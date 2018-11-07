История достойного поражения. «Рома» перехитрила ЦСКА

Полуфиналист ЛЧ подтвердил, что готов к матчам с ЦСКА. «Волки» рационально взяли новую победу, и «Соккер.ру» анализирует досадный результат.
«Рома» сыграла по ситуации - рационально, расчетливо, экономя силы, даже парочку раз не пользуясь неплохими моментами. Неправильно шипы подобрали, раз спотыкались о поле? «Волки» были лучше, чем в последних матчах, ведь «армейцы» позволили им играть с ошибками без последствий.
А что же москвичи? Все знают, почему ЦСКА сложно оценивать. Команда новая, на поле полно тех, кого раньше не было. Набабкин не всегда был основным, а сейчас Щенников не играет в старте. У Дзагоева новая травма. Чалов раньше был самым младшим, а теперь важный футболист. Плюс за «армейцев» постоянно играют ребята для молодежных сборных.
При этом возраст - не индульгенция в ЛЧ, поэтому крайне важно, что после досадной ошибки на старте матча – банальный стандарт, плохая игра защитников и вратаря, сумели отыграться. Хотя этого оказалось мало, ведь «Роме», как и дома, улыбалась удача. Классика победы малой кровью, словно умиляясь тем, как симпатично соперник дергается. Но забить умиление не помешало.
Цифровое измерение матча ЦСКА – «Рома»
51 % на 49 % – распределение владения мячом в пользу ЦСКА. Даже после удаления Магнуссона «Рома» не забрала себе мяч. Им было удобно играть вторым номером, ведь работали контратаки и повторяли сценарий первого матча, когда у ЦСКА были моменты, а забивала «Рома».
12:17 – счет по ударам показывает, как легко «волков» допускали до ворот Акинфеева. И хотя по точным выстрелам уже 6:6, ряд ударов и по воротам Игоря, и по воротам Ульсена не был опасным, ведь по факту имеем счет 1:0 по парированным сложным ударам.
452:432 – счет по передачам за игру. У соперников был довольно высокий брак (77-78 %), но когда и по количеству пасов, и по проценту точных равны, то понятно, что «Рома» отдала ЦСКА мяч ровно настолько, насколько им было выгодно. По комбинациям с завершающими ударами счет 10:11, «волки» многое контролировали, хотя и ошибались.
18:30 – единственный параметр, где у «Ромы» существенная победа. Речь о борьбе на втором этаже, и даже огорчает, что у Джеко было тотальное преимущество второй раз в серии спаренных матчей. Бекао с Эдином не справился – минус бразильцу в трансферную карму.
По обводкам, попыткам отбора, перехватам, выносам мяча от ворот, заблокированным ударам, даже зафиксированным офсайдам – равенство. ЦСКА старался, «Рома» выжидала, но осталась на уровне соперника. Итальянцы сильнее, чем хотелось бы, они защищали шанс взять шесть пунктов в двух матчах и справились.
Досада поединка. Травма Фернандеса
Не везет Марио в последнее время. То случайно столкнулся с Раушем – коленом в колено, то неудачно подвернулся и получил повреждение с «Ромой». Надеемся, с Фернандесом все в порядке, но без него не было баланса в игре. Загрузка правого фланга позволяла другим игрокам получить время для выбора позиций и решений. Потеряв козырь, перенаправить игру не сумели.
Бригада Чакира прозевала офсайд?
Одиозного турецкого арбитра подвел один из ассистентов – не заметил сложный микроскопичный офсайд при втором голе итальянцев. Все знают, что Лига чемпионов настолько бедный турнир, что VAR позволить себе не могут? А если серьезно, то это уже давно не смешно. Мелкие ошибки решают судьбу матчей. При ничейном счете «Рома» работала бы иначе, у ЦСКА было бы больше контратак. А так «волки» получили преимущество второй раз за матч, по факту рефери им помогли.
Акинфеев мог сыграть иначе?
Голкипер из солидарности с Гильерме решил, что вратари с опытом игры в сборной России на этой неделе должны ошибаться? Акинфеев – опытный голкипер, но у него есть одна привычка молодого вратаря. Любой голкипер знает, что если выходишь – иди до конца. А если не уверен – стой на линии.
Игорь Владимирович уверен в себе, но до конца идет не всегда. Помог несостоявшемуся защитнику «Зенита» Маноласу забить такой важный для «Ромы» гол уже на четвертой минуте. При этом снова приходится отмечать, что тактика Ганчаренко с позиционной защитой при стандартах не работает – грек пробил бы, даже если бы Акинфеев реагировал на удар с линии ворот.
Со вторым мячом тоже все невесело для голкипера. Вратарь вышел из ворот, но не закрыл ближний угол. Акинфеев умеет лучше, а если вам хочется защитить Игоря после технических погрешностей – представьте, что аналогично сыграл Гильерме. Вратарь не обязательно бы выручил, но мог сыграть иначе на верховом выходе и при закрытии ближнего угла.
Вторая желтая Магнуссону по делу?
Джастин Клюйверт – быстрый и ловкий парень. Его папа шутит, что старший в семье не самый талантливый, ведь у Патрика четверка сыновей. Но даже одаренности Джастина хватило, чтобы прочитать эпизод и заработать для исландца Магнуссона вторую желтую. Если по первой карточке при большом желании можно спорить, то вторая по делу. Позиционную ошибку перекрыли фолом.
ЦСКА выйдет из группы в Лигу Европы?
Арнор Сигурдссон сегодня забил первый мяч за ЦСКА, и хотя очки не набрали, вряд ли «Реал» проиграет «Виктории», чтобы усложнить москвичам жизнь. Поэтому у российского клуба есть преимущество в борьбе за третью строчку.
Цифры представлены выше – любители фактов смогут сравнивать ощущения и результат. Но после домашних матчей против «Реала» и «Ромы» очевидно, что у команды ЦСКА есть будущее в еврокубках.
Наблюдаем кризис результатов, что для юной команды нормально. Но вечно молодые, вроде «Боруссии» из Дортмунда, еще и серию из побед могут выдать. Так что ЦСКА остается соперником, с которым приходится считаться всем, даже победителю и полуфиналисту ЛЧ.
Против «Ромы» без Дзагоева и Фернандеса, которые одним пасом могли заставить «волков» безуспешно отыгрываться, ЦСКА отбегал довольно резво и достойно. Пусть нарвались на удаление в момент, когда могли переломить ход матча и выйти вперед, дрались до конца.
А если представить, что нет факторов смены основы за лето и возраста, то победа над «Реалом» и достойное поражение от «Ромы» дома – заявки на то, что через год, если ЦСКА снова окажется в Лиге чемпионов, выступят лучше. А вот локально «армейцы» провели еще один неудачный матч, ведь ошибались и проиграли.
Зато игра обнадеживающая – как и у еще одного представителя РПЛ в турнире. И против соперника, который намного выше классом, чем оппоненты того же «Локомотива». Тут от сравнений не уйти, ведь поражения объединяют представителей России. Но параллель заканчивается там, где начинают считать очки.
У ЦСКА четыре пункта, терпимый результат для состава со средним возрастом ниже 24 лет в такой группе. Обидно лишь, что «Рома» смогла побыть вальяжной и хитрой и дома, и в гостях. У «волков» хватает проблем, но неопытные «армейцы» не воспользовались чужими минусами. «Рома» победила по принципам айкидо – рвение ЦСКА успешно направили против московского клуба.
Очень грустно смотреть на игру головой наших защитников. Раньше угловой у наших ворот, это 90% потеря мяча соперником. Наш угловой, это всегда серьезный момент. Сейчас ни реализовать навес, ни вынести головой никто не может. Хотя рост ЦЗ позволяет. Остается ждать Васина и может быть эти научатся.
Очень грустно смотреть на игру головой наших защитников. Раньше угловой у наших ворот, это 90% потеря мяча соперником. Наш угловой, это всегда серьезный момент. Сейчас ни реализовать навес, ни вынести головой никто не может. Хотя рост ЦЗ позволяет. Остается ждать Васина и может быть эти научатся.
ЦСКА смотрелся достойно, в отличии от Локо.
ЦСКА смотрелся достойно, в отличии от Локо.
Красивая цифра - 600-й гол. хе-хе
Красивая цифра - 600-й гол. хе-хе
Но про ЦСКА название такое: "История достойного поражения".
Болельщик ЦСКА никогда не напишет про Спартак хорошо, а про ЦСКА плохо. Горин - и есть болельщик ЦСКА, все мы это знаем. Не давайте ему писать о Спартаке, пожалуйста, пусть сочиняет статьи про превосходные и достойные поражения армейцев. В этом он прекрасен.
Но про ЦСКА название такое: "История достойного поражения".
Болельщик ЦСКА никогда не напишет про Спартак хорошо, а про ЦСКА плохо. Горин - и есть болельщик ЦСКА, все мы это знаем. Не давайте ему писать о Спартаке, пожалуйста, пусть сочиняет статьи про превосходные и достойные поражения армейцев. В этом он прекрасен.
Ну, что? На очереди порка от реала и - в ле к вашему любимому семинольному Спартаку и позориться дальше?
И стоило ли покупать Тулу в конце прошлого сезона, чтобы весь мир увидел вашу никчемность?!
Ну, что? На очереди порка от реала и - в ле к вашему любимому семинольному Спартаку и позориться дальше?
И стоило ли покупать Тулу в конце прошлого сезона, чтобы весь мир увидел вашу никчемность?!
П.с. а сектанты пусть дальше радуются чужим поражениям, ведь радоваться своим победам не получается. А есть позоры, скандалы, расследования. Пусть бесятся
П.с. а сектанты пусть дальше радуются чужим поражениям, ведь радоваться своим победам не получается. А есть позоры, скандалы, расследования. Пусть бесятся
Это вам не безумный пенальти Шахтеру - нападающий газон бутсой копнул, никого рядом нет, зато 11 метров есть.
Это вам не безумный пенальти Шахтеру - нападающий газон бутсой копнул, никого рядом нет, зато 11 метров есть.