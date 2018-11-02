10 лет спустя. Золотой «Рубин»-2008. Где они сейчас?

02 ноября 2018, 15:00

Ровно 10 лет назад казанский «Рубин» впервые в истории стал чемпионом России. «Соккер.ру» рассказывает о судьбе чемпионов, выигравших титул под руководством Курбана Бердыева.

Флешбек. В сезоне-2007 за золотые медали РПЛ бились «Зенит» и «Спартак», а «Рубин» финишировал на десятой строчке. Осенью 2007-го мало кто мог предположить, что через год середняк из Казани станет сильнейшей командой России. О своих амбициях «Рубин» заявил со старта нового чемпионата, одержав победы в семи стартовых турах. Щелкнуть по носу казанцев удалось только «Спартаку» Станислава Черчесова, который не просто выиграл, но разгромил «Рубин» в Казани в восьмом туре – 3:0. После крупного поражения от москвичей у команды Бердыева начнется спад, до конца первого круга казанцы выиграют еще только один раз, впрочем, первое место никому не уступят.

Точкой отсчета для нового рывка станет домашняя победа над действующим чемпионом «Зенитом» 4:1 в 17-м туре, а чемпионство казанцы оформили за три раунда до финиша, после победы в Раменском над «Сатурном» 2:1, Саво Милошевич забил «золотой гол» на 89-й минуте. Этот матч состоялся 2 ноября 2008 года, ровно 10 лет назад. Как поживают футбольные герои Казани сейчас?

Вратари

Сергей Рыжиков (Россия, 38 лет) – 26 матчей, 19 пропущенных голов*. Рыжиков попал в «Рубин» уже опытным вратарем после нескольких лет мытарств и скитания, стал первым номером в Казани и сходу выиграл чемпионат России. В общей сложности Сергей провел в «Рубине» 10 лет, прошедшим летом покинул главный клуб в своей карьере, но все еще выступает в РПЛ , защищает цвета «Крыльев Советов».

*здесь и далее указана статистика в составе «Рубина» в РПЛ -2008.

Сергей Козко (Россия, 43 года) – 6 матчей, 7 пропущенных голов. Запасной вратарь «Рубина» в чемпионских сезонах и сейчас трудится на благо казанского клуба: помогает Виталию Кафанову работать с голкиперами в тренерском штабе Курбана Бердыева.

Защитники

Кристиан Ансальди (Аргентина, 32 года) – 27 матчей, 1 гол. Выступает в Серии A за «Торино», был в заявке сборной Аргентины на ЧМ -2018. В России, помимо «Рубина», выступал за «Зенит», где проиграл конкуренцию Доменико Кришито.

Роман Шаронов (Россия, 42 года) – 26 матчей, 1 гол. В 2014 году завершил футбольную карьеру в Казани, с 2017-го – старший тренер молодежной команды «Рубина».

Дато Квирквелия (Грузия, 38 лет) – 24 матча, 3 гола. Защитник уже в преклонном возрасте, но бутсы на гвоздь пока не повесил. Выступает на родине за команду «Рустави».

Степан Томас (Хорватия, 42 года) – 19 матчей. После «Рубина» не слишком успешно играл в Турции, потом работал скаутом на казанский клуб, но был уволен вместе со всеми «людьми Бердыева» в 2013-м. Занимается агентской деятельностью.

Лаша Салуквадзе (Грузия, 37 лет) – 15 матчей. Последним клубом грузинского защитника было тбилисское «Динамо», Лаша завершил карьеру в 2017 году, с тех пор живет на родине, но связи с «Рубином» не теряет: в мае приезжал на празднование 60-летия клуба.

Александр Орехов (Россия, 34 года) – 10 матчей. Долговязый защитник провел шесть сезонов в «Рубине», но вынужден был рано закончить карьеру из-за хронических травм. Сейчас работает тренером в команде «Афипс», которая базируется в одноименном поселке под Краснодаром.

Алексей Попов (Россия, 40 лет) – 7 матчей. Легенда пермского футбола прибыл в Казань, чтобы выиграть два комплекта золотых наград, но, по большому счету, так и не прижился в «Рубине». Вернулся в «Амкар», где и закончил карьеру после конфликта с тогдашним главным тренером Станиславом Черчесовым. После этого занимался частным бизнесом и давал острые комментарии в СМИ , а с этого лета – тренер ФК «Звезда», появившегося в Перми вместо «Амкара».

Полузащитники

Сергей Семак (Россия, 42 года) – 27 матчей, 5 голов. Стержневой игрок чемпионского «Рубина», Семак выиграет два титула с казанцами, а потом повторит свой успех в «Зените», с которым надолго связал свою судьбу. Сейчас Сергей Богданович возглавляет клуб из Санкт-Петербурга и уже превосходил своего учителя Бердыева в тренерской дуэли.

Гекдениз Карадениз (Турция, 38 лет) – 27 матчей, 6 голов. Отыграл в «Рубине» 10 лет, прошедшим летом повесил бутсы на гвоздь и заявил, что готов присоединиться к клубу, который стал ему родным, на правах тренера, однако Курбан Бердыев справедливо заметил, что на Карадениза пока не рассчитывает, так как тот плохо говорит по-русски. В общем, Гекдениз пока наслаждается заслуженным отдыхом после завершения футбольной карьеры и думает о своем будущем.

МакБет Сибайя ( ЮАР , 40 лет) – 25 матчей. Выиграв с «Рубином» два чемпионских титула, отправился доигрывать на родину, там же начал тренерскую карьеру. Приезжал на юбилей «Рубина» и восторгался видами новенькой «Казань Арены».

Александр Рязанцев (Россия, 32 года) – 22 матча, 1 гол. Провел четыре года в «Зените», где почти не играл, а к 32 годам докатился до ФНЛ , где выступает за «Химки». В сентябре вместе с подмосковным клубом проиграл «Рубину» в рамках Кубка России.

Кристиан Нобоа (Эквадор, 33 года) – 21 матч, 6 голов. Уходил из «Рубина» в «Динамо», воссоединялся с Бердыевым в «Ростове», потом оказался в «Зените», из которого приезжал в Казань на правах аренды. С начала этого сезона – основной игрок «Зенита» при Сергее Семаке, но разрыв крестообразных связок на полгода оставил Кристиана без футбола.

Андрей Кобенко (Россия, 36 лет) – 17 матчей, 2 гола. Воспитанник майкопского футбола отыграл за «Рубин» только один сезон, после чего отправился в «Терек». Дальше в его карьере были «Черноморец», «Салют» и армавирское «Торпедо», а еще Андрей сыграл в чемпионате Крыма за «Севастополь». По последней информации, работает тренером в системе ФК «Краснодар».

Евгений Баляйкин (Россия, 30 лет) – 10 матчей. После «Рубина» играл за «Крылья», «Томь» и « СКА -Хабаровск». Евгений пережил личную трагедию – его супруга умерла от рака, на сегодняшний день Баляйкин приостановил свою карьеру.

Нападающие

Сергей Ребров (Украина, 44 года) – 24 матча, 5 голов. Ребров помог «Рубину» выиграть титул на закате своей карьеры, после чего вернулся на родину и приступил к тренерской работе. С 2014-го по 2017-й Сергей Станиславович – главный тренер киевского «Динамо», дважды выиграл у руля столичной команды чемпионат Украины. После этого тренировал в Саудовской Аравии, а с этого лета трудится в венгерском «Ференцвароше».

Хасан Кабзе (Турция, 36 лет) – 23 матча, 2 гола. Форвард, который никогда не отличался завидной результативностью, завершил карьеру после сезона 2016/2017, который провел в команде «Алтынорду» из первой турецкой лиги. Нередко можно встретить экспертные оценки Хасана в прессе.

Александр Бухаров (Россия, 33 года) – 20 матчей, 6 голов. Весело проводил время на царском контракте в «Зените», потом перешел в «Ростов», где вскоре оказался Бердыев, сумевший реанимировать карьеру форварда. Десять лет спустя Александр снова в «Рубине» вместе с главным тренером в своей карьере, но в атаке казанцев другие герои, Бухаров пока довольствуется ролью запасного.

Саво Милошевич (Сербия, 45 лет) – 16 матчей, 3 гола. Легендарный серб исполнил последние аккорды своей успешной карьеры в Казани и помог «Рубину» стать чемпионом. Напомню, именно он забил победный мяч в ворота «Сатурна» на 89-й минуте «золотого матча». Засветился в нескольких телевизионных проектах, работал на разных должностях в Футбольном союзе Сербии, сейчас Саво – вице-президент ФСС.

Роман Адамов (Россия, 36 лет) – 13 матчей, 1 гол. Выступал за «Крылья Советов», «Ростов», «Викторию» из Пльзеня и «Сибирь». И, конечно же, за «Таганрогскую Птицефабрику»! В прошлом году вернулся в «Ростов», возглавил детскую спортивную школу и стал ассистентом Леонида Кучука, который у руля «желто-синих» продержался недолго.

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