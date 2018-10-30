Топ-50 клубов по числу воспитанников в Европе

Исследовательский центр CIES Football Observatory порадовал «Соккер.ру» новым рейтингом: подсчитано количество воспитанников во всех клубах в высших дивизионах европейских лиг.
Начнем с вводных данных. Во-первых, согласно определению УЕФА, воспитанником является футболист, который провел в клубе минимум три года между 15-ю и 21-м годом. Во-вторых, CIES Football Observatory подчеркивают, что считали воспитанников в высших дивизионах 31-й европейской федерации футбола. Вероятно, придерживались рейтинга УЕФА, где 31-е место занимает Словакия, а ниже «ватерлинии» под 32-м номером идет Лихтенштейн.
49-52 места. «Минск», «Штутгарт», «Интер», «Локомотив» (Москва) – 28 воспитанников
«Локомотив» - первый из трех российских клубов в топ-50, идет наравне с такими разными «Минском», «Штутгартом» и «Интером». Но удивительно даже не это, ведь подсчитано только количество воспитанников, о качестве разговора нет. По-настоящему шокирует, что «Интер» и «Штутгарт» - единственные представители Германии и Италии в этом рейтинге. Получается, подготовка кадров в этих странах – децентрализованный процесс? Если уж «Бавария» с «Боруссией» и «Ювентус» с «Миланом» не входят в топ-50…
46-48. «Русенборг», «Атлетико», «Днепр» - 29
Увязший в трясине украинского футбола после банкротства «Днепр» в одной компании с действующим обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Самый известный воспитанник «Днепра» - конечно же, Евгений Коноплянка.
44-45. «Аустрия», «Нант» - 30
Несколько лет назад «Аустрия» «воспитывала» «Зенит» в Лиге чемпионов, а еще эта команда подготовила три десятка качественных игроков.
38-43. «Спартак», «Базель», «Рапид», «Зенит», «Сигма», «Мальме» - 31
«Спартак» и «Зенит» делят места с 38-го по 43-е, причем у «Зенита» прибавка в два воспитанника по сравнению с прошлым сезоном, а вот спартаковцев стало меньше: «-4» за год.
33-37. МТК (Будапешт), «Манчестер Сити», «Херенвен», «Ренн», «Атлетик Бильбао» - 32
Венгерский МТК на одном уровне с «Манчестер Сити» и «Атлетиком» из Бильбао – еще одна сюрреалистичная, на первый взгляд, картина. Вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи родом из МТК.
31-32. «Маккаби» (Тель-Авив), «Арсенал» (Лондон) – 33
Еще одно любопытное соседство. Эх, если бы «Арсеналу» собрать всех воспитанников под своим флагом: Фабрегас в «Челси», Гнабри в «Баварии», Щесны в «Ювентусе», Уилшир в «Вест Хэме»…
29-30. «Стандард», «Нитра» - 34
«Нитра» - это футбольный клуб из Словакии, если кто не в курсе. В недрах этого клуба из одноименного города был воспитан, в частности, Мирослав Стох. А уж «Стандард» - это и Витсель, и Батшуайи, и Бентеке, и Феллаини с Дефуром.
28. БАТЭ – 35
Солидно, хотя и очевидно, что большинство футболистов выступают в Беларуси.
26-27. «Славия», «АЗ Алкмар» - 37
Соперник «Зенита» по группе Лиги Европы может гордиться своими воспитанниками. В чемпионате России за «Уфу» выступает полузащитник Ондржей Ванек, которого сделали футболистом как раз в «Славии».
22-25. «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Андерлехт», «Левски» - 38
«Левски» приложил руку к воспитанию Ивелина Попова, а уж со многими парнями из недр «Монако», МЮ и «Андерлехта» вы знакомы очень близко. Больше других в последний год впечатлял юноша-монегаск Килиан Мбаппе.
21. «ХИК Хельсинки» - 39
В ХИКе занимался футболом Роман Еременко, но большинство воспитанников этого финского клуба не настолько известны.
20. ПСЖ – 40
Четыре десятка воспитанников, хватило бы на два состава, но парижане идут другим путем и тратят десятки миллионов евро на приобретение статуса «денежного мешка».
19. «Фейеноорд» - 43
У «Гордости Юга» солидное представительство во главе с Робином ван Перси.
18. ФК «Рад» - 44
Неожиданно! Сербский клуб «Рад» очень рад оказаться на высоком месте. Чемпион России в составе «Локомотива» Неманья Пейчинович – выходец из «Рада», хотя в этом рейтинге он не учтен, ведь выступает в Китае.
14-17. «Лион», ПСВ, «Порту», «Бенфика» - 45
Здесь сплошь известные клубы с сильными академиями, либо адаптационными центрами для южноамериканцев в случае португальских клубов. Бразильцы и аргентинцы тоже становятся воспитанниками европейских команд, если рано решаются перемахнуть через океан.
13. «Барселона» - 47
Тут не только количество впечатляет, но и качество, ведь 34 из 47-ми футболистов представляют топ-5 ведущих чемпионатов Старого Света. Впрочем, это не сюрприз: о «Ла Масии» знают все, а главный ее бриллиант – кумир миллионов Лионель Месси.
11-12. «Воеводина», «Шахтер» - 48
Еще один сербский клуб, который когда-то открыл для большого футбола Синишу Михайловича, как и «Шахтер», немного не дотянулся до пятидесяти воспитанников.
9-10. «Динамо» (Минск), «Хайдук» - 50
В числе воспитанников «Хайдука» есть вице-чемпионы мира, чем минское «Динамо» похвастаться, конечно же, не может.
8. «Спарта» - 52
Пражский клуб – одна из самых мощных фабрик по производству футболистов в славянской части Европы.
7. «Реал» - 53
Мадридский «Реал» на седьмом месте в общем рейтинге и на первом в топе клубов с наибольшим числом воспитанников в чемпионатах «Большой пятерки» (Испания, Англия, Франция, Германия, Италия).
6. «Спортинг» - 58
Лучший среди португальских клубов. Знаете, откуда родом Криштиану Роналду? Вы уже догадались.
5. «Црвена Звезда» - 61
Еще один плодовитый балканский клуб, причем далеко не последний в списке.
4. «Динамо» (Загреб) – 66
Загребское «Динамо» воспитало лучшего футболиста чемпионата мира и лучшего игрока года по версии УЕФА и ФИФА, возможно, будущего обладателя «Золотого мяча». Речь о Луке Модриче.
2-3. «Динамо» (Киев), «Партизан» - 69
Второе-третье место делят «Динамо» и «Партизан», причем оба клуба сделали мощные рывки: +15 и +10 игроков соответственно.
1. «Аякс» - 77
Присутствие «Аякса» на первом месте ничуть не удивляет. Амстердамский клуб – конвейер талантов, остается таким уже много лет.
Увязший в трясине украинского футбола после банкротства «Днепр» в одной компании с действующим обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Самый известный воспитанник «Днепра» - конечно же, Евгений Коноплянка.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1077038/ronaldu-krishtianu-real
Уважаемый автор сего текста, если бы ты там хоть немножко глядел на ЧУ. То бы знал, что тот восхитительный Днепр, игравший на равных в финале ЛЕ с Севильей, уже давно не сидит "в трясине," , даже без сраного Коломойского, тем более уже на данный момент клуб занимает первое место в первой лиге с небольшим отрывом и скорее всего, дай Боже, скоро будет играть в Премьер лиге. Всех благ. :)
Увязший в трясине украинского футбола после банкротства «Днепр» в одной компании с действующим обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Самый известный воспитанник «Днепра» - конечно же, Евгений Коноплянка.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1077038/ronaldu-krishtianu-real
Уважаемый автор сего текста, если бы ты там хоть немножко глядел на ЧУ. То бы знал, что тот восхитительный Днепр, игравший на равных в финале ЛЕ с Севильей, уже давно не сидит "в трясине," , даже без сраного Коломойского, тем более уже на данный момент клуб занимает первое место в первой лиге с небольшим отрывом и скорее всего, дай Боже, скоро будет играть в Премьер лиге. Всех благ. :)
Впрочем. тут либо Федун проплатил себе место рядом с Зенитом, либо были посчитали воспитанники, которые играют в клубах уровня пердива - таких как ростов, Анжи и так далее.
Впрочем. тут либо Федун проплатил себе место рядом с Зенитом, либо были посчитали воспитанники, которые играют в клубах уровня пердива - таких как ростов, Анжи и так далее.