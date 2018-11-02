Осенний Зенит

02 ноября 2018, 23:38

На дворе глубокая осень, облетели листья с деревьев, караваны птиц улетели на юг, кое-где уже и снег выпал, а чемпионат России продолжает набирать обороты. Пора подвести некоторые итоги, и самое главное внимание к лидеру чемпионата - Зениту, и его новому тренеру Семаку, который проработал достаточно долго, чтобы можно было делать выводы. Какие изменения в игре наступили с его приходом?

Зенит регулярно пропускает:

Каждый тренер привносит в команду чье-то свое, новое, и это что-то остается даже когда он уйдет. Как истинный итальянец, Манчини основное внимание уделял обороне, которая стала сильнейшей линией в команде. Приняв Зенит Семак получил весьма приличную защиту, и поначалу Зенит мало пропускал. Но багаж итальянца был быстро съеден, и теперь Зенит стал регулярно пропускать: из одиннадцати последних матчей, только три удалось сыграть на ноль. Лунев творит чудеса, но и он не всесилен, а зенитовские штанги и перекладины давно все отбиты. Семаку надо что-то делать.



Зенит проигрывает центр поля:

Долгие годы Зенит доминировал во владение мячом, казалось что так будет вечно, но сейчас показывают какие-то другие цифры, и оказывается, что Зенит проигрывает соперникам во владение мячом. Центр поля не работает, игроки не могут зацепиться за мяч, постоянно проигрывают подборы, вынуждены делать передачи назад и не могут быстро перейти в атаку. Вроде и игроки есть, но что-то не получается, и тут вопросы в первую очередь к тренеру. Если бы удалось восстановить контроль мяча, то и обороне с атакой было бы легче.



Семак не умеет делать замены:

Бывает, что игра у команды не идет, и единственный способ изменить игру для тренера - это замены. У Семака с этим проблемы - его замены не усиливают игру, а часто даже портят. Это тоже тренерское искусство, которым Семак похоже не владеет. В матче с Ростовом он поменял Краневиттера на Эрнани - что дала эта замена? Скорее это было ослабление, чем усиление. А другие замены последовали слишком поздно. А вот если бы на 60 минуте он выпустил Дзюбу, Паредеса и Кузяев, то возможно Зениту удалось бы вырвать победу. Еще он обожает менять игрока на 89 минуте, когда Зенит висит на одном мяче. Можно же подождать 1-2 минуты, и сделать замену в дополнительное время, но Семак предпочитает делать все замены в основное время.

Семак не умеет раскрыть футболистов:

Когда в команде новый тренер, то часто бывает, что кто-то из старых, казалось бы совершенно безнадежных игроков, неожиданно выходит на другой, качественно новый уровень, так что всем остается лишь удивляться - почему же он не играл так раньше? А теперь вопрос - кто из футболистов Зенита, вот так неожиданно раскрылся при Семаке? Да пожалуй никто. Дзюба? Да он уже с мундиаля героем приехал. Паредес? На нем и раньше середина поля держалась. Кузяев так же был ключевым игроком. Получается, что имея большое количество футболистов, Семак никого из них не сумел раскрыть.



Чего он добился в Ростове?

Все говорят что команда устала из-за плотного графика, но не стоит забывать, что в таком графике Зенит играет постоянно. Правда в этом году был Чемпионат Мира, который дополнительно измотал игроков. Если нужна ротация, то можно конечно чем-то пожертвовать, и лучше всего Кубком России. Можно было взять несколько запасных и прибавить к ним кого-то из Зенита 2 и дубля - игроков бы хватило. Основной состав восстановил бы свое силы, а с кубком как получится.

Теперь посмотрите список запасных Зенита: Кержаков, Рыбиков, Мевля, Маммана, Чернов, Маркизио, Паредес, Кузяев, Эрнани, Мак, Дзюба. То есть, Семак зачем-то привез в Ростов весь Зенит. Если он задумал ротацию, то почему ему было не оставить несколько игроков в Санкт-Петербурге? В итоге Зенит и с кубка вылетел, и игроки уставшие. Как-то странно он сделал.



Семак искусный психолог:

Все специалисты при приходе Семака отмечали его высокие человеческие качества, что вот он то наладит в команде микроклимат, и тогда Зенит заиграет. Контраст особенно силен на фоне Манчини, у которого были постоянные конфликты с футболистами. Наверное поначалу это помогало, некоторые игроки передумали уходить из Зенита, но на одном этом далеко не уедешь. Надо еще игру наладить, а вот это у Семака не получается. Ну а до микроклимата - скажите, как Семак может поддерживать хорошую атмосферу, когда команда регулярно проигрывает?



Турнирная таблица обманчива:

Бесспорно, самое лучшее достижение Семака - это место в турнирной таблице. Внешне тут все прекрасно - Зенит лидирует с 6 очковым отрывом. Но так бывало и раньше, и если открыть старые таблицы то окажется, три года подряд после двенадцати туров, у Зенита ровно 28 очков. Все отличие только в разнице забитых и пропущенных мячей, и тут нынешний Зенит уступает предыдущим: в позапрошлом и прошлом годах было +18, а сейчас только +12.



Станет ли Зенит чемпионом?