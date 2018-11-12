Бледный бармен с дрожащей рукой

12 ноября 2018, 14:00

В 1986 году Алекс Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед». «Соккер.ру» представляет материал о первых сезонах шотландца у руля манкунианского клуба.

Тридцать два года назад, 6 ноября 1986 года, на «Олд Траффорд» появился человек, которому было суждено не только возродить «Манчестер Юнайтед», но и сделать его самым титулованным клубом Англии. Бледный рыжеволосый мужчина в возрасте 43 лет с заметным шотландским акцентом. Совсем немного прошло после отставки «Большого Рона» - Рона Аткинсона, а МЮ уже обзавёлся новым тренером. Как вы уже догадались, звали этого рыжеволосого мужчину Алекс Фергюсон.

Тридцать два года - не самый большой срок. Однако приход Фергюсона в «Юнайтед» уже успел обрасти несколькими мифами. Попробуем опровергнуть некоторые из них.

Миф первый. Алекс Фергюсон пришёл на пепелище, оставленное предшественником

«Большой Рон» работал на «Олд Траффорд» более пяти лет и успел добиться заметных успехов. Выиграл два Кубка Англии, довёл команду до полуфинала Кубка кубков и финала Кубка Лиги. Небогато, скажете. Но не забывайте, что в первой половине 80-х в Англии сначала задавала тон «Астон Вилла», потом два ливерпульских клуба. При Аткинсоне «Юнайтед» дважды приходил на финиш третьим и трижды четвёртым. В сезоне-85/86 «Красные дьяволы» выдали потрясающий старт - 10 побед на старте с общим счётом 26:3, а первое поражение пришлось только на 16-й тур. Другое дело, что потом всё пошло не так и команда пришла на финиш четвёртой. Зато был взят Кубок Англии, который после отрешения английских клубов, заметно вырос в цене. Можно сказать, что Аткинсон был самым успешным на тот момент тренером, пришедшим после Мэтта Басби.

А вот старт сезона-86/87 не заладился. Три проигрыша на старте, небольшая передышка и ещё три поражения. Губительно сказалась летняя продажа в «Барселону» лучшего бомбардира Марка Хьюза, да и основной вратарь Гари Бэйли так не вовремя повредил колено. «Было ощущение, будто мы подавились и долго время не могли откашляться», - вспоминал потом нападающий Фрэнк Стэплтон.

Но уже в октябре дело пошло на поправку. «Манчестер Юнайтед» не проигрывал шесть встреч - пять в чемпионате и одну в Кубке Лиги. «Красные дьяволы» выбрались из зоны вылета. Всё испортила переигровка 1/16 финала Кубка Лиги с «Саутгемптоном». Первый матч на «Олд Траффорд» завершился нулевой ничьей, а вот на юге Англии МЮ получил 1:4. Было это четвёртого ноября. Через полчаса после окончания встречи «Большой Рон» ушёл в отставку.

Миф второй. Аткинсон распустил игроков, и те больше пьянствовали, нежели играли

Верно лишь отчасти. Пили не все, но ведущие игроки - защитник Пол Макграт, полузащитник Норман Уайтсайд и нападающий Брайан Робсон злоупотребляли, причём изрядно. Учитывая ценность всех троих, Рон Аткинсон закрывал глаза на их художества. Мало того что они пили, так еще все трое не утруждали себя на тренировках, что было чревато травмами.

Миф третий. Фергюсона встретили на «Олд Траффорд» как спасителя

Алекс Фергюсон прибыл в Манчестер вполне сложившимся и именитым тренером. Он трижды выигрывал с «Абердином» чемпионат Шотландии, с ним же брал четыре раза домашний Кубок и два европейских трофея - Кубок Кубков и Суперкубок Европы. Кроме того, на чемпионате мира 1986 он руководил сборной Шотландии, заменив скоропостижно скончавшегося Джока Стина. Внушительно. Но не для английских болельщиков, которым дела не было до трофеев «Абердина». Англичане смотрели на соседей свысока. Конечно, великий Мэтт Басби тоже был шотландцем. Однако народу в Шотландии много, а Басби - один. К тому же досужие болельщики выявили в биографии Фергюсона факт работы барменом. Когда-то будущий сэр Алекс решил, что тренерское ремесло не для него и пару месяцев разливал пиво и кое-что покрепче в баре на окраине Глазго. Собственно, там его и обнаружили боссы «Абердина» и убедили вернуться к тренерской практике. Кратковременный период, Фергюсон даже не упоминал о нём в автобиографии. Но, как говорится в одном шотландском эпизоде, «стоило мне один раз уединиться в сарае с козой»...

Не понравился болельщикам новый тренер. Тем более что Аткинсон был достаточно популярен и его отставка вызвала сожаление. «Убирайся домой» или «Налей-ка пару пинт» кричали с трибун «Олд Траффорд». Приходилось терпеть.

Миф четвёртый. Фергюсон привёл за собой из Шотландии нескольких игроков «Абердина»

Не кучу, а лишь вратаря Джима Лейтона, и то не сразу. Ещё один шотландец Брайан Маклэйр в «Абердине» никогда не играл. Что касается Гордона Стракана, то ещё неизвестно, кто кого привёл. Невысокий рыжий шотландец появился на «Олд Траффорд» ещё летом восемьдесят четвёртого. А в сентябре председатель правления МЮ Мартин Эдвардс вызвал Гордона к себе в кабинет и попросил рассказать о Фергюсоне. Наверное, Стракан хорошо отозвался о бывшем шефе, раз они снова сошлись в Манчестере. Стракан был одним из любимцев Фергюсона в «Абердине», но расстались они не очень хорошо. Сначала тренер наложил вето на переход полузащитника в «Кёльн»,, а потом, скрепя сердце, отпустил того в Англию. Словно чувствовал, что с уходом Гордона начнётся закат «Абердина».

На «Олд Траффорд» тренер и футболист плодотворно сотрудничали, более того Гордон стал главным проводником тренерских идей. Но потом отношения снова пришли в негодность, и Стракан ушёл из «Манчестер Юнайтед» во враждебный «Лидс».

Миф пятый. Игра «Манчестер Юнайтед» сразу изменилась в лучшую сторону

Да какое там. В первом же матче под руководством нового тренера «Манчестер Юнайтед» проиграл «Оксфорду» 0:2. Да и потом «Красные дьяволы» играли так себе в чемпионате, а кампания в Кубке Англии оказалась скоротечной, - вылетели в январе в одной шестнадцатой от «Ковентри». На финиш команда пришла 11-й - худший результат после возвращения в первый дивизион. Забавная статистика, по 14 побед ничьих и поражений. Качество игры тоже не радовало. «Такое ощущение, что у тренера дрожали руки, и эта дрожь передавалась нам», - вспоминал Фрэнк Стэплтон.

Конечно, подобный исход не мог понравиться болельщикам. Одни требовали вернуть «Большого Рона», другие советовали Фергюсону идти за стойку бара. И так продолжалось несколько лет. Первый успех пришёл к обновленному «Манчестер Юнайтед» только в 1990-м - с большим трудом взяли Кубок Англии. Чемпионский титул Фергюсон выиграл только в 1993-м - через шесть с половиной лет работы на «Олд Траффорд». Это потом рыжеволосый шотландец станет легендой красной части Манчестера и величайшим тренером. До этого пришлось пройти через испытания, завоевать доверие, а потом и любовь тех, кто его ненавидел.