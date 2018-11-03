Гражданская война в «Спартаке»

Рианчо и боссы клуба выбрали Глушакова. Но и ультрас, симпатизирующим Каррере, отступать поздно. «Соккер.ру» следит за футбольной войной.
«Восьмерка» стала омерзительной
Добрым людям не понять, как можно ненавидеть незнакомца, который вам лично не вредил. Но доброта, если верить физиологам - редкий дар. Нужен набор навыков и гормонов, чтобы сломать природное желание быть эгоистом.
А прикидываться «добреньким», защищая Глушакова, не вникнув в канву конфликта, несправедливо по отношению к фанатам «Спартака». Ведь очевидна кампания по дискредитации уволенного тренера Карреры и обелению «восьмерки». Такой ход не красит организаторов, а топорность - исполнителей.
Сначала убрали Массимо, а теперь пробуют сочинить веские причины, зачем так поступили. Но наставник ушел любимым, что бывает с уволенными наставниками редко. А вот те, кто остались, любимы не всегда. Скорее всего, спартаковский народ сейчас без претензий только к Самуэлю Жиго. Причем понимают, что проверить защитника толком не успели.
Когда всего один тренер и один игрок заслужили симпатию по ходу непростого отрезка (с натяжкой еще Зобнин и Мельгарехо в числе тех, кого бить будут не сильно, как и Максименко с Игнатовым), зачем слепо поддерживать пережившего многих тренеров Глушакова? Денис - капитан команды, которая стабильно проваливается годами.
Причем Денис, как знаем по банным делам, по тонкости коварства и остроте ума точно не как Мориарти. Глушаков мог сказать глупость, поступить неразумно. Одни его рассуждения о запрете сладкого и борща чего стоят! Человек признался, что нарушал режим Карреры, поскольку борщ важнее прямого приказа тренера. Глушаков какой угодно, но точно не самый умный и ответственный игрок России.
Фанатов злит отсутствие объяснений
Плохо в этой истории, что у руководства клуба не хватило мудрости назначить на пост спортивного директора человека, который был бы рядом с командой, а также служил мостом и арбитром. Боссы молчали, когда Каррера отправил Глушакова (и Ещенко в довесок, за что позже извинился) в молодежку.
Не сказали ни одного внятного слова, когда Дениса вернули, хотя абсолютно ничего не изменилось. Глушаков не извинялся перед фанатами за плохой футбол и поведение, что не красит капитана большого клуба. Хавбек не стал играть принципиально иначе. Не мирился с Каррерой, но при этом получил поддержку Рианчо.
«Глушаков будет играть, и мне плевать, что кричат и поют фанаты», - фраза от тренера клуба без спортивного директора. А Каррера заявил, что он не змея, поэтому поливать Глушакова грязью не станет. Так что фанатов, которые недовольны возвращением игрока в основу, можно понять. Им ничего не объяснили и предложили заткнуться.
Также знаем, что когда Дениса убрали – напарники приходили к Массимо за него просить. Унизительный для клуба момент. Взрослые мужики повели себя как школьники, которые пошли к учителю просить не наказывать хулигана не из-за его невиновности, а поскольку сами могут оказаться в похожей ситуации.
Плевать им на Глушакова. Если хавбека уберут из «Спартака» зимой, никто не откажется выйти на поле. А руководству плевать, что фанаты думают, ведь некоторые боссы мечтают разделить поклонников на два лагеря. Одни будут доказывать, что Денису не место в клубе, другие – что все заслуживают второй шанс, а критики просто «завидуют».
Даже Рамосу не прощают проколы
Денис плохо играет в футбол. А чемпионство - это не оправдание, поскольку Каррера тоже чемпион, но уже уволен. Как только Глушакова ставили ближе к опорной зоне – «привозил» голы. Оказывался перед чужими воротами – бил мимо. Черчесов поступил верно, не взяв Дениса на ЧМ-18. Человек с эго Саламыча распознал подвох быстрее всех.
Судя по «Спартаку», Глушаков может развратить коллектив или активно в этом поучаствовать. При этом сохранив авторитет в коллективе. Обратите внимание, что команда не протестовала против его возвращения. Принципиальной позиции нет, люди просто зарабатывают, на сторону фанатов не стал ни один игрок.
А в далеком Мадриде легендарный Рамос получил от напарников за лайк поста с критикой. Также его планируют освистывать фанаты, обвиняя в том, что он испортил атмосферу в раздевалке. Но Глушаков - это не Рамос по классу и статусу. Из общего только игровой спад. При этом Серхио не позволят ставить себя выше «Реала», а сам Рамос не пойдет на конфликт с фанатами.
В «Спартаке», судя по молчанке по поводу истории Глушакова, считают, что пустые трибуны не страшны? «Спартак» выбрал Дениса, но поверьте, клуб предаст его сразу же, как будет понятно, что фанаты не сдались и позицию не изменили. Или же историю попробуют замять, но Глушаков уйдет зимой, поскольку не будет входить в планы нового тренера.
Синдром Питера Пэна. «Спартак» невозможно тренировать
Заговорщики не строят свои империи
Помните, как завершилась карьера римского Брута? Будущий убийца Цезаря сначала воевал за врага Юлия в гражданской войне. Но после поражения поменял сторону. Вместе праздновал с новым покровителем триумфы, а когда увидел, что ему больше не выгодны решения Цезаря – ударил ножом. Об убийстве в сенате знают все, а что римский народ позже не поддержал заговорщиков, помнят немногие.
Брут с подельниками вынужден был бежать, собрал армию республиканцев для войны с преданными Цезарю людьми, но погиб в решающей битве. В «Спартаке» нет смелых футболистов, которые вовремя встали бы на защиту Карреры и не приняли Глушакова обратно, зная больше о его поведении, словах или интригах, чем мы или дочь Карреры.
Но в спартаковской истории тоже остается народ, выбравший уволенного тренера. Цезарь не был идеальным, но если Массимо назвали частью проблемы, то нужен и второй шаг. Пора признать, что Бруты не создают империи. Нужны те, кто не предавал. Первым римским императором стал не сам Цезарь, а тот, кто за него отомстил в итоге на поле битвы.
Так что лучше объективно оцените игровые возможности, возраст и влияние на «Спартак» Дениса и его соратников в заявке. Хотите провалов – слушайте Шалимова. Назначьте тренера, который будет облизывать ветеранов лимитных интриг. А хотите построить империю – доверяйте тем, кто не предает не на словах, а на деле.
Как футболист Денис заслуживает второй шанс в другом клубе. Но даже если проведет ряд удачных матчей за «Спартак», стратегически оставлять его капитаном странно. Глушаков спокойно пережил отставки Карпина, Якина, Аленичева и Карреры.
Ни разу не воспользовался авторитетом, чтобы избежать провалов. Полузащитник не умеет не изменять. Причем если старину Брута считают фанатиком-республиканцем, убившим Цезаря из убеждений, а не ради личной выгоды, то Денис пересидел вдали, пока Карреру свергали общими усилиями, но получил выгоду – повязку и место на поле.
Команда выбрала сторону Глушакова
Ребров заявил: «Глушак - наш капитан, мы его выбрали». «Мы» - это те, кто проиграл «Локомотиву» и «Тосно» по титулу, ПАОКу – шанс увидеть «Реал» на стадионе «Спартака»? Может, пора доверять выбор в футбольной команде компетентному главному тренеру, а не коллективному «мы»? Когда расписываются за всех, то ответственность обычно нулевая.
Никто не заявляет, что Каррера идеален, даже его фанаты. Никто не спорит - допустил тренерские ошибки. Но Массимо за свои ляпы расплатился, на его портрете появился год отбытия. А на каком основании в «Спартаке», где последние пять лет управляли переводчик и эколог, которые также работали водителем и вышибалой – нормальные профессии, но не связанные с футболом, считают, что Глушаков изменится?
Если Денис не уважал футбольные знания и решения Карреры – десять лет в «Ювентусе» в качестве игрока и тренера, то всех не совсем футбольных персон в «Спартаке» людьми компетентными и авторитетными точно не считает. Зато видит, как легко ими манипулировать. Средние игроки в московском клубе всегда живут дольше тренеров, обычно назначаемых виновными. Так что фанаты могут доверять эмоциям, но быть правыми.
Глушаков олицетворяет то, что в «Спартаке» поставили на поток – предательство интересов клуба в личных целях. Не грыз землю, чтобы Карреру не уволили. А с приходом Рианчо хавбек ничего не выиграл, ведь вернулся в основу и получил поддержку команды. При этом не извинялся ни перед Каррерой, ни перед фанатами, ни перед кем. Спасти «Спартак» может только выбор в пользу будущего Октавиана Августа, чтобы он восстановил авторитет главного тренера в клубе и создал империю.
А не появится такой человек в связке с Марком Антонием – нужен и крутой спортивный директор, не прислушаются к гневу толпы, то останется привычный «Спартак», преданный многими и не раз.
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Вот уж кому свезло, так свезло! Травмировался в ореоле славы (ничуть не язвлю) и так получилось, что все перипетии очередной тарасовской Санта-Барбары счастливо прошли стороной. Что весело, так это вот это:
— Как вы относитесь к ситуации между фанатами и Денисом Глушаковым? Кто, по-вашему, прав?
— Я не очень в курсе, что происходит. Только вернулся из Италии, вот пришел на стадион. Но всегда неприятно, когда появляются разногласия между болельщиками и игроками или командой в целом. Я очень надеюсь, что все наладится.
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Клёво, парню, которого фаны СпаМа готовы были на руках носить, с "высокой колокольни" на то, что с его командой происходит. То бишь, "нас... и розами засыпать."
Стесняюсь спросить, хоть кто-то из "легов" Спартака за последнюю десятилетку играл не только за нефтебаксы, но и за за Команду?
=======================
Вот уж кому свезло, так свезло! Травмировался в ореоле славы (ничуть не язвлю) и так получилось, что все перипетии очередной тарасовской Санта-Барбары счастливо прошли стороной. Что весело, так это вот это:
— Как вы относитесь к ситуации между фанатами и Денисом Глушаковым? Кто, по-вашему, прав?
— Я не очень в курсе, что происходит. Только вернулся из Италии, вот пришел на стадион. Но всегда неприятно, когда появляются разногласия между болельщиками и игроками или командой в целом. Я очень надеюсь, что все наладится.
=======
Клёво, парню, которого фаны СпаМа готовы были на руках носить, с "высокой колокольни" на то, что с его командой происходит. То бишь, "нас... и розами засыпать."
Стесняюсь спросить, хоть кто-то из "легов" Спартака за последнюю десятилетку играл не только за нефтебаксы, но и за за Команду?
Выход один, и давно надо было так сделать. Еще до ЧМ 18.
Спам наш всегда лихорадило - никакой стабильности, то у первых вторых победят, то сольют последним. Неуважение к болельщикам и к самим себе.
1. Вернуть Карреру и дать человеку работать (лет пять-десять, как Романцеву);
2. Сменить руководство клуба-не умеешь, не лезь;
3. Чтобы сделать пункт 2, болельщики, хватит ходить на стадион, на такой грустный Спартак! Не будет прибыли от продажи билетов, он сам свалит. Он жадный. Игроки не играя на поле сами себя обесценят.
Всем хорошего настроения и удачи!
С уважением,
Спартаковец навсегда.
Выход один, и давно надо было так сделать. Еще до ЧМ 18.
Спам наш всегда лихорадило - никакой стабильности, то у первых вторых победят, то сольют последним. Неуважение к болельщикам и к самим себе.
1. Вернуть Карреру и дать человеку работать (лет пять-десять, как Романцеву);
2. Сменить руководство клуба-не умеешь, не лезь;
3. Чтобы сделать пункт 2, болельщики, хватит ходить на стадион, на такой грустный Спартак! Не будет прибыли от продажи билетов, он сам свалит. Он жадный. Игроки не играя на поле сами себя обесценят.
Всем хорошего настроения и удачи!
С уважением,
Спартаковец навсегда.
Да и командочка ещё та - стадная круговая порука
Не нашлось мужика! Хотя, которого сожрали бы сразу, как и Карреру
Стадо уничтожает или изгоняет чужаков
Стало тошнить от Спартака!!!!
Каррера вытащил этих посредственностей из старпёровского спартаковского
болота, привёл их к чемпионству, а эти посредственности от такого достижения
возомнили себя звёздами РосЧемпа и начали сползать от бессилия, неся, эту непосильную для них, чемпионскую тяжесть
Но снова Каррера стал вытягивать этих посредственностей и мог привести их
ко Второму Чемпионству, но не хватило у этих посредственностей ни мужицкого
закваса, ни самолюбия, ни физухи - в здоровом теле здоровый дух, у них дух с душком оказывается… Они это показали и отблагодарили Керреру
А Каррера остался верен себе: он в них видел птенцов желторотых, в которых вкладывал свое мировозрение и волю к победе, но они его не понимали не потому что из-за языка, а из-за своей душевной черствости и человеческой тупости, но он попытался ещё раз сказать им своим расставанием, что надо беречь человеческое достоинство и репутацию.
Ура Каррере!
Да и командочка ещё та - стадная круговая порука
Не нашлось мужика! Хотя, которого сожрали бы сразу, как и Карреру
Стадо уничтожает или изгоняет чужаков
Стало тошнить от Спартака!!!!
Каррера вытащил этих посредственностей из старпёровского спартаковского
болота, привёл их к чемпионству, а эти посредственности от такого достижения
возомнили себя звёздами РосЧемпа и начали сползать от бессилия, неся, эту непосильную для них, чемпионскую тяжесть
Но снова Каррера стал вытягивать этих посредственностей и мог привести их
ко Второму Чемпионству, но не хватило у этих посредственностей ни мужицкого
закваса, ни самолюбия, ни физухи - в здоровом теле здоровый дух, у них дух с душком оказывается… Они это показали и отблагодарили Керреру
А Каррера остался верен себе: он в них видел птенцов желторотых, в которых вкладывал свое мировозрение и волю к победе, но они его не понимали не потому что из-за языка, а из-за своей душевной черствости и человеческой тупости, но он попытался ещё раз сказать им своим расставанием, что надо беречь человеческое достоинство и репутацию.
Ура Каррере!
А вся страна с удовольствием наблюдает как разваливается свинарник ))
А вся страна с удовольствием наблюдает как разваливается свинарник ))
Да как Вы не понимаете, что Глушаков лишь часть механизма Спартака, не надо вешать на него всех собак, мне он всегда как игрок нравился ИМХО
Да как Вы не понимаете, что Глушаков лишь часть механизма Спартака, не надо вешать на него всех собак, мне он всегда как игрок нравился ИМХО
Ни Каррера, ни Спартак, ни Глушаков пока никому ничего не объясняли. Судя по тексту статьи, автор тоже ничего ничего не знает, но пишет по принципу "дыма без огня не бывает".
Очень похоже на то, как англичане пишут про отравление Скрипалей о России: "highly likely", значит правда и доказано.
Это не журналистика, это жульничество и травля Глушакова.
Ни Каррера, ни Спартак, ни Глушаков пока никому ничего не объясняли. Судя по тексту статьи, автор тоже ничего ничего не знает, но пишет по принципу "дыма без огня не бывает".
Очень похоже на то, как англичане пишут про отравление Скрипалей о России: "highly likely", значит правда и доказано.
Это не журналистика, это жульничество и травля Глушакова.