Воеводина», «Шахтер» - 48

Еще один сербский клуб, который когда-то открыл для большого футбола Синишу Михайловича, как и «Шахтер», немного не дотянулся до пятидесяти воспитанников.

9-10. «Динамо» (Минск), «Хайдук» - 50

В числе воспитанников «Хайдука» есть вице-чемпионы мира, чем минское «Динамо» похвастаться, конечно же, не может.

8. «Спарта» - 52

Пражский клуб – одна из самых мощных фабрик по производству футболистов в славянской части Европы.

7. «Реал» - 53

Мадридский «Реал» на седьмом месте в общем рейтинге и на первом в топе клубов с наибольшим числом воспитанников в чемпионатах «Большой пятерки» (Испания, Англия, Франция, Германия, Италия).

6. «Спортинг» - 58

Лучший среди португальских клубов. Знаете, откуда родом Криштиану Роналду? Вы уже догадались.

5. «Црвена Звезда» - 61

Еще один плодовитый балканский клуб, причем далеко не последний в списке.

4. «Динамо» (Загреб) – 66

Загребское «Динамо» воспитало лучшего футболиста чемпионата мира и лучшего игрока года по версии УЕФА и ФИФА , возможно, будущего обладателя «Золотого мяча». Речь о Луке Модриче.

2-3. «Динамо» (Киев), «Партизан» - 69

Второе-третье место делят «Динамо» и «Партизан», причем оба клуба сделали мощные рывки: +15 и +10 игроков соответственно.

1. «Аякс» - 77

Присутствие «Аякса» на первом месте ничуть не удивляет. Амстердамский клуб – конвейер талантов, остается таким уже много лет.