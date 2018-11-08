Топ-5 захватывающих развязок матчей Лиги Чемпионов

08 ноября 2018, 12:45

«Ман Юнайтед», перевернувший с ног на голову игру с «Ювентусом», вдохновил «Соккер.ру» и заставил вспомнить самые яркие случаи из ЛЧ , когда голы на последних минутах решали.

Свежее вдохновение. «Ювентус» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2

Матч в Турине стал украшением 4-го тура Лиги чемпионов. Сейчас можно говорить что угодно: «Ювентус» смотрелся лучше, создал больше моментов, мог выйти на финишную прямую встречи с комфортным преимуществом, а после финального свистка отмечать выход в плей-офф с первого места в группе. Но футбол не терпит сослагательного наклонения. Да, «Старая Синьора» нанесла по воротам МЮ 23 удара против девяти у соперника, дважды манкунианцев выручал каркас ворот, но в концовке два стандартных положения принесли «красным дьяволам» неожиданную и яркую победу. А ведь после идеального удара Хуана Маты и автогола в ворота Войцеха Щесны мог и третий мяч влететь, но Маркус Рэшфорд не сумел реализовать выход один на один. В любом случае, «Манчестер Юнайтед» своими волевыми усилиями вдохновил «Соккер.ру» на составление списка самых ярких развязок Лиги чемпионов.

Вернули Ферги-тайм. МЮ ошарашил «Ювентус»

5 место

Сезон 2011/2012. Финал «Бавария» - «Челси» - 1:1 (по пенальти 3:4)

Голы: Мюллер 83 – Дрогба 88.

«Бавария» уверенно шла к завоеванию Кубка чемпионов, немецкий гранд проиграл «Интеру» финал 2010 года с Луи ван Галом у руля, с тех пор усилился Юппом Хайнкесом, Тони Кроосом и победным духом. «Челси» был не в лучшей своей форме в XXI веке, «синие» даже тренерскую рокировку произвели по ходу сезона, сменив Андре Виллаш-Боаша на Роберто Ди Маттео. Мюнхенцы были явными фаворитами финала и принялись доказывать это игрой, уничтожая «Челси» на каждом квадратном сантиметре своего родного поля (финал проходил на «Альянц-Арене» в Мюнхене). «Бавария» нанесет в четыре раза больше ударов – 35 против девяти, но «синий автобус» окажется удачливее. Когда Томас Мюллер, наконец, открыл счет на 83-й минуте, показалось, что «Челси» пришел конец, полный и неизбежный. Однако Дидье Дрогба нашел время и возможность, чтобы сравнять счет. Игра перешла в овертайм, где будет нереализованный Роббеном пенальти и сэйвы Чеха, а в лотерейной серии одиннадцатиметровых лондонцы переиграют «Баварию» и возьмут титул.

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4 место

Сезон 2012/2013. Финал «Боруссия» - «Бавария» - 1:2

Голы: Гюндоган 68 (пенальти) – Манджукич 60; Роббен 89.

Оцените бэкграунд: «Бавария» в третий раз за четыре года выходит в финал Лиги чемпионов, причем две предыдущие попытки оказались неудачными (поражения от «Интера» и «Челси»). Арьен Роббен – антигерой предыдущего финала. И вот начинается немецкое противостояние на «Уэмбли», «Бавария» снова фаворит решающей схватки Лиги чемпионов, хотя прежде этот номинальный статус не слишком помогал мюнхенцам. На исходе часа игры «Бавария» выходит вперед, этот гол сделал Роббен, создавший для Манджукича идеальный шанс. Однако, как и в предыдущем финале, соперник быстро сравнивает счет, а матч катится к овертайму с пугающими «Баварию» цифрами 1:1 на табло. И тут Роббен снова выходит на авансцену, забивает победный мяч на 89-й минуте и полностью смывает с себя налет предыдущих неудач. После игры Арьен получит из рук сэра Алекса Фергюсона приз самому ценному игроку матча.

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3 место

Сезон 2013/2014. Финал «Реал» - «Атлетико» - 4:1

Голы: Рамос 90+3; Бэйл 110; Марсело 118; Роналду 120 (пенальти) – Годин 36.

Если годом раннее Арьен Роббен буквально не пустил финальный матч Лиги чемпионов в овертайм, то теперь Серхио Рамос, напротив, продлил стремительно завершавшуюся для его команды игру. «Реал» проигрывал после гола Година и ошибки Касильяса, «Атлетико» готовился праздновать грандиозный, первый в истории клуба успех, до финального свистка оставались считанные секунды, когда Серхио Рамос сравнял счет, выпрыгнув выше всех после подачи углового. В дополнительное время сражение началось заново, а эта глава полностью осталась за «Реалом», который был на грани поражения и без гола результативного защитника уныло проиграл бы финал. А так, забив свой первый мяч в дополнительное время, «сливочные» умудрились еще и крупно выиграть, трижды пробив оборону «Атлетико» в овертайме, чем обеспечили себе долгожданную «Десиму».

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2 место

Сезон 2016/2017. 1/8 финала «Барселона» - ПСЖ - 6:1

Голы: Суарес 3; Курзава 40 (автогол); Месси 50; Неймар 88; 90+1 (пенальти); Серхи Роберто 90+5 – Кавани 62.

Это величайший камбэк, если говорить о двухматчевых противостояниях в плей-офф Лиги чемпионов: впервые в истории одна из команд отыгралась после поражения в четыре мяча, «Барселона» сделала после 0:4 на выезде 6:1 дома. Но тут важно оценить дугу интриги в ответном матче и еще раз насладиться развязкой. Напряжение в матче на «Камп Ноу» нарастало с голами хозяев, а когда счет стал 3:0 в начале второго тайма, показалось, что сейчас что-то будет, однако это ощущение полностью ушло после гола Эдинсона Кавани, который означал, что «Барселоне» теперь нужно забивать еще три. Каталонцам по-прежнему нужно было три мяча, когда до окончания основного времени оставалось две с половиной минуты. В эти секунды уже никто не верил в чудесную развязку, а кто утверждает обратное – нагло врет. Но чудо случилось. Неймар на последних минутах реализовал стандарты – штрафной и пенальти, а на пятой компенсированной минуте второго тайма Серхи Роберто воткнул шестой мяч в ворота беспечных парижан, этот матч на веки вечные вошел в историю Лиги чемпионов.

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1 место

Сезон 1998/1999. Финал «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» - 2:1

Голы: Шерингем 90+1; Сульшер 90+3 – Баслер 6.