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Топ-5 захватывающих развязок матчей Лиги Чемпионов

08 ноября 2018, 12:45

«Ман Юнайтед», перевернувший с ног на голову игру с «Ювентусом», вдохновил «Соккер.ру» и заставил вспомнить самые яркие случаи из ЛЧ, когда голы на последних минутах решали.

Свежее вдохновение. «Ювентус» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2

Матч в Турине стал украшением 4-го тура Лиги чемпионов. Сейчас можно говорить что угодно: «Ювентус» смотрелся лучше, создал больше моментов, мог выйти на финишную прямую встречи с комфортным преимуществом, а после финального свистка отмечать выход в плей-офф с первого места в группе. Но футбол не терпит сослагательного наклонения. Да, «Старая Синьора» нанесла по воротам МЮ 23 удара против девяти у соперника, дважды манкунианцев выручал каркас ворот, но в концовке два стандартных положения принесли «красным дьяволам» неожиданную и яркую победу. А ведь после идеального удара Хуана Маты и автогола в ворота Войцеха Щесны мог и третий мяч влететь, но Маркус Рэшфорд не сумел реализовать выход один на один. В любом случае, «Манчестер Юнайтед» своими волевыми усилиями вдохновил «Соккер.ру» на составление списка самых ярких развязок Лиги чемпионов. 

Вернули Ферги-тайм. МЮ ошарашил «Ювентус»

5 место

Сезон 2011/2012. Финал «Бавария» - «Челси» - 1:1 (по пенальти 3:4)
Голы: Мюллер 83 – Дрогба 88.

«Бавария» уверенно шла к завоеванию Кубка чемпионов, немецкий гранд проиграл «Интеру» финал 2010 года с Луи ван Галом у руля, с тех пор усилился Юппом Хайнкесом, Тони Кроосом и победным духом. «Челси» был не в лучшей своей форме в XXI веке, «синие» даже тренерскую рокировку произвели по ходу сезона, сменив Андре Виллаш-Боаша на Роберто Ди Маттео. Мюнхенцы были явными фаворитами финала и принялись доказывать это игрой, уничтожая «Челси» на каждом квадратном сантиметре своего родного поля (финал проходил на «Альянц-Арене» в Мюнхене). «Бавария» нанесет в четыре раза больше ударов – 35 против девяти, но «синий автобус» окажется удачливее. Когда Томас Мюллер, наконец, открыл счет на 83-й минуте, показалось, что «Челси» пришел конец, полный и неизбежный. Однако Дидье Дрогба нашел время и возможность, чтобы сравнять счет. Игра перешла в овертайм, где будет нереализованный Роббеном пенальти и сэйвы Чеха, а в лотерейной серии одиннадцатиметровых лондонцы переиграют «Баварию» и возьмут титул. 
(Видео)

4 место

Сезон 2012/2013. Финал «Боруссия» - «Бавария» - 1:2 
Голы: Гюндоган 68 (пенальти) – Манджукич 60; Роббен 89.

Оцените бэкграунд: «Бавария» в третий раз за четыре года выходит в финал Лиги чемпионов, причем две предыдущие попытки оказались неудачными (поражения от «Интера» и «Челси»). Арьен Роббен – антигерой предыдущего финала. И вот начинается немецкое противостояние на «Уэмбли», «Бавария» снова фаворит решающей схватки Лиги чемпионов, хотя прежде этот номинальный статус не слишком помогал мюнхенцам. На исходе часа игры «Бавария» выходит вперед, этот гол сделал Роббен, создавший для Манджукича идеальный шанс. Однако, как и в предыдущем финале, соперник быстро сравнивает счет, а матч катится к овертайму с пугающими «Баварию» цифрами 1:1 на табло. И тут Роббен снова выходит на авансцену, забивает победный мяч на 89-й минуте и полностью смывает с себя налет предыдущих неудач. После игры Арьен получит из рук сэра Алекса Фергюсона приз самому ценному игроку матча.
(Видео)

3 место

Сезон 2013/2014. Финал «Реал» - «Атлетико» - 4:1 
Голы: Рамос 90+3; Бэйл 110; Марсело 118; Роналду 120 (пенальти) – Годин 36.

Если годом раннее Арьен Роббен буквально не пустил финальный матч Лиги чемпионов в овертайм, то теперь Серхио Рамос, напротив, продлил стремительно завершавшуюся для его команды игру. «Реал» проигрывал после гола Година и ошибки Касильяса, «Атлетико» готовился праздновать грандиозный, первый в истории клуба успех, до финального свистка оставались считанные секунды, когда Серхио Рамос сравнял счет, выпрыгнув выше всех после подачи углового. В дополнительное время сражение началось заново, а эта глава полностью осталась за «Реалом», который был на грани поражения и без гола результативного защитника уныло проиграл бы финал. А так, забив свой первый мяч в дополнительное время, «сливочные» умудрились еще и крупно выиграть, трижды пробив оборону «Атлетико» в овертайме, чем обеспечили себе долгожданную «Десиму».
(Видео)

2 место

Сезон 2016/2017. 1/8 финала «Барселона» - ПСЖ - 6:1 
Голы: Суарес 3; Курзава 40 (автогол); Месси 50; Неймар 88; 90+1 (пенальти); Серхи Роберто 90+5 – Кавани 62.

Это величайший камбэк, если говорить о двухматчевых противостояниях в плей-офф Лиги чемпионов: впервые в истории одна из команд отыгралась после поражения в четыре мяча, «Барселона» сделала после 0:4 на выезде 6:1 дома. Но тут важно оценить дугу интриги в ответном матче и еще раз насладиться развязкой. Напряжение в матче на «Камп Ноу» нарастало с голами хозяев, а когда счет стал 3:0 в начале второго тайма, показалось, что сейчас что-то будет, однако это ощущение полностью ушло после гола Эдинсона Кавани, который означал, что «Барселоне» теперь нужно забивать еще три. Каталонцам по-прежнему нужно было три мяча, когда до окончания основного времени оставалось две с половиной минуты. В эти секунды уже никто не верил в чудесную развязку, а кто утверждает обратное – нагло врет. Но чудо случилось. Неймар на последних минутах реализовал стандарты – штрафной и пенальти, а на пятой компенсированной минуте второго тайма Серхи Роберто воткнул шестой мяч в ворота беспечных парижан, этот матч на веки вечные вошел в историю Лиги чемпионов. 
(Видео)

1 место

Сезон 1998/1999. Финал «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» - 2:1 
Голы: Шерингем 90+1; Сульшер 90+3 – Баслер 6.

И все-таки на первом месте еще один финал. Один из лучших финалов в истории. Что символично, творцом знаменитой развязки выступил «Манчестер Юнайтед», чьим свежим подвигом мы вдохновились. «Бавария» вела в счете с 6-й минуты и настолько привыкла к мысли о своей победе, что «выиграла» Кубок чемпионов раньше финального свистка, в то время как реальный трофей забрал удивительный «Манчестер Юнайтед». Сэр Алекс Фергюсон перевернул игру с помощью игроков, которые вышли на замену, оба забили по голу в добавленное время второго тайма. Тедди Шерингем сравнял счет, когда с начала матча прошло 90 минут и 36 секунд, а цифры 92:17 принесли МЮ победу, которая никогда не забудется. 
(Видео)

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Гильермо Очоа
   216 / 799
08 ноября в 19:21
Нехорошо оскорблять достойного голкипера
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил League1
   216 / 799
08 ноября в 19:16
Можно перечислить по полочкам этот так называемый великий камбэк. Не назначенный чистый пенальти за руку маскерано, два нереализованных выхода один на один, два пенальти один из которых нарисованный кусаресом, слабый голкипер парижан который один из штрафных был обязан брать, и наконец последний гол Серхио Роберто с офсайда
juvenale
juvenale
   44 / 799
08 ноября в 18:26
барса-псж конечно смех))))айтенкин еще наверное проценты получает с того матча
myst5
myst5
08 ноября в 18:19
Стыдоба сюда приписывать Барселону . Судья -псж там матч был
fantazior
fantazior
08 ноября в 17:43
Второе место в этом топе - это не камбек, а судейское шоу. Автор уважай себя, ни слова о том что судейка был заряжен на каталонских, зато какие оды барсе: "Чудо, невероятный камбек, исторический".
Фу! Вроде Чистяков, но как-то грязновато
League1
League1
   99 / 799
08 ноября в 15:10
Как можно 1/8 финала «Барселона» - ПСЖ - 6:1 называть величайшим камбэком? КАК???? И при этом не сказать ни слова о Великом Айтекине, сотворившем этот типа "умопомрачительный" кабэк.
anyway
anyway
   148 / 799
08 ноября в 15:04
в 2005 ливер взял лч, только потому что милан сам расслабился после 3 забитых мячей и отдал инициативу колбасе, приведенные выше матчи это великие победы за счет характера в лиге чемпионов, финал 2005 - дешевый отскок слабейшей команды, что впоследствии доказал финал лч-2007...
Nazi
Nazi
   734 / 799
08 ноября в 14:45
Айтекинушка на втором месте. Хвала автору:)
Jum13
Jum13
   10 / 799
08 ноября в 14:33
Первое место незыблемо - супермачт!
barca200885
barca200885 ответил DXTK
08 ноября в 14:27
По развитию событий, первых два места можно поставить вровень.
DXTK
DXTK
   93 / 799
08 ноября в 14:15
Вот моя самая лучшая пятерка матчей в ЛЧ

5 место. 1/4 финала 2018 - Барселона 4-1 Рома, ответ 0-3. второй матч в Риме закончился настоящей пощечиной. И в полуфинале с Ливерпулем могли сделать тоже самое, но не свезло.

4 место. 1/8 финала 2017 - ПСЖ 4-0 Барселона ответ 1-6 во второй игре был супер камбек за всю историю футбола, парижани просто посыпались и не обошлось без доли везения.

3 место 1/4 финала 2004 - Депортиво 1 - 4 Милан ответ 4-0, комфортно миланский клуб победил в первой игре в три мяча, но Ла Корунья просто совершила героический поступок не просто отыграли 3, так еще и похоронный забили, Милан на тот момент действующий чемпион турнира.

2 место финал 2005 - Ливерпуль - Милан 3:3 по пен 3-2 в первом тайме играл итальянский клуб, во втором английский. Стамбульский финал один из лучших развязок в 21 веке.

1 место финал 1999 - МЮ - Бавария 2-1 за две минуты вырвать победу, Шерингем и Сульшер, две замены Ферги перевернули ту игру.

а бонус еще до финала МЮ делает подвиг. полуфинал ЛЧ 1999 Юве 2-3 МЮ первая игра 1-1, в той игре туринцы вели в два мяча после 11 минуты, затем МЮ делает камбек, а на 83 Коул ставит точку.

PS Хорошая развязка в матче. удачи МЮ и Юве далее. если подборка имеет значение на последний минутах то возможно.
-Inquisitor-
-Inquisitor-
   181 / 799
08 ноября в 14:04
Матч Барса-ПСЖ действительно выглядел странно. Пусть там судья ошибался, однако обыграть команду уровня ПСЖ со счётом 6-1 невозможно даже с судейской помощью, ежели этого не захочет сам ПСЖ. Совершенно очевидно, что имел место намеренный слив со стороны французов, дабы взять денег на тотализаторе и потом купить Неймара (они даже из-за пеналя не спорили) - Барселона здесь вообще не причём. Имел место гнусный сговор между ПСЖ, Атейкиным и, возможно, Неймаром, ещё тогда пообещавшим перейти в ПСЖ. Нужно провести расследование и всех виновных четвертовать, дабы не смели очернять славное имя каталонского клуба...
инвайт
инвайт
   6 / 799
08 ноября в 14:00
Финал ЛЧ-1995, Аякс-Милан. Клюйверт забивает мяч на 85-й минуте и голландцы побеждают действующего победителя турнира.

Финал ЛЧ-2006, Барселона-Арсенал. Беллетти забивает мяч на 81-й минуте и Барселона выигрывает ушастого, проигрывая по ходу встречи.

Ну и знаменитый матч Челси-Барселона, полуфинал ЛЧ-2009. Иньеста забивает мяч на 93-й минуте (первым и единственным ударом в створ для каталонцев) и выводит Барселону в финал, когда казалось уже, что её там не будет.

.........................................

Эти матчи, на мой взгляд, по драматизму вряд ли уступят практически всем другим играм из данного топа.
Roger Young
Roger Young ответил Captain Paolo
   627 / 799
08 ноября в 13:43
А где Милан - Ливер?
тоже сначала не понял, но статья про матчи где мячи забивались на последних минутах.

Поэтому финала 05 года нет.
Roger Young
Roger Young
   627 / 799
08 ноября в 13:43
Хорошая подборка.
Captain Paolo
Captain Paolo
   504 / 799
08 ноября в 13:30
А где Милан - Ливер?
BenderBender
BenderBender
   328 / 799
08 ноября в 13:11
Барселона - ПСЖ постыдились бы сюда включать. Барсо-судейская клоунада. Но даже этот произвол не помог деревне взять ушастого. Деревня такая деревня)
Ruslan3132
Ruslan3132
   98 / 799
08 ноября в 13:09
4 место ни о чем, камбэк Реала в 2014 должен быть на 2 месте, судейские 6-1 че тут делают??
Александр Чистяков
Александр Чистяков
08 ноября в 13:08
йинегве, амурец, в стамбульском финале голы были забиты далеко не на последних минутах.
амурец
амурец
   84 / 799
08 ноября в 12:50
про матч Барселона-ПСЖ вообще стыдно упоминать вообще, и как то финал Милан-Ливерпуль упустили
йинегве
йинегве
08 ноября в 12:50
А как же стамбульский финал????????
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 799
08 ноября в 12:44
барселона ПСЖ??? а там футбол был?)))
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