Осенний Зенит

На дворе глубокая осень, облетели листья с деревьев, караваны птиц улетели на юг, кое-где уже и снег выпал, а чемпионат России продолжает набирать обороты. Пора подвести некоторые итоги, и самое главное внимание к лидеру чемпионата - Зениту, и его новому тренеру Семаку, который проработал достаточно долго, чтобы можно было делать выводы. Какие изменения в игре наступили с его приходом?
Зенит регулярно пропускает:
Каждый тренер привносит в команду чье-то свое, новое, и это что-то остается даже когда он уйдет. Как истинный итальянец, Манчини основное внимание уделял обороне, которая стала сильнейшей линией в команде. Приняв Зенит Семак получил весьма приличную защиту, и поначалу Зенит мало пропускал. Но багаж итальянца был быстро съеден, и теперь Зенит стал регулярно пропускать: из одиннадцати последних матчей, только три удалось сыграть на ноль. Лунев творит чудеса, но и он не всесилен, а зенитовские штанги и перекладины давно все отбиты. Семаку надо что-то делать.
Зенит проигрывает центр поля:
Долгие годы Зенит доминировал во владение мячом, казалось что так будет вечно, но сейчас показывают какие-то другие цифры, и оказывается, что Зенит проигрывает соперникам во владение мячом. Центр поля не работает, игроки не могут зацепиться за мяч, постоянно проигрывают подборы, вынуждены делать передачи назад и не могут быстро перейти в атаку. Вроде и игроки есть, но что-то не получается, и тут вопросы в первую очередь к тренеру. Если бы удалось восстановить контроль мяча, то и обороне с атакой было бы легче.
Семак не умеет делать замены:
Бывает, что игра у команды не идет, и единственный способ изменить игру для тренера - это замены. У Семака с этим проблемы - его замены не усиливают игру, а часто даже портят. Это тоже тренерское искусство, которым Семак похоже не владеет. В матче с Ростовом он поменял Краневиттера на Эрнани - что дала эта замена? Скорее это было ослабление, чем усиление. А другие замены последовали слишком поздно. А вот если бы на 60 минуте он выпустил Дзюбу, Паредеса и Кузяев, то возможно Зениту удалось бы вырвать победу. Еще он обожает менять игрока на 89 минуте, когда Зенит висит на одном мяче. Можно же подождать 1-2 минуты, и сделать замену в дополнительное время, но Семак предпочитает делать все замены в основное время.
Семак не умеет раскрыть футболистов:
Когда в команде новый тренер, то часто бывает, что кто-то из старых, казалось бы совершенно безнадежных игроков, неожиданно выходит на другой, качественно новый уровень, так что всем остается лишь удивляться - почему же он не играл так раньше? А теперь вопрос - кто из футболистов Зенита, вот так неожиданно раскрылся при Семаке? Да пожалуй никто. Дзюба? Да он уже с мундиаля героем приехал. Паредес? На нем и раньше середина поля держалась. Кузяев так же был ключевым игроком. Получается, что имея большое количество футболистов, Семак никого из них не сумел раскрыть.
Чего он добился в Ростове?
Все говорят что команда устала из-за плотного графика, но не стоит забывать, что в таком графике Зенит играет постоянно. Правда в этом году был Чемпионат Мира, который дополнительно измотал игроков. Если нужна ротация, то можно конечно чем-то пожертвовать, и лучше всего Кубком России. Можно было взять несколько запасных и прибавить к ним кого-то из Зенита 2 и дубля - игроков бы хватило. Основной состав восстановил бы свое силы, а с кубком как получится.
Теперь посмотрите список запасных Зенита: Кержаков, Рыбиков, Мевля, Маммана, Чернов, Маркизио, Паредес, Кузяев, Эрнани, Мак, Дзюба. То есть, Семак зачем-то привез в Ростов весь Зенит. Если он задумал ротацию, то почему ему было не оставить несколько игроков в Санкт-Петербурге? В итоге Зенит и с кубка вылетел, и игроки уставшие. Как-то странно он сделал.
Семак искусный психолог:
Все специалисты при приходе Семака отмечали его высокие человеческие качества, что вот он то наладит в команде микроклимат, и тогда Зенит заиграет. Контраст особенно силен на фоне Манчини, у которого были постоянные конфликты с футболистами. Наверное поначалу это помогало, некоторые игроки передумали уходить из Зенита, но на одном этом далеко не уедешь. Надо еще игру наладить, а вот это у Семака не получается. Ну а до микроклимата - скажите, как Семак может поддерживать хорошую атмосферу, когда команда регулярно проигрывает?
Турнирная таблица обманчива:
Бесспорно, самое лучшее достижение Семака - это место в турнирной таблице. Внешне тут все прекрасно - Зенит лидирует с 6 очковым отрывом. Но так бывало и раньше, и если открыть старые таблицы то окажется, три года подряд после двенадцати туров, у Зенита ровно 28 очков. Все отличие только в разнице забитых и пропущенных мячей, и тут нынешний Зенит уступает предыдущим: в позапрошлом и прошлом годах было +18, а сейчас только +12.
Станет ли Зенит чемпионом?
Внушительный отрыв Зенита не только его заслуга, но и результат невнятной игры конкурентов. Кто из них может помешать Зениту? У Локомотива постчемпионский синдром, так что они вряд ли смогут вмешаться в борьбу за золото. У ЦСКА команда только строится, так что они так же вряд ли составят конкуренцию. Спартак не может выбрать тренера, к тому же команда разбилась на группировки, похоже что им сейчас не до футбола. Краснодар и Ростов психологически не готовы к чемпионству. Ну а других конкурентов просто нет. Так что вполне возможно, что несмотря на неважную игру Зенит сумеет завоевать долгожданное золото, особенно если сохранит гандикап до зимнего перерыва.
Как думаете, пока Вы прохлаждались, кто по-Вашему бился с пупсиками, и весьма успешно, кстати говоря?
Как думаете, пока Вы прохлаждались, кто по-Вашему бился с пупсиками, и весьма успешно, кстати говоря?
В моём первом посту,в первом абзаце)Я не идеализирую Зенит или Семака,поверь,сам критик ещё тот))Но посыпать голову пеплом тоже пока не собираюсь))Семак ещё не опытен,ошибки будут и их не мало уже.Но валить его я тоже не собираюсь.Зима близко))Доиграть бы до неё с тем,что сейчас есть))А там опять надежды))
В моём первом посту,в первом абзаце)Я не идеализирую Зенит или Семака,поверь,сам критик ещё тот))Но посыпать голову пеплом тоже пока не собираюсь))Семак ещё не опытен,ошибки будут и их не мало уже.Но валить его я тоже не собираюсь.Зима близко))Доиграть бы до неё с тем,что сейчас есть))А там опять надежды))
Я ругал его, что он взял с собой всю основу Зенита, и лишь часть из них выпустил на поле. Зачем это? И игроков измотал, и матч проиграл. Или опять я не прав - нужно петь дифирамбы его мудрости?
Что же до позитива - главное в осечках конкурентов. Вот и цска сегодня вничью сыграл, только локомотив меня тревожит. Хотя не должны они два раза подряд стать чемпионами.
Или вообще никакой критики не допускается? Нужно долгие годы смотреть как Зенит упускает трофеи и радостно улыбаться?
Я ругал его, что он взял с собой всю основу Зенита, и лишь часть из них выпустил на поле. Зачем это? И игроков измотал, и матч проиграл. Или опять я не прав - нужно петь дифирамбы его мудрости?
Что же до позитива - главное в осечках конкурентов. Вот и цска сегодня вничью сыграл, только локомотив меня тревожит. Хотя не должны они два раза подряд стать чемпионами.
Или вообще никакой критики не допускается? Нужно долгие годы смотреть как Зенит упускает трофеи и радостно улыбаться?
Думаю, давыдов был бы лучше. У него хоть валидольных концовок не было.
Думаю, давыдов был бы лучше. У него хоть валидольных концовок не было.
Или надо как бы не играл Зенит, все равно восхищаться? А я уже устал нервно отсчитывать сколько осталось секунд до конца матча с крыльями.
Или надо как бы не играл Зенит, все равно восхищаться? А я уже устал нервно отсчитывать сколько осталось секунд до конца матча с крыльями.
Другое дело,что критика должна быть объективной и вместе с минусами,должны быть и плюсы.Тут же сплошной негатив,это да.
Другое дело,что критика должна быть объективной и вместе с минусами,должны быть и плюсы.Тут же сплошной негатив,это да.
Очень самокритично )))
Зима близко, ну а мы все знаем что происходит с Зенитом и его отрывами зимой ))
Очень самокритично )))
Зима близко, ну а мы все знаем что происходит с Зенитом и его отрывами зимой ))