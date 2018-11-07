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История достойного поражения. «Рома» перехитрила ЦСКА

07 ноября 2018, 23:23

Полуфиналист ЛЧ подтвердил, что готов к матчам с ЦСКА. «Волки» рационально взяли новую победу, и «Соккер.ру» анализирует досадный результат.

«Рома» сыграла по ситуации - рационально, расчетливо, экономя силы, даже парочку раз не пользуясь неплохими моментами. Неправильно шипы подобрали, раз спотыкались о поле? «Волки» были лучше, чем в последних матчах, ведь «армейцы» позволили им играть с ошибками без последствий.

А что же москвичи? Все знают, почему ЦСКА сложно оценивать. Команда новая, на поле полно тех, кого раньше не было. Набабкин не всегда был основным, а сейчас Щенников не играет в старте. У Дзагоева новая травма. Чалов раньше был самым младшим, а теперь важный футболист. Плюс за «армейцев» постоянно играют ребята для молодежных сборных.

При этом возраст - не индульгенция в ЛЧ, поэтому крайне важно, что после досадной ошибки на старте матча – банальный стандарт, плохая игра защитников и вратаря, сумели отыграться. Хотя этого оказалось мало, ведь «Роме», как и дома, улыбалась удача. Классика победы малой кровью, словно умиляясь тем, как симпатично соперник дергается. Но забить умиление не помешало.

Цифровое измерение матча ЦСКА – «Рома»

51 % на 49 % – распределение владения мячом в пользу ЦСКА. Даже после удаления Магнуссона «Рома» не забрала себе мяч. Им было удобно играть вторым номером, ведь работали контратаки и повторяли сценарий первого матча, когда у ЦСКА были моменты, а забивала «Рома».

12:17 – счет по ударам показывает, как легко «волков» допускали до ворот Акинфеева. И хотя по точным выстрелам уже 6:6, ряд ударов и по воротам Игоря, и по воротам Ульсена не был опасным, ведь по факту имеем счет 1:0 по парированным сложным ударам.

452:432 – счет по передачам за игру. У соперников был довольно высокий брак (77-78 %), но когда и по количеству пасов, и по проценту точных равны, то понятно, что «Рома» отдала ЦСКА мяч ровно настолько, насколько им было выгодно. По комбинациям с завершающими ударами счет 10:11, «волки» многое контролировали, хотя и ошибались.

18:30 – единственный параметр, где у «Ромы» существенная победа. Речь о борьбе на втором этаже, и даже огорчает, что у Джеко было тотальное преимущество второй раз в серии спаренных матчей. Бекао с Эдином не справился – минус бразильцу в трансферную карму.

По обводкам, попыткам отбора, перехватам, выносам мяча от ворот, заблокированным ударам, даже зафиксированным офсайдам – равенство. ЦСКА старался, «Рома» выжидала, но осталась на уровне соперника. Итальянцы сильнее, чем хотелось бы, они защищали шанс взять шесть пунктов в двух матчах и справились.

Досада поединка. Травма Фернандеса

Не везет Марио в последнее время. То случайно столкнулся с Раушем – коленом в колено, то неудачно подвернулся и получил повреждение с «Ромой». Надеемся, с Фернандесом все в порядке, но без него не было баланса в игре. Загрузка правого фланга позволяла другим игрокам получить время для выбора позиций и решений. Потеряв козырь, перенаправить игру не сумели.

Бригада Чакира прозевала офсайд?

Одиозного турецкого арбитра подвел один из ассистентов – не заметил сложный микроскопичный офсайд при втором голе итальянцев. Все знают, что Лига чемпионов настолько бедный турнир, что VAR позволить себе не могут? А если серьезно, то это уже давно не смешно. Мелкие ошибки решают судьбу матчей. При ничейном счете «Рома» работала бы иначе, у ЦСКА было бы больше контратак. А так «волки» получили преимущество второй раз за матч, по факту рефери им помогли.

Акинфеев мог сыграть иначе?

Голкипер из солидарности с Гильерме решил, что вратари с опытом игры в сборной России на этой неделе должны ошибаться? Акинфеев – опытный голкипер, но у него есть одна привычка молодого вратаря. Любой голкипер знает, что если выходишь – иди до конца. А если не уверен – стой на линии.

Игорь Владимирович уверен в себе, но до конца идет не всегда. Помог несостоявшемуся защитнику «Зенита» Маноласу забить такой важный для «Ромы» гол уже на четвертой минуте. При этом снова приходится отмечать, что тактика Ганчаренко с позиционной защитой при стандартах не работает – грек пробил бы, даже если бы Акинфеев реагировал на удар с линии ворот.

Со вторым мячом тоже все невесело для голкипера. Вратарь вышел из ворот, но не закрыл ближний угол. Акинфеев умеет лучше, а если вам хочется защитить Игоря после технических погрешностей – представьте, что аналогично сыграл Гильерме. Вратарь не обязательно бы выручил, но мог сыграть иначе на верховом выходе и при закрытии ближнего угла.

Вторая желтая Магнуссону по делу?

Джастин Клюйверт – быстрый и ловкий парень. Его папа шутит, что старший в семье не самый талантливый, ведь у Патрика четверка сыновей. Но даже одаренности Джастина хватило, чтобы прочитать эпизод и заработать для исландца Магнуссона вторую желтую. Если по первой карточке при большом желании можно спорить, то вторая по делу. Позиционную ошибку перекрыли фолом.

ЦСКА выйдет из группы в Лигу Европы?

Арнор Сигурдссон сегодня забил первый мяч за ЦСКА, и хотя очки не набрали, вряд ли «Реал» проиграет «Виктории», чтобы усложнить москвичам жизнь. Поэтому у российского клуба есть преимущество в борьбе за третью строчку.

Цифры представлены выше – любители фактов смогут сравнивать ощущения и результат. Но после домашних матчей против «Реала» и «Ромы» очевидно, что у команды ЦСКА есть будущее в еврокубках.

Наблюдаем кризис результатов, что для юной команды нормально. Но вечно молодые, вроде «Боруссии» из Дортмунда, еще и серию из побед могут выдать. Так что ЦСКА остается соперником, с которым приходится считаться всем, даже победителю и полуфиналисту ЛЧ.

Против «Ромы» без Дзагоева и Фернандеса, которые одним пасом могли заставить «волков» безуспешно отыгрываться, ЦСКА отбегал довольно резво и достойно. Пусть нарвались на удаление в момент, когда могли переломить ход матча и выйти вперед, дрались до конца.

А если представить, что нет факторов смены основы за лето и возраста, то победа над «Реалом» и достойное поражение от «Ромы» дома – заявки на то, что через год, если ЦСКА снова окажется в Лиге чемпионов, выступят лучше. А вот локально «армейцы» провели еще один неудачный матч, ведь ошибались и проиграли.

Зато игра обнадеживающая – как и у еще одного представителя РПЛ в турнире. И против соперника, который намного выше классом, чем оппоненты того же «Локомотива». Тут от сравнений не уйти, ведь поражения объединяют представителей России. Но параллель заканчивается там, где начинают считать очки.

У ЦСКА четыре пункта, терпимый результат для состава со средним возрастом ниже 24 лет в такой группе. Обидно лишь, что «Рома» смогла побыть вальяжной и хитрой и дома, и в гостях. У «волков» хватает проблем, но неопытные «армейцы» не воспользовались чужими минусами. «Рома» победила по принципам айкидо – рвение ЦСКА успешно направили против московского клуба.

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Все комментарии
ЦСКА ВБП
ЦСКА ВБП
08 ноября в 15:33
Жаль, но результат закономерный, тем более в 10.
Очень грустно смотреть на игру головой наших защитников. Раньше угловой у наших ворот, это 90% потеря мяча соперником. Наш угловой, это всегда серьезный момент. Сейчас ни реализовать навес, ни вынести головой никто не может. Хотя рост ЦЗ позволяет. Остается ждать Васина и может быть эти научатся.
Roger Young
Roger Young
   627 / 799
08 ноября в 14:39
Хорошая статья.

ЦСКА смотрелся достойно, в отличии от Локо.
Красный навсегда
Красный навсегда ответил MALOVAR
   488 / 799
08 ноября в 14:27
Ну посмотрим все таки скрин зделал
Ваша совесть
Ваша совесть
   609 / 799
08 ноября в 14:15
Не соглашусь с автором статьи в том, что поражение ЦСКА достойное, а так же в том, что молодой состав и они ещё наберутся опыта и всем покажут, по следующим основаниям. 1. Рома играла спокойно, уверенно и неторопясь лишь только потому, что чувствовали свою силу и беспомощность ЦСКА. Понимали, что в любой нужный момент прибавят настолько, что сметут оборону соперника. 2. Если игрокам 20 лет и более, то по футбольным меркам это уже не молодежь, а зрелые спортсмены, технические, физические данные, особые навыки которых уже сформировались и лучше они уже не станут, с возрастом только хуже. Да они могут прибавить в психологии игры(стать увереннее в действиях на поле), обучиться тактике, но этого мало, так как игроки из других команд тоже всему этому обучатся и результат останется тот же или ещё хуже.
MALOVAR
MALOVAR ответил Bolshoy
   3 / 799
08 ноября в 12:39
спасибо,мы сегодня победим ради болельщиков
Bolshoy
Bolshoy ответил MALOVAR
   280 / 799
08 ноября в 12:36
Если бы Спартак проиграл ,то заголовок был бы инным ,а не "достойное поражение" . от куда берутся эти словосочетания?))))
Сегодня будем радоваться достойной победе " Спартака". Успеха " Спартаку"!!!
Великолепный
Великолепный ответил spartach n1
   18 / 799
08 ноября в 09:58
Есть в мире неизменные вещи: Земля вращается вокруг Солнца, Волга впадает Каспийское море, Игорь Акинфеев пропускает в Лиге Чемпионов.
Ха! Точно так же можно сказать и про ваших,( Есть в мире неизменные вещи: Земля вращается вокруг Солнца, Волга впадает Каспийское море, а вратари спартака пропускают 600-й юбилейный гол.)
Красивая цифра - 600-й гол. хе-хе
Великолепный
Великолепный
   18 / 799
08 ноября в 09:55
Не стыдно было за ЦСКА! Играли хорошо, имели моменты, даже стопроцентные, но не реализовали их. Бились вдесятером, как могли, рук не опустили и создавали моменты у ворот соперника. Плюс неоднозначное судейство Чакыра, второй гол был забит из офсайда, да и первая желтая карточка Магнуссона была неоднозначная, вот по второй карточке вопросов нет. И даже после удаления у нас были хорошие подходы но не хватило реализации..!) Респект за это пацанам!
boniel3
boniel3
   752 / 799
08 ноября в 09:50
ЦСКА обозначает игру в футбол.Вышли откатали мяч и домой.Нет азарта,нет страсти.Посмотрите на Чалова,он уходит с поля даже не вспотев,совершенно сухой.Мало того,что он плохо обученный футболист,он и не стремиться стать классным игроком.Так и бкдет "шаляй-валяй",из клуба в клуб переходить и останется середняком.И хватит нас лечить,что молодые ребята наберуться опыта и вот-вот заиграют.В этом составе и с этим тренером мы очень долго ждать будем.
valt134
valt134
   189 / 799
08 ноября в 09:09
Для наших команд уже любое поражение «достойно» если оно не разгромно. ДОЖИЛИ...
MALOVAR
MALOVAR ответил Красный навсегда
   3 / 799
08 ноября в 08:58
ты хоть думай кому отвечаешь ,глянь сколько у нас очков было в ЛЧ к этому моменту в группе ,а потом пиши
d_fincher
d_fincher
   103 / 799
08 ноября в 08:22
Ох сколько от Горина было осуждающих и желчных статей в сторону Спартака. Сколько веселх придумок для заголовка, шуточек, подколов, разнообразных словесных конструкций и провокаций в статье!

Но про ЦСКА название такое: "История достойного поражения".

Болельщик ЦСКА никогда не напишет про Спартак хорошо, а про ЦСКА плохо. Горин - и есть болельщик ЦСКА, все мы это знаем. Не давайте ему писать о Спартаке, пожалуйста, пусть сочиняет статьи про превосходные и достойные поражения армейцев. В этом он прекрасен.
BenderBender
BenderBender ответил akjaus
   328 / 799
08 ноября в 08:14
Типичный деревянный конь
Красный навсегда
Красный навсегда ответил MALOVAR
   488 / 799
08 ноября в 08:13
Куда денитса спартак они всегда проигрывають скажи сколко очков у них в групе
BenderBender
BenderBender ответил МКС
   328 / 799
08 ноября в 08:03
Да если бы не спартак со своим 0-7, кобылы вообще не высовывали бы язык из ...
akjaus
akjaus
08 ноября в 08:02
и в чем же достоинство???
BenderBender
BenderBender ответил Dead Morozzzz
   328 / 799
08 ноября в 07:59
Сидели бы в своей родной ле лучше, позорники.
BenderBender
BenderBender
   328 / 799
08 ноября в 07:58
Молодая команда? Да кого вы лечите?!!! Команде много десятков лет. Нет смены? Молодые не наиграны? Нет нормальных воспитанников? Значит, плохой клуб. Впрочем, кто сомневался)))
Ну, что? На очереди порка от реала и - в ле к вашему любимому семинольному Спартаку и позориться дальше?
И стоило ли покупать Тулу в конце прошлого сезона, чтобы весь мир увидел вашу никчемность?!
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz
   757 / 799
08 ноября в 07:55
Лучше минимально проиграть, чем 7-0.
MALOVAR
MALOVAR ответил Гильермо Очоа
   3 / 799
08 ноября в 07:27
Исландии? я думал центрального Игоря клуб
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
   3 / 799
08 ноября в 07:23
ляп кипера
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил spartach n1
   465 / 799
08 ноября в 07:16
Есть в мире неизменные вещи: Земля вращается вокруг Солнца, Волга впадает Каспийское море, Игорь Акинфеев пропускает в Лиге Чемпионов.
чего не отнимешь, того не возьмешь)) и у Брюса Дикинсона голос класс)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   173 / 799
08 ноября в 07:13
Да ладно, вполне предсказуемый результат противостояний с Ромой. Конечно, надеялись на чудо, но не свезло. Да никто и не прогнозировал, что полностью обновленный ЦСКА будет бороться за 2 строчку. Все будет хорошо.

П.с. а сектанты пусть дальше радуются чужим поражениям, ведь радоваться своим победам не получается. А есть позоры, скандалы, расследования. Пусть бесятся
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 799
08 ноября в 07:06
Если бы Спартак проиграл ,то заголовок был бы инным ,а не "достойное поражение" . от куда берутся эти словосочетания?))))
Рoже Милла
Рoже Милла ответил spartach n1
   70 / 799
08 ноября в 07:06
Есть в мире неизменные вещи: Земля вращается вокруг Солнца, Волга впадает Каспийское море, Игорь Акинфеев пропускает в Лиге Чемпионов.
Великолепный мечет стрелы...
spartach n1
spartach n1
   7 / 799
08 ноября в 06:51
Есть в мире неизменные вещи: Земля вращается вокруг Солнца, Волга впадает Каспийское море, Игорь Акинфеев пропускает в Лиге Чемпионов.
yasukuni
yasukuni ответил maldalik
   307 / 799
08 ноября в 06:21
Уже давно есть рекомендация УЕФА подобные оффсайды трактовать в пользу атаки. Там защитнику сантиметра что ли не хватило что бы помешать?
Вне игры НЕ было. На стоп-кадре видно четко - защитник и нападающий аккуратно на одной линии стоят, там как раз из-за стрижки газона поперек заметная полоса идет. У обоих точно, пардон-с, между ног проходит.

Это вам не безумный пенальти Шахтеру - нападающий газон бутсой копнул, никого рядом нет, зато 11 метров есть.
Рoже Милла
Рoже Милла ответил МКС
   70 / 799
08 ноября в 06:09
Ты че все стрелки переводишь? На железке стрелочником трудишся? Статья вроде о прекрасном проигрыше кабыл. Причем здесь никчемный Спартак? Спартак будет вечером. Будет матч и будет пища. А пока можешь нарисовать историю побед коней в кубках за последнее 10тилетие. Разрешаю.
    Persenchik
    Persenchik
    08 ноября в 05:11
    Другие проигрывают, они плохие,если мы проиграли то все равно хорошие. С чего это бы вдруг Рома оказалась выше классом, чем Порто? И все у Цска будет хорошо, и победы будут кое какие, и разгромные поражения будут. Все будет. :-)
    maldalik
    maldalik ответил Великолепный
       538 / 799
    08 ноября в 04:57
    Знатно это когда на Энфилде 0:7, или 3:10 от Порту, а это просто Рома выиграла 1:2 играя в большинстве, как говорится почувствуй разницу!
    Просто Рома играла в эконом режиме. Как только пропустила- добавила и забила. Дальше снова на классе. Так же как Порту с Локо, пропустил - добавил.
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