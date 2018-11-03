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Гражданская война в «Спартаке»

03 ноября 2018, 15:30

Рианчо и боссы клуба выбрали Глушакова. Но и ультрас, симпатизирующим Каррере, отступать поздно. «Соккер.ру» следит за футбольной войной. 

«Восьмерка» стала омерзительной

Добрым людям не понять, как можно ненавидеть незнакомца, который вам лично не вредил. Но доброта, если верить физиологам - редкий дар. Нужен набор навыков и гормонов, чтобы сломать природное желание быть эгоистом. 

А прикидываться «добреньким», защищая Глушакова, не вникнув в канву конфликта, несправедливо по отношению к фанатам «Спартака». Ведь очевидна кампания по дискредитации уволенного тренера Карреры и обелению «восьмерки». Такой ход не красит организаторов, а топорность - исполнителей.

Сначала убрали Массимо, а теперь пробуют сочинить веские причины, зачем так поступили. Но наставник ушел любимым, что бывает с уволенными наставниками редко. А вот те, кто остались, любимы не всегда. Скорее всего, спартаковский народ сейчас без претензий только к Самуэлю Жиго. Причем понимают, что проверить защитника толком не успели. 

Когда всего один тренер и один игрок заслужили симпатию по ходу непростого отрезка (с натяжкой еще Зобнин и Мельгарехо в числе тех, кого бить будут не сильно, как и Максименко с Игнатовым), зачем слепо поддерживать пережившего многих тренеров Глушакова? Денис - капитан команды, которая стабильно проваливается годами. 

Причем Денис, как знаем по банным делам, по тонкости коварства и остроте ума точно не как Мориарти. Глушаков мог сказать глупость, поступить неразумно. Одни его рассуждения о запрете сладкого и борща чего стоят! Человек признался, что нарушал режим Карреры, поскольку борщ важнее прямого приказа тренера. Глушаков какой угодно, но точно не самый умный и ответственный игрок России. 

Фанатов злит отсутствие объяснений

Плохо в этой истории, что у руководства клуба не хватило мудрости назначить на пост спортивного директора человека, который был бы рядом с командой, а также служил мостом и арбитром. Боссы молчали, когда Каррера отправил Глушакова (и Ещенко в довесок, за что позже извинился) в молодежку. 

Не сказали ни одного внятного слова, когда Дениса вернули, хотя абсолютно ничего не изменилось. Глушаков не извинялся перед фанатами за плохой футбол и поведение, что не красит капитана большого клуба. Хавбек не стал играть принципиально иначе. Не мирился с Каррерой, но при этом получил поддержку Рианчо. 

«Глушаков будет играть, и мне плевать, что кричат и поют фанаты», - фраза от тренера клуба без спортивного директора. А Каррера заявил, что он не змея, поэтому поливать Глушакова грязью не станет. Так что фанатов, которые недовольны возвращением игрока в основу, можно понять. Им ничего не объяснили и предложили заткнуться.  

Также знаем, что когда Дениса убрали – напарники приходили к Массимо за него просить. Унизительный для клуба момент. Взрослые мужики повели себя как школьники, которые пошли к учителю просить не наказывать хулигана не из-за его невиновности, а поскольку сами могут оказаться в похожей ситуации. 

Плевать им на Глушакова. Если хавбека уберут из «Спартака» зимой, никто не откажется выйти на поле. А руководству плевать, что фанаты думают, ведь некоторые боссы мечтают разделить поклонников на два лагеря. Одни будут доказывать, что Денису не место в клубе, другие – что все заслуживают второй шанс, а критики просто «завидуют». 

Даже Рамосу не прощают проколы

Денис плохо играет в футбол. А чемпионство - это не оправдание, поскольку Каррера тоже чемпион, но уже уволен. Как только Глушакова ставили ближе к опорной зоне – «привозил» голы. Оказывался перед чужими воротами – бил мимо. Черчесов поступил верно, не взяв Дениса на ЧМ-18. Человек с эго Саламыча распознал подвох быстрее всех. 

Судя по «Спартаку», Глушаков может развратить коллектив или активно в этом поучаствовать. При этом сохранив авторитет в коллективе. Обратите внимание, что команда не протестовала против его возвращения. Принципиальной позиции нет, люди просто зарабатывают, на сторону фанатов не стал ни один игрок. 

А в далеком Мадриде легендарный Рамос получил от напарников за лайк поста с критикой. Также его планируют освистывать фанаты, обвиняя в том, что он испортил атмосферу в раздевалке. Но Глушаков - это не Рамос по классу и статусу. Из общего только игровой спад. При этом Серхио не позволят ставить себя выше «Реала», а сам Рамос не пойдет на конфликт с фанатами. 

В «Спартаке», судя по молчанке по поводу истории Глушакова, считают, что пустые трибуны не страшны? «Спартак» выбрал Дениса, но поверьте, клуб предаст его сразу же, как будет понятно, что фанаты не сдались и позицию не изменили. Или же историю попробуют замять, но Глушаков уйдет зимой, поскольку не будет входить в планы нового тренера. 
Синдром Питера Пэна. «Спартак» невозможно тренировать

Заговорщики не строят свои империи

Помните, как завершилась карьера римского Брута? Будущий убийца Цезаря сначала воевал за врага Юлия в гражданской войне. Но после поражения поменял сторону. Вместе праздновал с новым покровителем триумфы, а когда увидел, что ему больше не выгодны решения Цезаря – ударил ножом. Об убийстве в сенате знают все, а что римский народ позже не поддержал заговорщиков, помнят немногие. 

Брут с подельниками вынужден был бежать, собрал армию республиканцев для войны с преданными Цезарю людьми, но погиб в решающей битве. В «Спартаке» нет смелых футболистов, которые вовремя встали бы на защиту Карреры и не приняли Глушакова обратно, зная больше о его поведении, словах или интригах, чем мы или дочь Карреры. 

Но в спартаковской истории тоже остается народ, выбравший уволенного тренера. Цезарь не был идеальным, но если Массимо назвали частью проблемы, то нужен и второй шаг. Пора признать, что Бруты не создают империи. Нужны те, кто не предавал. Первым римским императором стал не сам Цезарь, а тот, кто за него отомстил в итоге на поле битвы. 

Так что лучше объективно оцените игровые возможности, возраст и влияние на «Спартак» Дениса и его соратников в заявке. Хотите провалов – слушайте Шалимова. Назначьте тренера, который будет облизывать ветеранов лимитных интриг. А хотите построить империю – доверяйте тем, кто не предает не на словах, а на деле. 

Как футболист Денис заслуживает второй шанс в другом клубе. Но даже если проведет ряд удачных матчей за «Спартак», стратегически оставлять его капитаном странно. Глушаков спокойно пережил отставки Карпина, Якина, Аленичева и Карреры. 

Ни разу не воспользовался авторитетом, чтобы избежать провалов. Полузащитник не умеет не изменять. Причем если старину Брута считают фанатиком-республиканцем, убившим Цезаря из убеждений, а не ради личной выгоды, то Денис пересидел вдали, пока Карреру свергали общими усилиями, но получил выгоду – повязку и место на поле. 

Команда выбрала сторону Глушакова

Ребров заявил: «Глушак - наш капитан, мы его выбрали». «Мы» - это те, кто проиграл «Локомотиву» и «Тосно» по титулу, ПАОКу – шанс увидеть «Реал» на стадионе «Спартака»? Может, пора доверять выбор в футбольной команде компетентному главному тренеру, а не коллективному «мы»? Когда расписываются за всех, то ответственность обычно нулевая. 

Никто не заявляет, что Каррера идеален, даже его фанаты. Никто не спорит - допустил тренерские ошибки. Но Массимо за свои ляпы расплатился, на его портрете появился год отбытия. А на каком основании в «Спартаке», где последние пять лет управляли переводчик и эколог, которые также работали водителем и вышибалой – нормальные профессии, но не связанные с футболом, считают, что Глушаков изменится?  

Если Денис не уважал футбольные знания и решения Карреры – десять лет в «Ювентусе» в качестве игрока и тренера, то всех не совсем футбольных персон в «Спартаке» людьми компетентными и авторитетными точно не считает. Зато видит, как легко ими манипулировать. Средние игроки в московском клубе всегда живут дольше тренеров, обычно назначаемых виновными. Так что фанаты могут доверять эмоциям, но быть правыми. 

Глушаков олицетворяет то, что в «Спартаке» поставили на поток – предательство интересов клуба в личных целях. Не грыз землю, чтобы Карреру не уволили. А с приходом Рианчо хавбек ничего не выиграл, ведь вернулся в основу и получил поддержку команды. При этом не извинялся ни перед Каррерой, ни перед фанатами, ни перед кем. Спасти «Спартак» может только выбор в пользу будущего Октавиана Августа, чтобы он восстановил авторитет главного тренера в клубе и создал империю. 

А не появится такой человек в связке с Марком Антонием – нужен и крутой спортивный директор, не прислушаются к гневу толпы, то останется привычный «Спартак», преданный многими и не раз. 

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ОлегаТэ
ОлегаТэ
   78 / 801
10 ноября в 13:23
"Скорее всего, спартаковский народ сейчас без претензий только к Самуэлю Жиго."
=======================
Вот уж кому свезло, так свезло! Травмировался в ореоле славы (ничуть не язвлю) и так получилось, что все перипетии очередной тарасовской Санта-Барбары счастливо прошли стороной. Что весело, так это вот это:

— Как вы относитесь к ситуации между фанатами и Денисом Глушаковым? Кто, по-вашему, прав?
— Я не очень в курсе, что происходит. Только вернулся из Италии, вот пришел на стадион. Но всегда неприятно, когда появляются разногласия между болельщиками и игроками или командой в целом. Я очень надеюсь, что все наладится.
=======
Клёво, парню, которого фаны СпаМа готовы были на руках носить, с "высокой колокольни" на то, что с его командой происходит. То бишь, "нас... и розами засыпать."
Стесняюсь спросить, хоть кто-то из "легов" Спартака за последнюю десятилетку играл не только за нефтебаксы, но и за за Команду?
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил ckori
   216 / 801
07 ноября в 17:02
И запомни до аленичева Спартак потерял культуру паса а с его приходом все начало налаживаться появилось зрелище в игре, вернулась былая стиль
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил ckori
   216 / 801
07 ноября в 16:58
Убедился как у тебя башка думает, кроме расизма ни о чем не думает как видно
ckori
ckori ответил Заур-ЗВЕРЬ
   708 / 801
07 ноября в 08:04
не русский ты))) так как какой? нерусский))
Даже Жирик сказал-Спартак это что сборная Африки!!Заметьте на заседании Думы!Конечно там все не русские кто ковал победу и даже языка не знают-а команда вдруг народная!!! Смешно,а всем нравится!
ckori
ckori ответил VIC2
   708 / 801
07 ноября в 08:00
Неужели не видно, какой Глушаков мерзкий типус Да и командочка ещё та - стадная круговая порука Не нашлось мужика! Хотя, которого сожрали бы сразу, как и Карреру Стадо уничтожает или изгоняет чужаков Стало тошнить от Спартака!!!! Каррера вытащил этих посредственностей из старпёровского спартаковского болота, привёл их к чемпионству, а эти посредственности от такого достижения возомнили себя звёздами РосЧемпа и начали сползать от бессилия, неся, эту непосильную для них, чемпионскую тяжесть Но снова Каррера стал вытягивать этих посредственностей и мог привести их ко Второму Чемпионству, но не хватило у этих посредственностей ни мужицкого закваса, ни самолюбия, ни физухи - в здоровом теле здоровый дух, у них дух с душком оказывается… Они это показали и отблагодарили Керреру А Каррера остался верен себе: он в них видел птенцов желторотых, в которых вкладывал свое мировозрение и волю к победе, но они его не понимали не потому что из-за языка, а из-за своей душевной черствости и человеческой тупости, но он попытался ещё раз сказать им своим расставанием, что надо беречь человеческое достоинство и репутацию. Ура Каррере!
Очень даже всё правильно!
ckori
ckori ответил SpaM-SARW
   708 / 801
07 ноября в 07:58
Чемпионство на 70% принадлежит Аленичеву
    ckori
    ckori
       708 / 801
    07 ноября в 07:53
    Опять про Спартак?-надоело!Читал что Глушаков вроде бы как в аренду собрался в Краснодар?Мне кажется,что это будет ошибка,всё таки он редиска!А потом возраст плюсов не даёт!Но это не наше дело.Конечно жаль что Каррера покинул Спартак,была надежда!
    Ryazanetz80
    Ryazanetz80
    07 ноября в 00:28
    Здравствуйте.
    Выход один, и давно надо было так сделать. Еще до ЧМ 18.
    Спам наш всегда лихорадило - никакой стабильности, то у первых вторых победят, то сольют последним. Неуважение к болельщикам и к самим себе.
    1. Вернуть Карреру и дать человеку работать (лет пять-десять, как Романцеву);
    2. Сменить руководство клуба-не умеешь, не лезь;
    3. Чтобы сделать пункт 2, болельщики, хватит ходить на стадион, на такой грустный Спартак! Не будет прибыли от продажи билетов, он сам свалит. Он жадный. Игроки не играя на поле сами себя обесценят.
    Всем хорошего настроения и удачи!
    С уважением,
    Спартаковец навсегда.
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
       216 / 801
    04 ноября в 23:54
    Как же болельщики не хотят понять, с командой надо быть всегда, тем более сейчас. Тренеры приходят и уходят, а команда любимая остаётся
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Dominators
       216 / 801
    04 ноября в 23:45
    Ни тебе считать его деньги
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил VIC2
       216 / 801
    04 ноября в 23:35
    Чемпионство на 70% принадлежит Аленичеву
    VIC2
    VIC2
    04 ноября в 12:29
    Неужели не видно, какой Глушаков мерзкий типус
    Да и командочка ещё та - стадная круговая порука
    Не нашлось мужика! Хотя, которого сожрали бы сразу, как и Карреру
    Стадо уничтожает или изгоняет чужаков

    Стало тошнить от Спартака!!!!
    Каррера вытащил этих посредственностей из старпёровского спартаковского
    болота, привёл их к чемпионству, а эти посредственности от такого достижения
    возомнили себя звёздами РосЧемпа и начали сползать от бессилия, неся, эту непосильную для них, чемпионскую тяжесть

    Но снова Каррера стал вытягивать этих посредственностей и мог привести их
    ко Второму Чемпионству, но не хватило у этих посредственностей ни мужицкого
    закваса, ни самолюбия, ни физухи - в здоровом теле здоровый дух, у них дух с душком оказывается… Они это показали и отблагодарили Керреру

    А Каррера остался верен себе: он в них видел птенцов желторотых, в которых вкладывал свое мировозрение и волю к победе, но они его не понимали не потому что из-за языка, а из-за своей душевной черствости и человеческой тупости, но он попытался ещё раз сказать им своим расставанием, что надо беречь человеческое достоинство и репутацию.
    Ура Каррере!
    Владимир Лушников
    Владимир Лушников
    04 ноября в 11:12
    Околофутбола
    Александр Беляев
    Александр Беляев
    04 ноября в 09:40
    Лишь бы поорать!Какие нахер фанаты!Детвора одна Как в детском саду воспитательница любимая уволилась..Команда второй сезон мучается не игры не результата.Он что игру поставил?Я тоже так могу.Бей в перед игра придет!Нашли великого тренера)А автор наверное пацан не видел как спартак раньше играл.
    Башмакоса
    Башмакоса
       471 / 801
    04 ноября в 07:37
    Бредовая статья. Такое ощущение, что заказуха. Явно конкуренты подливают масла в огонь. В такой ситуации как в Спартаке, фанатам сейчас надо обьединиться и поддержать команду, дабы с меньшими потерями преодолеть кризис.
    Коля58
    Коля58
       119 / 801
    04 ноября в 07:29
    Переживает Костя Генич за свою Тарасню!
    А вся страна с удовольствием наблюдает как разваливается свинарник ))
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ ответил ckori
       554 / 801
    04 ноября в 07:02
    да никто никого не травит-вся пищушая мафия за спартачок!Писать то что то надо вот и пишут правду и неправду!придумали какую то войну,а как там половина не русских они и не знают об этом ничего!
    не русский ты))) так как какой? нерусский))
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       554 / 801
    04 ноября в 06:57
    фигасе как Глушакова преподнесли))) он не играет, но СпаМ проигрывает с Карерой тоже Дениска выноуват)))
    Да как Вы не понимаете, что Глушаков лишь часть механизма Спартака, не надо вешать на него всех собак, мне он всегда как игрок нравился ИМХО
    Татьяна Каспарова
    Татьяна Каспарова
    04 ноября в 01:04
    Глушаков в месяц получает как многие здесь и за 10 лет не палучают.Цена его в Европе не 2.5 миллионов а в лучшем случаи тысяч 300 да и то вряд ли кто даст.Так что играл бы лучше и засунул язык подальше ибо такого 8 что ему столько платит он не найдёт.
    proеzd2
    proеzd2
       443 / 801
    03 ноября в 23:17
    однозначно,покинуть трибуны ультрас до конца конфликта,жид сразу примет правильное решение.
    Zoigen47
    Zoigen47
       486 / 801
    03 ноября в 22:38
    Глушакова гнать из команды, он никогда не был командным игроком.
    Dominators
    Dominators
       512 / 801
    03 ноября в 22:31
    Браво ,Горин .Банщик иуда .Карерра помог ему перезаключить контракт на 3 года с личкой 15 млн рублей в месяц ,а тот его предал .Ни один клуб на планете не дал бы 30 летнему Глушакову такие деньги .И теперь ему пох на всех ,на Спартак в том числе .В случае досрочного прекращения контракта банщик свои бабки получит .
    Змей Горыныч
    Змей Горыныч
    03 ноября в 21:36
    Ни как не могу понять так называемых "фанатов" "СПАРТАК",при чём здесь Глуш,он в основе не играл,а команда проваливалась, то что в семье у Глушакова раздрай, уже почти год,никого не волнует? КарЬера открытым текстом сказал,налоги у вас меньше,буду в России до 186 дней, но почему у него конфликт с игроком - молчание. С таким же успехом можно сказать,что Чем. Рос. выйграла команда Аленичева, а он при этом присутствовал. И это ближе к истине.Что случилось потом,разберутся без нас,болельщиков. Если есть профессионалы,предложите свои услуги,но я сомневаюсь,что их выслушают. А посему - нельзя гнобить игрока и портить ему жизнь ни разу не поиграв в команде СПАРТАК.
    Аркадий Загорский
    Аркадий Загорский
    03 ноября в 20:14
    Почему -то забыли,как Глушаков мутил воду и в Локомотиве!
    vikrub
    vikrub ответил Родериго Великолепный
    03 ноября в 19:54
    Очередная писулька о том, как в Спартаке всё плохо. Клоуны фас. Исходить надо из того, что Массимо Каррера, какой бы легендой и великим тренером он ни был, уже не тренер Спартака, а Глушаков - пока игрок Спартака. Сейчас его травят СМИ, чтобы ссорить между собой спартаковцев. Но болеем мы не за Карреру или Глушакова, а за СПАРТАК. Который и до, и после них был, есть и будет!
    Вот это выражение "мы болеем за Спартак" - это кокетство и ложь самому себе. Любой коллектив состоит из людей. Когда Спартак выигрывает мы наряду с выражением "хорошо сыграл Спартак", говорим "хорошо сыграл этот, и этот, и этот игрок". А уж когда проигрывает Спартак, тогда всю команду обвиняем персонально и тренера тоже. Та же, наряду с командой, мы персонально оцениваем игру личностей и болеем за них. Поэтому к Глушакову отношение как капитану команды, которая играет плохо. Кто-то бьётся на поле, а кто-то занимается подставой тренера тоже на поле.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       124 / 801
    03 ноября в 19:25
    Не сбегал Брут из Италии-её тогда не было.А если серьёзно -согласен на 90%.
    Андрей Воронин
    Андрей Воронин
    03 ноября в 19:23
    "Судя по «Спартаку», Глушаков может развратить коллектив, или активно в этом поучаствовать".
    Ни Каррера, ни Спартак, ни Глушаков пока никому ничего не объясняли. Судя по тексту статьи, автор тоже ничего ничего не знает, но пишет по принципу "дыма без огня не бывает".
    Очень похоже на то, как англичане пишут про отравление Скрипалей о России: "highly likely", значит правда и доказано.
    Это не журналистика, это жульничество и травля Глушакова.
    ckori
    ckori ответил Родериго Великолепный
       708 / 801
    03 ноября в 18:55
    Очередная писулька о том, как в Спартаке всё плохо. Клоуны фас. Исходить надо из того, что Массимо Каррера, какой бы легендой и великим тренером он ни был, уже не тренер Спартака, а Глушаков - пока игрок Спартака. Сейчас его травят СМИ, чтобы ссорить между собой спартаковцев. Но болеем мы не за Карреру или Глушакова, а за СПАРТАК. Который и до, и после них был, есть и будет!
    да никто никого не травит-вся пищушая мафия за спартачок!Писать то что то надо вот и пишут правду и неправду!придумали какую то войну,а как там половина не русских они и не знают об этом ничего!
    ckori
    ckori ответил Спагетти
       708 / 801
    03 ноября в 18:49
    Глушака пора отправить к дзюбе, два сапога пара.
    ну про Дзюбу вы загнули!
    valt134
    valt134
       189 / 801
    03 ноября в 18:49
    Хорошая статья. Даже про борщец упомянули. Ну вы тут читайте,а я по шустрячку на кухню метнусь.
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