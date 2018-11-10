История приговора. Пенальти и их новые правила

10 ноября 2018, 16:15

Футбольные власти обсуждают изменение правил и затронут скандальный момент – пенальти. «Соккер.ру» выясняет, как джентльмены дошли до «одиннадцатиметровых».



Я бы вплетал свой голос в волчий вой,

Там, где нога продолжает начатое головой.

Изо всех законов, изданных Хаммурапи,

Самые главные – пенальти и угловой.

Иосиф Бродский, 1976 год.

Октябрь 1863-го

Пенальти не придумал ирландец Джон Пенальти (иногда называют его МакПенальти). Такого человека не существовало, хотя в немецкую шутку семидесятых годов многие поверили. «Пенальти» в переводе значит «штраф», а «death penalty» - «смертный приговор», отсюда и название. И в футболе никаких пенальти не было. 155 лет назад Футбольная ассоциация Англии своровала правила студентов и преподавателей Кембриджа.

В той редакции не было понятия «пенальти». Ни 32-летний первый секретарь ФА мистер Эбенезер Морли, чьей рукой записаны правила футбола, ни его друзья не догадались, что может быть ничья, которую хотят превратить в победу. Да и к фолам было другое отношение – разумеется, никаких карточек и даже понятия наказаний за нарушения не было. Футбол только сочиняли, и о пенальти не подумали.

Февраль 1879-го

На собрании Футбольной Ассоциации Шеффилда мистер Т. Бэнкс из клуба «Норфолк» выступил с предложением: «Если игрок защищающейся команды, кроме вратаря, остановил мяч руками ближе трех ярдов от ворот, когда мяч шел в створ, то надо засчитывать взятие ворот». Но, похоже, уже в 1879 году не хотели, чтобы Суарес не смог спасти Уругвай.

Ведь после длительной и шумной дискуссии предложение мистера Бэнкса отклонили. Зато мы знаем, что британские прадедушки были «читерами» - полевые игроки порой помогали вратарям руками. А поскольку за фолы, пока не придумали обычные штрафные, могли наказать только после матча кулаками, то обманщикам все буквально сходило с рук.

Декабрь 1882-го

В те времена многие – шотландцы, валлийцы, англичане и ирландцы, играли по своим разным правилам. Но в декабре собрались в Манчестере, чтобы создать единый свод законов. Кое-где даже проводились эксперименты мистера Бэнкса. Но было принято решение отменить такой возмутительный для многих вид наказания, как «штрафная цель».

Получается, изначально «пенальти» называли «гол», который засчитывал арбитр после выноса мяча с линии руками полевого. Но такой способ наказания изъяли из общих правил с крутой формулировкой: жизнь арбитра и так не сахар, незачем заставлять его рассматривать, шел мяч в створ или нет. Кстати, к тому времени «свободные удары» - штрафные, уже изобрели.

Июнь 1890-го

В 1886 году впервые в своем лондонском офисе собирается IFAB – Международный совет футбольных ассоциаций, который до нашего дня утверждает правила футбола. А через несколько лет у Уильяма МакКрума – ирландского бизнесмена и голкипера, члена Ирландской ассоциации Футбола, возникает идея пенальти. Ее представили на общем собрании в 1890 году.

Пенальти предлагали ставить за фолы, которые совершены не дальше 12 ярдов от линии ворот. Причем в первой редакции правил все игроки должны были находиться к бьющему не ближе шести ярдов, но не между вратарем и автором удара. Линия пенальти располагалась в 12 ярдах от линии ворот – 10.97 метрах. Математически это все еще «десятиметровый», а не как мы привыкли.

Причем пенальти можно было получить даже за фол на самом фланге поля, ведь прямоугольной штрафной в современном смысле не было. Существовала только вратарская и новая линия пенальти в 11 метрах от ворот. Идея МакКрума вызвала насмешки в британской прессе и среде футболистов. Предложение сразу окрестили «смертной казнью», называя «ирландским движением». Викторианцы заявляли, что футболистов такое правило заставит чаще нарушать правила, что джентльмену не к лицу.

Июнь 1891-го

Спорщиков рассудил случай. В кубковой игре между «Сток Сити» и «Ноттс Каунти» 14 февраля 1891 года мяч был выбит с линии ворот рукой. Поэтому 2 июня 1891 года изменили правила, именно тогда состоялся день рождения пенальти. Правило включили в общий свод под 13-м номером в одном из отелей города Глазго. Теперь вы знаете, что пенальти в футболе 127 лет отроду.

Первый в истории «12-ярдовый» забил игрок шотландского клуба «Эйрдрионианс». А в Футбольной Лиге впервые такой вид наказания привел к голу 14 сентября 1891 года в матче «Вулвз» с «Аккрингтоном». Игра завершилась со счетом 5:0, а первый «приговор» в серьезном матче реализовал Билли Хит.

Причем до 1902 года не было «точки» по центру ворот в 12 ярдах от них (а современную штрафную площадь придумали за год до этого), бить можно было с любой точки на линии пенальти. Также поначалу вратарю разрешалось выходить на 6 ярдов при пенальти. Странно смотрелись такие удары – был бьющий, а в пяти метрах мог находиться вратарь.

Июль 1930-го

Накануне первого в истории чемпионата мира принято принципиальное решение – теперь вратарь не имеет права двигаться до удара. Но это не помешало голкиперам, ведь в Уругвае страж ворот сборной Аргентины Анхель Боссио отразил удар мексиканца Гильермо Сааведры.

А потом другой мексиканец Мануэль Росас стал первым и единственным на турнире, кто реализовал приговор. Впрочем, данные противоречивые – говорят, что пенальти отражал также вратарь Мексики. В любом случае, было весело, игра завершилась со счетом 6:3 в пользу Аргентины.

Сентябрь 1952-го

В «Кубке Маршала Тито» - Кубке Югославии, хорватские клубы «Кварнер» (сейчас «Риека») и «Пролетер» («Осиек») решили, что после ничьей 0:0 не нужны переигровки и пробили пенальти. Парни из Риеки выиграли 4:3, а этот опыт через год своровали итальянцы. Не исключено, что это первое применение серии пенальти в серьезном матче. Изобретение МакКрума помогло, но не всем – серии не прижились, были переигровки и тянули жребий.

Июнь 1970-го

В мире уже били пенальти, но неофициально в случае ничьих. Порой случались курьезы, а победителем назначали того, кто заработал больше угловых. И когда из-за жребия вылетела сборная Израиля, секретарь их Футбольной ассоциации Юсеф Даган протащил через IFAB правило о серии пенальти. Впрочем, эта норма не стала обязательной для всех турниров именно с 1970 года.

Декабрь 1970-го

В матче «Шальке» и «Вольфсбурга» впервые в Германии опробовали идею хорватов и предложение бывшего арбитра Карла Вальда – серию пенальти, в которой каждая из сторон получала по пять попыток, били по очереди, а если оставалась ничья – продолжали до первого промаха в паре бьющих. Уж лучше пенальти, чем жребий!

Июнь 1976-го

По правилам УЕФА обычно назначали переигровки, если были ничьи. Поэтому немецкие футболисты не знали, что могут бить пенальти. Но их чиновники договорились с УЕФА и чехами, но забыли сказать игрокам – представьте себе, немцы тоже бывают неорганизованными. Как знаем, Антонин Паненка забил по центру ворот Зеппу Майеру, а Ули Хенесс в Белграде промахнулся.

Май 1986-го

В истории пенальти случается знаменательное событие – находится команда, которая умудрится в большом финале ни разу не забить сопернику. После нулевой ничьей в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан» в финале КЕЧ румынский голкипер «Стяуа» Дукадам отразил четыре удара футболистов «Барселоны» из четырех.

Такое случилось впервые в матче подобного калибра. До этого в турнире только у Дино Дзоффа был подобный опыт, но в четвертьфинале. Даже на чемпионатах мира серии без пропущенных пришлось ждать до 2006 года и подвигов Шовковского против Швейцарии. До сих пор очень редко вратари не пропускают, когда доходит до пенальти.

Июнь 2010-го

Запретили «парадинью» - манеру исполнения пенальти от Диди и Пеле, которую переняли многие. Поскольку с 1997 года вратарям снова разрешили двигаться до удара, такой трюк – остановка перед ударом, позволял уложить голкипера и пробить в другой угол.

Зепп Блаттер, как самый честный в мире человек, не смог стерпеть обман. Поэтому перед ЧМ в ЮАР решил запретить паузу, хотя оставил право на обманные движения во время разбега. Как видите, принципиальные изменения вносили совсем недавно.

Сентябрь 2018-го

В УЕФА начали рассматривать идею с отменой правила гостевого гола. Некоторые европейские клубы выступают против того, чтобы мяч на чужом поле имел преимущество над голом на родном стадионе. Это значит, что в плей-офф еврокубков и матчах сборных может быть больше овертаймов, а где дополнительное время – там и пенальти. Если эту идею примут, вес пенальти в футболе будет еще выше.

Ноябрь 2018-го

В ФИФА изучают вопрос об изменении правил исполнения пенальти. Хотят отменить право добивать мяч в сетку после сэйва голкипера или попадания в каркас ворот. Логика в таком предложении есть, ведь в сериях пенальти подобной опции нет. Кроме того, попадание в каркас официальной статистикой не считается ударом в створ, а вот пенальти сам по себе чаще всего ведет к голу.

По разным исследованиям вероятность увидеть гол после «точки» - от 72 %, если подпускать Месси к исполнению, до 85 %, если не подпускать. А если без шуток о том, что у Лионеля плохо получается, то можно сделать серьезный вывод. В спорте с низкой результативностью – голов меньше, чем шайб в хоккее или очков в баскетболе, один фол приводит к почти стопроцентному моменту.

Справедливо ли это? У вратарей очень низкие шансы отразить одиннадцатиметровый, и хотя есть великие мастера – у Хандановича процент отраженных пенальти на отдельных отрезках карьеры подбирался до 40 %, у Диего Алвеса – под 50 %, куда чаще с «точек» забивают. Если запретят добивать мячи после сэйвов, а попадания в каркас будут считать промахом – выиграет обороняющаяся сторона.

Как думаете, правила исполнения пенальти нужно изменить?

Раньше противники идеи ирландца МакКрума кричали, что футбол – игра джентльменов, а они не нарушают правила, поэтому пенальти вовсе не нужны. В 21 веке в спорте часто плюют на законы, выдуманные в 19 веке, но уже запретили бьющим делать паузы перед ударами, а теперь хотят исключить право добивать мячи после сэйвов или попаданий в каркас ворот. В принципе, изменение в духе футбола.