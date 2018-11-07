История достойного поражения. «Рома» перехитрила ЦСКА

07 ноября 2018, 23:23

Полуфиналист ЛЧ подтвердил, что готов к матчам с ЦСКА . «Волки» рационально взяли новую победу, и «Соккер.ру» анализирует досадный результат.

«Рома» сыграла по ситуации - рационально, расчетливо, экономя силы, даже парочку раз не пользуясь неплохими моментами. Неправильно шипы подобрали, раз спотыкались о поле? «Волки» были лучше, чем в последних матчах, ведь «армейцы» позволили им играть с ошибками без последствий.

А что же москвичи? Все знают, почему ЦСКА сложно оценивать. Команда новая, на поле полно тех, кого раньше не было. Набабкин не всегда был основным, а сейчас Щенников не играет в старте. У Дзагоева новая травма. Чалов раньше был самым младшим, а теперь важный футболист. Плюс за «армейцев» постоянно играют ребята для молодежных сборных.

При этом возраст - не индульгенция в ЛЧ , поэтому крайне важно, что после досадной ошибки на старте матча – банальный стандарт, плохая игра защитников и вратаря, сумели отыграться. Хотя этого оказалось мало, ведь «Роме», как и дома, улыбалась удача. Классика победы малой кровью, словно умиляясь тем, как симпатично соперник дергается. Но забить умиление не помешало.

Цифровое измерение матча ЦСКА – «Рома»

51 % на 49 % – распределение владения мячом в пользу ЦСКА . Даже после удаления Магнуссона «Рома» не забрала себе мяч. Им было удобно играть вторым номером, ведь работали контратаки и повторяли сценарий первого матча, когда у ЦСКА были моменты, а забивала «Рома».

12:17 – счет по ударам показывает, как легко «волков» допускали до ворот Акинфеева. И хотя по точным выстрелам уже 6:6, ряд ударов и по воротам Игоря, и по воротам Ульсена не был опасным, ведь по факту имеем счет 1:0 по парированным сложным ударам.

452:432 – счет по передачам за игру. У соперников был довольно высокий брак (77-78 %), но когда и по количеству пасов, и по проценту точных равны, то понятно, что «Рома» отдала ЦСКА мяч ровно настолько, насколько им было выгодно. По комбинациям с завершающими ударами счет 10:11, «волки» многое контролировали, хотя и ошибались.

18:30 – единственный параметр, где у «Ромы» существенная победа. Речь о борьбе на втором этаже, и даже огорчает, что у Джеко было тотальное преимущество второй раз в серии спаренных матчей. Бекао с Эдином не справился – минус бразильцу в трансферную карму.

По обводкам, попыткам отбора, перехватам, выносам мяча от ворот, заблокированным ударам, даже зафиксированным офсайдам – равенство. ЦСКА старался, «Рома» выжидала, но осталась на уровне соперника. Итальянцы сильнее, чем хотелось бы, они защищали шанс взять шесть пунктов в двух матчах и справились.

Досада поединка. Травма Фернандеса

Не везет Марио в последнее время. То случайно столкнулся с Раушем – коленом в колено, то неудачно подвернулся и получил повреждение с «Ромой». Надеемся, с Фернандесом все в порядке, но без него не было баланса в игре. Загрузка правого фланга позволяла другим игрокам получить время для выбора позиций и решений. Потеряв козырь, перенаправить игру не сумели.

Бригада Чакира прозевала офсайд?

Одиозного турецкого арбитра подвел один из ассистентов – не заметил сложный микроскопичный офсайд при втором голе итальянцев. Все знают, что Лига чемпионов настолько бедный турнир, что VAR позволить себе не могут? А если серьезно, то это уже давно не смешно. Мелкие ошибки решают судьбу матчей. При ничейном счете «Рома» работала бы иначе, у ЦСКА было бы больше контратак. А так «волки» получили преимущество второй раз за матч, по факту рефери им помогли.

Акинфеев мог сыграть иначе?

Голкипер из солидарности с Гильерме решил, что вратари с опытом игры в сборной России на этой неделе должны ошибаться? Акинфеев – опытный голкипер, но у него есть одна привычка молодого вратаря. Любой голкипер знает, что если выходишь – иди до конца. А если не уверен – стой на линии.

Игорь Владимирович уверен в себе, но до конца идет не всегда. Помог несостоявшемуся защитнику «Зенита» Маноласу забить такой важный для «Ромы» гол уже на четвертой минуте. При этом снова приходится отмечать, что тактика Ганчаренко с позиционной защитой при стандартах не работает – грек пробил бы, даже если бы Акинфеев реагировал на удар с линии ворот.

Со вторым мячом тоже все невесело для голкипера. Вратарь вышел из ворот, но не закрыл ближний угол. Акинфеев умеет лучше, а если вам хочется защитить Игоря после технических погрешностей – представьте, что аналогично сыграл Гильерме. Вратарь не обязательно бы выручил, но мог сыграть иначе на верховом выходе и при закрытии ближнего угла.

Вторая желтая Магнуссону по делу?

Джастин Клюйверт – быстрый и ловкий парень. Его папа шутит, что старший в семье не самый талантливый, ведь у Патрика четверка сыновей. Но даже одаренности Джастина хватило, чтобы прочитать эпизод и заработать для исландца Магнуссона вторую желтую. Если по первой карточке при большом желании можно спорить, то вторая по делу. Позиционную ошибку перекрыли фолом.

ЦСКА выйдет из группы в Лигу Европы?

Арнор Сигурдссон сегодня забил первый мяч за ЦСКА , и хотя очки не набрали, вряд ли «Реал» проиграет «Виктории», чтобы усложнить москвичам жизнь. Поэтому у российского клуба есть преимущество в борьбе за третью строчку.

Цифры представлены выше – любители фактов смогут сравнивать ощущения и результат. Но после домашних матчей против «Реала» и «Ромы» очевидно, что у команды ЦСКА есть будущее в еврокубках.

Наблюдаем кризис результатов, что для юной команды нормально. Но вечно молодые, вроде «Боруссии» из Дортмунда, еще и серию из побед могут выдать. Так что ЦСКА остается соперником, с которым приходится считаться всем, даже победителю и полуфиналисту ЛЧ .

Против «Ромы» без Дзагоева и Фернандеса, которые одним пасом могли заставить «волков» безуспешно отыгрываться, ЦСКА отбегал довольно резво и достойно. Пусть нарвались на удаление в момент, когда могли переломить ход матча и выйти вперед, дрались до конца.

А если представить, что нет факторов смены основы за лето и возраста, то победа над «Реалом» и достойное поражение от «Ромы» дома – заявки на то, что через год, если ЦСКА снова окажется в Лиге чемпионов, выступят лучше. А вот локально «армейцы» провели еще один неудачный матч, ведь ошибались и проиграли.

Зато игра обнадеживающая – как и у еще одного представителя РПЛ в турнире. И против соперника, который намного выше классом, чем оппоненты того же «Локомотива». Тут от сравнений не уйти, ведь поражения объединяют представителей России. Но параллель заканчивается там, где начинают считать очки.