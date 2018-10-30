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Топ-50 клубов по числу воспитанников в Европе

30 октября 2018, 19:20

Исследовательский центр CIES Football Observatory порадовал «Соккер.ру» новым рейтингом: подсчитано количество воспитанников во всех клубах в высших дивизионах европейских лиг.

Начнем с вводных данных. Во-первых, согласно определению УЕФА, воспитанником является футболист, который провел в клубе минимум три года между 15-ю и 21-м годом. Во-вторых, CIES Football Observatory подчеркивают, что считали воспитанников в высших дивизионах 31-й европейской федерации футбола. Вероятно, придерживались рейтинга УЕФА, где 31-е место занимает Словакия, а ниже «ватерлинии» под 32-м номером идет Лихтенштейн.  

49-52 места. «Минск», «Штутгарт», «Интер», «Локомотив» (Москва) – 28 воспитанников

«Локомотив» - первый из трех российских клубов в топ-50, идет наравне с такими разными «Минском», «Штутгартом» и «Интером». Но удивительно даже не это, ведь подсчитано только количество воспитанников, о качестве разговора нет. По-настоящему шокирует, что «Интер» и «Штутгарт» - единственные представители Германии и Италии в этом рейтинге. Получается, подготовка кадров в этих странах – децентрализованный процесс? Если уж «Бавария» с «Боруссией» и «Ювентус» с «Миланом» не входят в топ-50…

46-48. «Русенборг», «Атлетико», «Днепр» - 29 

Увязший в трясине украинского футбола после банкротства «Днепр» в одной компании с действующим обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Самый известный воспитанник «Днепра» - конечно же, Евгений Коноплянка.

44-45. «Аустрия», «Нант» - 30

Несколько лет назад «Аустрия» «воспитывала» «Зенит»  в Лиге чемпионов, а еще эта команда подготовила три десятка качественных игроков. 

38-43. «Спартак», «Базель», «Рапид», «Зенит», «Сигма», «Мальме» - 31

«Спартак» и «Зенит» делят места с 38-го по 43-е, причем у «Зенита» прибавка в два воспитанника по сравнению с прошлым сезоном, а вот спартаковцев стало меньше: «-4» за год. 

33-37. МТК (Будапешт), «Манчестер Сити», «Херенвен», «Ренн», «Атлетик Бильбао» - 32

Венгерский МТК на одном уровне с «Манчестер Сити» и «Атлетиком» из Бильбао – еще одна сюрреалистичная, на первый взгляд, картина. Вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи родом из МТК.

31-32. «Маккаби» (Тель-Авив), «Арсенал» (Лондон) – 33

Еще одно любопытное соседство. Эх, если бы «Арсеналу» собрать всех воспитанников под своим флагом: Фабрегас в «Челси», Гнабри в «Баварии», Щесны в «Ювентусе», Уилшир в «Вест Хэме»…

29-30. «Стандард», «Нитра» - 34

«Нитра» - это футбольный клуб из Словакии, если кто не в курсе. В недрах этого клуба из одноименного города был воспитан, в частности, Мирослав Стох. А уж «Стандард» - это и Витсель, и Батшуайи, и Бентеке, и Феллаини с Дефуром.

28. БАТЭ – 35

Солидно, хотя и очевидно, что большинство футболистов выступают в Беларуси.

26-27. «Славия», «АЗ Алкмар» - 37

Соперник «Зенита» по группе Лиги Европы может гордиться своими воспитанниками. В чемпионате России за «Уфу» выступает полузащитник Ондржей Ванек, которого сделали футболистом как раз в «Славии».

22-25. «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Андерлехт», «Левски» - 38

«Левски» приложил руку к воспитанию Ивелина Попова, а уж со многими парнями из недр «Монако», МЮ и «Андерлехта» вы знакомы очень близко. Больше других в последний год впечатлял юноша-монегаск Килиан Мбаппе. 

21. «ХИК Хельсинки» - 39

В ХИКе занимался футболом Роман Еременко, но большинство воспитанников этого финского клуба не настолько известны.

20. ПСЖ – 40

Четыре десятка воспитанников, хватило бы на два состава, но парижане идут другим путем и тратят десятки миллионов евро на приобретение статуса «денежного мешка».

19. «Фейеноорд» - 43

У «Гордости Юга» солидное представительство во главе с Робином ван Перси.

18. ФК «Рад» - 44

Неожиданно! Сербский клуб «Рад» очень рад оказаться на высоком месте. Чемпион России в составе «Локомотива» Неманья Пейчинович – выходец из «Рада», хотя в этом рейтинге он не учтен, ведь выступает в Китае.

14-17. «Лион», ПСВ, «Порту», «Бенфика» - 45

Здесь сплошь известные клубы с сильными академиями, либо адаптационными центрами для южноамериканцев в случае португальских клубов. Бразильцы и аргентинцы тоже становятся воспитанниками европейских команд, если рано решаются перемахнуть через океан.

13. «Барселона» - 47

Тут не только количество впечатляет, но и качество, ведь 34 из 47-ми футболистов представляют топ-5 ведущих чемпионатов Старого Света. Впрочем, это не сюрприз: о «Ла Масии» знают все, а главный ее бриллиант – кумир миллионов Лионель Месси.

11-12. «Воеводина», «Шахтер» - 48

Еще один сербский клуб, который когда-то открыл для большого футбола Синишу Михайловича, как и «Шахтер», немного не дотянулся до пятидесяти воспитанников. 

9-10. «Динамо» (Минск), «Хайдук» - 50

В числе воспитанников «Хайдука» есть вице-чемпионы мира, чем минское «Динамо» похвастаться, конечно же, не может.

8. «Спарта» - 52

Пражский клуб – одна из самых мощных фабрик по производству футболистов в славянской части Европы.

7. «Реал» - 53

Мадридский «Реал» на седьмом месте в общем рейтинге и на первом в топе клубов с наибольшим числом воспитанников в чемпионатах «Большой пятерки» (Испания, Англия, Франция, Германия, Италия).

6. «Спортинг» - 58

Лучший среди португальских клубов. Знаете, откуда родом Криштиану Роналду? Вы уже догадались.

5. «Црвена Звезда» - 61

Еще один плодовитый балканский клуб, причем далеко не последний в списке. 

4. «Динамо» (Загреб) – 66

Загребское «Динамо» воспитало лучшего футболиста чемпионата мира и лучшего игрока года по версии УЕФА и ФИФА, возможно, будущего обладателя «Золотого мяча». Речь о Луке Модриче.

2-3. «Динамо» (Киев), «Партизан» - 69

Второе-третье место делят «Динамо» и «Партизан», причем оба клуба сделали мощные рывки: +15 и +10 игроков соответственно.

1. «Аякс» - 77 

Присутствие «Аякса» на первом месте ничуть не удивляет. Амстердамский клуб – конвейер талантов, остается таким уже много лет.

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Все комментарии
борька
борька
   193 / 801
05 ноября в 19:39
Через пару лет, краснодарцы будут в десятке!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Klassе
   319 / 801
31 октября в 18:13
ахахаха гайло и какоев не дадут соврать о силе питирской академии ааххахъаъаъааъъхахаха
Ваше имя - ананидзе
Tott_Hot
Tott_Hot ответил -Inquisitor-
   376 / 801
31 октября в 09:17
Бавария совсем опустилась, даже в топ-50 нет. Тупой бестолковый мешок, который только и умеет другие немецкие клубы обворовывать, а ведь неплохая школа была. Ну а по качеству Барса уже лет 15 просто вне конкуренции...
Дело в специфичности рейтинга. Возможно многие воспитанники Баварии играют в Бундеслиге-2, которая намного сильней чемпионатов Белоруссии, Венгрии и прочих донных в футбольном плане стран. То же касается Сегунды, Чемпионшипа, Серии В - там уйма сильных воспитанников значимых клубов Европы.
Tott_Hot
Tott_Hot
   376 / 801
31 октября в 09:10
Не самый адекватный рейтинг. Здесь нужно учитывать как минимум Английский чемпионшип, стоящий на пятом месте по бюджету после АПЛ, Ла-Лиги, Бундеслиги и Серии А. В рейтинге сразу же добавяться английские академии с более качественными воспитанниками, чем их коллеги из БАТЭ, Нитры, МТК и проч.
Фата лист
Фата лист ответил milan-f
   72 / 801
31 октября в 06:17
Трясина это все, что ниже высшего дивизиона.
Фата лист
Фата лист ответил Colonist
   72 / 801
31 октября в 06:17
У ЦСКА ставка на качество воспитанников, а не их количество. Смысл выращивать футболистов для Ростова и Арсенала? Можно ведь это делать качественно для себя. Кстати, тут и Краснодара нет с лучшей футбольной академией России, а это о чем то да говорит.
milan-f
milan-f
30 октября в 23:21
46-48 местом. «Русенборг», «Атлетико», «Днепр» - 29

Увязший в трясине украинского футбола после банкротства «Днепр» в одной компании с действующим обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Самый известный воспитанник «Днепра» - конечно же, Евгений Коноплянка.

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1077038/ronaldu-krishtianu-real
Уважаемый автор сего текста, если бы ты там хоть немножко глядел на ЧУ. То бы знал, что тот восхитительный Днепр, игравший на равных в финале ЛЕ с Севильей, уже давно не сидит "в трясине," , даже без сраного Коломойского, тем более уже на данный момент клуб занимает первое место в первой лиге с небольшим отрывом и скорее всего, дай Боже, скоро будет играть в Премьер лиге. Всех благ. :)
-Inquisitor-
-Inquisitor-
   181 / 801
30 октября в 21:20
Бавария совсем опустилась, даже в топ-50 нет. Тупой бестолковый мешок, который только и умеет другие немецкие клубы обворовывать, а ведь неплохая школа была. Ну а по качеству Барса уже лет 15 просто вне конкуренции...
Медив
Медив ответил ст_прапорщик
   208 / 801
30 октября в 20:50
Аякс– конвейер талантов, спору нет, но обратная сторона медали такова, что конвейер работает не на свои потребности, всех мало-мальски талантливых пацанов растаскивают богатенькие клубы из топ-5. Впрочем, та-же картина и у остальных голландских клубов. Хоть в каком-то рейтинге на 1-м месте, а то былое величие Аякса растаяло в прошлом. Жаль!
Да ну, давно уже нет у Аякса конвейера талантов. По сборной оно ж видно. Только сейчас у них собралось достойное поколение впервые за долгие годы
Foxes
Foxes
   311 / 801
30 октября в 20:45
Ну Аякс во все времена славился своими воспитанниками.
Klassе
Klassе ответил Питермeн
   327 / 801
30 октября в 20:36
В Питере сильнейшая академия в России и восточной Европе, а вот наличие пупсиков сильно удивило. Впрочем. тут либо Федун проплатил себе место рядом с Зенитом, либо были посчитали воспитанники, которые играют в клубах уровня пердива - таких как ростов, Анжи и так далее.
ахахаха гайло и какоев не дадут соврать о силе питирской академии ааххахъаъаъааъъхахаха
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   67 / 801
30 октября в 20:31
Аякс– конвейер талантов, спору нет, но обратная сторона медали такова, что конвейер работает не на свои потребности, всех мало-мальски талантливых пацанов растаскивают богатенькие клубы из топ-5. Впрочем, та-же картина и у остальных голландских клубов. Хоть в каком-то рейтинге на 1-м месте, а то былое величие Аякса растаяло в прошлом. Жаль!
Klassе
Klassе
   327 / 801
30 октября в 20:24
хоть где то 51я вровень со Спартаком)))
mat73
mat73
   219 / 801
30 октября в 20:02
Хватит уже причиндалами меряться, заколебали уже питермены...
Питермeн
Питермeн
   393 / 801
30 октября в 19:57
В Питере сильнейшая академия в России и восточной Европе, а вот наличие пупсиков сильно удивило.
Впрочем. тут либо Федун проплатил себе место рядом с Зенитом, либо были посчитали воспитанники, которые играют в клубах уровня пердива - таких как ростов, Анжи и так далее.
League1
League1
   99 / 801
30 октября в 19:47
Барселоне уж точно нечем гордится. Соматропин не является предметом гордости. Да и меську сравнивать с бриллиантом как-то не вполне корректно. Игрочёк одной команды. Барселона вообще без него ещё лучше играет.
parallels
parallels
   5 / 801
30 октября в 19:42
позор спартаку! одни фнл-щики!
Colonist
Colonist
30 октября в 19:40
А где «знаменитая» кузница кадров ЦСКА?
Colonist
Colonist
30 октября в 19:38
Видимо в Зените воспитанниками бакланов считают?:)
Don trambon
Don trambon
   69 / 801
30 октября в 19:27
В спаме половина Африки в воспитанниках бегает, так что патлатый не в отпуске, а на сафари новых воспитанников.
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