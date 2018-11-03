Допинг в ЛЧ, коррупция в УЕФА и Суперлига

03 ноября 2018, 17:45

Многократного обладателя ЛЧ обвиняют в применении допинга, а ПСЖ , Катар и МС - в коррупции. «Соккер.ру» раскрывает детали новых скандалов.

Что произошло?

«Football Leaks» – футбольный аналог конторы Ассанжа «WikiLeaks», специализируется на сборе информации и расследованиях мутных дел в футболе. Передали немецкими журналистами новую порцию информации о подноготной футбольного мира.

Терабайты различных документов, взломанная переписка юристов и руководителей клубов – все, как у Ассанжа в политике. Уже заявлено, что Инфантино в качестве генсека УЕФА помог ПСЖ и МС не получить дисквалификацию из еврокубков из-за нарушений финансовых правил УЕФА .

Также парижане связаны с еще одним большим скандалом в футболе. Экс-президент Франции Саркози уже отвергал обвинения, что Катар получил ЧМ -22 после встречи Николя и эмира страны, на которой арабам обещали поддержку Платини в обмен на покупку ПСЖ и запуск спортивного канала во Франции.

Мишель вправду поддержал Катар на выборах ФИФА , хотя позже заявил, что его об этом специально не просили. И телеканал был запущен через полтора года после победы арабской страны. Ну и ПСЖ тоже приобрели люди из Катара, так что версия сходится с реальностью.

А через пару лет в УЕФА , в которой финансами в то время занимался Инфантино, наказали парижан мелким штрафом вместо исключения из ЛЧ . С «Манчестер Сити» поступили так же, хотя внешний аудит показывал, что рекламные контракты, за которые чемпионам Англии и Франции платили сотни миллионов, стоили в разы меньше.

Лиге чемпионов конец?

Еще одна важная часть расследования – информация о создании Суперлиги. Тема давняя, но детали свежие. Юриста, связанного с «Баварией», уличили в консультациях по поводу того, что случится с футболистами и клубом, если выйдут из УЕФА и войдут в Суперлигу.

Оказалось, что проблем будет много – вплоть до запрета звездам играть за сборные. Но идею не бросили, даже предложили некий проект. Планировали взять 17 клубов с самым высоким рейтингом трансляций в топ-5, отсюда попадание в список «Милана», «Интера», «Марселя» или «Боруссии» Д, и добавить всего одну команду из других лиг («Зенит»?).

Операция «Гендальф», как она названа в переговорах, могла быть реализована к 2021 году. Причем, согласно документам, решение собирались принять уже в ноябре этого года. То есть тот, кто решил опубликовать детали переговоров, которые ведущие клубы ведут несколько лет, явно преследует какие-то цели в этой игре, ведь информация актуальная.

Кому выгодна утечка?

Еще 13 июня 2018 года чемпионат мира по футболу 2026 года получили США , Канада и Мексика. Американцам и швейцарцам, которые одобрили появление Инфантино на посту президента ФИФА после коррупционных отстранений Блатера и Платини, нет смысла его топить.

Но против Инфантино и института сборных могут копать большие клубы. Контора «Football Leaks» не анонимные борцы за высшую справедливость, ведь публикуют секретные материалы порционно и не без поводов. В данном случае не исключено, что прощупывают почву.

Во-первых, отдельно приложили именно «Манчестер Сити» и ПСЖ , чтобы не рыпались. Навести порядок на рынке трансферов в интересах МЮ , «Баварии», «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны» - исторически более значимых клубов без миллиардов шейхов в руководстве и владельцах.

Во-вторых, полезно рассорить Инфантино и США , или хотя бы ослабить позиции Джанни в мире футбола. Например, по теме ЧМ -22 в Катаре, ведь тут подключается конфликт маленькой страны и соседских арабских государств. Кроме того, для создания Суперлиги из клубов нужно попасть на рынок Северной и Южной Америки.

Как знаете, Инфантино выступил против матчей Ла Лиги с участием «Реала» и «Барселоны» в США . А Суперлига как раз и создается, поскольку может принести больше денег при продаже на рынки двух Америк и Азии, нежели Лига чемпионов, где есть группа «Локомотива», «Галатасарая», «Порту» и «Шальке».

Найдутся сторонники идеи, что эта утечка – авторства боссов чемпионов больших лиг. Никаких доказательств нет, но даже тот факт, что в превью новой серии скандалов Неймар, управляющие ПСЖ и «Монако», Путин, почему-то Канте, очень отдает попыткой перевести внимание. Собирают вместе разные темы.

Клубы выиграют от Суперлиги?

Сейчас падают в цене акции МЮ , «Баварии» и «Реала», ведь попросту играют нестабильно. Также есть проблемы у «Ювентуса» из-за скандала с Роналду. Очень вовремя подоспели утечки от поклонников Ассанжа, причем ничего принципиального нового не сказано.

Заявлено, что богатые клубы обходили запреты УЕФА – вот это шок. Допускают, что коррупционеры из ФИФА попросту продавали голоса при выборе хозяев ЧМ . Тоже не новость – соратники Блаттера признавали вину в получении взяток. Неприятная лишь информация о Суперлиге.

Ведь такой ход означает войну клубов и чиновников УЕФА и ФИФА , уничтожение ведущих национальных чемпионатов – никто не успеет играть на две лиги параллельно, а хотят собрать именно чемпионат. Также огорчает притеснение российских клубов в таком случае. В новую лигу, если ее создадут, сможет попасть от силы один клуб из России.

Причем по правилам основатели Суперлиги под кодовым названием «Гендальф» получат иммунитет от вылета на 30 лет, что уничтожит спортивный принцип. Никто не сомневается, что народ примет лигу, где только гранды и парочка клубов с великим прошлым, вроде «Милана». Проблема в другом – УЕФА будет воевать с этим. А если проиграет, то начнутся проблемы при организации всех чемпионатов для сборных и клубов.

Также всех еврокубков, структура футбола разрушится в угоду заработков всего восемнадцати клубов со всей Европы. Как-то маловато, не находите? Хотя на кону большие деньги – увеличение доходов самых богатых в десятки раз. С другой стороны, о Суперлиге говорят десятилетиями. Поэтому очень похоже, что эта утечка выгодна клубам, о которых в последнее время много говорят в негативном ключе.

Обладатель ЛЧ принимал допинг?

Не исключено, что анонимные обличители успешно выполнили заказ или стали инструментом в чужих руках. Зато благодаря новым документам узнаем, насколько низко падали известные футбольные чиновники и отдельные игроки. Например, обратите внимание, что во второй части документов будет что-то о Неймаре.

Может, кому-то хочется, чтобы бразилец получил не условный срок, а вердикт с заключением на шесть лет в испанской тюрьме? Обвинение исключит его переход в «Реал» после суда о махинациях при переходе в «Барселону». Проблема всех подобных утечек как раз в том, что по роковому совпадению они всегда кому-то выгодны.

Но еще обиднее, что достоверность документов обычно никто не опротестовывает. Более того, когда опубликовали оффшорные документы, то они помогли осудить Моуриньо и звезд «Реала» и «Барселоны» за махинации с налогами. В целом люди и клубы, упомянутые в документах, обычно высказывают общие возмущения, как сейчас.

А потом или замолкают, или со скрипом признают – было дело. Интересно, а сокрытие положительных допинг-тестов у футболистов многократного обладателя Лиги чемпионов признают? Выбор ведь между клубами при таком определении небольшой – испанские «Реал» и «Барселона», но покрывать их могли только в УЕФА . Что бросает тень уже не на Инфантино, но и на контору Чеферина.

Если документы убедительно покажут, что в мире футболе все очень запущенно – будет обидно. Плохо, если богатые хотят уничтожить систему национальных чемпионов и еврокубков. Ничего хорошего, если используют идею Суперлиги, чтобы шантажировать УЕФА . А еще хуже, если покрывали употребление допинга победителями еврокубков. В таком случае нельзя будет доказать, что нет других сокрытий информации, а это уничтожит доверие к результатам больших матчей.

Правда – жесткая штука, причем это только первая часть разоблачений. Дальше точно пройдутся по выборам ЧМ -18, еще раз припомнят покупку третьими лицами части прав на игроков, что запрещено. Будут раскрыты различные махинации при трансферах – агенты получат свою долю критики. Расследователи допускают, что и мелкие дельцы, вроде организаторов договорных игр в странах третьего мира, и президенты могли поступать корыстно и мелочно.

Ничего личного, просто жажда наживы. Ведь понятно, что никто бесплатно услуги не оказывал.