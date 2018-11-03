Гражданская война в «Спартаке»

03 ноября 2018, 15:30

Рианчо и боссы клуба выбрали Глушакова. Но и ультрас, симпатизирующим Каррере, отступать поздно. «Соккер.ру» следит за футбольной войной.

«Восьмерка» стала омерзительной

Добрым людям не понять, как можно ненавидеть незнакомца, который вам лично не вредил. Но доброта, если верить физиологам - редкий дар. Нужен набор навыков и гормонов, чтобы сломать природное желание быть эгоистом.

А прикидываться «добреньким», защищая Глушакова, не вникнув в канву конфликта, несправедливо по отношению к фанатам «Спартака». Ведь очевидна кампания по дискредитации уволенного тренера Карреры и обелению «восьмерки». Такой ход не красит организаторов, а топорность - исполнителей.

Сначала убрали Массимо, а теперь пробуют сочинить веские причины, зачем так поступили. Но наставник ушел любимым, что бывает с уволенными наставниками редко. А вот те, кто остались, любимы не всегда. Скорее всего, спартаковский народ сейчас без претензий только к Самуэлю Жиго. Причем понимают, что проверить защитника толком не успели.

Когда всего один тренер и один игрок заслужили симпатию по ходу непростого отрезка (с натяжкой еще Зобнин и Мельгарехо в числе тех, кого бить будут не сильно, как и Максименко с Игнатовым), зачем слепо поддерживать пережившего многих тренеров Глушакова? Денис - капитан команды, которая стабильно проваливается годами.

Причем Денис, как знаем по банным делам, по тонкости коварства и остроте ума точно не как Мориарти. Глушаков мог сказать глупость, поступить неразумно. Одни его рассуждения о запрете сладкого и борща чего стоят! Человек признался, что нарушал режим Карреры, поскольку борщ важнее прямого приказа тренера. Глушаков какой угодно, но точно не самый умный и ответственный игрок России.

Фанатов злит отсутствие объяснений

Плохо в этой истории, что у руководства клуба не хватило мудрости назначить на пост спортивного директора человека, который был бы рядом с командой, а также служил мостом и арбитром. Боссы молчали, когда Каррера отправил Глушакова (и Ещенко в довесок, за что позже извинился) в молодежку.

Не сказали ни одного внятного слова, когда Дениса вернули, хотя абсолютно ничего не изменилось. Глушаков не извинялся перед фанатами за плохой футбол и поведение, что не красит капитана большого клуба. Хавбек не стал играть принципиально иначе. Не мирился с Каррерой, но при этом получил поддержку Рианчо.

«Глушаков будет играть, и мне плевать, что кричат и поют фанаты», - фраза от тренера клуба без спортивного директора. А Каррера заявил, что он не змея, поэтому поливать Глушакова грязью не станет. Так что фанатов, которые недовольны возвращением игрока в основу, можно понять. Им ничего не объяснили и предложили заткнуться.

Также знаем, что когда Дениса убрали – напарники приходили к Массимо за него просить. Унизительный для клуба момент. Взрослые мужики повели себя как школьники, которые пошли к учителю просить не наказывать хулигана не из-за его невиновности, а поскольку сами могут оказаться в похожей ситуации.

Плевать им на Глушакова. Если хавбека уберут из «Спартака» зимой, никто не откажется выйти на поле. А руководству плевать, что фанаты думают, ведь некоторые боссы мечтают разделить поклонников на два лагеря. Одни будут доказывать, что Денису не место в клубе, другие – что все заслуживают второй шанс, а критики просто «завидуют».

Даже Рамосу не прощают проколы

Денис плохо играет в футбол. А чемпионство - это не оправдание, поскольку Каррера тоже чемпион, но уже уволен. Как только Глушакова ставили ближе к опорной зоне – «привозил» голы. Оказывался перед чужими воротами – бил мимо. Черчесов поступил верно, не взяв Дениса на ЧМ -18. Человек с эго Саламыча распознал подвох быстрее всех.

Судя по «Спартаку», Глушаков может развратить коллектив или активно в этом поучаствовать. При этом сохранив авторитет в коллективе. Обратите внимание, что команда не протестовала против его возвращения. Принципиальной позиции нет, люди просто зарабатывают, на сторону фанатов не стал ни один игрок.

А в далеком Мадриде легендарный Рамос получил от напарников за лайк поста с критикой. Также его планируют освистывать фанаты, обвиняя в том, что он испортил атмосферу в раздевалке. Но Глушаков - это не Рамос по классу и статусу. Из общего только игровой спад. При этом Серхио не позволят ставить себя выше «Реала», а сам Рамос не пойдет на конфликт с фанатами.

В «Спартаке», судя по молчанке по поводу истории Глушакова, считают, что пустые трибуны не страшны? «Спартак» выбрал Дениса, но поверьте, клуб предаст его сразу же, как будет понятно, что фанаты не сдались и позицию не изменили. Или же историю попробуют замять, но Глушаков уйдет зимой, поскольку не будет входить в планы нового тренера.

Синдром Питера Пэна. «Спартак» невозможно тренировать

Заговорщики не строят свои империи

Помните, как завершилась карьера римского Брута? Будущий убийца Цезаря сначала воевал за врага Юлия в гражданской войне. Но после поражения поменял сторону. Вместе праздновал с новым покровителем триумфы, а когда увидел, что ему больше не выгодны решения Цезаря – ударил ножом. Об убийстве в сенате знают все, а что римский народ позже не поддержал заговорщиков, помнят немногие.

Брут с подельниками вынужден был бежать, собрал армию республиканцев для войны с преданными Цезарю людьми, но погиб в решающей битве. В «Спартаке» нет смелых футболистов, которые вовремя встали бы на защиту Карреры и не приняли Глушакова обратно, зная больше о его поведении, словах или интригах, чем мы или дочь Карреры.

Но в спартаковской истории тоже остается народ, выбравший уволенного тренера. Цезарь не был идеальным, но если Массимо назвали частью проблемы, то нужен и второй шаг. Пора признать, что Бруты не создают империи. Нужны те, кто не предавал. Первым римским императором стал не сам Цезарь, а тот, кто за него отомстил в итоге на поле битвы.

Так что лучше объективно оцените игровые возможности, возраст и влияние на «Спартак» Дениса и его соратников в заявке. Хотите провалов – слушайте Шалимова. Назначьте тренера, который будет облизывать ветеранов лимитных интриг. А хотите построить империю – доверяйте тем, кто не предает не на словах, а на деле.

Как футболист Денис заслуживает второй шанс в другом клубе. Но даже если проведет ряд удачных матчей за «Спартак», стратегически оставлять его капитаном странно. Глушаков спокойно пережил отставки Карпина, Якина, Аленичева и Карреры.

Ни разу не воспользовался авторитетом, чтобы избежать провалов. Полузащитник не умеет не изменять. Причем если старину Брута считают фанатиком-республиканцем, убившим Цезаря из убеждений, а не ради личной выгоды, то Денис пересидел вдали, пока Карреру свергали общими усилиями, но получил выгоду – повязку и место на поле.

Команда выбрала сторону Глушакова

Ребров заявил: «Глушак - наш капитан, мы его выбрали». «Мы» - это те, кто проиграл «Локомотиву» и «Тосно» по титулу, ПАОКу – шанс увидеть «Реал» на стадионе «Спартака»? Может, пора доверять выбор в футбольной команде компетентному главному тренеру, а не коллективному «мы»? Когда расписываются за всех, то ответственность обычно нулевая.

Никто не заявляет, что Каррера идеален, даже его фанаты. Никто не спорит - допустил тренерские ошибки. Но Массимо за свои ляпы расплатился, на его портрете появился год отбытия. А на каком основании в «Спартаке», где последние пять лет управляли переводчик и эколог, которые также работали водителем и вышибалой – нормальные профессии, но не связанные с футболом, считают, что Глушаков изменится?

Если Денис не уважал футбольные знания и решения Карреры – десять лет в «Ювентусе» в качестве игрока и тренера, то всех не совсем футбольных персон в «Спартаке» людьми компетентными и авторитетными точно не считает. Зато видит, как легко ими манипулировать. Средние игроки в московском клубе всегда живут дольше тренеров, обычно назначаемых виновными. Так что фанаты могут доверять эмоциям, но быть правыми.

Глушаков олицетворяет то, что в «Спартаке» поставили на поток – предательство интересов клуба в личных целях. Не грыз землю, чтобы Карреру не уволили. А с приходом Рианчо хавбек ничего не выиграл, ведь вернулся в основу и получил поддержку команды. При этом не извинялся ни перед Каррерой, ни перед фанатами, ни перед кем. Спасти «Спартак» может только выбор в пользу будущего Октавиана Августа, чтобы он восстановил авторитет главного тренера в клубе и создал империю.

А не появится такой человек в связке с Марком Антонием – нужен и крутой спортивный директор, не прислушаются к гневу толпы, то останется привычный «Спартак», преданный многими и не раз.