Провалы клубов РПЛ в ЛЧ. Виноват не только «Локомотив»

07 ноября 2018, 12:30

«Соккер.ру» огорчают результаты чемпионов России в ЛЧ . «Локомотив» готов повторить антирекорд «Спартака», неудачи стали нормой.

Российские клубы недооценивают соперников

Арифметика подтверждает. Например, даже с учетом поражений в Севилье и Ливерпуле команда Карреры легко могла выйти в плей-офф ЛЧ . Достаточно было дважды обыграть «Марибор». Словенцы за 5 лет потратили на трансферы столько, как Глушакову платят за полгода.

Получив шесть пунктов с аутсайдером, «Спартак» обошел бы «Севилью» и мог подарить два матча против МЮ . Лига чемпионов – турнир про счастье фанатов от участия в великолепных сражениях на великих стадионах. Российские клубы этого не понимают?

И ведь очевидно, что «красно-белые» недооценили словенцев. Когда не везет со жребием – попадаются гранды, оговорки есть, и о них чуть позже. Но вспомните выступления «Зенита». Годами не встречают «Реал», «Барселону», «Манчестер Сити», «Баварию», «Ювентус», ПСЖ и так далее.

«Зенит» - последний российский клуб, сыгравший в плей-офф ЛЧ . Но в плей-офф против «Бенфики» тоже увидели недооценку и неготовность, как и от «Локомотива» в Стамбуле, например. Штаб Семина и лично Юрий Павлович не изучили ни турецкий клуб, ни остальных.

Команда приспосабливалась к оппонентам по ходу дела. Когда «железнодорожники» попадали на рельсы привычной игры – получались удачные отрезки, но целостной картинки нет. Чемпионы России посмотрели на состав группы и подумали: «Мы разве эти колхозы не обыграем?»

Никогда не признают соперников, но так и было. Отсутствие профессионализма мешает в ЛЧ , как и нехватка концентрации. «Спартак», отбившийся от «Ливерпуля» дома, мог иначе сыграть в гостях. А «Зенит», например, не выходил из группы с «Бенфикой» и «Байером». Умудрился дважды слить нестабильным немцам.

«Зенит» - самый успешный, но влетал от «Аустрии» 4:1. Проигрывал «Андерлехту» не только в ЛЕ . Не выходил в группу ЛЧ из-за «Осера». Давным-давно, когда последний раз видели «Реал» и «Ювентус» в своем квартете, была ничья с БАТЭ . Причем сразу после двух побед в финалах еврокубков за год!

Стоит российским клубам хоть что-то выиграть – сразу отрываются от земли. ЦСКА сейчас может оправдаться молодостью, но в старом чемпионском составе были ниже «Виктории» в группе. Даже серия с пропущенными голами – результат плохой подготовки, ведь не только с «Баварией» играли.

Москвичи скорее отвоюют ничью с «Манчестер Юнайтед», а может даже обыграют «Манчестер Сити» - и то, и это видели за последние четыре года, нежели не проиграют ПСВ или «Виктории», чтобы цепляться за плей-офф Лиги чемпионов до последнего тура.

Жуткая серия «Локомотива» - дань общей традиции, которая плюет на подготовку к соперникам. А с фаворитами часто просто рассыпаются, что тоже говорит о плохой подготовке, но уже моральной. В Лиге чемпионов надо демонстрировать уважение к соперникам!

И знаем по глупым поражениям фаворитов РПЛ – считаться с оппонентами почти никто не умеет. Заявлениям о силе «Шальке», «Порту» и «Галатасарая» в Москве не поверили. Если бы поверили – шли на первом месте, ведь ничего невероятного оппоненты не показывают. Дежурно проигрывать не совсем грандам еще обиднее, чем фаворитам.

Разница в финансах – не оправдание в Лиге чемпионов

Вы много раз читали в комментариях: «Зачем РПЛ три места в ЛЧ ? Чтобы позориться? ЛЕ – наш турнир. Надо туда попадать и стараться играть успешно». Такое ощущение, что не понимают – клубам РПЛ нужна репутация, чтобы заманивать крутых игроков и расти.

Плюс есть финансовые правила УЕФА . «Спартак» продал Промеса после ПАОКа. Это ПСЖ и МС давали штрафы, а «Динамо» и «Рубину» прилетали отлучения от еврокубков. ЛЧ после увеличения премиальных – залог клубного роста. А вот «бедность» грандов РПЛ точно не служит оправданием.

Пока в топ-5 богатые становятся еще мощнее (не исключено, что при этом обходят правила УЕФА ), умные клубы выдумывают, как выкрутиться. Например, «Наполи» - богатая команда, но их стартовый состав на матч с ПСЖ обошелся примерно в 100 млн евро. Почти столько «Зенит» потратил, чтобы вернуться в ЛЧ при Манчини.

Вторым по цене у неаполитанцев вчера был Максимович – тот, что весной играл за «Спартак», за него заплатили 18 млн евро, тогда как за Кулибали вдвое меньше. Надо уметь искать игроков! И не бояться тех, кто богаче. Вчерашний стартовый состав ПСЖ обошелся шейхам почти в 600 млн евро – в шесть раз дороже, а на замену вышел Кавани!

Но «Наполи» не проиграл парижанам, сражался и смотрелся достойно, как и в случае битвы с «Ливерпулем», которого сумел переиграть, не тратя столько денег, как Клопп. «Локомотиву» нет оправданий, ведь его состав недорогой – чемпионская основа собрана за копейки даже по меркам трансферов «Зенита».

Вот только «Шальке», «Галатасарай» и «Порту», даже когда тратят больше, отличаются от чемпиона РПЛ не финансовой гегемонией. Надо уметь играть в Европе, не кивая на деньги. Например, бюджет «Севильи» за последние пять лет стал опережать бюджет «Спартака» именно благодаря успехам в Европе.

Если бы Эмери встретил российского Мончи в Москве, а не испанского в Андалусии, фанаты «красно-белых» поставили бы Федуну памятник при жизни у стен «Открытие-Арены» за свои деньги – после хотя бы одного финала Лиги Европы.

Не в деньгах дело, раньше хватало глупых именно футбольных поражений. Сама серия «Локомотива», особенно с учетом, что ни с одним грандом и фаворитом не пересеклись, будучи сеяным из первой корзины, прямо указывает на вину команды. Впрочем, дело не только в поражениях, но и в их характере.

Выступления призеров РПЛ в главном еврокубке - позор

Лишь дважды ЦСКА не везло со жребием. Но не выйти из группы, где «Вольфсбург» и ПСВ - стыдно. Дважды играть вничью с «Байером», когда победы могли изменить расклад – недостойный результат. Даже не зацепиться за плей-офф ЛЧ , хотя «Бенфика» и «Базель», как и нынешний МЮ , могли отдать очки – сомнительный успех.

Со «Спартаком» все понятно – редко бывали в ЛЧ , разочаровали, ведь после 5:1 против «Севильи» надо было совсем иначе относиться к оставшимся матчам. Но и выступление «Локомотива» – позор. Как раз потому, что в Стамбуле были моменты. Потому что «Шальке» провалил старт Бундеслиги. Дома надо было обыгрывать немцев, а не ждать 0:0 и пропускать в конце.

И в действиях «Порту» ничего выдающегося нет, а сами чемпионы России предложили только старания. «Драконы» - обычная рисковая команда, которая реализовала моменты, а «Локомотив», как Гильерме и Эдер, промахнулся. «Зенит» умудряется не выходить в ЛЧ через РПЛ , и это их личный клубный позор последних лет, особенно с учетом, что даже «Ростов» в ЛЧ играл.

Но ЦСКА , «Спартак» и «Локомотив» тоже ничего не показали. Причем никто не просил прыгать выше головы, выходить в полуфинал, например. Надо стабильно бывать в плей-офф хотя бы ЛЕ – а даже опытному составу «армейцев» подвиг дался не с первой попытки. Надо уважать соперников, элементарное требование для профессионального спорта.

А «Спартак» дважды не обыграл «Марибор». Те даже чемпионами Словении не стали! Теперь «Локомотив» собрал 4 поражения и идет на повторение антирекорда «Спартака» с шестью влетами и разницей 1:18. А вы помните состав той группы? «Валенсия», «Базель» и «Ливерпуль», причем вторыми стали швейцарцы.

В футболе не засчитывают «удачные отрезки». Когда «Боруссия» нанесла по воротам Облака 5 ударов и забила 4 раза – счет с «Атлетико» был 4:0. Вчера по точным ударам получилось 7:0. Засчитают только результат, а не попытки немцев сыграть иначе и не получить первое заслуженное поражение сезона. Вот в этом и ключ – провалы клубов РПЛ в ЛЧ очень частое явление, к сожалению.

Что «Локомотив» сделал, чтобы после обидного погрома в Стамбуле собрать три победы? Старательно и бесполезно атаковал? Российские клубы не умеют и не учатся играть в ЛЧ , и это злит! Миллионы людей тратят время, деньги, недосыпают, чтобы поддержать команды, а становятся свидетелями провалов. Признавая, что порой не везет со жребием или в конкретной игре, когда имеем дело с десятками неудачных попыток, полезно начать с признания, что сами виноваты.

В ЛЧ есть клубы, которые чемпионы и вице-чемпионы России обязаны обыгрывать. Но часто уступают середнякам, что полностью разбивает два популярных мифа. Первый, что неудачи в ЛЧ – результат ослабления РПЛ . Неправда, российские клубы за 27 сезонов лишь дважды были в четвертьфиналах, играют примерно одинаково. А второй миф заключается в том, что невозможно побеждать из-за богатства оппонентов.

Тоже неправда, ведь «Рома», чей бюджет в три раза ниже каталонского, весной вынесла «Барселону» 3:0, а недавно уступила кризисному «Реалу» 0:3. «Волки» сами заслужили и сами виноваты! Нужно учиться сражаться, и тогда станет больше побед, как в случае ЦСКА и победителей ЛЧ . «Армейцев» не остановило, что у «Реала» бюджет в 10 раз выше.

Надо ловить титулованных соперников на спадах, заслужить уважение и везение, необходимо работать над трансферной политикой и тактикой. Нужно быть профессиональнее, а с этим есть проблемы у всех грандов РПЛ , что за последнее десятилетие доказано неоднократно, ведь за 27 сезонов имели много попыток, а в четвертьфиналах были 2 раза.

«Локомотив» оказался в первой корзине, получил нормальных соперников, но уже повторил антирекорд «Блэкберна». Это провал, невзирая на старания. Но не единичный, а выводов никто не делает – проигрывают средним соперникам.