Провалы клубов РПЛ в ЛЧ. Виноват не только «Локомотив»

«Соккер.ру» огорчают результаты чемпионов России в ЛЧ. «Локомотив» готов повторить антирекорд «Спартака», неудачи стали нормой.
Российские клубы недооценивают соперников
Арифметика подтверждает. Например, даже с учетом поражений в Севилье и Ливерпуле команда Карреры легко могла выйти в плей-офф ЛЧ. Достаточно было дважды обыграть «Марибор». Словенцы за 5 лет потратили на трансферы столько, как Глушакову платят за полгода.
Получив шесть пунктов с аутсайдером, «Спартак» обошел бы «Севилью» и мог подарить два матча против МЮ. Лига чемпионов – турнир про счастье фанатов от участия в великолепных сражениях на великих стадионах. Российские клубы этого не понимают?
И ведь очевидно, что «красно-белые» недооценили словенцев. Когда не везет со жребием – попадаются гранды, оговорки есть, и о них чуть позже. Но вспомните выступления «Зенита». Годами не встречают «Реал», «Барселону», «Манчестер Сити», «Баварию», «Ювентус», ПСЖ и так далее.
«Зенит» - последний российский клуб, сыгравший в плей-офф ЛЧ. Но в плей-офф против «Бенфики» тоже увидели недооценку и неготовность, как и от «Локомотива» в Стамбуле, например. Штаб Семина и лично Юрий Павлович не изучили ни турецкий клуб, ни остальных.
Команда приспосабливалась к оппонентам по ходу дела. Когда «железнодорожники» попадали на рельсы привычной игры – получались удачные отрезки, но целостной картинки нет. Чемпионы России посмотрели на состав группы и подумали: «Мы разве эти колхозы не обыграем?»
Никогда не признают соперников, но так и было. Отсутствие профессионализма мешает в ЛЧ, как и нехватка концентрации. «Спартак», отбившийся от «Ливерпуля» дома, мог иначе сыграть в гостях. А «Зенит», например, не выходил из группы с «Бенфикой» и «Байером». Умудрился дважды слить нестабильным немцам.
«Зенит» - самый успешный, но влетал от «Аустрии» 4:1. Проигрывал «Андерлехту» не только в ЛЕ. Не выходил в группу ЛЧ из-за «Осера». Давным-давно, когда последний раз видели «Реал» и «Ювентус» в своем квартете, была ничья с БАТЭ. Причем сразу после двух побед в финалах еврокубков за год!
Стоит российским клубам хоть что-то выиграть – сразу отрываются от земли. ЦСКА сейчас может оправдаться молодостью, но в старом чемпионском составе были ниже «Виктории» в группе. Даже серия с пропущенными голами – результат плохой подготовки, ведь не только с «Баварией» играли.
Москвичи скорее отвоюют ничью с «Манчестер Юнайтед», а может даже обыграют «Манчестер Сити» - и то, и это видели за последние четыре года, нежели не проиграют ПСВ или «Виктории», чтобы цепляться за плей-офф Лиги чемпионов до последнего тура.
Жуткая серия «Локомотива» - дань общей традиции, которая плюет на подготовку к соперникам. А с фаворитами часто просто рассыпаются, что тоже говорит о плохой подготовке, но уже моральной. В Лиге чемпионов надо демонстрировать уважение к соперникам!
И знаем по глупым поражениям фаворитов РПЛ – считаться с оппонентами почти никто не умеет. Заявлениям о силе «Шальке», «Порту» и «Галатасарая» в Москве не поверили. Если бы поверили – шли на первом месте, ведь ничего невероятного оппоненты не показывают. Дежурно проигрывать не совсем грандам еще обиднее, чем фаворитам.
Разница в финансах – не оправдание в Лиге чемпионов
Вы много раз читали в комментариях: «Зачем РПЛ три места в ЛЧ? Чтобы позориться? ЛЕ – наш турнир. Надо туда попадать и стараться играть успешно». Такое ощущение, что не понимают – клубам РПЛ нужна репутация, чтобы заманивать крутых игроков и расти.
Плюс есть финансовые правила УЕФА. «Спартак» продал Промеса после ПАОКа. Это ПСЖ и МС давали штрафы, а «Динамо» и «Рубину» прилетали отлучения от еврокубков. ЛЧ после увеличения премиальных – залог клубного роста. А вот «бедность» грандов РПЛ точно не служит оправданием.
Пока в топ-5 богатые становятся еще мощнее (не исключено, что при этом обходят правила УЕФА), умные клубы выдумывают, как выкрутиться. Например, «Наполи» - богатая команда, но их стартовый состав на матч с ПСЖ обошелся примерно в 100 млн евро. Почти столько «Зенит» потратил, чтобы вернуться в ЛЧ при Манчини.
Вторым по цене у неаполитанцев вчера был Максимович – тот, что весной играл за «Спартак», за него заплатили 18 млн евро, тогда как за Кулибали вдвое меньше. Надо уметь искать игроков! И не бояться тех, кто богаче. Вчерашний стартовый состав ПСЖ обошелся шейхам почти в 600 млн евро – в шесть раз дороже, а на замену вышел Кавани!
Но «Наполи» не проиграл парижанам, сражался и смотрелся достойно, как и в случае битвы с «Ливерпулем», которого сумел переиграть, не тратя столько денег, как Клопп. «Локомотиву» нет оправданий, ведь его состав недорогой – чемпионская основа собрана за копейки даже по меркам трансферов «Зенита».
Вот только «Шальке», «Галатасарай» и «Порту», даже когда тратят больше, отличаются от чемпиона РПЛ не финансовой гегемонией. Надо уметь играть в Европе, не кивая на деньги. Например, бюджет «Севильи» за последние пять лет стал опережать бюджет «Спартака» именно благодаря успехам в Европе.
Если бы Эмери встретил российского Мончи в Москве, а не испанского в Андалусии, фанаты «красно-белых» поставили бы Федуну памятник при жизни у стен «Открытие-Арены» за свои деньги – после хотя бы одного финала Лиги Европы.
Не в деньгах дело, раньше хватало глупых именно футбольных поражений. Сама серия «Локомотива», особенно с учетом, что ни с одним грандом и фаворитом не пересеклись, будучи сеяным из первой корзины, прямо указывает на вину команды. Впрочем, дело не только в поражениях, но и в их характере.
Выступления призеров РПЛ в главном еврокубке - позор
Лишь дважды ЦСКА не везло со жребием. Но не выйти из группы, где «Вольфсбург» и ПСВ - стыдно. Дважды играть вничью с «Байером», когда победы могли изменить расклад – недостойный результат. Даже не зацепиться за плей-офф ЛЧ, хотя «Бенфика» и «Базель», как и нынешний МЮ, могли отдать очки – сомнительный успех.
Со «Спартаком» все понятно – редко бывали в ЛЧ, разочаровали, ведь после 5:1 против «Севильи» надо было совсем иначе относиться к оставшимся матчам. Но и выступление «Локомотива» – позор. Как раз потому, что в Стамбуле были моменты. Потому что «Шальке» провалил старт Бундеслиги. Дома надо было обыгрывать немцев, а не ждать 0:0 и пропускать в конце.
И в действиях «Порту» ничего выдающегося нет, а сами чемпионы России предложили только старания. «Драконы» - обычная рисковая команда, которая реализовала моменты, а «Локомотив», как Гильерме и Эдер, промахнулся. «Зенит» умудряется не выходить в ЛЧ через РПЛ, и это их личный клубный позор последних лет, особенно с учетом, что даже «Ростов» в ЛЧ играл.
Но ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» тоже ничего не показали. Причем никто не просил прыгать выше головы, выходить в полуфинал, например. Надо стабильно бывать в плей-офф хотя бы ЛЕ – а даже опытному составу «армейцев» подвиг дался не с первой попытки. Надо уважать соперников, элементарное требование для профессионального спорта.
А «Спартак» дважды не обыграл «Марибор». Те даже чемпионами Словении не стали! Теперь «Локомотив» собрал 4 поражения и идет на повторение антирекорда «Спартака» с шестью влетами и разницей 1:18. А вы помните состав той группы? «Валенсия», «Базель» и «Ливерпуль», причем вторыми стали швейцарцы.
В футболе не засчитывают «удачные отрезки». Когда «Боруссия» нанесла по воротам Облака 5 ударов и забила 4 раза – счет с «Атлетико» был 4:0. Вчера по точным ударам получилось 7:0. Засчитают только результат, а не попытки немцев сыграть иначе и не получить первое заслуженное поражение сезона. Вот в этом и ключ – провалы клубов РПЛ в ЛЧ очень частое явление, к сожалению.
Что «Локомотив» сделал, чтобы после обидного погрома в Стамбуле собрать три победы? Старательно и бесполезно атаковал? Российские клубы не умеют и не учатся играть в ЛЧ, и это злит! Миллионы людей тратят время, деньги, недосыпают, чтобы поддержать команды, а становятся свидетелями провалов. Признавая, что порой не везет со жребием или в конкретной игре, когда имеем дело с десятками неудачных попыток, полезно начать с признания, что сами виноваты.
В ЛЧ есть клубы, которые чемпионы и вице-чемпионы России обязаны обыгрывать. Но часто уступают середнякам, что полностью разбивает два популярных мифа. Первый, что неудачи в ЛЧ – результат ослабления РПЛ. Неправда, российские клубы за 27 сезонов лишь дважды были в четвертьфиналах, играют примерно одинаково. А второй миф заключается в том, что невозможно побеждать из-за богатства оппонентов.
Тоже неправда, ведь «Рома», чей бюджет в три раза ниже каталонского, весной вынесла «Барселону» 3:0, а недавно уступила кризисному «Реалу» 0:3. «Волки» сами заслужили и сами виноваты! Нужно учиться сражаться, и тогда станет больше побед, как в случае ЦСКА и победителей ЛЧ. «Армейцев» не остановило, что у «Реала» бюджет в 10 раз выше.
Надо ловить титулованных соперников на спадах, заслужить уважение и везение, необходимо работать над трансферной политикой и тактикой. Нужно быть профессиональнее, а с этим есть проблемы у всех грандов РПЛ, что за последнее десятилетие доказано неоднократно, ведь за 27 сезонов имели много попыток, а в четвертьфиналах были 2 раза.
«Локомотив» оказался в первой корзине, получил нормальных соперников, но уже повторил антирекорд «Блэкберна». Это провал, невзирая на старания. Но не единичный, а выводов никто не делает – проигрывают средним соперникам.
У Локомотива была самая легкая группа!!!
Вообще в лиге чемпионов, все клубы или равны или ниже классом, согласно рейтингу УЕФА мы выше классом!!!
ЦСКА, красавцы достойно выступают, за ними конечно не слежу, смотрю образ Лиги чемпионов!
Спартак не достоин в этом году Лиги Чемпионов, в том году показывали неплохие игры, была и радость и боль, надежда и опустошение, но футбол на этом и стоится!
Ростов, Рубин - дебюты, мотивировать хорошо, как Спартак в 90х! ( пример Исландия, Греция на ЧЕ, ГАНА на ЧМ) но потом все, футбол берет своё!
Зачем все время вспонимать Спартак в мире много клубов с аналогичной историей взять к примеру Копенгаген, баер, многие проигрывают с крупным счетом)
Зенит, честно говорить даже о нем не хочу, не из-за клуба, а надменности болельщиков! Пусть Зенит живет своей жизнью и создаёт свой чемпионат, без Спартака, Локомотива, ЦСКА Ахмата и Анжи) и доминируют там и ежегодно показывают класс в лиги чемпионов)
У Локомотива была самая легкая группа!!!
Вообще в лиге чемпионов, все клубы или равны или ниже классом, согласно рейтингу УЕФА мы выше классом!!!
ЦСКА, красавцы достойно выступают, за ними конечно не слежу, смотрю образ Лиги чемпионов!
Спартак не достоин в этом году Лиги Чемпионов, в том году показывали неплохие игры, была и радость и боль, надежда и опустошение, но футбол на этом и стоится!
Ростов, Рубин - дебюты, мотивировать хорошо, как Спартак в 90х! ( пример Исландия, Греция на ЧЕ, ГАНА на ЧМ) но потом все, футбол берет своё!
Зачем все время вспонимать Спартак в мире много клубов с аналогичной историей взять к примеру Копенгаген, баер, многие проигрывают с крупным счетом)
Зенит, честно говорить даже о нем не хочу, не из-за клуба, а надменности болельщиков! Пусть Зенит живет своей жизнью и создаёт свой чемпионат, без Спартака, Локомотива, ЦСКА Ахмата и Анжи) и доминируют там и ежегодно показывают класс в лиги чемпионов)
Но мне нравится как свинота тут пригорает, желая Роме победы. Прямо как перед игрой с Реалом в Москве. А по поводу победы ЦСКА над Реалом свиньи до сих пор истерят везде )))
P.S. Завтра все спартачи станут шотландцами )
Но мне нравится как свинота тут пригорает, желая Роме победы. Прямо как перед игрой с Реалом в Москве. А по поводу победы ЦСКА над Реалом свиньи до сих пор истерят везде )))
P.S. Завтра все спартачи станут шотландцами )
Михаил Грушевский: удачи,ЦСКА
Нобель Арустамян:удачи,ЦСКА
Сергей Карасев : удачи,ЦСКА
Михаил Безбородов : удачи,ЦСКА
Виталий Мутко :удачи,ЦСКА
Ваня Худший : удачи,ЦСКА
Массимо Каррера: удачи,Рома
Дмитрий Назаров : удачи,Рома
Рауль Рианчо : удачи,Рома
Александр Шмурнов : удачи,Рома
Роман Еременко : удачи,Рома
Зоран Тошич : удачи ,Рома
Эрик Хаген,удачи ,Рома
MALOVAR : удачи,Рома
Михаил Грушевский: удачи,ЦСКА
Нобель Арустамян:удачи,ЦСКА
Сергей Карасев : удачи,ЦСКА
Михаил Безбородов : удачи,ЦСКА
Виталий Мутко :удачи,ЦСКА
Ваня Худший : удачи,ЦСКА
Массимо Каррера: удачи,Рома
Дмитрий Назаров : удачи,Рома
Рауль Рианчо : удачи,Рома
Александр Шмурнов : удачи,Рома
Роман Еременко : удачи,Рома
Зоран Тошич : удачи ,Рома
Эрик Хаген,удачи ,Рома
MALOVAR : удачи,Рома
За Акинфеева и Головина тебе, как и 99% пишущих тут про них гадости, не стыдно - вы просто завидуете до колик в желудке, что они играют (или как Головин - играли) за ЦСКА, а не за любительский клуб из Тарасовки, чьи достижения в этом сезоне - это поражение в Салониках и вылет из квалификации в ЛЧ и поражение в Вене, что видимо вызывает у спартачей небывалую гордость за свой клуб
За Акинфеева и Головина тебе, как и 99% пишущих тут про них гадости, не стыдно - вы просто завидуете до колик в желудке, что они играют (или как Головин - играли) за ЦСКА, а не за любительский клуб из Тарасовки, чьи достижения в этом сезоне - это поражение в Салониках и вылет из квалификации в ЛЧ и поражение в Вене, что видимо вызывает у спартачей небывалую гордость за свой клуб
ЦСКА, иногда Зенит, чаще Ростов/Краснодар (хоть и редко призеры) - вот кто не позорит РПЛ в ЛЧ. А последние 2 чемпиона - вот это да, тут ноу коммент гг изи.
ЦСКА, иногда Зенит, чаще Ростов/Краснодар (хоть и редко призеры) - вот кто не позорит РПЛ в ЛЧ. А последние 2 чемпиона - вот это да, тут ноу коммент гг изи.
Я много раз и писал такое. Могу ещё раз повторить :) И я понимаю, что клубам нужна репутация. Так они её и создают. Репутация Зенита - клуб, который купит любой хлам за дорого. Клуб, который активно работает не только на трансферном рынке, но и на судейском. Клуб, игроки которого не уважают и ни во что не ставят даже своих болельщиков. С недавних пор это ещё клуб, который даёт кров уголовникам. Вот она, репутация Зенита. Какую вы ему ещё хотите дать?
Репутация ЦСКА от зенитовской отличается только тем, что в противовес питерскому клубу этот нищий и перебивается на подачках как бездомная собака. Всё остальное тоже самое - та же работа с судьями, те же барские замашки, несоответствующие статусу слабого по европейским меркам клуба...
Проблемы Локомотива и Спартака примерно одинаковые - нет никакого взаимопонимания между тренерами и руководством.
Только два клуба вызывают уважение - Краснодар и Ростов. Лучше бы они сейчас в ЛЧ играли вместо этих двух нынешних поставщиков очков всем и вся.
Так зачем нашим клубам три места в ЛЧ? Слова - нужно расти - напоминают слова нынешней власти, которая 20-ть лет у руля страны, и каждый год потчует народ - надо расти, надо расти. Кто мешал расти всё это время Зениту? ЦСКА? Они растут, только вниз. Чем дальше, тем хуже. Деградация полная российского футбола. И будет она до тех пор, пока в руководство клубов, в руководство лиги и всех спортивных комитетов не придут люди, которые знают эту работу, а не так, что неудавшиеся строители начинают спортом руководить.
Не нужна ЛЧ нам в нашем сегодняшнем виде. Я, например, ЛЧ смотрю ради самого красивого футбола на планете и вовсе не горю желанием смотреть от это сегодняшнее безобразие в исполнении коней или паровоза.
Я много раз и писал такое. Могу ещё раз повторить :) И я понимаю, что клубам нужна репутация. Так они её и создают. Репутация Зенита - клуб, который купит любой хлам за дорого. Клуб, который активно работает не только на трансферном рынке, но и на судейском. Клуб, игроки которого не уважают и ни во что не ставят даже своих болельщиков. С недавних пор это ещё клуб, который даёт кров уголовникам. Вот она, репутация Зенита. Какую вы ему ещё хотите дать?
Репутация ЦСКА от зенитовской отличается только тем, что в противовес питерскому клубу этот нищий и перебивается на подачках как бездомная собака. Всё остальное тоже самое - та же работа с судьями, те же барские замашки, несоответствующие статусу слабого по европейским меркам клуба...
Проблемы Локомотива и Спартака примерно одинаковые - нет никакого взаимопонимания между тренерами и руководством.
Только два клуба вызывают уважение - Краснодар и Ростов. Лучше бы они сейчас в ЛЧ играли вместо этих двух нынешних поставщиков очков всем и вся.
Так зачем нашим клубам три места в ЛЧ? Слова - нужно расти - напоминают слова нынешней власти, которая 20-ть лет у руля страны, и каждый год потчует народ - надо расти, надо расти. Кто мешал расти всё это время Зениту? ЦСКА? Они растут, только вниз. Чем дальше, тем хуже. Деградация полная российского футбола. И будет она до тех пор, пока в руководство клубов, в руководство лиги и всех спортивных комитетов не придут люди, которые знают эту работу, а не так, что неудавшиеся строители начинают спортом руководить.
Не нужна ЛЧ нам в нашем сегодняшнем виде. Я, например, ЛЧ смотрю ради самого красивого футбола на планете и вовсе не горю желанием смотреть от это сегодняшнее безобразие в исполнении коней или паровоза.
А про зенит я давно говорил. Что жеребьёвка с их участием подозрительная всегда! Ну не может такого быть, что бы у ЦСКА постоянно то МС, то МЮ, то Бавария, а у них никого. Хотя у лoxo то же группа так себе.
Стыдно за спартак.
А про зенит я давно говорил. Что жеребьёвка с их участием подозрительная всегда! Ну не может такого быть, что бы у ЦСКА постоянно то МС, то МЮ, то Бавария, а у них никого. Хотя у лoxo то же группа так себе.
Стыдно за спартак.
спартак
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей греческому ПАОК
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
спартак
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей греческому ПАОК
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Константин позабыл что Зенит на 16-17 месте всегда а был и на 12! И когда происходит жеребьевка то Зенит просто не может попасть на эти команды! В отличии от Зенита Спартак на 108 месте и по этой причине так как команда слабая ей достаются сильные соперники ))
Зенит делом доказал, а не пустыми словами о величии!
Константин позабыл что Зенит на 16-17 месте всегда а был и на 12! И когда происходит жеребьевка то Зенит просто не может попасть на эти команды! В отличии от Зенита Спартак на 108 месте и по этой причине так как команда слабая ей достаются сильные соперники ))
Зенит делом доказал, а не пустыми словами о величии!